Этот уникальный индивидуальный тур в Карелию разработан специально для небольших групп. Вы увидите самые интересные места и получите незабываемые эмоции и заряд бодрости.

Получим большое удовольствие от катания с ветерком в нартах в собачьих упряжках – Сибирских и Аляскинских хаски

Посетим центр по производству изделий из шунгита и отдохнем душой и телом в шунгитовой комнате

Увидим один из крупнейших равнинных водопадов Европы

Восхитимся великолепием самого известного мраморного карьера в зимнем обличье

Нас ждет программа в музее-ресторане «ВКарелииЕсть» с мастер-классами и иммерсивным спектаклем в Пещере петроглифов

Тур проводится с 1 декабря по 29 апреля для группы от двух человек в любой день под запрос.

Программа тура по дням

1 день Встреча, Петрозаводск

Встречаем дорогих гостей в столице Карелии – г. Петрозаводск. Возможные варианты прибытия: фирменный поезд № 18 (двухэтажный состав, только купе);

регулярным рейсом на самолете «Москва – Петрозаводск» (аэропорт в 20 км от города);

на своей машине. Индивидуальная экскурсия по столице Республики Карелия. Петрозаводск – младший брат Санкт-Петербурга, рожденный с ним в один год. Основал его в 1703 году Петр Великий. Вас ждет знакомство с историческим центром, памятником Петру I, губернаторским парком. Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где находится коллекция оригинальных скульптур, расположенная под открытым небом. Для гурманов и ценителей карельской культуры программа в Музее-ресторане «ВКарелииЕсть»: иммерсивный спектакль в Пещере петроглифов;

художественный мастер-класс на выбор («Дерево счастья» с карельскими минералами / карельская роспись по дереву / карельские петроглифы / живопись на карельском камне / поморские козули);

гастрономический мастер-класс на выбор (карельская выпечка / финская уха на сливках – Лохикейтто / (форель шеф-посола "Гравлакс"). Во время посещения этого ресторана-музея Вы можете заказать блюда авторской карельской кухни «из-под ножа», с изысканной подачей, приготовленные только из натуральных продуктов озер и лесов Карелии. Размещение в гостинице: спа-отель «Карелия» 4*, находится в экологически чистой парковой зоне на берегу Онежского озера и реки Лососинки. В этом отеле можно не только комфортно отдыхать, но и получить весь спектр оздоровительных SPA процедур (по расчетному часу: не ранее 14 часов). По желанию туристов возможно забронировать другой вариант размещения.

2 день Центр шунгита, питомник ездовых собак и северных оленей, заповедник "Кивач"

Завтрак (шведский стол). Посещение центра по производству изделий из шунгита. Это уникальный минерал, который добывается только в Карелии. Целебные свойства этого камня были известны уже более 300 лет назад, а во времена Петра Великого был издан указ, по которому каждому солдату было предписано носить кусочек шунгита в своем походном ранце. Вам расскажут о его свойствах и угостят вкусным карельским чаем. Здесь вы отдохнете в шунгитовой пещере, чтобы организм зарядился живой энергией и сможете приобрести продукцию из шунгита от производителя. Поездка в питомник ездовых собак и северных оленей. Сначала на экскурсии вас ждет знакомство с его главными обитателями – Сибирскими и Аляскинскими хаски. Это чемпионы и участники знаменитых гонок в России и за рубежом. Под их лапы ложились тысячи километров труднейших снежных трасс. А еще эти пушистые северные псы необычайно дружелюбны, их сердца полны доверия к людям и радости жизни. Теперь встретимся с семьей ручных Северных оленей! Вы не только сможете сделать запоминающиеся фото с этими благородными арктическими животными, но и самостоятельно покормить их любимым лакомством – белым мхом ягелем! Вам расскажут о тундровых оленях в природе и в неволе, их роли в жизни человека и освоении Крайнего севера. А теперь самое интересное: инструктаж по основам управления собачьей упряжкой;

путешествие по подготовленной трассе 10 км в сопровождении инструктора, 2 человека в одной нарте. Держитесь крепче, ведь вас везут настоящие спортсмены через сосновый бор, смешанный лес и замерзшее таежное болото. По возвращении для вас готов горячий обед с традиционными блюдами северной кухни: сливочная уха с диким лососем "Лохикейто";

свинина с лесными грибами "по-Петровски" и гарнир;

соленья;

карельские пирожки – калитки с пшеном и картофелем;

травяной чай со сладостями. На обратном пути в Петрозаводск Вы посетите природный заповедник "Кивач". В заповеднике Вы полюбуетесь на самый известный в Карелии водопад Кивач. Он воспет в русской поэзии как «северный богатырь». Здесь же увидите карельскую березу – знаменитую «золушку» северных лесов, познакомитесь с коллекцией дендропарка и музеем Природы. Возвращение в отель.

3 день Рускеала, отъезд