Сплавы по рекам на рафтах в Петрозаводске

Найдено 34 тура в категории «Сплавы и рафтинг» в Петрозаводске, цены от 11 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Выходные по-карельски
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Выходные по-карельски
Начало: г. Петрозаводск
5 июля в 10:00
12 июля в 10:00
23 800 за человека
Кижи, Рускеала и сплав по реке Шуя
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Кижи, Рускеала и сплав по реке Шуя
Начало: г. Петрозаводск
24 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 32 900 за человека
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Начало: г. Петрозаводск
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 66 400 за человека
Добро пожаловать в Карелию. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Добро пожаловать в Карелию. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Начало: г. Петрозаводск
23 июня в 10:00
21 июля в 10:00
от 50 500 за человека
Любимые бренды Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Любимые бренды Карелии
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
23 июня в 10:00
18 авг в 10:00
от 42 800 за человека
Шуйский мультиактив. Квадроциклы и рафтинг
🛻 На квадроциклах
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Шуйский мультиактив. Квадроциклы и рафтинг
Начало: Г. Петрозаводск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
26 900 за человека
Заповедная Карелия. Комбинированный тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Заповедная Карелия. Комбинированный тур
Начало: г. Лоухи
21 июля в 10:00
11 авг в 10:00
45 000 за человека
Выходные на реке Шуя. Сплав на рафтах
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Выходные на реке Шуя. Сплав на рафтах
Начало: Г. Петрозаводcк
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
15 900 за человека
Северная красавица - река Пистайоки
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Северная красавица - река Пистайоки
Начало: п. Лоухи
21 июля в 10:00
28 июля в 10:00
от 23 700 за человека
Шуйский мультиактив: конная прогулка и рафтинг
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Шуйский мультиактив: конная прогулка и рафтинг
Начало: Г. Петрозаводск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
26 900 за человека
Шуйские перекаты. Сплав на 5 дней
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Шуйские перекаты. Сплав на 5 дней
Начало: г. Петрозаводск
17 июня в 10:00
24 июня в 10:00
17 800 за человека
Знакомство с Карелией. Недельный сплав по реке Шуя
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Знакомство с Карелией. Недельный сплав по реке Шуя
Начало: г. Петрозаводск
5 июля в 10:00
12 июля в 10:00
22 500 за человека
Твоя Карелия. Джипы и квадроциклы
🛣 Джиппинг
🛻 На квадроциклах
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Твоя Карелия. Джипы и квадроциклы
Начало: г. Петрозаводск
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
от 53 300 за человека
Два дня на реке Шуя. Сплав на рафтах
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Два дня на реке Шуя. Сплав на рафтах
Начало: Г. Петрозаводcк
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
13 300 за человека
Путь к Белому морю. Сплав по реке Кереть
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Путь к Белому морю. Сплав по реке Кереть
Начало: п. Лоухи
30 июня в 10:00
7 июля в 10:00
от 23 900 за человека
Эволюция путешествий. Активный отдых в Карелии
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Эволюция путешествий. Активный отдых в Карелии
Начало: Г. Петрозаводск
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
63 300 за человека
Большое путешествие по Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Большое путешествие по Карелии
Начало: Г. Петрозаводск
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 43 900 за человека
Гастрономический тур в Карелию
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Гастрономический тур в Карелию
Начало: Россия, Республика Карелия, Петрозаводск
Завтра в 10:00
16 июля в 10:00
от 122 000 за человека
Сплав по реке Южная Шуя на рафтах
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Сплав по реке Южная Шуя на рафтах
Начало: Г. Петрозаводск
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 20 000 за человека
Сплав по реке Верхняя Шуя
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Сплав по реке Верхняя Шуя
Начало: Г. Петрозаводск
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 15 000 за человека
Два дня на реке Шуя
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Два дня на реке Шуя
Начало: Г. Петрозаводск
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
12 500 за человека
Неделя на Шуе. Сплав на рафтах
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Неделя на Шуе. Сплав на рафтах
Начало: г. Петрозаводск
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 16 500 за человека
В Карелию летом на 4 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
В Карелию летом на 4 дня
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 32 400 за человека
Три дня на реке Шуя
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Три дня на реке Шуя
Начало: Петрозаводск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
14 900 за человека
Поход на байдарках среди Ладожских шхер. Карелия
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Поход на байдарках среди Ладожских шхер. Карелия
Начало: Санкт-Петербург, 2 линия, метро Парнас
29 июня в 10:00
13 июля в 10:00
31 000 за человека
Ладожские шхеры. Байдарочный поход
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Ладожские шхеры. Байдарочный поход
Начало: Санкт-Петербург, 2 линия, метро Парнас
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
11 900 за человека
Карельские выходные
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Карельские выходные
Начало: г. Петрозаводск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
35 900 за человека
В Карелию на выходные
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
В Карелию на выходные
Начало: г. Петрозаводск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
32 400 за человека
Майские выходные в Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Майские выходные в Карелии
Начало: г. Петрозаводск
27 апр в 10:00
8 мая в 10:00
от 17 300 за человека
4 дня на реке Укса в Карелии. Сплав на катамаранах
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
4 дня на реке Укса в Карелии. Сплав на катамаранах
Начало: г. Петрозаводск
13 июня в 10:00
от 17 500 за человека
Сплав по реке Укса на катамаранах
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Сплав по реке Укса на катамаранах
Начало: Г. Петрозаводск
14 июня в 10:00
от 14 800 за человека
Майский драйв в Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Майский драйв в Карелии
Начало: г. Петрозаводск
8 мая в 10:00
от 52 200 за человека
Тур выходного дня в Карелию
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Тур выходного дня в Карелию
Начало: Санкт-Петербург, Московский вокзал
45 000 за человека
«Тропами Зимней войны». Экстремально-экскурсионный тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
«Тропами Зимней войны». Экстремально-экскурсионный тур
Начало: Россия, Республика Карелия, Петрозаводск
22 400 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    17 мая 2024
    Любимые бренды Карелии
    С огромным удовольствием провела праздничные выходные в Казани! Благодарю экскурсовода Татьяну! Профессионально, интересно. Была накладка при заселении в отель, но и это не испортило чудесного настроения. Путешествую не первый раз с Большой Страной, надежно, четко, отлично подобраны экскурсии. Благодарю!
  • В
    Вячеслав
    15 мая 2024
    Сплав по реке Укса. Экстрим-тур
    Организация на высшем уровне. Всё продумано и учтено. Только плюсы.
  • О
    Ольга
    5 мая 2024
    Майские выходные в Карелии
    «Майские праздники в Карелии» с 28.05-30.05.2024 г. Хорошо организованная туристическая программа, очень интересный, доброжелательный, профессиональный гид Анна и водитель Варим. Остались прекрасные воспоминания о путешествии.
    «Майские праздники в Карелии» с 28.05-30.05.2024 г. Хорошо организованная туристическая программа, очень интересный, доброжелательный, профессиональный гид«Майские праздники в Карелии» с 28.05-30.05.2024 г. Хорошо организованная туристическая программа, очень интересный, доброжелательный, профессиональный гид
  • П
    Павел
    5 мая 2024
    Северная красавица - река Пистайоки
    Отдых очень понравился. Было пару недочетов: Автобус долго ждали после сплава, на меня костюма не хватило (но потом инструктор дал свой,
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    поэтому все было нормально) А так все было очень круто: Еда очень вкусная и разнообразная Инструкторы опытные и интересные люди С погодой повезло В общем спасибо за поездку!

    Отдых очень понравился. Было пару недочетов:Отдых очень понравился. Было пару недочетов:
  • О
    Ольга
    5 мая 2024
    Выходные по-карельски
    Не понятно, почему заселение в отель с 15.00. Пришлось ждать. Если отель 4 звезды, то заселение должно быть круглосуточным.
    Не понятно, почему заселение в отель с 15.00. Пришлось ждать. Если отель 4 звезды, то заселение должно быть круглосуточнымНе понятно, почему заселение в отель с 15.00. Пришлось ждать. Если отель 4 звезды, то заселение должно быть круглосуточным
  • П
    Павел
    5 мая 2024
    4 дня на реке Укса в Карелии. Сплав на катамаранах
    Спасибо за организацию классного отдыха 🔥✨
  • Т
    Тимур
    3 мая 2024
    Северная красавица - река Пистайоки
    Все круто, тур оправдал ожидания, было сложно но интересно.
  • В
    Виктория
    13 марта 2024
    Северная красавица - река Пистайоки
    Отличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная еда, все трансферы были комфортными во время, гид очень приятная и помогала во всем.
    Отличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная еда
  • М
    Михаил
    30 января 2024
    Выходные по-карельски
    Посетили в январе 2024 гостеприимный Петрозаводск с обзорной экскурсией, были в питомнике ездовых собак, это было классно, на следующий день
    читать дальше

    знакомились с памятником деревянному зодчеству- островом Кижи, потом гуляли в горном парке Рускеала, а в день отъезда видели красавец Кивач. Отличный тур, рекомендую всем кто не видел Карелию, или тем кто был только летом. Исключительно положительные эмоции - благодаря труду гида Анны Струневской, специалист чей профессионализм выделяется! Время в дороге проходило почти незаметно, под интересные и подробные рассказы о Карелии, людях, фактах, флоре и фауне этого чудесного края. Анна настоящий знаток и человек любящий родные просторы, это придало нашему туру теплоты и домашнего уюта! Так же хочется поблагодарить нашего водителя Вадима, автобус всегда вовремя, чист, комфортен даже в сложных дорожных условиях под его управлением. Так же спасибо за настроение Сергею и Людмиле из гордого и несгибаемого Донецка, вы душа компании! Спасибо Виталию и Ирине из Саранска.

  • В
    Валентинова
    23 сентября 2023
    Любимые бренды Карелии
    Очень понравился тур и локации для проживания. Понравился экскурсовод Анжелика, то как она интересно и с такой любовью рассказывала нам о Карелии.

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Сплавы и рафтинг»

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  7. Ладожское озеро
  8. Мраморный каньон
  9. Кивач
  10. Онежская набережная
Сколько стоит тур в Петрозаводске в июне 2024
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