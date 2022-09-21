Новый год в кругу семьи

Экскурсионный тур «Новый год в кругу семьи» на 3 дня

5
3 отзыва
Новый год в кругу семьи
Новый год в кругу семьи
Новый год в кругу семьи
Новый год в кругу семьи
Новый год в кругу семьи
Новый год в кругу семьи
Новый год в кругу семьи
Новый год в кругу семьи
Новый год в кругу семьи
Новый год в кругу семьи
Новый год в кругу семьи
Новый год в кругу семьи
Новый год в кругу семьи
Новый год в кругу семьи
Новый год в кругу семьи
Новый год в кругу семьи
Новый год в кругу семьи
Новый год в кругу семьи
Новый год в кругу семьи
Новый год в кругу семьи
Новый год в кругу семьи
Новый год в кругу семьи
Ближайшие даты:
3
янв
5
янв

Что вас ожидает 🤩

Потрясающие места
Потрясающие места
Увидим вотчину Талвиукко, «уснувшие» деревеньки в зимних пейзажах, медведей и других обитателей леса, заснеженный карельский лес
Новые умения
Новые умения
Научимся управлять снегоходом, готовить карельские пирожки – калитки, танцевать карельские народные танцы и делать карельский оберег
Карельская кухня
Карельская кухня
Попробуем блюда национальной карельской кухни, варенье из местных ягод и ароматную карельскую выпечку, фермерский сыр

Описание

Проведите выходные в Карелии с самыми близкими, катаясь на снегоходах, наслаждаясь вкусной национальной едой и погружаясь в местную культуру, гуляя по лесу и наполняя свои легкие свежим воздухом, проживая в номерах уютной базы отдыха на берегу озера!

  • Вы узнаете о традициях и сказаниях старинной деревни Рубчойла, как звучит национальная карельская музыка, удивительные истории животных в зоокомплексе «Три медведя».
  • Вы почувствуете тишину и благодать зимнего хвойного леса, который будет виден из окна вашего номера, восторг от катания, счастье от валяния в мягких снежных сугробах, и настоящий жар карельской баньки.

Программа тура по дням

1 день

Начало невероятного новогоднего приключения в Карелии

Встречаемся на ж/д вокзале г. Петрозаводска под часами на основном здании со стороны перрона (по времени прибытия поезда № 18 Москва – Петрозаводск).

Идем завтракать в ресторан, чтобы сразу настроиться на отличное приключение.

Шведский стол к вашим услугам – здесь каждый найдет еду по душе.

Рассаживаемся по автобусам и отправляемся навстречу приключениям!

Первая остановка – вотчина карельского Деда Мороза «Талвиукко».

Нам повезло попасть сюда в самое сказочное время года.

Прикоснемся к прекрасному миру Крайнего Севера и самобытной культуре древних саамов, узнаем больше об обитателях подворья Талвиукко и обязательно заведем новых друзей! А еще прокатимся на настоящих финских санях potkuri.

После погружения в мир карельского эпоса и древних народов Карелии, отправляемся пить ароматный травяной чай с карельскими пирогами и калитками.

А после, катаемся на снегоходах.

Посещение вотчины Талвиукко наполняет нас теплом, бодростью, прекрасным настроением, а наши телефоны – отличными воспоминаниями о нашем путешествии.

Возвращаемся в автобус и едем на нашу базу отдыха – «Морошка» (1-1,5 в пути), где мы проводим уходящий год и встретим новый 2023 год.

База отдыха расположена среди вековых корабельных сосен на живописном берегу Сямозера, одного из крупнейших и красивейших озер Карелии.

Здесь можно забыть об интенсивном ритме городской жизни, насладиться чистым северным воздухом, отдохнуть душой и ощутить внутренний покой.

Обедаем на базе и идем заселяться.

Взрослые могут посвятить это время себе: спокойно обустроиться в номере, занять себя книжкой или просмотром фильма.

А можно прогуляться по базе или вместе с детьми насладиться этим вечером в шумной компании.

Ужинаем в уютном кафе базы, участвуем в развлекательной программе.

Вечером нас ждет жаркая банька.

Начало невероятного новогоднего приключения в КарелииНачало невероятного новогоднего приключения в КарелииНачало невероятного новогоднего приключения в КарелииНачало невероятного новогоднего приключения в КарелииНачало невероятного новогоднего приключения в КарелииНачало невероятного новогоднего приключения в Карелии
2 день

Путешествие в старинную деревню Рубчойла и зоокомплекс «Три медведя»

Завтракаем и на автобусах отправляемся в путь. Сегодня очень насыщенный день!

Первая остановка – старинная деревня Рубчойла.

Она была основана карелами более 300 лет назад.

Сегодня это уникальный комплексный памятник народного деревянного зодчества Карелии XIX века, который включает в себя 18 крестьянских домов, в том числе и бани по-черному.

Хранитель традиций деревни рассказывает об истории, быте, традиции коренных жителей.

Среди всех построек выделяется дом Ермолаева, в котором сейчас располагается этнографический музей.

Здесь не только знакомимся с экспозицией, во время посиделок в настоящефм карельском доме для нас выступает фольклорный коллектив, который поет народные песни на карельском и русском языках.

Слушаем и пробуем свои силы во время фольклорного мастер-класса.

Голодными гостей никто не отпускает – местные хозяюшки угощают нас деревенским обедом, состоящий из блюд национальной карельской кухни.

Заезжаем в семейную ремесленную сыроварню Alasalmi.

Здесь для нас уже накрыт стол c сырами местного производства: Lumi, Халлуми с мятой, Jarvi, Alasalmi, Качотта с грецким орехом, с зеленью и с прованскими травами.

Дегустируем сыры, пьем чай из кипрея.

За стеклянной стеной видим все тонкости производства сыра, узнаем о технологии приготовления и чем отличается фермерский сыр от заводского.

А самые любопытные могут познакомиться с обитателями фермы – Майкой, Гертрудой, Пряжкой, Милкой, Рожкой и другими ухоженными бурёнками и козами

Далее держим путь в зоокомплекс «Три медведя».

Зоокомплекс «Три медведя» расположился в сосновом бору, на берегу озера Сямозеро.

На территории комплекса за оградой в деревянных павильонах живут медведи, лоси, еноты-полоскуны, енотовидные собаки, рыси, волки, хорьки, шиншиллы, песцы и многие другие.

Главной «звездой» зоокомплекса многие считают энергичную и грациозную дальневосточную леопардицу Мусю.

Горный козлик Дима, аппетитно хрупающий морковку в своем загончике, приветствует людей пронзительным блеянием.

Одним из наиболее примечательных мест зоокомплекса является медвежатник – гостей представляют по очереди белогрудому гималайцу Моте, двум нашим бурым «соотечественникам» Саше и Маше и, наконец, уроженцу далекой Камчатки молодому гиганту Тимофею.

Однако, самым большим зверем здесь является Потап, поражающий своими размерами.

Пьем горячий чай с ароматными сладостями.

На автобусах возвращаемся на базу.

Свободное время проводим так, как нам хочется: гуляем по дорожкам базы отдыха, вовлекаем других участников группы в зимние игры, лепим снеговика, уединяемся в своем номере, чтобы почитать или немного вздремнуть.

Ужинаем и расходимся по номерам отдыхать.

Путешествие в старинную деревню Рубчойла и зоокомплекс «Три медведя»Путешествие в старинную деревню Рубчойла и зоокомплекс «Три медведя»Путешествие в старинную деревню Рубчойла и зоокомплекс «Три медведя»Путешествие в старинную деревню Рубчойла и зоокомплекс «Три медведя»Путешествие в старинную деревню Рубчойла и зоокомплекс «Три медведя»Путешествие в старинную деревню Рубчойла и зоокомплекс «Три медведя»Путешествие в старинную деревню Рубчойла и зоокомплекс «Три медведя»Путешествие в старинную деревню Рубчойла и зоокомплекс «Три медведя»Путешествие в старинную деревню Рубчойла и зоокомплекс «Три медведя»
3 день

Знакомство с карельскими ремеслами

Просыпаемся завтракаем в уютном кафе базы

После завтрака участвуем в мастер-классе по приготовлению карельских калиток.

Не только лепим, но и пробуем на вкус.

Калитка, пожалуй, самое «национальное» и очень любимое блюдо карельской и вепсской кухни.

Это открытый пирожок с начинкой из картофеля, каши или красной рыбы, приготовленный из ржаной (или смеси ржаной и пшеничной) муки.

Сегодня последний день наших карельских приключений.

Перед обедом собираем вещи и освобождаем номера.

Обедаем и выезжаем в Петрозаводск.

Отправляемся в Музей-заповедник “Кижи”, находится он в квартале исторической застройки города Петрозаводска.

Здесь мы в игровой форме погружаемся в традиции, культуру, историю Карелии.

Мы только знакомимся с экспозициями музея, но и поучаствуем в мастер-классе по карельским ремеслам.

Идем ужинать в уже знакомое место.

Шведский стол радует своим разнообразием.

Не торопимся, после ужина до вокзала мы едем на автобусе.

Уезжаем вечерними поездами с ж/д вокзала г. Петрозаводска.

Знакомство с карельскими ремесламиЗнакомство с карельскими ремесламиЗнакомство с карельскими ремесламиЗнакомство с карельскими ремеслами

Проживание

Тур предусматривает проживание на базе отдыха «Морошка».

Стоимость программы:

ВозрастЦена на человекаРазмещение:
взрослый 69 500 руб. /чел.Размещение в двухместном номере с дополнительным спальным местом.
ребенок с 7-16 лет59 000 руб. /чел
ребенок до 7 лет45 000 руб. /чел

Скидка за размещение на дополнительном месте – 10 000 руб.

Варианты проживания

База отдыха «Морошка»

2 ночи

База отдыха находится в 85 км от г. Петрозаводск, на берегу озера Сямозеро:

РазмещениеОписание номера

Двухместный номер

(две односпальные кровати)

Отдельный вход с улицы, своё крыльцо, тамбур для верхней одежды и уличной обуви, прихожая, санузел, оборудованный душевой кабиной и теплыми полами.

В каждом номере 2 односпальные кровати, зеркало, письменный стол, шкаф для одежды, телевизор, прикроватные тумбочки, стулья по количеству мест, санузел, душевая кабинка. Мебель из массива (сосна). Отопление, электричество.

Двухместный номер

(двуспальная кровать) + дополнительное место (диван)

Отдельный вход с улицы, своё крыльцо, тамбур для верхней одежды и уличной обуви, прихожая, санузел, оборудованный душевой кабиной и теплыми полами.

В каждом номере одна двуспальная кровать, зеркало, письменный стол, телевизор, прикроватные тумбочки, стулья по количеству мест, санузел, душевая кабинка. Мебель из массива (сосна). Отопление, электричество.

База отдыха «Морошка»База отдыха «Морошка»База отдыха «Морошка»База отдыха «Морошка»База отдыха «Морошка»База отдыха «Морошка»База отдыха «Морошка»База отдыха «Морошка»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Питание по программе
  • Праздничная программа
  • Размещение по программе: 2 человека в двухместном номере (3 ночи)
  • Работа инструкторов и сопровождающего/гида-переводчика
  • Аренда снегохода и экипировки, топливо
  • Экскурсия по карельским деревням, с посещением старинных часовен, ферму-сыроварню
  • Участие в мастер-классах по приготовлению калиток
  • Экскурсия в музей Кижи
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Петрозаводск и обратно
  • Дополнительные сутки размещения
  • Страхование медицинских и иных непредвиденных расходов (от 100 руб. /чел. /сутки)
Место начала и завершения?
Россия, Республика Карелия, Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Личные вещи и снаряжение:

  • документы в герметичной упаковке: паспорт, медицинский полис;
  • рюкзак или дорожную сумку;
  • индивидуальную аптечку;
  • средства личной гигиены.

Одежда и обувь:

  • теплую зимнюю куртку и брюки;
  • пуховую куртку или жилетку;
  • 2 пары удобной теплой обуви;
  • теплую шапку;
  • перчатки или рукавицы;
  • шерстяные носки;
  • термобелье;
  • удобную одежду для сна и базы отдыха: тапочки, шорты/штаны, футболки.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли мобильная связь на маршруте?

Устойчивый сигнал на протяжении всего маршрута — у операторов МТС и МегаФон. Остальные операторы могут работать местами. Пожалуйста, предупредите об этом близких накануне поездки.

Какой транспорт используется на маршруте?

Автотрансферы по маршруту будут организованы на туристических микроавтобусах (их вместимость будет зависеть от размера группы).

Какое питание организовано на маршруте?

В стоимость программы входит трехразовое питание в кафе на базе отдыха. Во второй день вас ждет настоящий деревенский обед в старинной деревне Рубчойла. В вотчине карельского Деда Мороза Талвиукко вы станете участником карельского чаепития: наслаждайтесь ароматным травяным чаем с карельскими пирогами и калитками.

В меню будут разнообразные блюда карельской кухни: красная рыба разных способов приготовления, калитки — открытые пирожки с начинкой из пшена, рыбы и ягод, клюква в сахаре, настойки и варенье из северных ягод.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
21 сен 2022
Отличная забота, о клиентах
И
10 сен 2022
Все супер. Отдельное спасибо нашим инструкторам Владимиру и Данилу
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за высокую оценку нашей работы! Будем ждать новых обращений, подберем увлекательное путешествие!)
М
14 авг 2022
Класс!

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