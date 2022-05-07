Прибытие в Карелию.

Встреча в аэропорту / на ж/д вокзале.

Трансфер.

Размещение по двухместным номерам.

Приветственное чаепитие с карельской выпечкой.

Подбор экипировки.

Инструктаж.

Выезд на сафари тур «К Лычному острову».

Мы держим курс на остров Лычный!

Деревня на Лычном Острове – одна из стариннейших и крупнейших деревень в Карелии, своей известностью обязана знаменитой церкви святых Петра и Павла, воздвигнутой в 1620 году и стоящей на наивысшей точке острова, деревню давно оставили ее жители, но сохранились их дома, с резными крылечками и бани по-черному на берегу.

Мы прогуляемся по острову, посетим церковь и устроим перекус на свежем воздухе.

Длительность программы: 2 часа.

Обед.

Свободное время.

К Вашим услугам уютные беседки, мангалы, за доп.плату: каток и коньки, санки-ватрушки, лыжи и др.

Ужин.

Баня с самоваром на карельских травах.