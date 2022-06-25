Преимущества этого путешествия:
Прибытие в Петрозаводск утренним поездом.
Встреча с гидом на ж/д вокзале г. Петрозаводска с табличкой в 09:45.
10:00 Поездка в загородное поместье к Карельскому деду Морозу – Зимнему Деду.
По легенде новорожденный Талви Укко упал в карельский лес с неба.
Его спасли собаки: подобрали, обогрели и принесли своим хозяевам.
В эко-хуторе «Aho» – самый большой в России питомник ездовых собак.
Их там больше 60.
Именно там и находится Вотчина Карельского Зимнего Деда.
В программе: Посещение питомника ездовых собак, знакомство с собаками, посещение резиденции Талви Укко, поздравление от Деда Мороза, управление финскими санями, катание с горки.
Катание на собачьих упряжках за доп. плату.
Встречает группу помощница Зимнего Деда – Лумикки.
Она пригласит Вас в Резиденцию Зимнего деда, покажет лабораторию погоды, рабочий кабинет и приемную Талви Укко.
В резиденции можно посидеть на троне Талви Укко и загадать желание, которое непременно сбудется в новом году!
Кульминация визита – встреча с Талви Укко и поздравление от Карельского Деда Мороза.
Во время поездки вы сможете принять участие в карельской забаве «А ну-ка, сани, везите сами» и узнать много нового о финских санях "поткури" и секретах их управления.
Продолжительность поездки 3,5 – 4 часа.
13:30 Обед в кафе, трансфер в гостиницу, размещение.
Во второй половине дня программа за доп. плату.
Пешеходная обзорная экскурсия по центру Петрозаводска "Любимый город" с посещением Музея – заповедника «Кижи», или Национального музея, или музея ИЗО на Ваш выбор.
Интерактивная программа с мастер-классом: веселье, смех и чуть-чуть старания!
После посещения музея веселое времяпровождение на Рождественской площади.
В дни зимних праздников здесь устанавливают мобильный каток, работают торговые ряды с сувенирами местных умельцев, выступают артисты.
Тематика новогодних программ и мастер-классов в музеях будет уточнена после 15 октября.
Завтрак в кафе гостиницы.
10:00 Отправление на загородную экскурсию «Чудеса Заозерья» к новогодней и рождественской Ели.
Автобусный переезд до Заозерья с рассказом гида из истории Петровской слободы.
Много интересного о природе Карелии, геологии, развитие края.
Знакомство с горнолыжным курортом «Ялгора».
На маршруте: Самая большая ель Фенноскандии.
В 2011 г. в заказнике была обнаружена огромная ель, которая получила название "Самая большая ель в Фенноскандии", а в 2013 г. ей был присвоен почетный статус "Памятник живой природы" в рамках Всероссийской программы "Деревья – памятники живой природы".
В заказнике разработана экологическая тропа, оборудованы туристические стоянки, обустроены тропы.
Церковь во имя Сретения Господня.
Каменный двуглавый собор с колокольней является одним из старейших каменных храмов Петрозаводска.
Церковь строилась в 1775-1781 годах на средства олонецкого купца Ильи Кононова.
Освящена в 1780 году.
Приход возник на месте упраздненной Салминской пустыни, основанной в XVI веке учеником прп. Александра Свирского старцем Кассианом Соломенским.
В советский период храмы неоднократно закрывались.
В Сретенской церкви располагалось сначала общежитие, а затем – школа.
Возрождение началось в 1996 году, когда храм был возвращен Православной Церкви.
В храме установлен резной трехъярусный иконостас, созданный палехскими мастерами.
По прибытию в Петрозаводск обед в кафе.
После обеда экскурсионные программы за доп. плату:
Этот маленький музей состоит из 3 выставочных залов и мастерских.
Дом куклы отличается от других галерей тем, что здесь царит особая домашняя атмосфера.
Атмосфера добра, любви и счастья.
Это семейный дом радости, аптека для души» – говорила автор.
Сотворенные фантазией и руками художника, куклы Татьяны, и в самом деле живые, теплые – с собственным характером, с переменчивым настроением.
Завтрак, выезд из гостиницы с вещами.
10:00 Отправление на загородную экскурсию «Заповедник Кивач и первый российский курорт Марциальные воды».
Во время экскурсии вы посетите смотровые площадки на водопаде – вода бурлит под снежным покрывалом и вырывается из скованного льдом панцыря!
Дендропарк с карельской березой, музей природы расскажет вам много нового о животном и растительном мире Карелии.
Марциальные воды – курорт, который был основан Петром Первым.
Император лечился – пил целебную воду, принимал грязевые ванны, дышал чистейшим воздухом и радовался жизни!
Обед в кафе на маршруте.
Посещение рыбного магазина известного карельского предпринимателя форелефода – всегда свежая, подсоленая, подкопченая, вкуснейшая рыбка к вашему столу.
Посещение шунгитовогой центра: сувениры из карельского черного камня, чай на шунгитовой воде, релакс-комната из уникального материала, способная за несколько минут сделать вас моложе и энергичнее.
Трансфер на вокзал.
Тур предусматривает проживание в гостинице.Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|
Гостиница/отель
|
2-местный
|
1-местный
|
Дети до 12 лет на основном месте/на доп.месте
|3-х местный
|
«Ауринко»*
|
15 700
|
18 690
|
15 200 / 13 700
|
«Фрегат»
|
18 900
|
-
|
18 500
|
СПА отель «Карелия»
|
18 400
|
-
|
17 900
|
«Космос»*
|
17 900
|
|
17 400
|
«Петрозаводск»
|
15 400
|
18 100
|
14 900 / 13 400
|
«Саквояж»
|
17 600
|
-
|
17 100 / 15 600
|17 000
|"Руна"*
|15 500
|18 200
|15 000 / 13 500
|14 900
|"Питер ИНН"
|18 300
|17 800
|"Северная"
|17 500
|17 000
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Школьникам и пенсионерам предоставляется скидка 700 рублей.