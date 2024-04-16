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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Экскурсия по Петрозаводску. Этнопарк с хаски и оленями
Добро пожаловать в столицу Карелии — город Петрозаводск.
Порт пяти морей, расположенный на берегу второго по величине в Европе пресного водоема — Онежского озера.
Настоящий европейский город, с национальным карело-финским колоритом, ровесник Санкт-Петербурга, уютный, красивый, со своей уникальной историей.
Вы можете выбирать поезда для приезда в Петрозаводск с 06:50 до 08:00.
Мы будем встречать Вас на ЖД вокзале начиная с 07:30.
Чемоданы можно отдать нашему менеджеру, оставив с собой только самое необходимое на первый экскурсионный день — вещи менеджер отвезет в гостиницу и они будут ждать Вас в камере хранения, до момента заселения.
Завтрак (комплексный) нашей группы продлится с 08:05 до 08:30.
08:30 «Путешествие через века» — это программа знакомства с Петрозаводском, раскрывающая путь города и его предприятий, начиная с Петровского завода, основанного Петром Первым.
Мы пройдем через несколько эпох: «Край разбуженный Петром», «Эпоха Екатерины Великой» и прикоснемся к православному Петрозаводску.
После этого мы пройдемся по набережной города — визитной карточке Петрозаводска.
11:00 Отправляемся в гости к Талвиукко и его верным друзьям: хаскам и северным оленям!
Наша программа включает в себя 2 экскурсии к настоящим северным оленям и в питомник ездовых собак, а также чаепитие с карельской выпечкой и чаем на местных травах.
В самом начале вотчины живут маленькие северные олени и их оленята.
Помощники Талвиукко проведут экскурсию по ферме, познакомят с этими чудесными созданиями и расскажут об интересной жизни этих чудесных животных.
На территории вотчины расположен самый большой в России питомник спортивных ездовых собак.
Здесь Вы подружитесь со знаменитыми аляскинскими хасками, аляскинским маламутом и сибирскими хасками.
Ощутите безграничное доверие и любовь этих прекрасных созданий, сделаете добрые фото на память.
Помощники Талвиукко проведут экскурсию и расскажут много удивительных вещей о летних и зимних видах ездового спорта, многообразии и назначении каждой из ездовых пород, особенностях характера и ролях в команде каждого из четвероногих спортсменов.
После 2 экскурсий у Вас будет возможность пересесть в упряжки и прокатится с ездовыми собаками небольшой круг по красивому лесу (500 метров) — за дополнительную плату (приобретается по факту на вотчине).
По возвращению — заселение в гостиницу.
Приятного отдыха!
Путешествие на остров Кижи через Заонежье
Краткая программа дня: 08:00 Отправление на экскурсию из Петрозаводска. 12:30 Прибытие в село Великая губа/Оятевщина. 12:30–13:00 Путь до острова Кижи на судне с воздушной подушкой. 13:00–14:30 Экскурсия на острове Кижи и свободное время. 16:00 Обед в Медвежьегорске (включен в стоимость). 20:30 Возвращение в Петрозаводск.
Завтрак в гостинице.
07:30/08:30 Отправление на экскурсию из Петрозаводска.
У вас есть уникальная возможность в течение одного дня увидеть одно из самых живописных и красивейших мест Карелии — Заонежье и посетить жемчужину Русского севера — остров Кижи.
Автобусная экскурсия из Петрозаводска до села Великая Губа (или Оятивщина — в зависимости от погодных условий) познакомит вас с интересными фактами из истории края, его традициями, природой и примечательными местами Заонежья.
12:30 Прибытие в село Великая губа.
Из села Великая Губа/Оятивщина вас ждет поездка на остров Кижи на судне на воздушной подушке «Хивус», по прибытию вы познакомитесь с одним из главных визуальных символов России — архитектурным ансамблем Кижского погоста.
В рамках экскурсионной программы по острову Кижи вас ждет обзорная экскурсия по основной экспозиции острова.
В программе экскурсии «Путешествие в Заонежье с посещением острова Кижи» обзорная экскурсия по основной экспозиции музея, во время которой гостей ждет знакомство с жемчужиной русского деревянного зодчества — Кижским архитектурным ансамблем.
В стоимость тура включено посещение основной экспозиции музея «Кижи», а именно осмотр внешнего вида всех памятников на острове, а также посещение интерьеров церкви Покрова Пресвятой Богородицы и дома Ошевнева из д. Ошевнево или дома Елизарова из д. Середка (по решению экскурсовода, в летний период).
Во время экскурсии Вы осмотрите уникальные многоглавые храмы и иконописное убранство Покровской церкви Кижского погоста, войдете в дом заонежского крестьянина, узнаете, как и чем жили эти люди, увидите церковь Воскрешения Лазаря — старейшую в России, которая почиталась как православная святыня.
Обратите внимание: обед включен в стоимость, он будет уже после Кижей, в столовой города Межвежьегорск, примерно в 16:30.
Кафе на острове работает только летом, просьба брать с собой чай и бутерброды/еду, перекус, так как обед поздний.
Возвращение в Петрозаводск в 19:30/20:30.
Обращаем внимание: Этот маршрут — единственный вариант гарантированно попасть на остров Кижи в период, когда закрыта навигация на остров Кижи на метеорах из Петрозаводска (то есть с 15 октября по 15 мая). В связи с глобальным потеплением, в последние 3 года лед на Онежском озере не встает и всю зиму мы ездим именно по этому маршруту. В период с 15 октября по 15 мая это единственный гарантированный и безопасный способ попасть на остров Кижи. По пути — интереснейший район Карелии — Заонежье и огромное количество историй.
Мраморный каньон Рускеала
Самое время позавтракать и набраться новых сил. Нас ждет путешествие в сказку. Впереди — Северное Приладожье.
07:00–07:30 Завтрак в ресторанах гостиниц.
09:00 Отправление к мраморному каньону Рускеала.
Расстояние от Петрозаводска до Рускеала — 260 км, время в пути 3,5–4 часа.
В дороге гид-экскурсовод расскажет об истории нашей республики, Вы будете проезжать мимо старинных карельских деревень и огромного количества красивых озер.
Перед горным парком Рускеала мы сделаем остановку у рускеальских водопадов: историческое место, где снимался фильм «А зори здесь тихие…».
По желанию, за дополнительную плату, можно посетить «экотропу»: пройтись по навесным деревянным мостикам прямо над водопадами и почувствовать всю силу и красоту этого места.
Примерно в 14:00 мы прибываем на территорию горного парка Рускеала, где нас ждет пешеходная экскурсия по мраморному каньону (1 час).
Экотропа вокруг Рускеалы протяженностью 1,5 километра имеет множество панорамных площадок, с которых открываются виды на это уникальное место.
Кроме того, Вы сможете немного отойти от основной тропы и пройти в глубину сквозной пещеры (штольни) и увидеть геологию каньона.
Также рядом с основным каньоном есть залежи Итальянского мрамора, которые можно посетить в самостоятельном порядке.
После обзорной экскурсии вокруг каньона, мы предоставляем свободное время.
Вы можете за дополнительную плату покататься на лодочках (доступно с 15 мая по 15 октября), перелететь через каньон канатной дороге, а также прыгнуть с «тарзанки» (доступна в летний период).
В 2018 году на территории каньона запущен «Подземный маршрут».
Все дополнительные услуги приобретаются на месте, в кассах горного парка: в порядке очереди и при наличии свободных мест.
Возможности предварительного бронирования, администрация парка, к сожалению, не предоставляет.
Кроме того, на территории рускеальского парка есть возможность питания в кафе и покупки сувениров в магазинчиках.
Прибытие в Петрозаводск к 21:00.
Гости отправляются на прогулку по городу — есть время купить сувениры или посидеть в ресторане карельской национальной кухни, либо отдохнуть в номерах отелей.
Гора Сампо. Курорт «Марциальные воды». Вулкан Гирвас. Водопад Кивач
Завтрак в гостинице, освобождение номеров, сдача ключей на ресепшен.
09:00 Отправление на экскурсию.
Чемоданы можно оставить в камере хранения гостиницы с утра или взять с собой в автобус — есть багажный отсек.
Мы посетим четыре крупнейших достопримечательности вблизи Петрозаводска:
- живописную гору Сампо;
- первый российский курорт «Марциальные воды», основанный Петром I;
- древний вулкан Гирвас;
- знаменитый водопад Кивач.
Гора Сампо представляет собой скалистую возвышенность, высотой около 40 метров.
На ее склонах проложены пешеходные тропы и установлены лестницы с перилами.
Таким образом, подъем на вершину вполне комфортен.
На высоте открываются великолепные пейзажи.
Внизу шумит вековой лес и расстилается красивейшее Кончезеро.
Впереди нас ждет первый российский курорт, названный Марциальные воды.
Необычное название местечко получило с легкой руки помощника Петра I.
Он исследовал состав местных минеральных вод, обнаружил в них высокое содержание железа, и дал название в честь бога войны Марса.
Курорт знаменит не только водами, но и особым микроклиматом.
Попить лечебной водички из источников лучше сразу, ведь местная минеральная вода не хранится долго.
Через достаточно короткое время в ней появляется осадок, и она теряет лечебные свойства.
Дегустацию марциальной воды мы обязательно совместим с осмотром местных достопримечательностей — мы увидим с Вами Дом смотрителя, церковь апостола Петра и павильоны над бывшим источником лечебной воды.
Храм является единственной постройкой, сохранившейся с петровских времен.
Более того, он построен по проекту и собственноручным чертежам царя Петра.
Наш путь лежит к остаткам древнего вулкана, а точнее к местечку Гирвас.
Это пересохший водопад.
Таким он стал после того, как воды Суны были отведены для нужд Пальеозерской ГЭС.
Места вокруг Гирваса очень живописны: красноватые скалы из гранита обрамлены тихими заводями, небольшие водопадики, заброшенные лотки для сплава леса.
Карелия, край тысячи озер и рек, славен своими водопадами.
Их здесь множество, но, пожалуй, самый известный — Кивач.
Он считается украшением и гордостью края, ведь этот водопад является вторым по величине на равнинах Европы.
Это обязательное для посещения место для всех туристов, приезжающих в Карелию.
Мы посетим с Вами сам водопад, пройдемся по пешеходным тропам с тенистыми беседками, для всех желающих — сувенирные лавки, а также дендрарий с рощей карельской березы и музей Природы.
Кивач — удивительно красивое место.
Белоснежный водопад, словно дорогое полотно, заключен в раму из зелени вековых лесов.
Есть поверье, что он уносит прочь тревогу и плохие мысли.
Нужно только сконцентрироваться на пенных потоках и позволить воде забрать все плохое, омыть прохладной влагой разум и душу.
Во время экскурсии мы остановимся в кафе, где можно будет покушать и набраться сил.
А потом — возвращение в Петрозаводск.
Прибытие в Петрозаводск к 17:00.
Далее гости отправляются на поезд или на прогулку по городу — есть время купить сувениры или покушать в ресторане карельской национальной кухни.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в центре Петрозаводска в стандартном номере с завтраками.
Стоимость тура на 1 человека:
- двухместное размещение — 31 900 руб.;
- одноместное размещение — 39 400 руб.;
- размещение на доп. месте (раскладушка) — 29 500 руб.
На тур действуют скидки:
- ребенок от 4 до 14 лет включительно — 1 400 руб.;
- пенсионер — 900 руб.;
- для групп от 5 человек действует скидка7%.
Для размещения туристов мы предоставляем комфортабельные номера в гостиницах повышенной комфортности и уровня сервиса, расположенных в центре города и находящихся в пешей доступности от набережной города Петрозаводска, ресторанов и развлекательных центров, сувенирных и продуктовых магазинов.
Мы размещаем своих гостей в следующих гостиницах: Северная, Прионежский, Онежский замок, Саквояж, Cosmos, Бутик-отель 13 стульев, Питер ИНН. Это одни из лучших гостиниц в Петрозаводске, стабильно предоставляющие высокий уровень сервиса и качественное размещение.
Вы получаете завтраки при отеле в стоимости тура.
Все экскурсии также будут начинаться от гостиниц (максимум — в 10 минутах ходьбы от места сбора на экскурсии, в т. ч. в день заселения и выезда, т. к. к некоторым гостиницам затруднен подъезд больших автобусов).
Вы можете заранее написать свои пожелания по выбору конкретной гостиницы и мы постараемся обеспечить заселение именно в нее, но специфика групповых туров такова, что сетка размещения составляется в последний момент, на основании доступных квот номеров в забронированных нами гостиницах.
Варианты проживания
Северная
Гостиница «Северная» располагается в самом центре Петрозаводска, в окружении основных достопримечательностей и объектов инфраструктуры. Гости могут воспользоваться качественным сервисом - бесплатный Wi-Fi, камера хранения багажа и тренажерный зал.
В номерном фонде представлены уютные и современные номера, которые полностью укомплектованы всем необходимым. В каждой комнате есть все, что нужно - эргономичная мебель, современная техника и индивидуальный санузел. Везде проводится регулярная уборка.
Каждое утро подают вкусные и сытные завтраки, которые полностью укомплектованы всем необходимым. Также работает ресторан, состоящий из нескольких залов. Все готовится исключительно из свежих продуктов.
Рядом с отелем есть автобусная остановка, а также Краеведческий музей и живописные парки для продолжительных пеших прогулок.
Прионежская
Клубный отель «Прионежский» находится в Петрозаводске, в его историческом районе, на берегу озера.
Отель располагает комфортными номерами, уют и оснащение которых позволяют отдохнуть после насыщенного событиями дня. Для длительного проживания рекомендованы апартаменты
Питание организовано в ресторане со светлым и уютным залом, а также безупречным обслуживанием. Бармен приготовит любой классический или эксклюзивный коктейль.
Конференц-зал вмещает 45 персон и обладает необходимым оборудованием и эргономичной мебелью. По запросу персонал разработает меню кофе-брейка.
Гостиница находится в живописной местности, которая располагает к прогулкам, уединенному отдыху, а также для занятий активными видами спорта.
Онежский замок
В центре Петрозаводска расположен отель Онежский Замок. С окон гостиницы можно наблюдать панорамные виды озера и окрестностей города.
Все номера распределены по комфортности и меблировке. При желании можно дополнительно заказать спальные места. Есть ряд мансардных комнат, с которых можно увидеть озерные пейзажи.
Имеется ресторан, в котором подаются международные и русские блюда. Можно попробовать несколько блюд карельской кухни. Бар предоставляет напитки различного типа, а также холодные закуски.
Для посещений открыт бассейн, также можно воспользоваться сауной или спа-центром. Можно бронировать зал для торжественных мероприятий.
Ближайшей достопримечательностью является набережная с памятником «Рыбаки». В шаговой доступности местный Краеведческий музей.
Саквояж
Отель «Саквояж» располагается в северо-восточной части города Петрозаводска, в близости от набережной города.
В отеле есть разные типы номеров, как обычный стандарт, так и повышенный комфорт. Среди удобств имеются удобные спальные места, необходимая мебель, собственная ванная комната с гигиеническими средствами, телевизор, Wi-Fi. В некоторых номерах есть сауна и мини-кухня. Можно бронировать номера с видом на двор или город.
Каждое утро предоставляется завтрак, в котором представлены различные блюда из экологически чистых продуктов по системе "Шведский стол".
Расстояние до железнодорожного вокзала составляет 2 километра, а до Петрозаводского аэропорта 18 километров. Рядом находится Петровский сквер и Парк Онежского тракторного завода.
Cosmos
Современный отель «Cosmos Petrozavodsk Hotel» расположился в живописной части Петрозаводска, недалеко от знаменитого Онежского озера. Для гостей предоставляется широкий спектр услуг.
Для размещения предусмотрены комфортабельные номера, выполненные в классическом строгом дизайне В комнатах есть вся необходимая мебель и техника, собственной ванная или душевая с санузлом.
На территории работает ресторан. Здесь представлен широкий ассортимент блюд.
Провести семинар или бизнес встречу можно в оборудованном конференц-зале с техникой.
До железнодорожного вокзала можно добраться за 10 минут на транспорте, а за 30 минут до аэропорта. В шаговой доступности находится красивая набережная по которой можно прогуливаться.
Бутик-отель 13 стульев
Бутик-отель «13 стульев» расположен в центре Петрозаводска. К услугам гостей уникально оформленные номера и крытый бассейн с сауной. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка.
Все номера оформлены в классическом стиле и оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном, сейфом и холодильником. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности, тапочки и фен. Каждое утро в кафе отеля сервируется континентальный завтрак. За посещение бассейна с сауной и гидромассажной ванной взимается дополнительная плата.
Для самых маленьких гостей обустроена детская игровая площадка. Прогулка до Онежского озера занимает 5 минут, а расстояние до оживленного проспекта Ленина составляет 900 м.
Питер ИНН
Отель «Питер Инн» занимает выгодное расположение в центре Петрозаводска и предлагает гостям высокие стандарты обслуживания и широкий спектр услуг. Стойка регистрации работает в круглосуточном режиме.
Номерной фонд — это светлые комнаты, которые оформлены в современном стиле. В каждой категории установлена функциональная мебель и новая техника. Ванные индивидуальные для каждого номера. Из некоторых номеров открывается потрясающий вид на Онежское озеро.
Питание организовано в ресторане, в меню которого представлены блюда местной, баварской и интернациональной кухни. Кроме этого, на территории работает суши-бар и лаундж-кафе.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Питание, указанное в программе:4 завтрака1 чаепитие (в питомнике хасок и оленей) 1 обед (в день экскурсии на Кижи)
- 4 завтрака
- 1 чаепитие (в питомнике хасок и оленей)
- 1 обед (в день экскурсии на Кижи)
- Работа экскурсовода
- Проживание в гостинице
- Все входные билеты по программе
- Транспортное обслуживание на автобусе
- Хивус на остров Кижи
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Питание, не указанное в программе (обеды, ужины)
- Дополнительные услуги: катание на собачьей упряжкеразвлечения в мраморном каньоне Рускеала (катание на лодках, тарзанка и т. д.)
- Катание на собачьей упряжке
- Развлечения в мраморном каньоне Рускеала (катание на лодках, тарзанка и т. д.)
- Личные расходы (сувениры, алкоголь и т. д.)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Можно ли заранее забронировать услуги в горном парке Рускеала?
К сожалению, предварительное бронирование дополнительных услуг в горном парке невозможно! Билеты на подземный маршрут, прокат лодок, питание — все в порядке очереди и по доступности мест. Изучить все дополнительные услуги и их стоимость можно на официальном сайте горного парка Рускеала.
Официальное сообщение горного парка: «По объективным причинам существенно вырос спрос на услуги внутреннего туризма. Отрадно, что многие жители нашей необъятной страны этим летом выбирают для путешествий Карелию! Объекты туристического показа Республики, в том числе и Горный парк, работают на пределе возможностей. Забота о технике безопасности определяет различную пропускную способность наших маршрутов. Предоставить некоторые услуги всем гостям парка в моменты пиковой нагрузки невозможно. При этом, мы не ограничиваем количество входных билетов и рады всем! К сожалению, количество билетов на подземную экскурсию и водные прогулки ограничено. Просим Вас учитывать это, планируя Ваш визит.».
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие есть особенности тура?
Из-за особенностей логистики в такой большой по площади республике, как Карелия, в разные дни экскурсий с группой могут работать разные гиды. Состав группы также может изменяться из-за объединения туристических групп, путешествующих по разным маршрутам.
Некоторые туристы могут иметь дополнительные услуги, включенные в стоимость, например, питание. Если в вашем туре какие-то услуги не включены, их заказ и оплата происходят на месте. Например, групповые обеды по комплексному меню необходимо заказывать задолго до заезда, и, если у вас не включено питание, вы можете заказать и оплатить его только по факту, в кафе, где предполагается обед.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Путешествовали в комфортных автобусах небольшими группами. Отдельное спасибо за четкий тайминг пребывания на экскурсии🤗
Гиды - прекрасно знают свой край, от общения с ними осталось приятное впечатление. С нами были Роман, Андрей и Ольга.
Заселение происходит в гостиницы недалеко от центра, то есть вечером можно успеть поужинать в ресторане или прогуляться по набережной.
По самим экскурсиям: я два года планировала побывать на Кижах. Вот это свершилось. Невероятное место. Фото оттуда.
И осталась довольна, что поехала не в сезон - туристов мало, комаров нет:)