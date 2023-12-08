Пожить на берегу Ладожского озера, прокатиться вдоль шхер на аэролодке и увидеть топовые места
Пушистые сугробы и заснеженные верхушки елей, свежий морозный воздух и замёрзшие водопады, звенящая тишина лесов и даже северное сияние — едем любоваться природой, гулять по тропинкам среди деревьев и наслаждаться видами. Мы посетим горный парк «Рускеала», поднимемся на гору Паасо, побываем в урочище Чёртов стул. Проедем по главным улицам Петрозаводска и пройдёмся по Онежской набережной.
Вы познакомитесь с живописным Северным Приладожьем, прокатитесь на аэролодке или снегоходах вдоль Ладожских шхер, желающие смогут посетить питомник хаски. А жить будем в уютном загородном комплексе на берегу озера.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|33 900 ₽
Описание
Организационные детали
Важно иметь с собой тёплую многослойную одежду и тёплую непромокаемую обувь (либо сменную). При возможности лучше взять также сменную пару перчаток, тёплые носки.
Программа тура по дням
Экскурсия по Петрозаводску, урочище Чёртов стул и водопад Кивач, поездка в Северное Приладожье
Встречаемся и едем на автоэкскурсию по Петрозаводску. Прокатимся по главным улицам, вы познакомитесь с прошлым и настоящим города, прогуляемся по зимней набережной. После погреемся в кафе чаем с карельской выпечкой.
Затем разместимся в отеле и отправимся за город на природу. Посетим урочище Чёртов стул — скальный массив в сосновом бору, с которого открывается панорамный вид на Онежское озеро. Побываем у знаменитого водопада Кивач, второго по величине в Европе.
После обеда переместимся в южную часть Карелии — живописное Северное Приладожье: перепады высот образуют здесь уникальный скалистый рельеф. По пути будем останавливаться, чтобы немного пройтись, попить чайку и полюбоваться горами и каменными островами.
Горный парк «Рускеала», Рускеальские водопады, гора Паасо
Сегодня вас ждёт самая известная достопримечательность Карелии — горный парк «Рускеала». У вас будет достаточно времени, чтобы обойти его весь и посмотреть на Мраморный и Итальянский карьеры, горное озеро и др. Желающие смогут дополнительно приобрести экскурсию по подземному маршруту. Затем мы заедем на Рускеальские водопады, где снимали фильм «А зори здесь тихие». Прогуляемся по экотропе и подвесным мостикам среди зимнего леса.
После обеда покорим гору Паасо: на неё ведёт удобная лестница с атмосферной подсветкой. Полюбуемся с высоты видом на заснеженные макушки елей и застывшее озеро. В завершении желающие смогут посетить питомник с дружелюбными хаски.
По Ладожским шхерам: пешком, на машине и аэролодке
На этот день мы подготовили для вас авторский маршрут, чтобы показать вам первозданную и уединённую природу Карелии. Вас ждёт авто- и пешеходная прогулка по живописным местам вдоль Ладожского озера. Вы полюбуетесь скалами и горами, потопчете лесные тропки и прокатитесь на аэролодке меж Ладожских шхер. Желающие смогут заменить катание на аэролодке на катание на снегоходах. Также можно покататься на снегоходах в дополнение к основной программе.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Петрозаводск, 09:00Завершение: Петрозаводск или Сортавала (на выбор), 17:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.