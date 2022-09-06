Тур подходит для семей с детьми, которые мечтают о ярких зимних каникулах в Карелии, с массой впечатлений и без гаджетов. Не переживайте за досуг ребенка, ведь скучно не будет, т. к. это путешествие создали с учетом интересов семьи. Дети получат много активностей, танцев и общения с Природой и хасками, мужчины – драйв управления снегоходом по тайге, а женщины – отдых в сказочном сосновом бору в тишине и спокойствии.
8:00 Встреча на ЖД вокзале Петрозаводска.
8:45 Прибытие в лес, завтрак в чуме.
Завтрак пройдет в этническом саамском чуме с живым очагом и приятной музыкой.
Наш шеф-повар порадует гостей вкуснейшими блюдами карельской кухни из локальных продуктов.
9:20 – 13:00 Мастер-класс по калиткам, мастер-класс по рунам, экскурсия и фотосессия с хасками, катание на снегоходах или квадроциклах.
Выберите активности, в зависимости от интересов семьи:
Продолжительность каждой программы – 45-50 минут.
Трансфер в загородный комплекс Авиаретро.
14:30 Заселение в отель, свободное время.
Карельский завтрак, очередная порция свежего лесного воздуха, купание в снегу (по желанию:) и пора в путь.
10:00 Посещение резиденции, экскурсия и катание на оленьих упряжках, дегустация местных настоек.
Путешествие в гости к карельскому Дед Морозу — Талви Укко:
Едем в Петрозаводск – столицу Карелии.
13:30 Обзорная экскурсия по Петрозаводску.
Наш экскурсовод расскажет о карельской кухне и местных обычаях питания, а блюда, которые приготовил шеф-повар Тармо Васениус, не оставят равнодушными.
14:30 Обед в Карельской горнице.
17:00 Возвращение в загородный отель.
09:15 Выезд из Авиаретро в Петрозаводск.
10:00 Отправление на Кижи на судне с воздушной подушкой по льду Онежского озера.
Это незаменимая вещь на севере — судно безопасно и подходит для передвижения по льду, поэтому пользуется популярностью у рыбаков и туристов.
«Хивус» отвезет в Заонежье – пожалуй, самую живописную часть Онежского озера.
Пройдя час на «Хивусе» мимо островов и заливов, по заонежским шхерам-лабиринтам, окажемся рядом с островом Кижи, который украшают деревянные церкви.
11:30 Экскурсия с прогулкой по острову.
Музей-заповедник «Кижи» — центр традиционной крестьянской культуры Русского Севера.
Тщательно и кропотливо ученые и мастера деревянного зодчества собирали здесь памятники архитектуры, иконописи и предметы быта, которые создавались в карельских, вепсских и русских деревнях на протяжении столетий.
Часовни и крестьянские дома перевозили сюда со всей Карелии.
Главное сокровище – Кижский погост, состоящий из Преображенской, Покровской церквей и колокольни – здесь стоит уже более 300 лет.
Зимой на острове мало туристов и он открывается совсем по-другому.
Здесь даже природа другая – свой заонежский микроклимат, более мягкий.
Остров Кижи – место, где древняя культура карелов, история и православие переплетаются в одном клубке.
14:30 Остановка у замершего корабля-призрака с пикником у маяка на Онежском озере.
Сытные сосиски барбекю, карельские калитки, брусничный пирог и карельский бальзам будут приятным дополнением к путешествию.
16:00 Прибытие в Петрозаводск.
16:45 Возвращение в загородный отель.
10:30 Выезд из Авиаретро.
11:15 Прибытие в Киндасово. Квест-маршрут, музыкальный мастер-класс и экскурсия по деревне, чаепитие.
Сегодня ждет фольклорная экспедиция в карельскую деревню.
Киндасово – уникальная деревня карелов-ливвиков и столица карельского юмора.
Киндасово – столица карельского юмора.
Здесь ежегодно проводится фестиваль карельского юмора, а расположена деревня в национальном Пряжинском районе Карелии, где живут карелы-ливвики.
Жители деревни Киндасово любят рассказывать гостям карельские байки и легенды, которые передаются из поколения в поколение.
На территории деревни познакомимся с местными жителями, послушаем местные байки и увидим музей культовых сооружений древних саамов – лабиринты и тотемы.
Киндасовцы проведут обряд посвящения, игровую программу «Kummakas» и обучат игре на национальных карельских музыкальных инструментах: пастушьи инструменты, кантеле, йоухикко.
Карелка в национальном костюме споет старинные песни на родном языке, сыграет на Кантеле – уникальном музыкальном инструменте предков и расскажет о других причудах и красотах крестьян 19 века, живших на нашей суровой земле.
15:15 Возвращение в загородный отель.
12:00 Отправление на Кивач.
14:00 Экскурсия.
Кивач – самый известный водопад Карелии.
Сила настолько велика, что водопад не замерзает даже зимой.
Суровые северные скалы, покрытые снегом и желтоватая, насыщенная железом вода, создают поистине впечатляющую картину.
Воздух на территории настолько свежий, что у жителей городов с непривычки может закружиться голова.
Посещение ботанического сада, где растет карельская береза.
17:30 Прибытие в Петрозаводск, гала-ужин в ресторане ВКарелииЕсть, посещение иммерсивной Пещеры карельских Петроглифов.
Возвращение в Петрозаводск. Едем на гала-ужин в ресторан "ВКарелииЕсть".
В музее&ресторане оцените высокую кухню Карелии.
Шеф-повар с любовью адаптировал традиционные рецепты и использует только местные продукты.
Даже соль для ресторана добывается на севере Карелии.
Посещение Иммерсивной Пещеры карельских Петроглифов.
Так называют древние наскальные изображения.
В Карелии таким способом изображали людей, животных, небесные светила и другие объекты уже 5-6 тысяч лет назад.
Экспозиция ВКарелииЕсть создает полный эффект присутствия.
Коллекция наскальных картин погружает в мир культуры древних людей.
20:00 Прибытие на ЖД вокзал Петрозаводска.
Тур предполагает размещение в загородном клубе «Авиаретро».
|Вариант размещения
|2-хместное
|1-номестное
|Скидка на доп. место при 2-хместном размещении
|взрослые
|пенсионеры
|дети до 14 лет
|взрослые
|пенсионеры
|дети до 14 лет
|Проживание с завтраком
|63700
|63700
|54900
|71700
|71700
|62900
|4000
Загородный клуб «Авиаретро» расположен в поселке Шуйская Чупа. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, ресторан, бар и сад.
В числе удобств некоторых апартаментов и домов — телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, полностью оборудованная мини-кухня с микроволновой печью, а также собственная ванная комната с душем и тапочками.
Гости могут отдыхать на террасе.
Поблизости можно заняться лыжным спортом и совершить пешие прогулки. На территории работает пункт проката лыжного снаряжения и есть частная пляжная зона.
Загородный клуб «Авиаретро» находится в 25 км от Петрозаводска и в 18 км от деревни Вилга. Расстояние до международного аэропорта Петрозаводск составляет 20 км.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».