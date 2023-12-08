Карелия в белом наряде: зимняя сказка в Петрозаводске, Приладожье и парке «Рускеала»

Групповой тур в Петрозаводске

Пожить на берегу Ладожского озера, прокатиться вдоль шхер на аэролодке и увидеть топовые места

Зима в Карелии — настоящее волшебство.

Пушистые сугробы и заснеженные верхушки елей, свежий морозный воздух и замёрзшие водопады, звенящая тишина лесов и даже северное сияние — едем любоваться природой, гулять по тропинкам среди деревьев и наслаждаться видами. Мы посетим горный парк «Рускеала», поднимемся на гору Паасо, побываем в урочище Чёртов стул. Проедем по главным улицам Петрозаводска и пройдёмся по Онежской набережной.

Вы познакомитесь с живописным Северным Приладожьем, прокатитесь на аэролодке или снегоходах вдоль Ладожских шхер, желающие смогут посетить питомник хаски. А жить будем в уютном загородном комплексе на берегу озера.
Карелия в белом наряде: зимняя сказка в Петрозаводске, Приладожье и парке «Рускеала»
Карелия в белом наряде: зимняя сказка в Петрозаводске, Приладожье и парке «Рускеала»
Карелия в белом наряде: зимняя сказка в Петрозаводске, Приладожье и парке «Рускеала»
Карелия в белом наряде: зимняя сказка в Петрозаводске, Приладожье и парке «Рускеала»
Карелия в белом наряде: зимняя сказка в Петрозаводске, Приладожье и парке «Рускеала»
Карелия в белом наряде: зимняя сказка в Петрозаводске, Приладожье и парке «Рускеала»
Карелия в белом наряде: зимняя сказка в Петрозаводске, Приладожье и парке «Рускеала»
Карелия в белом наряде: зимняя сказка в Петрозаводске, Приладожье и парке «Рускеала»
Карелия в белом наряде: зимняя сказка в Петрозаводске, Приладожье и парке «Рускеала»
Карелия в белом наряде: зимняя сказка в Петрозаводске, Приладожье и парке «Рускеала»
Карелия в белом наряде: зимняя сказка в Петрозаводске, Приладожье и парке «Рускеала»
Карелия в белом наряде: зимняя сказка в Петрозаводске, Приладожье и парке «Рускеала»
Карелия в белом наряде: зимняя сказка в Петрозаводске, Приладожье и парке «Рускеала»
Карелия в белом наряде: зимняя сказка в Петрозаводске, Приладожье и парке «Рускеала»
Карелия в белом наряде: зимняя сказка в Петрозаводске, Приладожье и парке «Рускеала»
Ближайшие даты:
8
дек
15
дек
22
дек
25
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янв
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет33 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Важно иметь с собой тёплую многослойную одежду и тёплую непромокаемую обувь (либо сменную). При возможности лучше взять также сменную пару перчаток, тёплые носки.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Петрозаводску, урочище Чёртов стул и водопад Кивач, поездка в Северное Приладожье

Встречаемся и едем на автоэкскурсию по Петрозаводску. Прокатимся по главным улицам, вы познакомитесь с прошлым и настоящим города, прогуляемся по зимней набережной. После погреемся в кафе чаем с карельской выпечкой.

Затем разместимся в отеле и отправимся за город на природу. Посетим урочище Чёртов стул — скальный массив в сосновом бору, с которого открывается панорамный вид на Онежское озеро. Побываем у знаменитого водопада Кивач, второго по величине в Европе.

После обеда переместимся в южную часть Карелии — живописное Северное Приладожье: перепады высот образуют здесь уникальный скалистый рельеф. По пути будем останавливаться, чтобы немного пройтись, попить чайку и полюбоваться горами и каменными островами.

Экскурсия по Петрозаводску, урочище Чёртов стул и водопад Кивач, поездка в Северное ПриладожьеЭкскурсия по Петрозаводску, урочище Чёртов стул и водопад Кивач, поездка в Северное ПриладожьеЭкскурсия по Петрозаводску, урочище Чёртов стул и водопад Кивач, поездка в Северное ПриладожьеЭкскурсия по Петрозаводску, урочище Чёртов стул и водопад Кивач, поездка в Северное ПриладожьеЭкскурсия по Петрозаводску, урочище Чёртов стул и водопад Кивач, поездка в Северное ПриладожьеЭкскурсия по Петрозаводску, урочище Чёртов стул и водопад Кивач, поездка в Северное ПриладожьеЭкскурсия по Петрозаводску, урочище Чёртов стул и водопад Кивач, поездка в Северное ПриладожьеЭкскурсия по Петрозаводску, урочище Чёртов стул и водопад Кивач, поездка в Северное ПриладожьеЭкскурсия по Петрозаводску, урочище Чёртов стул и водопад Кивач, поездка в Северное ПриладожьеЭкскурсия по Петрозаводску, урочище Чёртов стул и водопад Кивач, поездка в Северное ПриладожьеЭкскурсия по Петрозаводску, урочище Чёртов стул и водопад Кивач, поездка в Северное Приладожье
2 день

Горный парк «Рускеала», Рускеальские водопады, гора Паасо

Сегодня вас ждёт самая известная достопримечательность Карелии — горный парк «Рускеала». У вас будет достаточно времени, чтобы обойти его весь и посмотреть на Мраморный и Итальянский карьеры, горное озеро и др. Желающие смогут дополнительно приобрести экскурсию по подземному маршруту. Затем мы заедем на Рускеальские водопады, где снимали фильм «А зори здесь тихие». Прогуляемся по экотропе и подвесным мостикам среди зимнего леса.

После обеда покорим гору Паасо: на неё ведёт удобная лестница с атмосферной подсветкой. Полюбуемся с высоты видом на заснеженные макушки елей и застывшее озеро. В завершении желающие смогут посетить питомник с дружелюбными хаски.

Горный парк «Рускеала», Рускеальские водопады, гора ПаасоГорный парк «Рускеала», Рускеальские водопады, гора ПаасоГорный парк «Рускеала», Рускеальские водопады, гора ПаасоГорный парк «Рускеала», Рускеальские водопады, гора ПаасоГорный парк «Рускеала», Рускеальские водопады, гора ПаасоГорный парк «Рускеала», Рускеальские водопады, гора ПаасоГорный парк «Рускеала», Рускеальские водопады, гора ПаасоГорный парк «Рускеала», Рускеальские водопады, гора ПаасоГорный парк «Рускеала», Рускеальские водопады, гора ПаасоГорный парк «Рускеала», Рускеальские водопады, гора ПаасоГорный парк «Рускеала», Рускеальские водопады, гора Паасо
3 день

По Ладожским шхерам: пешком, на машине и аэролодке

На этот день мы подготовили для вас авторский маршрут, чтобы показать вам первозданную и уединённую природу Карелии. Вас ждёт авто- и пешеходная прогулка по живописным местам вдоль Ладожского озера. Вы полюбуетесь скалами и горами, потопчете лесные тропки и прокатитесь на аэролодке меж Ладожских шхер. Желающие смогут заменить катание на аэролодке на катание на снегоходах. Также можно покататься на снегоходах в дополнение к основной программе.

По Ладожским шхерам: пешком, на машине и аэролодкеПо Ладожским шхерам: пешком, на машине и аэролодкеПо Ладожским шхерам: пешком, на машине и аэролодкеПо Ладожским шхерам: пешком, на машине и аэролодкеПо Ладожским шхерам: пешком, на машине и аэролодкеПо Ладожским шхерам: пешком, на машине и аэролодкеПо Ладожским шхерам: пешком, на машине и аэролодке

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Петрозаводск, 09:00
Завершение: Петрозаводск или Сортавала (на выбор), 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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