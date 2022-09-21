Проведите выходные в Карелии с самыми близкими, катаясь на снегоходах, наслаждаясь вкусной национальной едой и погружаясь в местную культуру, гуляя по лесу и наполняя свои легкие свежим воздухом, проживая в номерах уютной базы отдыха на берегу озера!
Встречаемся на ж/д вокзале г. Петрозаводска под часами на основном здании со стороны перрона (по времени прибытия поезда № 18 Москва – Петрозаводск).
Идем завтракать в ресторан, чтобы сразу настроиться на отличное приключение.
Шведский стол к вашим услугам – здесь каждый найдет еду по душе.
Рассаживаемся по автобусам и отправляемся навстречу приключениям!
Первая остановка – вотчина карельского Деда Мороза «Талвиукко».
Нам повезло попасть сюда в самое сказочное время года.
Прикоснемся к прекрасному миру Крайнего Севера и самобытной культуре древних саамов, узнаем больше об обитателях подворья Талвиукко и обязательно заведем новых друзей! А еще прокатимся на настоящих финских санях potkuri.
После погружения в мир карельского эпоса и древних народов Карелии, отправляемся пить ароматный травяной чай с карельскими пирогами и калитками.
А после, катаемся на снегоходах.
Посещение вотчины Талвиукко наполняет нас теплом, бодростью, прекрасным настроением, а наши телефоны – отличными воспоминаниями о нашем путешествии.
Возвращаемся в автобус и едем на нашу базу отдыха – «Морошка» (1-1,5 в пути), где мы проводим уходящий год и встретим новый 2023 год.
База отдыха расположена среди вековых корабельных сосен на живописном берегу Сямозера, одного из крупнейших и красивейших озер Карелии.
Здесь можно забыть об интенсивном ритме городской жизни, насладиться чистым северным воздухом, отдохнуть душой и ощутить внутренний покой.
Обедаем на базе и идем заселяться.
Взрослые могут посвятить это время себе: спокойно обустроиться в номере, занять себя книжкой или просмотром фильма.
А можно прогуляться по базе или вместе с детьми насладиться этим вечером в шумной компании.
Ужинаем в уютном кафе базы, участвуем в развлекательной программе.
Вечером нас ждет жаркая банька.
Завтракаем и на автобусах отправляемся в путь. Сегодня очень насыщенный день!
Первая остановка – старинная деревня Рубчойла.
Она была основана карелами более 300 лет назад.
Сегодня это уникальный комплексный памятник народного деревянного зодчества Карелии XIX века, который включает в себя 18 крестьянских домов, в том числе и бани по-черному.
Хранитель традиций деревни рассказывает об истории, быте, традиции коренных жителей.
Среди всех построек выделяется дом Ермолаева, в котором сейчас располагается этнографический музей.
Здесь не только знакомимся с экспозицией, во время посиделок в настоящефм карельском доме для нас выступает фольклорный коллектив, который поет народные песни на карельском и русском языках.
Слушаем и пробуем свои силы во время фольклорного мастер-класса.
Голодными гостей никто не отпускает – местные хозяюшки угощают нас деревенским обедом, состоящий из блюд национальной карельской кухни.
Заезжаем в семейную ремесленную сыроварню Alasalmi.
Здесь для нас уже накрыт стол c сырами местного производства: Lumi, Халлуми с мятой, Jarvi, Alasalmi, Качотта с грецким орехом, с зеленью и с прованскими травами.
Дегустируем сыры, пьем чай из кипрея.
За стеклянной стеной видим все тонкости производства сыра, узнаем о технологии приготовления и чем отличается фермерский сыр от заводского.
А самые любопытные могут познакомиться с обитателями фермы – Майкой, Гертрудой, Пряжкой, Милкой, Рожкой и другими ухоженными бурёнками и козами
Далее держим путь в зоокомплекс «Три медведя».
Зоокомплекс «Три медведя» расположился в сосновом бору, на берегу озера Сямозеро.
На территории комплекса за оградой в деревянных павильонах живут медведи, лоси, еноты-полоскуны, енотовидные собаки, рыси, волки, хорьки, шиншиллы, песцы и многие другие.
Главной «звездой» зоокомплекса многие считают энергичную и грациозную дальневосточную леопардицу Мусю.
Горный козлик Дима, аппетитно хрупающий морковку в своем загончике, приветствует людей пронзительным блеянием.
Одним из наиболее примечательных мест зоокомплекса является медвежатник – гостей представляют по очереди белогрудому гималайцу Моте, двум нашим бурым «соотечественникам» Саше и Маше и, наконец, уроженцу далекой Камчатки молодому гиганту Тимофею.
Однако, самым большим зверем здесь является Потап, поражающий своими размерами.
Пьем горячий чай с ароматными сладостями.
На автобусах возвращаемся на базу.
Свободное время проводим так, как нам хочется: гуляем по дорожкам базы отдыха, вовлекаем других участников группы в зимние игры, лепим снеговика, уединяемся в своем номере, чтобы почитать или немного вздремнуть.
Ужинаем и расходимся по номерам отдыхать.
Просыпаемся завтракаем в уютном кафе базы
После завтрака участвуем в мастер-классе по приготовлению карельских калиток.
Не только лепим, но и пробуем на вкус.
Калитка, пожалуй, самое «национальное» и очень любимое блюдо карельской и вепсской кухни.
Это открытый пирожок с начинкой из картофеля, каши или красной рыбы, приготовленный из ржаной (или смеси ржаной и пшеничной) муки.
Сегодня последний день наших карельских приключений.
Перед обедом собираем вещи и освобождаем номера.
Обедаем и выезжаем в Петрозаводск.
Отправляемся в Музей-заповедник “Кижи”, находится он в квартале исторической застройки города Петрозаводска.
Здесь мы в игровой форме погружаемся в традиции, культуру, историю Карелии.
Мы только знакомимся с экспозициями музея, но и поучаствуем в мастер-классе по карельским ремеслам.
Идем ужинать в уже знакомое место.
Шведский стол радует своим разнообразием.
Не торопимся, после ужина до вокзала мы едем на автобусе.
Уезжаем вечерними поездами с ж/д вокзала г. Петрозаводска.
Тур предусматривает проживание на базе отдыха «Морошка».
Стоимость программы:
|Возраст
|Цена на человека
|Размещение:
|взрослый
|69 500 руб. /чел.
|Размещение в двухместном номере с дополнительным спальным местом.
|ребенок с 7-16 лет
|59 000 руб. /чел
|ребенок до 7 лет
|45 000 руб. /чел
Скидка за размещение на дополнительном месте – 10 000 руб.
База отдыха находится в 85 км от г. Петрозаводск, на берегу озера Сямозеро:
|Размещение
|Описание номера
Двухместный номер
(две односпальные кровати)
Отдельный вход с улицы, своё крыльцо, тамбур для верхней одежды и уличной обуви, прихожая, санузел, оборудованный душевой кабиной и теплыми полами.
В каждом номере 2 односпальные кровати, зеркало, письменный стол, шкаф для одежды, телевизор, прикроватные тумбочки, стулья по количеству мест, санузел, душевая кабинка. Мебель из массива (сосна). Отопление, электричество.
Двухместный номер
(двуспальная кровать) + дополнительное место (диван)
Отдельный вход с улицы, своё крыльцо, тамбур для верхней одежды и уличной обуви, прихожая, санузел, оборудованный душевой кабиной и теплыми полами.
В каждом номере одна двуспальная кровать, зеркало, письменный стол, телевизор, прикроватные тумбочки, стулья по количеству мест, санузел, душевая кабинка. Мебель из массива (сосна). Отопление, электричество.
Личные вещи и снаряжение:
Одежда и обувь:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Устойчивый сигнал на протяжении всего маршрута — у операторов МТС и МегаФон. Остальные операторы могут работать местами. Пожалуйста, предупредите об этом близких накануне поездки.
Автотрансферы по маршруту будут организованы на туристических микроавтобусах (их вместимость будет зависеть от размера группы).
В стоимость программы входит трехразовое питание в кафе на базе отдыха. Во второй день вас ждет настоящий деревенский обед в старинной деревне Рубчойла. В вотчине карельского Деда Мороза Талвиукко вы станете участником карельского чаепития: наслаждайтесь ароматным травяным чаем с карельскими пирогами и калитками.
В меню будут разнообразные блюда карельской кухни: красная рыба разных способов приготовления, калитки — открытые пирожки с начинкой из пшена, рыбы и ягод, клюква в сахаре, настойки и варенье из северных ягод.
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.