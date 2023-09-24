1 день

Новогодний Петрозаводск

Добро пожаловать в столицу Карелии — город Петрозаводск.

Вы можете выбирать поезда для приезда в Петрозаводск с 07:00 до 08:00. Самый подходящий поезд под тур: Москва — Петрозаводск 018А с прибытием в 07:50.

Ваш экскурсовод, а также автобус будет находиться на вокзальной площади с 07:30.

В нем можно будет оставить вещи.

Также у автобуса Вас будет встречать наш Дед Мороз, который подарит Вам новогоднее настроение и хорошую погоду на весь тур!

Завтрак (шведский стол) нашей группы продлится с 08:00 до 08:30.

Садимся в автобус и отправляемся на экскурсию по новогоднему, уютному и очень красивому, Петрозаводску.

В первой части экскурсии мы познакомимся с городом: нас ждет путешествие по эпохам — Петрозаводск времени Петра Первого, Петрозаводск Екатерины Великой, Советский Петрозаводск.

Нас ждет прогулка по главной городской достопримечательности — набережной Онежского озера.

Здесь, древняя история, уходящая своими корнями в загадочную Гиперборею и современность, оживают в уникальной коллекции авангардных скульптурных памятников — камни-сейды, «Древо желаний», «Волна дружбы», «Мыслящий тростник», «Русалка»… Это самое красивое место столицы Северного Края в любое время года!

После небольшой прогулки по городу, мы отправимся в «Дом куклы».

Дом Куклы Татьяны Калининой представлен тремя небольшими залами.

В зале авторской куклы можно познакомиться с куклами, выполненными в различных техниках и стилях; зал «Духи Карелии» знакомит посетителей с домовыми, русалками и другими существами потустороннего мира, в которых верили наши предки; экспозиция третьего зала постоянно меняется.

Кроме этого, можно заглянуть в мастерскую и увидеть, как создаются куклы, и даже купить и унести приглянувшуюся куклу или зверушку домой.

Обед в кафе.

Приглашаем на праздничную программу «Встречаем новый год с «Кантеле»!

Мы познакомим вас с народными традициями встречи нового года.

Вас закружит в праздничном разгуляе один из самых знаменитых фольклорных коллективов Карелии, который умеет радовать гостей веселыми танцами, завораживать звуками старинных инструментов и исполнением карельских и финских песен.

Романтическое новогоднее настроение, живая музыка, знакомые мелодии, зажигательные танцы, попурри нестареющих любимых новогодних песен.

Ансамбль «Кантеле» настроит вас на волну праздника!

Новый год в Доме Кантеле станет ценным познавательным опытом в формировании культурного багажа на основе образцов национального искусства и традиций Карелии.

17:00 Заселение в гостиницу. Свободное время, отдых.

Для заезда 31.12–04.01:

21:00–05:00 Новогодний банкет в ресторане Северный (за доп. плату). Цены и меню (шоу-программа) появятся в начале октября.