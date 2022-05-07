Тур проводится только под запрос для групп от 2 до 12 человек с января по апрель.
Прибытие в Карелию.
Встреча в аэропорту / на ж/д вокзале.
Трансфер.
Размещение по двухместным номерам.
Приветственное чаепитие с карельской выпечкой.
Подбор экипировки.
Инструктаж.
Выезд на сафари тур «К Лычному острову».
Мы держим курс на остров Лычный!
Деревня на Лычном Острове – одна из стариннейших и крупнейших деревень в Карелии, своей известностью обязана знаменитой церкви святых Петра и Павла, воздвигнутой в 1620 году и стоящей на наивысшей точке острова, деревню давно оставили ее жители, но сохранились их дома, с резными крылечками и бани по-черному на берегу.
Мы прогуляемся по острову, посетим церковь и устроим перекус на свежем воздухе.
Длительность программы: 2 часа.
Обед.
Свободное время.
К Вашим услугам уютные беседки, мангалы, за доп.плату: каток и коньки, санки-ватрушки, лыжи и др.
Ужин.
Баня с самоваром на карельских травах.
09:00 – 10:00 Подъем, завтрак.
Выезд на программу «Хаски-день: Загадки Севера».
Трек 10 км.
Обед.
Ездовые собаки умеют останавливать время – время вашей будничной жизни!
В глазах наших собак вы увидите озера и горы Финнмарка, ледяное спокойствие снежных равнин.
Можно поспорить, что это путешествие изменит вас!
Почувствуйте себя каюром, который идет по новому, неизведанному маршруту!
После мастер-класса по управлению нартами вашими напарниками будут наши лучшие собаки – участники и победители самых сложных гонок.
На несколько часов вы станете настоящей командой.
Трасса проходит по типичным северным ландшафтам: заповедный сосновый бор, таежное торфяное болото с системой внутренних озер и карликовой хвойной порослью.
Не забудьте заснять вашу команду и лучшие моменты этого уникального путешествия по Карелии!
Возвращение в Гостевой Дом.
Ужин.
Баня.
Завтрак
Экипировка.
Выезд на подледную рыбалку на снегоходах на затерянные лесные озера.
Прибытие, инструктаж по рыбной ловле.
Рыбалка.
С собой горячий чай и перекус.
Возвращение в гостевой дом.
Сдача экипировки.
Обед.
Дополнительная опция: приготовление ухи по-карельски из пойманной рыбы.
Сбор вещей.
Трансфер в Петрозаводск.
Дополнительно возможен заезд на водопад Кивач и в сувенирные магазины (доп. плата).
Тур предусматривает проживание в гостевом доме «Сандал».Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранного пакета услуг:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».