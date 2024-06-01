Авторские 5-дневные туры в Петрозаводск

Найдено 28 туров в категории «5-дневные туры» в Петрозаводске, цены от 14 300 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Добро пожаловать в Карелию! Путешествие по легендарным местам
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Добро пожаловать в Карелию! Путешествие по легендарным местам
Начало: г. Петрозаводск
24 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 44 500 за человека
Любимые бренды Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Любимые бренды Карелии
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
23 июня в 10:00
18 авг в 10:00
от 42 800 за человека
Шуйские перекаты. Сплав на 5 дней
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Шуйские перекаты. Сплав на 5 дней
Начало: г. Петрозаводск
17 июня в 10:00
24 июня в 10:00
17 800 за человека
Легенды Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Легенды Карелии
Начало: г. Петрозаводск
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 50 200 за человека
Перезагрузка в Карелии, 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Перезагрузка в Карелии, 5 дней
Начало: г. Петрозаводск
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
35 400 за человека
Большое путешествие по Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Большое путешествие по Карелии
Начало: Г. Петрозаводск
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 43 900 за человека
Кижи - Валаам - Соловки. Святые легенды Cевера
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Кижи - Валаам - Соловки. Святые легенды Cевера
Начало: Г. Петрозаводск
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 62 700 за человека
Святой треугольник: Кижи, Валаам, Соловки за 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Святой треугольник: Кижи, Валаам, Соловки за 5 дней
Начало: Г. Петрозаводск
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 47 900 за человека
Гастрономический тур в Карелию
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Гастрономический тур в Карелию
Начало: Россия, Республика Карелия, Петрозаводск
Завтра в 10:00
16 июля в 10:00
от 122 000 за человека
Неделя на Шуе. Сплав на рафтах
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Неделя на Шуе. Сплав на рафтах
Начало: г. Петрозаводск
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 16 500 за человека
Карелия 555
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Карелия 555
Начало: Республика Карелия, Сортавала
Завтра в 10:00
23 июня в 10:00
от 70 800 за человека
Загородный отдых в Карелии
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Загородный отдых в Карелии
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
10 июня в 10:00
24 июня в 10:00
от 52 200 за человека
Пять летних дней в Карелии: от Кижей до Ладожских шхер
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Пять летних дней в Карелии: от Кижей до Ладожских шхер
Начало: г. Петрозаводск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 46 700 за человека
Рыбалка на джипах в Карелии
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Рыбалка на джипах в Карелии
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 57 500 за человека
Карелия встречает Урал
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Карелия встречает Урал
Начало: г. Петрозаводск
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 14 300 за человека
Жемчужное ожерелье зимней Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Жемчужное ожерелье зимней Карелии
Начало: г. Петрозаводск
22 янв в 10:00
5 фев в 10:00
от 49 400 за человека
Новогодние каникулы в Карелии, Кижи и Заонежье
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодние каникулы в Карелии, Кижи и Заонежье
Начало: г. Петрозаводск
28 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 52 000 за человека
На Север! Зимнее путешествие в Карелию семьей
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
На Север! Зимнее путешествие в Карелию семьей
Начало: Россия, Республика Карелия, Петрозаводск
21 янв в 10:00
4 фев в 10:00
от 71 700 за человека
Новогодняя Карелия, Кижи через Заонежье
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодняя Карелия, Кижи через Заонежье
Начало: г. Петрозаводск
4 янв в 10:00
от 52 000 за человека
Легенды Карелии. Зимнее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Легенды Карелии. Зимнее путешествие
Начало: г. Петрозаводск
29 ноя в 10:00
6 дек в 10:00
от 49 200 за человека
Легенды Карелии. Осеннее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Легенды Карелии. Осеннее путешествие
Начало: Г. Петрозаводск
20 сен в 10:00
27 сен в 10:00
от 49 200 за человека
Легенды Карелии. Весеннее приключение
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Легенды Карелии. Весеннее приключение
Начало: г. Петрозаводск
28 фев в 10:00
7 мар в 10:00
от 49 200 за человека
Новогодние хиты Карелии за 5 дней
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодние хиты Карелии за 5 дней
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
30 дек в 10:00
от 36 200 за человека
Снежный Новый год в Карелии
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Снежный Новый год в Карелии
Начало: Республика Карелия, Сортавала
31 дек в 10:00
61 800 за человека
Снежное Рождество в Карелии
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Снежное Рождество в Карелии
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
3 янв в 10:00
53 750 за человека
Зимняя Карелия с транспортной экзотикой
🚁 На вертолёте
❄️ На снегоходах
🚌 На автобусе
🚁 На вертолёте
Авторский тур
5 дней
Зимняя Карелия с транспортной экзотикой
Начало: Санкт-Петербург, Ладожский вокзал
69 000 за человека
От каменного века до викингов, от Кижи до Рускеала: индивидуальный тур по Карелии
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
От каменного века до викингов, от Кижи до Рускеала: индивидуальный тур по Карелии
Посетить дом из фильма «Любовь и голуби», пройти по лаве древнего вулкана и увидеть петроглифы
Начало: Петрозаводск, время встречи по договрённости
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
54 690 за человека
Популярная Карелия: топовые места и отдых в глэмпинге на берегу Ладоги
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
Популярная Карелия: топовые места и отдых в глэмпинге на берегу Ладоги
Посетить Кижи и Валаам, парк «Рускеала» и водопады и насладиться единением с природой
Начало: Петрозаводск, аэропорт или ж. - д. вокзал, 09:00
21 июня в 09:00
25 июня в 09:00
84 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Евгения
    1 июня 2024
    На Север! Зимнее путешествие в Карелию семьей
    Поездка четко организована, никаких опозданий, все объясняют, доброжелательные экскурсоводы (Анна и Галина) и профессиональные водители.
    Поездка четко организована, никаких опозданий, все объясняют, доброжелательные экскурсоводы (Анна и Галина) и профессиональные водителиПоездка четко организована, никаких опозданий, все объясняют, доброжелательные экскурсоводы (Анна и Галина) и профессиональные водителиПоездка четко организована, никаких опозданий, все объясняют, доброжелательные экскурсоводы (Анна и Галина) и профессиональные водители
  • Е
    Елена
    17 мая 2024
    Любимые бренды Карелии
    С огромным удовольствием провела праздничные выходные в Казани! Благодарю экскурсовода Татьяну! Профессионально, интересно. Была накладка при заселении в отель, но и это не испортило чудесного настроения. Путешествую не первый раз с Большой Страной, надежно, четко, отлично подобраны экскурсии. Благодарю!
  • Е
    Екатерина
    10 мая 2024
    Легенды Карелии. Осеннее путешествие
    Грамотно продумано время встречи группы, дорога, порядок посещений объектов. Все это позволяло не уставать на маршруте и чувствовать себя комфортно.
  • Е
    Екатерина
    10 мая 2024
    Легенды Карелии. Весеннее приключение
    Тур "Легенды Карелии" понравился очень. Грамотно составлена программа: постепенное погружение в историю Карелии. Дни были насыщенными, но при этом была
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    возможность отдохнуть, походить самостоятельно. Грамотно продуманы переезды, за что отдельное спасибо организаторам. Очень понравился гид Вера Ивановна, рассказывала интересно, увлекательно, чувствовалась любовь к своему делу! Понравилось также то, что в туре соединились историко-этнографические мероприятия и посещение природных объектов, что позволило сформировать более полную картину о Карелии.

  • И
    Инга
    6 мая 2024
    Легенды Карелии. Осеннее путешествие
    Здравствуйте "Большая Страна". 5 дней по Карелии были незабываемыми: путешествие необычайно насыщенное, интересное, богатое на впечатления. Конечно главное - это
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    сказочная природа, красивые ландшафты. вкусный воздух. Немного об организации поездки: гостиница "Карелия" в Петрозаводске выше всяких похвал, гостиница в Сортавале убитая, но там мы только одну ночь провели. Гид принимающей стороны Вера Ивановна была замечательная рассказчица, организатор и заботлива, как мама. Огромное ей спасибо. У нас был прекрасный микроавтобус и классный водитель Сергей. Единственное, что нарушило впечатления от Карелии: питание (два обеда и ужин) по программе тура. Скудно, невкусно и не без последствий для желудка. Наш гид отреагировала на наши негативные отзывы незамедлительно. 4 день был посвящен поездке в Рускеала. Уж как мы туда торопились, чтобы успеть к началу экскурсии. Даже на водопаде. где снимался фильм "А зори здесь тихие" остановились на 5 мин. Успели! Галопом пробежали по периметру мраморного карьера с местным гидом и потом 2 часа ждали ретропоезд на вокзале. Ретропоезд тоже на очень вдохновил. День получился утомительным и не очень интересным. А ведь Рускеала и ретропоезд - это главная фишка тура. Не верьте! Главная фИШКА - ЭТО ПРИРОДА КАРЕЛИИ И ЕЕ БОГАТАЯ ИСТОРИЯ. И конечно, люди, душевные и гостеприимные.

  • Г
    Геннадий
    2 мая 2024
    Легенды Карелии. Весеннее приключение
    Великолепный тур. Были претензии в некоторых кафе по питанию. В целом рекомендуем.
  • Е
    Екатерина
    2 апреля 2024
    Новогодняя Карелия, Кижи через Заонежье
    Организация на высшем уровне. Приятно работать с такими операторами.
    Организация на высшем уровне. Приятно работать с такими операторамиОрганизация на высшем уровне. Приятно работать с такими операторамиОрганизация на высшем уровне. Приятно работать с такими операторамиОрганизация на высшем уровне. Приятно работать с такими операторамиОрганизация на высшем уровне. Приятно работать с такими операторамиОрганизация на высшем уровне. Приятно работать с такими операторамиОрганизация на высшем уровне. Приятно работать с такими операторамиОрганизация на высшем уровне. Приятно работать с такими операторамиОрганизация на высшем уровне. Приятно работать с такими операторами
  • Л
    Лариса
    27 марта 2024
    Легенды Карелии. Весеннее приключение
    Я была в Карелии впервые, мне всё очень понравилось, я в восторге: красивая природа, несмотря на межсезонье, приветливые местные жители, вкуснейшая национальная кухня.
  • Л
    Лариса
    27 марта 2024
    Снежное Рождество в Карелии
    Отдельное спасибо организаторам тура: вся программа составлена интересно, разнообразные экскурсии очень познавательные и содержательные.
  • М
    Мария
    25 марта 2024
    Новогодняя Карелия, Кижи через Заонежье
    Спасибо организаторам тура! Очень понравилось всё!
    Спасибо организаторам тура! Очень понравилось всё!Спасибо организаторам тура! Очень понравилось всё!Спасибо организаторам тура! Очень понравилось всё!Спасибо организаторам тура! Очень понравилось всё!Спасибо организаторам тура! Очень понравилось всё!Спасибо организаторам тура! Очень понравилось всё!Спасибо организаторам тура! Очень понравилось всё!Спасибо организаторам тура! Очень понравилось всё!Спасибо организаторам тура! Очень понравилось всё!Спасибо организаторам тура! Очень понравилось всё!

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «5-дневные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Петрозаводске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 28
  1. Добро пожаловать в Карелию! Путешествие по легендарным местам
  2. Любимые бренды Карелии
  3. Шуйские перекаты. Сплав на 5 дней
  4. Легенды Карелии
  5. Перезагрузка в Карелии, 5 дней
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рускеала
  2. Водопад Кивач
  3. Остров Валаам
  4. Марциальные воды
  5. Курорт Марциальные воды
  6. Ладожские шхеры
  7. Ладожское озеро
  8. Мраморный каньон
  9. Кивач
  10. Онежская набережная
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