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По популярности
Авторский тур
3 дня
Выходные по-карельски
Начало: г. Петрозаводск
5 июля в 10:00
12 июля в 10:00
23 800₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Кижи, Рускеала и сплав по реке Шуя
Начало: г. Петрозаводск
24 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 32 900₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Начало: г. Петрозаводск
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 66 400₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Добро пожаловать в Карелию. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Начало: г. Петрозаводск
23 июня в 10:00
21 июля в 10:00
от 50 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Любимые бренды Карелии
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
23 июня в 10:00
18 авг в 10:00
от 42 800₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Шуйский мультиактив. Квадроциклы и рафтинг
Начало: Г. Петрозаводск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
26 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Заповедная Карелия. Комбинированный тур
Начало: г. Лоухи
21 июля в 10:00
11 авг в 10:00
45 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Выходные на реке Шуя. Сплав на рафтах
Начало: Г. Петрозаводcк
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
15 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Северная красавица - река Пистайоки
Начало: п. Лоухи
21 июля в 10:00
28 июля в 10:00
от 23 700₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Шуйский мультиактив: конная прогулка и рафтинг
Начало: Г. Петрозаводск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
26 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Шуйские перекаты. Сплав на 5 дней
Начало: г. Петрозаводск
17 июня в 10:00
24 июня в 10:00
17 800₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Знакомство с Карелией. Недельный сплав по реке Шуя
Начало: г. Петрозаводск
5 июля в 10:00
12 июля в 10:00
22 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Твоя Карелия. Джипы и квадроциклы
Начало: г. Петрозаводск
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
от 53 300₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Два дня на реке Шуя. Сплав на рафтах
Начало: Г. Петрозаводcк
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
13 300₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Путь к Белому морю. Сплав по реке Кереть
Начало: п. Лоухи
30 июня в 10:00
7 июля в 10:00
от 23 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Эволюция путешествий. Активный отдых в Карелии
Начало: Г. Петрозаводск
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
63 300₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Большое путешествие по Карелии
Начало: Г. Петрозаводск
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 43 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Гастрономический тур в Карелию
Начало: Россия, Республика Карелия, Петрозаводск
Завтра в 10:00
16 июля в 10:00
от 122 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Сплав по реке Южная Шуя на рафтах
Начало: Г. Петрозаводск
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 20 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Сплав по реке Верхняя Шуя
Начало: Г. Петрозаводск
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 15 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Два дня на реке Шуя
Начало: Г. Петрозаводск
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
12 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Неделя на Шуе. Сплав на рафтах
Начало: г. Петрозаводск
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 16 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
В Карелию летом на 4 дня
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 32 400₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Три дня на реке Шуя
Начало: Петрозаводск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
14 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Поход на байдарках среди Ладожских шхер. Карелия
Начало: Санкт-Петербург, 2 линия, метро Парнас
29 июня в 10:00
13 июля в 10:00
31 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Ладожские шхеры. Байдарочный поход
Начало: Санкт-Петербург, 2 линия, метро Парнас
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
11 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Карельские выходные
Начало: г. Петрозаводск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
35 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
В Карелию на выходные
Начало: г. Петрозаводск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
32 400₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Майские выходные в Карелии
Начало: г. Петрозаводск
27 апр в 10:00
8 мая в 10:00
от 17 300₽ за человека
Авторский тур
4 дня
4 дня на реке Укса в Карелии. Сплав на катамаранах
Начало: г. Петрозаводск
13 июня в 10:00
от 17 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Сплав по реке Укса на катамаранах
Начало: Г. Петрозаводск
14 июня в 10:00
от 14 800₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Майский драйв в Карелии
Начало: г. Петрозаводск
8 мая в 10:00
от 52 200₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Тур выходного дня в Карелию
Начало: Санкт-Петербург, Московский вокзал
45 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
«Тропами Зимней войны». Экстремально-экскурсионный тур
Начало: Россия, Республика Карелия, Петрозаводск
22 400₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена17 мая 2024С огромным удовольствием провела праздничные выходные в Казани! Благодарю экскурсовода Татьяну! Профессионально, интересно. Была накладка при заселении в отель, но и это не испортило чудесного настроения. Путешествую не первый раз с Большой Страной, надежно, четко, отлично подобраны экскурсии. Благодарю!
- ВВячеслав15 мая 2024Сплав по реке Укса. Экстрим-турОрганизация на высшем уровне. Всё продумано и учтено. Только плюсы.
- ООльга5 мая 2024«Майские праздники в Карелии» с 28.05-30.05.2024 г. Хорошо организованная туристическая программа, очень интересный, доброжелательный, профессиональный гид Анна и водитель Варим. Остались прекрасные воспоминания о путешествии.
- ППавел5 мая 2024Отдых очень понравился. Было пару недочетов: Автобус долго ждали после сплава, на меня костюма не хватило (но потом инструктор дал свой,
- ООльга5 мая 2024Не понятно, почему заселение в отель с 15.00. Пришлось ждать. Если отель 4 звезды, то заселение должно быть круглосуточным.
- ППавел5 мая 2024Спасибо за организацию классного отдыха 🔥✨
- ТТимур3 мая 2024Все круто, тур оправдал ожидания, было сложно но интересно.
- ВВиктория13 марта 2024Отличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная еда, все трансферы были комфортными во время, гид очень приятная и помогала во всем.
- ММихаил30 января 2024Посетили в январе 2024 гостеприимный Петрозаводск с обзорной экскурсией, были в питомнике ездовых собак, это было классно, на следующий день
- ВВалентинова23 сентября 2023Очень понравился тур и локации для проживания. Понравился экскурсовод Анжелика, то как она интересно и с такой любовью рассказывала нам о Карелии.
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Сплавы и рафтинг»
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