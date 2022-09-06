На Север! Зимнее путешествие в Карелию семьей

Экскурсионный тур «На Север! Зимнее путешествие в Карелию семьей» на 5 дней

5
3 отзыва
На Север! Зимнее путешествие в Карелию семьей
На Север! Зимнее путешествие в Карелию семьей
На Север! Зимнее путешествие в Карелию семьей
На Север! Зимнее путешествие в Карелию семьей
На Север! Зимнее путешествие в Карелию семьей
На Север! Зимнее путешествие в Карелию семьей
На Север! Зимнее путешествие в Карелию семьей
На Север! Зимнее путешествие в Карелию семьей
На Север! Зимнее путешествие в Карелию семьей
На Север! Зимнее путешествие в Карелию семьей
На Север! Зимнее путешествие в Карелию семьей
На Север! Зимнее путешествие в Карелию семьей
На Север! Зимнее путешествие в Карелию семьей
На Север! Зимнее путешествие в Карелию семьей
На Север! Зимнее путешествие в Карелию семьей
На Север! Зимнее путешествие в Карелию семьей
Ближайшие даты:
31
янв
14
фев
16
мар

Что вас ожидает 🤩

Талви Укко
Талви Укко
Отправимся в гости к карельскому Деду Морозу и его верным друзьям: хаскам и северным оленям
Водопад Кивач
Водопад Кивач
Побываем на одном из крупнейших равнинных водопадов Европы
Остров Кижи
Остров Кижи
По льду Онежского озера мы отправимся любоваться шедеврами деревянного зодчества, особенно прекрасными в зимнее время
Активности на выбор
Активности на выбор
Фотосессия с хаски, катание на снегоходах или квадроциклах, мастер-класс по калиткам или изготовлению рун
Деревня Киндасово
Деревня Киндасово
Посетим уникальную деревню карелов-ливвиков и столицу карельского юмора
Карельская кухня
Карельская кухня
Нас ждут завтрак в этническом саамском чуме, обед в самом известном в мире ресторане карельской кухни и гала-ужин в самом аутентичном ресторане города

Описание

Тур подходит для семей с детьми, которые мечтают о ярких зимних каникулах в Карелии, с массой впечатлений и без гаджетов. Не переживайте за досуг ребенка, ведь скучно не будет, т. к. это путешествие создали с учетом интересов семьи. Дети получат много активностей, танцев и общения с Природой и хасками, мужчины – драйв управления снегоходом по тайге, а женщины – отдых в сказочном сосновом бору в тишине и спокойствии.

Программа тура по дням

1 день

Снежный лес, северный саамский чум, снегоходы, мастер-классы

8:00 Встреча на ЖД вокзале Петрозаводска.

8:45 Прибытие в лес, завтрак в чуме.

Завтрак пройдет в этническом саамском чуме с живым очагом и приятной музыкой.

Наш шеф-повар порадует гостей вкуснейшими блюдами карельской кухни из локальных продуктов.

9:20 – 13:00 Мастер-класс по калиткам, мастер-класс по рунам, экскурсия и фотосессия с хасками, катание на снегоходах или квадроциклах.

Выберите активности, в зависимости от интересов семьи:

  • Катание на снегоходах или квадроциклах (если будет мало снега), по сосновому лесу вдоль живописной таежной реки Шуя. Катание – 3 километра, 20 минут. Перед этим обязательный инструктаж и техника безопастности. Программа подходит даже для неопытных туристов.
  • Мастер-класс по изготовлению рун. Сначала происходит таинство гадания на рунах, гостям рассказывают о происхождении и значении рун, затем, после гадания, каждому гостю выпадает руна, которую он выжигает на деревянной плашке с отверстием, в который вставляется кожаный шнурок.
  • Мастер-класс по калиткам. Калитки – национальное карельское блюдо, их выпекают из ржаного пресного теста с начинками. Во время мастер-класса Вы узнаете об особенностях национальной карельской кухни, самостоятельно научитесь готовить калитки и попробуете их с карельским чаем по завершению мастер-класса.
  • Экскурсия и фотосессия с дружелюбными сибирскими хасками – голубоглазыми и пушистыми. На территории питомника 30 собак, питомник вольерного типа под крышей. После экскурсии: общение с собаками без вольера, фото и видео на память.

Продолжительность каждой программы – 45-50 минут.

Трансфер в загородный комплекс Авиаретро.

14:30 Заселение в отель, свободное время.

Снежный лес, северный саамский чум, снегоходы, мастер-классыСнежный лес, северный саамский чум, снегоходы, мастер-классыСнежный лес, северный саамский чум, снегоходы, мастер-классыСнежный лес, северный саамский чум, снегоходы, мастер-классыСнежный лес, северный саамский чум, снегоходы, мастер-классыСнежный лес, северный саамский чум, снегоходы, мастер-классыСнежный лес, северный саамский чум, снегоходы, мастер-классыСнежный лес, северный саамский чум, снегоходы, мастер-классы
2 день

Северные олени, карельский Дед Мороз - Талви Укко, лучший ресторан карельской кухни в мире

Карельский завтрак, очередная порция свежего лесного воздуха, купание в снегу (по желанию:) и пора в путь.

10:00 Посещение резиденции, экскурсия и катание на оленьих упряжках, дегустация местных настоек.

Путешествие в гости к карельскому Дед Морозу — Талви Укко:

  • погладите и покормите северных оленей, а также прикоснетесь к культуре лесных саамов и выпьете чаю из карельских целебных трав;
  • посетите и пообщаетесь с Талви Укко — карельским Дед Морозом, в личной северной резиденции;
  • загадайте желание — оно непременно сбудется;
  • дети с азартом покатаются с чудо-горки, а взрослые оценят местные настойки в дегустационном зале;
  • дворец Лумикки — карельской Снегурочки, где увидите экспозицию «Карелия в миниатюре» — аналог «Гранд Макет Россия» с Соловками, Кижами и другими карельскими достопримечательностями;
  • катание на оленьей упряжке — народная карельская забава. С ветерком прокатитесь по заснеженному лесу и почувствуете драйв и скорость.

Едем в Петрозаводск – столицу Карелии.

13:30 Обзорная экскурсия по Петрозаводску.

Наш экскурсовод расскажет о карельской кухне и местных обычаях питания, а блюда, которые приготовил шеф-повар Тармо Васениус, не оставят равнодушными.

14:30 Обед в Карельской горнице.

17:00 Возвращение в загородный отель.

Северные олени, карельский Дед Мороз - Талви Укко, лучший ресторан карельской кухни в миреСеверные олени, карельский Дед Мороз - Талви Укко, лучший ресторан карельской кухни в миреСеверные олени, карельский Дед Мороз - Талви Укко, лучший ресторан карельской кухни в миреСеверные олени, карельский Дед Мороз - Талви Укко, лучший ресторан карельской кухни в миреСеверные олени, карельский Дед Мороз - Талви Укко, лучший ресторан карельской кухни в миреСеверные олени, карельский Дед Мороз - Талви Укко, лучший ресторан карельской кухни в миреСеверные олени, карельский Дед Мороз - Талви Укко, лучший ресторан карельской кухни в мире
3 день

Остров Кижи, лед Онеги, корабль-призрак и пикник с сосисками

09:15 Выезд из Авиаретро в Петрозаводск.

10:00 Отправление на Кижи на судне с воздушной подушкой по льду Онежского озера.

Это незаменимая вещь на севере — судно безопасно и подходит для передвижения по льду, поэтому пользуется популярностью у рыбаков и туристов.

«Хивус» отвезет в Заонежье – пожалуй, самую живописную часть Онежского озера.

Пройдя час на «Хивусе» мимо островов и заливов, по заонежским шхерам-лабиринтам, окажемся рядом с островом Кижи, который украшают деревянные церкви.

11:30 Экскурсия с прогулкой по острову.

Музей-заповедник «Кижи» — центр традиционной крестьянской культуры Русского Севера.

Тщательно и кропотливо ученые и мастера деревянного зодчества собирали здесь памятники архитектуры, иконописи и предметы быта, которые создавались в карельских, вепсских и русских деревнях на протяжении столетий.

Часовни и крестьянские дома перевозили сюда со всей Карелии.

Главное сокровище – Кижский погост, состоящий из Преображенской, Покровской церквей и колокольни – здесь стоит уже более 300 лет.

Зимой на острове мало туристов и он открывается совсем по-другому.

Здесь даже природа другая – свой заонежский микроклимат, более мягкий.

Остров Кижи – место, где древняя культура карелов, история и православие переплетаются в одном клубке.

14:30 Остановка у замершего корабля-призрака с пикником у маяка на Онежском озере.

Сытные сосиски барбекю, карельские калитки, брусничный пирог и карельский бальзам будут приятным дополнением к путешествию.

16:00 Прибытие в Петрозаводск.

16:45 Возвращение в загородный отель.

Остров Кижи, лед Онеги, корабль-призрак и пикник с сосискамиОстров Кижи, лед Онеги, корабль-призрак и пикник с сосискамиОстров Кижи, лед Онеги, корабль-призрак и пикник с сосискамиОстров Кижи, лед Онеги, корабль-призрак и пикник с сосискамиОстров Кижи, лед Онеги, корабль-призрак и пикник с сосискамиОстров Кижи, лед Онеги, корабль-призрак и пикник с сосискамиОстров Кижи, лед Онеги, корабль-призрак и пикник с сосискамиОстров Кижи, лед Онеги, корабль-призрак и пикник с сосисками
4 день

Фольклорная экспедиция в карельскую деревню, игра на йоухикко, квест-маршрут

10:30 Выезд из Авиаретро.

11:15 Прибытие в Киндасово. Квест-маршрут, музыкальный мастер-класс и экскурсия по деревне, чаепитие.

Сегодня ждет фольклорная экспедиция в карельскую деревню.

Киндасово – уникальная деревня карелов-ливвиков и столица карельского юмора.

Киндасово – столица карельского юмора.

Здесь ежегодно проводится фестиваль карельского юмора, а расположена деревня в национальном Пряжинском районе Карелии, где живут карелы-ливвики.

Жители деревни Киндасово любят рассказывать гостям карельские байки и легенды, которые передаются из поколения в поколение.

На территории деревни познакомимся с местными жителями, послушаем местные байки и увидим музей культовых сооружений древних саамов – лабиринты и тотемы.

Киндасовцы проведут обряд посвящения, игровую программу «Kummakas» и обучат игре на национальных карельских музыкальных инструментах: пастушьи инструменты, кантеле, йоухикко.

Карелка в национальном костюме споет старинные песни на родном языке, сыграет на Кантеле – уникальном музыкальном инструменте предков и расскажет о других причудах и красотах крестьян 19 века, живших на нашей суровой земле.

15:15 Возвращение в загородный отель.

Фольклорная экспедиция в карельскую деревню, игра на йоухикко, квест-маршрутФольклорная экспедиция в карельскую деревню, игра на йоухикко, квест-маршрутФольклорная экспедиция в карельскую деревню, игра на йоухикко, квест-маршрутФольклорная экспедиция в карельскую деревню, игра на йоухикко, квест-маршрутФольклорная экспедиция в карельскую деревню, игра на йоухикко, квест-маршрутФольклорная экспедиция в карельскую деревню, игра на йоухикко, квест-маршрутФольклорная экспедиция в карельскую деревню, игра на йоухикко, квест-маршрутФольклорная экспедиция в карельскую деревню, игра на йоухикко, квест-маршрутФольклорная экспедиция в карельскую деревню, игра на йоухикко, квест-маршрутФольклорная экспедиция в карельскую деревню, игра на йоухикко, квест-маршрутФольклорная экспедиция в карельскую деревню, игра на йоухикко, квест-маршрут
5 день

Водопад Кивач и гала-ужин в самом аутентичном ресторане города

12:00 Отправление на Кивач.

14:00 Экскурсия.

Кивач – самый известный водопад Карелии.

Сила настолько велика, что водопад не замерзает даже зимой.

Суровые северные скалы, покрытые снегом и желтоватая, насыщенная железом вода, создают поистине впечатляющую картину.

Воздух на территории настолько свежий, что у жителей городов с непривычки может закружиться голова.

Посещение ботанического сада, где растет карельская береза.

17:30 Прибытие в Петрозаводск, гала-ужин в ресторане ВКарелииЕсть, посещение иммерсивной Пещеры карельских Петроглифов.

Возвращение в Петрозаводск. Едем на гала-ужин в ресторан "ВКарелииЕсть".

В музее&ресторане оцените высокую кухню Карелии.

Шеф-повар с любовью адаптировал традиционные рецепты и использует только местные продукты.

Даже соль для ресторана добывается на севере Карелии.

Посещение Иммерсивной Пещеры карельских Петроглифов.

Так называют древние наскальные изображения.

В Карелии таким способом изображали людей, животных, небесные светила и другие объекты уже 5-6 тысяч лет назад.

Экспозиция ВКарелииЕсть создает полный эффект присутствия.

Коллекция наскальных картин погружает в мир культуры древних людей.

20:00 Прибытие на ЖД вокзал Петрозаводска.

Водопад Кивач и гала-ужин в самом аутентичном ресторане городаВодопад Кивач и гала-ужин в самом аутентичном ресторане городаВодопад Кивач и гала-ужин в самом аутентичном ресторане городаВодопад Кивач и гала-ужин в самом аутентичном ресторане городаВодопад Кивач и гала-ужин в самом аутентичном ресторане городаВодопад Кивач и гала-ужин в самом аутентичном ресторане городаВодопад Кивач и гала-ужин в самом аутентичном ресторане городаВодопад Кивач и гала-ужин в самом аутентичном ресторане городаВодопад Кивач и гала-ужин в самом аутентичном ресторане городаВодопад Кивач и гала-ужин в самом аутентичном ресторане городаВодопад Кивач и гала-ужин в самом аутентичном ресторане города

Проживание

Тур предполагает размещение в загородном клубе «Авиаретро».

Вариант размещения2-хместное 1-номестное Скидка на доп. место при 2-хместном размещении
взрослыепенсионерыдети до 14 летвзрослыепенсионерыдети до 14 лет
Проживание с завтраком6370063700549007170071700629004000

Варианты проживания

Загородный клуб «Авиаретро»

4 ночи

Загородный клуб «Авиаретро» расположен в поселке Шуйская Чупа. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, ресторан, бар и сад.

В числе удобств некоторых апартаментов и домов — телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, полностью оборудованная мини-кухня с микроволновой печью, а также собственная ванная комната с душем и тапочками.

Гости могут отдыхать на террасе.

Поблизости можно заняться лыжным спортом и совершить пешие прогулки. На территории работает пункт проката лыжного снаряжения и есть частная пляжная зона.

Загородный клуб «Авиаретро» находится в 25 км от Петрозаводска и в 18 км от деревни Вилга. Расстояние до международного аэропорта Петрозаводск составляет 20 км.

Загородный клуб «Авиаретро»Загородный клуб «Авиаретро»Загородный клуб «Авиаретро»Загородный клуб «Авиаретро»Загородный клуб «Авиаретро»Загородный клуб «Авиаретро»Загородный клуб «Авиаретро»Загородный клуб «Авиаретро»Загородный клуб «Авиаретро»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Питание (5 завтраков, 2 обеда, пикник с костром на озере, 1 гала-ужин, 2 чаепития)
  • Работа гида
  • Транспортное обслуживание
  • Проживание в загородном комплексе Авиаретро (стандартные двухместные номера)
  • Все входные билеты по программе
  • Посещение карельского Дед Мороза
  • Мастер-классы по программе
  • Хивус (СВП) на Кижи
  • Катание на оленях и снегоходах
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Личные расходы, сувениры
Место начала и завершения?
Россия, Республика Карелия, Петрозаводск
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
6 сен 2022
Отдельное спасибо за возможность успеть на наш самолёт. Всегда с большим удовольствием будем пользоваться Вашей компанией. Здесь работают отзывчивые,не равнодушные люди. Обязательно снова воспользуемся Вашими услугами. Ещё раз благодарим Вас.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за высокую оценку нашей работы! Будем ждать новых обращений, подберем увлекательное путешествие!)
Е
21 авг 2022
Все было организовано хорошо: Проживание, питание, транспорт и работа экскурсоводов. Единственное пожелание - это помощь в приобретении билетов на "подземный маршрут" в парке Рускеала, так как билеты там раскупаются посетителями до 9-00 и купить их по прибытию в парк не представляется возможным, в результате мы не попали на эту экскурсию.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за отзыв! Нам очень важно получать отклики от наших туристов. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
Е
21 авг 2022
Отличная организация тура, всё вовремя, всё чётко организовано. Если ещё поедем в Карелию, то только с вами.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за доверие к нашей компании, будем рады видеть вас в числе наших постоянных клиентов! У нас еще много регионов и туров, можно планировать отдых на несколько лет вперед:)

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