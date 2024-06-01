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Авторский тур
5 дней
Добро пожаловать в Карелию! Путешествие по легендарным местам
Начало: г. Петрозаводск
24 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 44 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Любимые бренды Карелии
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
23 июня в 10:00
18 авг в 10:00
от 42 800₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Шуйские перекаты. Сплав на 5 дней
Начало: г. Петрозаводск
17 июня в 10:00
24 июня в 10:00
17 800₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Легенды Карелии
Начало: г. Петрозаводск
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 50 200₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Перезагрузка в Карелии, 5 дней
Начало: г. Петрозаводск
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
35 400₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Большое путешествие по Карелии
Начало: Г. Петрозаводск
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 43 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Кижи - Валаам - Соловки. Святые легенды Cевера
Начало: Г. Петрозаводск
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 62 700₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Святой треугольник: Кижи, Валаам, Соловки за 5 дней
Начало: Г. Петрозаводск
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 47 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Гастрономический тур в Карелию
Начало: Россия, Республика Карелия, Петрозаводск
Завтра в 10:00
16 июля в 10:00
от 122 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Неделя на Шуе. Сплав на рафтах
Начало: г. Петрозаводск
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 16 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Карелия 555
Начало: Республика Карелия, Сортавала
Завтра в 10:00
23 июня в 10:00
от 70 800₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Загородный отдых в Карелии
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
10 июня в 10:00
24 июня в 10:00
от 52 200₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Пять летних дней в Карелии: от Кижей до Ладожских шхер
Начало: г. Петрозаводск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 46 700₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Рыбалка на джипах в Карелии
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 57 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Карелия встречает Урал
Начало: г. Петрозаводск
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 14 300₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Жемчужное ожерелье зимней Карелии
Начало: г. Петрозаводск
22 янв в 10:00
5 фев в 10:00
от 49 400₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новогодние каникулы в Карелии, Кижи и Заонежье
Начало: г. Петрозаводск
28 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 52 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
На Север! Зимнее путешествие в Карелию семьей
Начало: Россия, Республика Карелия, Петрозаводск
21 янв в 10:00
4 фев в 10:00
от 71 700₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новогодняя Карелия, Кижи через Заонежье
Начало: г. Петрозаводск
4 янв в 10:00
от 52 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Легенды Карелии. Зимнее путешествие
Начало: г. Петрозаводск
29 ноя в 10:00
6 дек в 10:00
от 49 200₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Легенды Карелии. Осеннее путешествие
Начало: Г. Петрозаводск
20 сен в 10:00
27 сен в 10:00
от 49 200₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Легенды Карелии. Весеннее приключение
Начало: г. Петрозаводск
28 фев в 10:00
7 мар в 10:00
от 49 200₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новогодние хиты Карелии за 5 дней
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
30 дек в 10:00
от 36 200₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Снежный Новый год в Карелии
Начало: Республика Карелия, Сортавала
31 дек в 10:00
61 800₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Снежное Рождество в Карелии
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
3 янв в 10:00
53 750₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Зимняя Карелия с транспортной экзотикой
Начало: Санкт-Петербург, Ладожский вокзал
69 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
От каменного века до викингов, от Кижи до Рускеала: индивидуальный тур по Карелии
Посетить дом из фильма «Любовь и голуби», пройти по лаве древнего вулкана и увидеть петроглифы
Начало: Петрозаводск, время встречи по договрённости
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
54 690₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Популярная Карелия: топовые места и отдых в глэмпинге на берегу Ладоги
Посетить Кижи и Валаам, парк «Рускеала» и водопады и насладиться единением с природой
Начало: Петрозаводск, аэропорт или ж. - д. вокзал, 09:00
21 июня в 09:00
25 июня в 09:00
84 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕвгения1 июня 2024Поездка четко организована, никаких опозданий, все объясняют, доброжелательные экскурсоводы (Анна и Галина) и профессиональные водители.
- ЕЕлена17 мая 2024С огромным удовольствием провела праздничные выходные в Казани! Благодарю экскурсовода Татьяну! Профессионально, интересно. Была накладка при заселении в отель, но и это не испортило чудесного настроения. Путешествую не первый раз с Большой Страной, надежно, четко, отлично подобраны экскурсии. Благодарю!
- ЕЕкатерина10 мая 2024Грамотно продумано время встречи группы, дорога, порядок посещений объектов. Все это позволяло не уставать на маршруте и чувствовать себя комфортно.
- ЕЕкатерина10 мая 2024Тур "Легенды Карелии" понравился очень. Грамотно составлена программа: постепенное погружение в историю Карелии. Дни были насыщенными, но при этом была
- ИИнга6 мая 2024Здравствуйте "Большая Страна". 5 дней по Карелии были незабываемыми: путешествие необычайно насыщенное, интересное, богатое на впечатления. Конечно главное - это
- ГГеннадий2 мая 2024Великолепный тур. Были претензии в некоторых кафе по питанию. В целом рекомендуем.
- ЕЕкатерина2 апреля 2024Организация на высшем уровне. Приятно работать с такими операторами.
- ЛЛариса27 марта 2024Я была в Карелии впервые, мне всё очень понравилось, я в восторге: красивая природа, несмотря на межсезонье, приветливые местные жители, вкуснейшая национальная кухня.
- ЛЛариса27 марта 2024Отдельное спасибо организаторам тура: вся программа составлена интересно, разнообразные экскурсии очень познавательные и содержательные.
- ММария25 марта 2024Спасибо организаторам тура! Очень понравилось всё!
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «5-дневные туры»
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