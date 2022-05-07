Снежная сказка Карелии. Комбинированный тур

Приглашаем Вас в чарующий трехдневный активный тур по Карелии - вас ждут самые разнообразные программы с комфортным

4.7
3 отзыва
Приглашаем Вас в чарующий трехдневный активный тур по Карелии – вас ждут самые разнообразные программы с комфортным размещением. Это путешествие, эмоции от которого останутся на всю жизнь.
Снежная сказка Карелии. Комбинированный тур
Снежная сказка Карелии. Комбинированный тур
Снежная сказка Карелии. Комбинированный тур
Снежная сказка Карелии. Комбинированный тур
Снежная сказка Карелии. Комбинированный тур
Снежная сказка Карелии. Комбинированный тур
Снежная сказка Карелии. Комбинированный тур
Снежная сказка Карелии. Комбинированный тур
Снежная сказка Карелии. Комбинированный тур
Снежная сказка Карелии. Комбинированный тур
Ближайшие даты:
14
янв
28
янв
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фев
11
фев
20
фев
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мар
18
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Что вас ожидает 🤩

Банька
Банька
Попаримся в баньке, а после выпьем чай из самовара на карельских травах
Сочная кухня
Сочная кухня
Мы отведаем настоящую карельскую выпечку
Подледная рыбалка
Подледная рыбалка
Испытаем удачу в увлекательной зимней ловле рыбки
Снегоходный вираж
Снегоходный вираж
Совершим снегоходное сафари на остров Лычный
Хаски-день
Хаски-день
Почувствуем себя настоящими каюерами при управлении собачьими упряжками

Описание

Тур проводится только под запрос для групп от 2 до 12 человек с января по апрель.

Программа тура по дням

1 день
Встреча, на снегоходах к острову Лычный, баня

Прибытие в Карелию.

Встреча в аэропорту / на ж/д вокзале.

Трансфер.

Размещение по двухместным номерам. 

Приветственное чаепитие с карельской выпечкой.

Подбор экипировки.

Инструктаж.

Выезд на сафари тур «К Лычному острову».

Мы держим курс на остров Лычный!

Деревня на Лычном Острове – одна из стариннейших и крупнейших деревень в Карелии, своей известностью обязана знаменитой церкви святых Петра и Павла, воздвигнутой в 1620 году и стоящей на наивысшей точке острова, деревню давно оставили ее жители, но сохранились их дома, с резными крылечками и бани по-черному на берегу.

Мы прогуляемся по острову, посетим церковь и устроим перекус на свежем воздухе.

Длительность программы: 2 часа.

Обед.

Свободное время. 

К Вашим услугам уютные беседки, мангалы, за доп.плату: каток и коньки, санки-ватрушки, лыжи и др.

Ужин.

Баня с самоваром на карельских травах.

Встреча, на снегоходах к острову Лычный, баняВстреча, на снегоходах к острову Лычный, баняВстреча, на снегоходах к острову Лычный, баняВстреча, на снегоходах к острову Лычный, баня
2 день
Хаски-день: Загадки Севера

09:00 – 10:00 Подъем, завтрак.

Выезд на программу «Хаски-день: Загадки Севера».

Трек 10 км.

Обед.

Ездовые собаки умеют останавливать время – время вашей будничной жизни!

В глазах наших собак вы увидите озера и горы Финнмарка, ледяное спокойствие снежных равнин.

Можно поспорить, что это путешествие изменит вас!

Почувствуйте себя каюром, который идет по новому, неизведанному маршруту!

После мастер-класса по управлению нартами вашими напарниками будут наши лучшие собаки – участники и победители самых сложных гонок.

На несколько часов вы станете настоящей командой. 

Трасса проходит по типичным северным ландшафтам: заповедный сосновый бор, таежное торфяное болото с системой внутренних озер и карликовой хвойной порослью.

Не забудьте заснять вашу команду и лучшие моменты этого уникального путешествия по Карелии!

Возвращение в Гостевой Дом.

Ужин.

Баня.

Хаски-день: Загадки СевераХаски-день: Загадки СевераХаски-день: Загадки СевераХаски-день: Загадки Севера
3 день
Подледная рыбалка, отъезд

Завтрак

Экипировка. 

Выезд на подледную рыбалку на снегоходах на затерянные лесные озера.

Прибытие, инструктаж по рыбной ловле.

Рыбалка.

С собой горячий чай и перекус.

Возвращение в гостевой дом.

Сдача экипировки.

Обед.

Дополнительная опция: приготовление ухи по-карельски из пойманной рыбы.

Сбор вещей.

Трансфер в Петрозаводск.

Дополнительно возможен заезд на водопад Кивач и в сувенирные магазины (доп. плата).

Подледная рыбалка, отъездПодледная рыбалка, отъездПодледная рыбалка, отъездПодледная рыбалка, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевом доме «Сандал».

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранного пакета услуг:
  • одноместное размещение в номере + одноместная посадка на снегоходе – 57 700  рублей;
  • двухместное размещение в номере + двухместная посадка на снегоходе, группа 2 человека – 38 500  рублей;
  • двухместное размещение в номере + двухместная посадка на снегоходе, группа от 4 человек – 35 600 рублей.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение в гостевом доме «Сандал»
  • Питание, указанное в программе
  • 2 посещения бани
  • Сафари-тур к острову Лычный
  • Хаски-тур «Загадки Севера»
  • Подледная рыбалка на снегоходах
  • Транспортное обслуживание по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Аренда лыж, коньков, ватрушек
  • Приготовление ухи из улова
  • Посещение водопада Кивач
  • Услуги, не включенные в программу
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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2
4
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3
2
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В
7 мая 2022
Все было организовано очень достойно, учтены все наши пожелания! Алена и Маша очень хорошо всё нам объяснили, интересовались всё ли в порядке, в течение поездки до самого возвращения. Мы остались очень довольны.
Большое спасибо за прекрасный гостевой Дом, за вкусную еду, напитки. Все прекрасно!!!! Спасибо
А
6 мая 2022
В целом тур хороший, насыщенный! Есть некоторые нюансы, первое-принимающей стороне думаю нужен один гид, который будет возить группу и рассказывать всё интересное! И второе, экипировка по сплаву, никакая! Каска и спасжилет, полный бред, вода, 2-3 градуса, на порогах захлестывает! И на улице дождь со снегом +! Что касается проживания и питания, просто Супер!
Ю
4 мар 2021
Только вернулись от вас. Очень понравилось у вас отдыхать! Спасибо за доброжелательное отношение и вкусную кухню. Нашли для себя возможность активно провести время)

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