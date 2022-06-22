Тур проводится с 1 декабря по 29 апреля для группы от двух человек в любой день под запрос.
Встречаем дорогих гостей в столице Карелии – г. Петрозаводск.
Возможные варианты прибытия:
Индивидуальная экскурсия по столице Республики Карелия.
Петрозаводск – младший брат Санкт-Петербурга, рожденный с ним в один год.
Основал его в 1703 году Петр Великий.
Вас ждет знакомство с историческим центром, памятником Петру I, губернаторским парком.
Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где находится коллекция оригинальных скульптур, расположенная под открытым небом.
Для гурманов и ценителей карельской культуры программа в Музее-ресторане «ВКарелииЕсть»:
Во время посещения этого ресторана-музея Вы можете заказать блюда авторской карельской кухни «из-под ножа», с изысканной подачей, приготовленные только из натуральных продуктов озер и лесов Карелии.
Размещение в гостинице: спа-отель «Карелия» 4*, находится в экологически чистой парковой зоне на берегу Онежского озера и реки Лососинки.
В этом отеле можно не только комфортно отдыхать, но и получить весь спектр оздоровительных SPA процедур (по расчетному часу: не ранее 14 часов).
По желанию туристов возможно забронировать другой вариант размещения.
Завтрак (шведский стол).
Посещение центра по производству изделий из шунгита.
Это уникальный минерал, который добывается только в Карелии.
Целебные свойства этого камня были известны уже более 300 лет назад, а во времена Петра Великого был издан указ, по которому каждому солдату было предписано носить кусочек шунгита в своем походном ранце.
Вам расскажут о его свойствах и угостят вкусным карельским чаем.
Здесь вы отдохнете в шунгитовой пещере, чтобы организм зарядился живой энергией и сможете приобрести продукцию из шунгита от производителя.
Поездка в питомник ездовых собак и северных оленей.
Сначала на экскурсии вас ждет знакомство с его главными обитателями – Сибирскими и Аляскинскими хаски.
Это чемпионы и участники знаменитых гонок в России и за рубежом.
Под их лапы ложились тысячи километров труднейших снежных трасс.
А еще эти пушистые северные псы необычайно дружелюбны, их сердца полны доверия к людям и радости жизни.
Теперь встретимся с семьей ручных Северных оленей!
Вы не только сможете сделать запоминающиеся фото с этими благородными арктическими животными, но и самостоятельно покормить их любимым лакомством – белым мхом ягелем!
Вам расскажут о тундровых оленях в природе и в неволе, их роли в жизни человека и освоении Крайнего севера.
А теперь самое интересное:
Держитесь крепче, ведь вас везут настоящие спортсмены через сосновый бор, смешанный лес и замерзшее таежное болото.
По возвращении для вас готов горячий обед с традиционными блюдами северной кухни:
На обратном пути в Петрозаводск Вы посетите природный заповедник "Кивач".
В заповеднике Вы полюбуетесь на самый известный в Карелии водопад Кивач.
Он воспет в русской поэзии как «северный богатырь».
Здесь же увидите карельскую березу – знаменитую «золушку» северных лесов, познакомитесь с коллекцией дендропарка и музеем Природы.
Возвращение в отель.
Завтрак (шведский стол).
Освобождение номеров.
Выезд на экскурсию (вещи берем с собой).
Поездка в горный парк "Рускеала" (260 км от Петрозаводска ) – самый посещаемый туристический объект в Карелии в настоящее время.
С XVII века на протяжении 300 лет здесь добывали мрамор для украшения дворцов и храмов Северной столицы.
В огромной рукотворной чаше образовалось Мраморное озеро, на которое теперь любуются многочисленные туристы.
В зимнее время оно спит под ледяным покрывалом.
Скальный грот и штольни, вырубленные в мраморе, произведут на Вас неизгладимое впечатление.
Аналогов этому уникальному природному объекту нет ни в России, ни в Европе!
Экскурсия в составе группы по уникальному природному объекту.
* Индивидуальные экскурсии проводятся при наличии технической возможности с доплатой!
В свободное время (за доп.плату) можно посетить экскурсию "Подземная Рускеала", посетить экспозицию деревянных скульптур "Обитель ангелов", прокатиться над Мраморным озером на троллее (zip-line), пообедать в кафе горного парка, приобрести сувениры.
По пути остановка в живописном местечке у Рускеальских водопадов.
Здесь проходили съемки культового советского фильма "А зори здесь тихие".
Сейчас это прекрасное место для прогулок и фотосессии на природе.
Из горного парка рекомендуем поехать на ретро-поезде "Рускеальский экспресс" по маршруту "Рускеала – Сортавала" - это интересное путешествие пройдет в атмосфере начала ХХ века.
В поезде есть даже «Царское купе» и вагон-ресторан!
Билеты на поезд приобретайте заранее на сайте РЖД (билеты не включены в стоимость тура).
Отъезд домой из г. Сортавала на поезде:
Возможно также вернуться обратно в Петрозаводск и уехать из г. Петрозаводска.
Если туристы хотят продлить свой отдых в Карелии, забронируем дополнительное проживание в гостинице или в загородном клубе.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размера группы и размещения, руб.:
|Размер группы
|2-местный номер
|1-местный номер
|Доп. место
|при группе 4 человека
|31 530
|32 700
|29 180
|при группе 3 человека
|36 000
|37 180
|33 650
|при группе 2 человека
|41 060
|42 250
|38 700
По желанию туристов возможно забронировать другой вариант размещения.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в стоимость тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
При отсутствии снежного покрова программа в питомнике заменяется на джип-тур.