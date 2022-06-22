Зимний колорит. Индивидуальный тур в Карелию

Этот уникальный индивидуальный тур в Карелию разработан специально для небольших групп. Вы увидите самые интересные

5
3 отзыва
Этот уникальный индивидуальный тур в Карелию разработан специально для небольших групп. Вы увидите самые интересные места и получите незабываемые эмоции и заряд бодрости.
Зимний колорит. Индивидуальный тур в Карелию
Зимний колорит. Индивидуальный тур в Карелию
Зимний колорит. Индивидуальный тур в Карелию
Зимний колорит. Индивидуальный тур в Карелию
Зимний колорит. Индивидуальный тур в Карелию
Зимний колорит. Индивидуальный тур в Карелию
Зимний колорит. Индивидуальный тур в Карелию
Зимний колорит. Индивидуальный тур в Карелию
Зимний колорит. Индивидуальный тур в Карелию
Зимний колорит. Индивидуальный тур в Карелию
Зимний колорит. Индивидуальный тур в Карелию
Зимний колорит. Индивидуальный тур в Карелию
Зимний колорит. Индивидуальный тур в Карелию
Зимний колорит. Индивидуальный тур в Карелию
Зимний колорит. Индивидуальный тур в Карелию
Зимний колорит. Индивидуальный тур в Карелию
Зимний колорит. Индивидуальный тур в Карелию
Зимний колорит. Индивидуальный тур в Карелию
Зимний колорит. Индивидуальный тур в Карелию
Зимний колорит. Индивидуальный тур в Карелию
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

Сочная кухня
Сочная кухня
Нас ждет программа в музее-ресторане «ВКарелииЕсть» с мастер-классами и иммерсивным спектаклем в Пещере петроглифов
Петрозаводск
Петрозаводск
Окунемся в дружескую атмосферу северного города, младшего брата Санкт-Петербурга
Рускеала
Рускеала
Восхитимся великолепием самого известного мраморного карьера в зимнем обличье
Водопад Кивач
Водопад Кивач
Увидим один из крупнейших равнинных водопадов Европы
Энергия шунгита
Энергия шунгита
Посетим центр по производству изделий из шунгита и отдохнем душой и телом в шунгитовой комнате
Собачьи упряжки
Собачьи упряжки
Получим большое удовольствие от катания с ветерком в нартах в собачьих упряжках – Сибирских и Аляскинских хаски

Описание

Тур проводится с 1 декабря по 29 апреля для группы от двух человек в любой день под запрос.

Программа тура по дням

1 день
Встреча, Петрозаводск

Встречаем дорогих гостей в столице Карелии – г. Петрозаводск.

Возможные варианты прибытия:

  • фирменный поезд № 18 (двухэтажный состав, только купе);
  • регулярным рейсом на самолете «Москва – Петрозаводск» (аэропорт в 20 км от города);
  • на своей машине.

Индивидуальная экскурсия по столице Республики Карелия.

Петрозаводск – младший брат Санкт-Петербурга, рожденный с ним в один год.

Основал его в 1703 году Петр Великий.

Вас ждет знакомство с историческим центром, памятником Петру I, губернаторским парком.

Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где находится коллекция оригинальных скульптур, расположенная под открытым небом.

Для гурманов и ценителей карельской культуры программа в Музее-ресторане «ВКарелииЕсть»:

  • иммерсивный спектакль в Пещере петроглифов;
  • художественный мастер-класс на выбор («Дерево счастья» с карельскими минералами / карельская роспись по дереву / карельские петроглифы / живопись на карельском камне / поморские козули);
  • гастрономический мастер-класс на выбор (карельская выпечка / финская уха на сливках – Лохикейтто / (форель шеф-посола "Гравлакс").

Во время посещения этого ресторана-музея Вы можете заказать блюда авторской карельской кухни «из-под ножа», с изысканной подачей, приготовленные только из натуральных продуктов озер и лесов Карелии.

Размещение в гостинице: спа-отель «Карелия» 4*, находится в экологически чистой парковой зоне на берегу Онежского озера и реки Лососинки.

В этом отеле можно не только комфортно отдыхать, но и получить весь спектр оздоровительных SPA процедур (по расчетному часу: не ранее 14 часов).

По желанию туристов возможно забронировать другой вариант размещения.

Встреча, ПетрозаводскВстреча, ПетрозаводскВстреча, ПетрозаводскВстреча, ПетрозаводскВстреча, Петрозаводск
2 день
Центр шунгита, питомник ездовых собак и северных оленей, заповедник &quot;Кивач&quot;

Завтрак (шведский стол).

Посещение центра по производству изделий из шунгита.

Это уникальный минерал, который добывается только в Карелии.

Целебные свойства этого камня были известны уже более 300 лет назад, а во времена Петра Великого был издан указ, по которому каждому солдату было предписано носить кусочек шунгита в своем походном ранце.

Вам расскажут о его свойствах и угостят вкусным карельским чаем.

Здесь вы отдохнете в шунгитовой пещере, чтобы организм зарядился живой энергией и сможете приобрести продукцию из шунгита от производителя.

Поездка в питомник ездовых собак и северных оленей.

Сначала на экскурсии вас ждет знакомство с его главными обитателями – Сибирскими и Аляскинскими хаски.

Это чемпионы и участники знаменитых гонок в России и за рубежом.

Под их лапы ложились тысячи километров труднейших снежных трасс.

А еще эти пушистые северные псы необычайно дружелюбны, их сердца полны доверия к людям и радости жизни.

Теперь встретимся с семьей ручных Северных оленей!

Вы не только сможете сделать запоминающиеся фото с этими благородными арктическими животными, но и самостоятельно покормить их любимым лакомством – белым мхом ягелем!

Вам расскажут о тундровых оленях в природе и в неволе, их роли в жизни человека и освоении Крайнего севера.

А теперь самое интересное:

  • инструктаж по основам управления собачьей упряжкой;
  • путешествие по подготовленной трассе 10 км в сопровождении инструктора, 2 человека в одной нарте.

Держитесь крепче, ведь вас везут настоящие спортсмены через сосновый бор, смешанный лес и замерзшее таежное болото.

По возвращении для вас готов горячий обед с традиционными блюдами северной кухни:

  • сливочная уха с диким лососем "Лохикейто";
  • свинина с лесными грибами "по-Петровски" и гарнир;
  • соленья;
  • карельские пирожки – калитки с пшеном и картофелем;
  • травяной чай со сладостями.

На обратном пути в Петрозаводск Вы посетите природный заповедник "Кивач".

В заповеднике Вы полюбуетесь на самый известный в Карелии водопад Кивач.

Он воспет в русской поэзии как «северный богатырь».

Здесь же увидите карельскую березу – знаменитую «золушку» северных лесов, познакомитесь с коллекцией дендропарка и музеем Природы.

Возвращение в отель.

Центр шунгита, питомник ездовых собак и северных оленей, заповедник &quot;Кивач&quot;Центр шунгита, питомник ездовых собак и северных оленей, заповедник &quot;Кивач&quot;Центр шунгита, питомник ездовых собак и северных оленей, заповедник &quot;Кивач&quot;Центр шунгита, питомник ездовых собак и северных оленей, заповедник &quot;Кивач&quot;Центр шунгита, питомник ездовых собак и северных оленей, заповедник &quot;Кивач&quot;
3 день
Рускеала, отъезд

Завтрак (шведский стол).

Освобождение номеров.

Выезд на экскурсию (вещи берем с собой).

Поездка в горный парк "Рускеала" (260 км от Петрозаводска ) – самый посещаемый туристический объект в Карелии в настоящее время.

С XVII века на протяжении 300 лет здесь добывали мрамор для украшения дворцов и храмов Северной столицы.

В огромной рукотворной чаше образовалось Мраморное озеро, на которое теперь любуются многочисленные туристы.

В зимнее время оно спит под ледяным покрывалом.

Скальный грот и штольни, вырубленные в мраморе, произведут на Вас неизгладимое впечатление.

Аналогов этому уникальному природному объекту нет ни в России, ни в Европе!

Экскурсия в составе группы по уникальному природному объекту.

* Индивидуальные экскурсии проводятся при наличии технической возможности с доплатой!

В свободное время (за доп.плату) можно посетить экскурсию "Подземная Рускеала", посетить экспозицию деревянных скульптур "Обитель ангелов", прокатиться над Мраморным озером на троллее (zip-line), пообедать в кафе горного парка, приобрести сувениры.

По пути остановка в живописном местечке у Рускеальских водопадов.

Здесь проходили съемки культового советского фильма "А зори здесь тихие".

Сейчас это прекрасное место для прогулок и фотосессии на природе.

Из горного парка рекомендуем поехать на ретро-поезде "Рускеальский экспресс" по маршруту "Рускеала – Сортавала" - это интересное путешествие пройдет в атмосфере начала ХХ века.

В поезде есть даже «Царское купе» и вагон-ресторан!

Билеты на поезд приобретайте заранее на сайте РЖД (билеты не включены в стоимость тура).

Отъезд домой из г. Сортавала на поезде:

  • 18:45 в Санкт-Петербург № 822Ч "Ласточка" (прибытие в 22:43);
  • 20:25 в Москву № 160А (прибытие в 10:16 на следующий день).

Возможно также вернуться обратно в Петрозаводск и уехать из г. Петрозаводска.

Если туристы хотят продлить свой отдых в Карелии, забронируем дополнительное проживание в гостинице или в загородном клубе.

Рускеала, отъездРускеала, отъездРускеала, отъездРускеала, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размера группы и размещения, руб.:

Размер группы2-местный номер1-местный номерДоп. место
при группе 4 человека31 53032 70029 180
при группе 3 человека36 00037 18033 650
при группе 2 человека41 06042 25038 700

По желанию туристов возможно забронировать другой вариант размещения. 

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в отеле в г. Петрозаводске (2 суток)
  • Питание, указанное в программе (2 завтрака, 1 обед с блюдами национальной кухни)
  • Индивидуальная обзорная экскурсия по Петрозаводску
  • Гастрономический мастер-класс
  • Художественный мастер-класс
  • Пещера Петроглифов
  • Посещение центра по производству изделий из шунгита
  • Индивидуальная программа в питомнике ездовых собак и северных оленей (экскурсия, катание на собачьей упряжке 10 км)
  • Индивидуальная экскурсия в заповедник «Кивач»
  • Индивидуальная экскурсия в горный парк «Рускеала»
  • Индивидуальное транспортное обслуживание
  • Работа гида и сопровождающего
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не включенное в стоимость тура
  • Ж/д билеты на ретро-поезд «Рускеальский экспресс» (Рускеала – Сортавала)
  • Услуги за доп. плату
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Возможны ли изменения в программе?

При отсутствии снежного покрова программа в питомнике заменяется на джип-тур.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
22 июня 2022
Спасибо "Большой стране" тур, гостиница, трансфер, все организовано на отлично.
Л
22 июня 2022
Огромное спасибо нашему организатору Элоне Березовской! Очень внимательна, терпелива и заботлива. Благодаря ей наша поездка была интересна и увлекательна!!!
С
15 июня 2022
Внимательное отношение к орг деталям, быстрая коммуникация в чате по всем вопросам. Четкий тайминг.

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