Сказания Севера: Карелия

Групповой тур в Петрозаводске
5
3 отзыва
Скидка при бронировании более чем за 6 месяцев до тура — 10%, от 3 до 6 месяцев — 5%, цена указана без скидки.

Для тех, кто не располагает достаточным количеством времени, но мечтает посетить знаменитые карельские острова: Кижи и Валаам, мы разработали интересную программу тура с комфортным отдыхом! Мы в полной мере насладимся видами Валаама, Рускеалы, огромным количеством водопадов, услышим звуки самого большого озера в Европе — Ладоги, увидим красоту острова Кижи и столицы Карелии — Петрозаводска, а также посетим достопримечательности по знаменитому «Золотому кольцу Карелии».Все самое интересное ждет вас!
Сказания Севера: Карелия
Сказания Севера: Карелия
Сказания Севера: Карелия
Ближайшие даты:
20
мая
27
мая
3
июн
10
июн
17
июн
24
июн
1
июл
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даты

Что вас ожидает:

Мраморный каньон Рускеала
Мраморный каньон Рускеала
Увидим самый посещаемый туристический объект в Карелии, потрясающий своими фантастическими видами
Старинная Сортавала
Старинная Сортавала
Прогуляемся по городу с шведскими корнями
Священный остров Валаам
Священный остров Валаам
Отправимся на метеорах на крупнейший и самый знаменитый карельский монастырь, а также красивейший заповедный уголок
Музей под открытым небом
Музей под открытым небом
Посетим жемчужину Карелии — остров Кижи, памятник ЮНЕСКО
Вкус Карелии
Вкус Карелии
Попробуем местную кухню и почувствуем себя настоящими местными жителями

Программа тура по дням

1 день

Сортавала. На метеорах на остров Валаам

Для тех, кто не может начать тур в Сортавале, имеется возможность выезда в 04:00 утра из Петрозаводска на нашем автобусе, без доплаты.

08:20 Встреча группы и сбор на ж/д вокзале города Сортавала. Наш гид встретит вас с табличкой у главного входа на ж/д вокзал Сортавала.

08:40 Завтрак в кафе.

09:10–10:50 Обзорная экскурсия по городу Сортавала с посещением основных достопримечательностей города.

Это один из двух российских городов, имеющих шведские корни (второй – Выборг). Здесь и архитектура – невероятное смешение культур – шведской, финской, советской, российской.

11:00 Отправление на метеорах на остров Валаам. До святого острова не так далеко – всего 22 километра.

11:50–16:50 Прибытие на Валаам, обзорная экскурсия по центральной усадьбе монастыря, выступление мужского хора, обед в монастырской трапезной.

Мы посетим Спасо-Преображенский собор, где находятся мощи святых преподобных Сергия и Германа — основателей обители. Экскурсия «Новый Иерусалим» откроет неизвестные фрагменты истории острова. Посетим Воскресенский скит.

16:50–17:50 Обратный путь на метеоре в Сортавалу.

18:00 Посещение арт-галереи Кронида Гоголева. Увидим экспозицию картин, выполненных в уникальной манере резьбы по дереву.

19:00 Заселение в гостиницу, ужин, свободное время и отдых.

Сортавала. На метеорах на остров ВалаамСортавала. На метеорах на остров ВалаамСортавала. На метеорах на остров ВалаамСортавала. На метеорах на остров Валаам
2 день

Горный парк Рускеала

08:45 Завтрак, освобождение номеров в Сортавале.

09:30 Отправление в горный парк Рускеала на автобусе, желающие могут поехать на ретропоезде (10:00 ж/д Сортавала — Рускеала).

Билеты на ретропоезд не включены в стоимость тура и приобретаются самостоятельно на 10:05 по маршруту Сортавала — Рускеала. Приобретать билеты необходимо самостоятельно, заранее, на сайте РЖД.

Кто не хочет ехать на ретропоезде — едем с гидом и частью группы на автобусе до Рускеала.

10:45 Прибытие на Рускеала, обзорная экскурсия (1,5 часа).

Уникальный карьер, который, по одной из версий, как раз финны и затопили водой из близлежащих рек. Ведь именно финны арендовали этот карьер многие годы, добывали здесь мрамор.

Свободное время.

14:15 Посещение тохминских водопадов. По пути, недалеко от Рускеала, мы увидим Тохминские или рускеальские водопады. Здесь снимался известный советский фильм «А зори здесь тихие…».

18:45 Прибытие в Петрозаводск, заселение в гостиницу, отдых.

Горный парк РускеалаГорный парк РускеалаГорный парк РускеалаГорный парк Рускеала
3 день

Петрозаводск и остров Кижи

Завтрак в гостинице.

08:30 Трансфер на речной вокзал Петрозаводска.

Добро пожаловать в столицу Карелии – город Петрозаводск. Порт пяти морей, расположенный на берегу второго по величине в Европе пресного водоема – Онежского озера.

09:30–17:00 Экскурсия на остров Кижи.

С речного вокзала Петрозаводска на метеоре едем на прекрасный остров в Онежском озере, на котором собраны шедевры северного деревянного зодчества. Кижи — это уникальный музей под открытым небом, памятник ЮНЕСКО и очень приятное место в первую очередь для души.

В стоимость тура включено посещение основной экспозиции музея «Кижи», а именно осмотр внешнего вида всех памятников на острове, а также посещение интерьеров церкви Покрова Пресвятой Богородицы и дома Ошевнева из д. Ошевнево или дома Елизарова из д. Середка (по решению экскурсовода, в летний период).

Возвращение на комете в Петрозаводск.

17:00–19:00 Автобусно-пешеходная экскурсия по Петрозаводску.

Мы посетим Круглую площадь (Архитектурный ансамбль и губернаторский парк), прогуляемся по центру города, изучим Соборную площадь, посетим главную достопримечательность — Онежскую набережную.

Свободное время.

Петрозаводск и остров КижиПетрозаводск и остров КижиПетрозаводск и остров КижиПетрозаводск и остров Кижи
4 день

Гора Сампо. Курорт «Марциальные воды». Вулкан Гирвас. Водопад Кивач

Завтрак в гостинице, освобождение номеров, сдача ключей на ресепшен.

09:00 Отправление на экскурсию.

Мы посетим четыре крупнейших достопримечательности вблизи Петрозаводска: живописную гору Сампо, первый российский курорт «Марциальные воды», древний вулкан Гирвас и знаменитый водопад Кивач.

Во время экскурсии мы остановимся в кафе, где можно будет покушать и набраться сил. А потом – возвращение в Петрозаводск.

17:00 Прибытие в Петрозаводск, свободное время.

Чемоданы можно оставить в камере хранения гостиницы с утра или взять с собой в автобус — есть багажный отсек.

Гора Сампо. Курорт «Марциальные воды». Вулкан Гирвас. Водопад КивачГора Сампо. Курорт «Марциальные воды». Вулкан Гирвас. Водопад КивачГора Сампо. Курорт «Марциальные воды». Вулкан Гирвас. Водопад КивачГора Сампо. Курорт «Марциальные воды». Вулкан Гирвас. Водопад Кивач

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

На тур действует акция: при бронировании более чем за 6 месяцев до тура — скидка 10%, от 3 до 6 месяцев — скидка 5%. Цены ниже указаны без скидки.

Взрослый (основное место) — 39900 рублей.
Дети до 14 лет — скидка 4600 рублей.
Пенсионеры, ветераны БД, инвалиды — скидка 500 рублей.

Размещение на дополнительном месте — скидка 2400 рублей.
Одноместное размещение — доплата 6500 рублей.

Для размещения туристов мы предоставляем комфортабельные номера в гостиницах повышенной комфортности и уровня сервиса, расположенных в центре города и находящихся в пешей доступности от набережной города Петрозаводска, ресторанов и развлекательных центров, сувенирных и продуктовых магазинов.

Мы размещаем своих гостей в следующих гостиницах: Северная, Прионежский, Онежский замок, Саквояж, Cosmos, Бутик-отель 13 стульев, Питер ИНН. Это одни из лучших гостиниц в Петрозаводске, стабильно предоставляющие высокий уровень сервиса и качественное размещение.

Вы получаете завтраки при отеле в стоимости тура.

Все экскурсии также будут начинаться от гостиниц (максимум — в 10 минутах ходьбы от места сбора на экскурсии, в т. ч. в день заселения и выезда, т. к. к некоторым гостиницам затруднен подъезд больших автобусов).

На 1 ночь мы уедем из Петрозаводска в северное Приладожье. Все вещи с собой брать не обязательно — мы еще вернемся в Петрозаводск, в тот же самый отель (вещи можно оставить в камере хранения, а самое необходимое взять с собой). Размещение в небольшом отеле с удобствами в номерах.

Вы можете заранее написать свои пожелания по выбору конкретной гостиницы и мы постараемся обеспечить заселение именно в нее, но специфика групповых туров такова, что сетка размещения составляется в последний момент, на основании доступных квот номеров в забронированных нами гостиницах.

Варианты проживания

Гостиница «Северная»

2 ночи

Гостиница «Северная» расположена в центре Петрозаводска, всего в 1 км от Онежского озера и в 15 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала и остановок общественного транспорта.

К услугам гостей гостиницы широкий выбор номеров, люксов и апартаментов, укомплектованных всем необходимым.

В отеле работает бизнес-центр с помещениями для совещаний.

Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»

Отель «Прионежский»

2 ночи

Клубный отель «Прионежский» находится в Петрозаводске, в его историческом районе, на берегу озера.

Отель располагает комфортными номерами, уют и оснащение которых позволяют отдохнуть после насыщенного событиями дня. Для длительного проживания рекомендованы апартаменты

Питание организовано в ресторане со светлым и уютным залом, а также безупречным обслуживанием. Бармен приготовит любой классический или эксклюзивный коктейль.

Конференц-зал вмещает 45 персон и обладает необходимым оборудованием и эргономичной мебелью. По запросу персонал разработает меню кофе-брейка.

Гостиница находится в живописной местности, которая располагает к прогулкам, уединенному отдыху, а также для занятий активными видами спорта.

Отель «Прионежский»Отель «Прионежский»Отель «Прионежский»Отель «Прионежский»Отель «Прионежский»Отель «Прионежский»

Отель «Онежский замок»

2 ночи

В центре Петрозаводска расположен отель «Онежский замок». С окон гостиницы можно наблюдать панорамные виды озера и окрестностей города.

Все номера распределены по комфортности и меблировке. При желании можно дополнительно заказать спальные места. Есть ряд мансардных комнат, с которых можно увидеть озерные пейзажи.

Имеется ресторан, в котором подаются международные и русские блюда. Можно попробовать несколько блюд карельской кухни. Бар предоставляет напитки различного типа, а также холодные закуски.

Для посещений открыт бассейн, также можно воспользоваться сауной или спа-центром. Можно бронировать зал для торжественных мероприятий.

Ближайшей достопримечательностью является набережная с памятником «Рыбаки». В шаговой доступности местный Краеведческий музей.

Отель «Онежский замок»Отель «Онежский замок»Отель «Онежский замок»Отель «Онежский замок»Отель «Онежский замок»

Отель «Саквояж»

2 ночи

Отель «Саквояж» располагается в северо-восточной части города Петрозаводска, в близости от набережной города.

В отеле есть разные типы номеров, как обычный стандарт, так и повышенный комфорт. Среди удобств имеются удобные спальные места, необходимая мебель, собственная ванная комната с гигиеническими средствами, телевизор, Wi-Fi. В некоторых номерах есть сауна и мини-кухня. Можно бронировать номера с видом на двор или город.

Каждое утро предоставляется завтрак, в котором представлены различные блюда из экологически чистых продуктов по системе "Шведский стол".

Расстояние до железнодорожного вокзала составляет 2 километра, а до Петрозаводского аэропорта 18 километров. Рядом находится Петровский сквер и Парк Онежского тракторного завода.

Отель «Саквояж»Отель «Саквояж»Отель «Саквояж»Отель «Саквояж»Отель «Саквояж»

Отель «Cosmos»

2 ночи

Современный отель «Cosmos Petrozavodsk Hotel» расположился в живописной части Петрозаводска, недалеко от знаменитого Онежского озера. Для гостей предоставляется широкий спектр услуг.

Для размещения предусмотрены комфортабельные номера, выполненные в классическом строгом дизайне В комнатах есть вся необходимая мебель и техника, собственной ванная или душевая с санузлом.

На территории работает ресторан. Здесь представлен широкий ассортимент блюд.

Провести семинар или бизнес встречу можно в оборудованном конференц-зале с техникой.

До железнодорожного вокзала можно добраться за 10 минут на транспорте, а за 30 минут до аэропорта. В шаговой доступности находится красивая набережная по которой можно прогуливаться.

Отель «Cosmos»Отель «Cosmos»Отель «Cosmos»Отель «Cosmos»Отель «Cosmos»

Бутик-отель «13 стульев»

2 ночи

Бутик-отель «13 стульев» расположен в центре Петрозаводска. К услугам гостей уникально оформленные номера и крытый бассейн с сауной. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка.

Все номера оформлены в классическом стиле и оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном, сейфом и холодильником. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности, тапочки и фен. Каждое утро в кафе отеля сервируется континентальный завтрак. За посещение бассейна с сауной и гидромассажной ванной взимается дополнительная плата.

Для самых маленьких гостей обустроена детская игровая площадка. Прогулка до Онежского озера занимает 5 минут, а расстояние до оживленного проспекта Ленина составляет 900 м.

Бутик-отель «13 стульев»Бутик-отель «13 стульев»Бутик-отель «13 стульев»Бутик-отель «13 стульев»Бутик-отель «13 стульев»Бутик-отель «13 стульев»

Отель «Питер ИНН»

2 ночи

Отель «Питер ИНН» занимает выгодное расположение в центре Петрозаводска и предлагает гостям высокие стандарты обслуживания и широкий спектр услуг. Стойка регистрации работает в круглосуточном режиме.

Номерной фонд — это светлые комнаты, которые оформлены в современном стиле. В каждой категории установлена функциональная мебель и новая техника. Ванные индивидуальные для каждого номера. Из некоторых номеров открывается потрясающий вид на Онежское озеро.

Питание организовано в ресторане, в меню которого представлены блюда местной, баварской и интернациональной кухни. Кроме этого, на территории работает суши-бар и лаундж-кафе.

Отель «Питер ИНН»Отель «Питер ИНН»Отель «Питер ИНН»Отель «Питер ИНН»Отель «Питер ИНН»Отель «Питер ИНН»

Сортавала

1 ночь

Гостиница «Сортавала» расположена в одноименном городе.

Номерной фонд представлен 67 комфортабельными и уютными номерами различных категорий. В каждом имеется удобная мебель, техника, а именно телевизор с кабельным телевидением, холодильник, фен и ванной комнатой. Для более удобного передвижения по отелю имеется лифт.

Каждое утро для постояльцев сервируется вкусный и сытный завтрак в ресторане "Бульвар". По желанию можно заказать обед и ужин.

Также на первом этаже гостиницы можно воспользоваться салоном красоты, посетить сауну или медицинский кабинет.

Аэропорт, обслуживающий поселок, удален на 183 км и он в Петрозаводске. Железнодорожный вокзал располагается в 1,5 км.

СортавалаСортавалаСортавалаСортавалаСортавалаСортавала

Ладога

1 ночь

Отель «Ладога» располагается в городе Сортавала. К услугам гостей: Wi-Fi, ежедневная уборка, круглосуточная стойка регистрации, сауна. Желающие могут отправиться на рыбалку.

Для размещения подготовлены уютны и светлые номера различной категории и ценовой политики. В каждом установлена необходимая мебель и техника для комфортного отдыха.

Питание организовано в ресторане отеля. Здесь подают вкусные блюда и напитки по меню.

Для проведения важных мероприятий можно арендовать банкетный зал.

Расстояние до ближайшего железнодорожного вокзала составляет около 470 метров.

ЛадогаЛадогаЛадогаЛадогаЛадогаЛадогаЛадога

Пийпун Пиха

1 ночь

Отель расположен в республике Карелия. К услугам постояльцев доступ в интернет, терраса, сауна, сувенирный магазин, место на автомобильной парковке, прачечная и трансфер.

В номерах имеется необходимая мебель и техника, для комфортного проживания.

К услугам проживающих ресторан, где сервируются сытные и вкусные завтраки. В баре предоставляется большой выбор прохладительных напитков.

Расстояние до железнодорожного вокзала составляет чуть больше двух километров. Дорога в пути до аэропорта составляет примерно три часа.

Пийпун ПихаПийпун ПихаПийпун ПихаПийпун ПихаПийпун ПихаПийпун Пиха

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Ответы на вопросы

Что включено
  • 4 завтрака, 1 обед (на Валааме), 1 ужин (в Сортавале)
  • Работа экскурсовода
  • Проживание в гостиницах
  • Все входные билеты по программе
  • Транспортное обслуживание на автобусе
  • Метеоры на Кижи и Валаам
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Сортавала/г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Сувениры и доп. расходы по желанию
Место начала и завершения?
Республика Карелия, Сортавала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Обязательные: документы, удостоверяющие личность.

Рекомендованные:

  • репеллент;
  • женщинам головной убор для посещения храма;
  • ветровка с капюшоном;
  • солнечные очки;
  • удобная обувь.
Входят ли билеты на поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Предоставляются ли скидки на тур?

Детям до 14 лет — скидка 4600 рублей.
Пенсионерам, ветеранам БД, инвалидам — скидка 500 рублей.

Какие есть особенности тура?

Из-за особенностей логистики в такой большой по площади республике, как Карелия, в разные дни экскурсий с группой могут работать разные гиды. Состав группы также может изменяться из-за объединения туристических групп, путешествующих по разным маршрутам.

Некоторые туристы могут иметь дополнительные услуги, включенные в стоимость, например, питание. Если в вашем туре какие-то услуги не включены, их заказ и оплата происходят на месте. Например, групповые обеды по комплексному меню необходимо заказывать задолго до заезда, и, если у вас не включено питание, вы можете заказать и оплатить его только по факту, в кафе, где предполагается обед.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
К
16 апр 2024
Все организовано на высшем уровне от проживания до экскурсионного досуга. Каждый день был новый гид и все очень интересно рассказывают.
Все организовано на высшем уровне от проживания до экскурсионного досуга. Каждый день был новый гид и все очень интересно рассказывают.Все организовано на высшем уровне от проживания до экскурсионного досуга. Каждый день был новый гид и все очень интересно рассказывают.Все организовано на высшем уровне от проживания до экскурсионного досуга. Каждый день был новый гид и все очень интересно рассказывают.
Н
9 апр 2024
Организация на высшем уровне!
Организация на высшем уровне!Организация на высшем уровне!
Е
2 апр 2024
Организация на высшем уровне. Приятно работать с такими операторами.
Организация на высшем уровне. Приятно работать с такими операторами.Организация на высшем уровне. Приятно работать с такими операторами.Организация на высшем уровне. Приятно работать с такими операторами.Организация на высшем уровне. Приятно работать с такими операторами.Организация на высшем уровне. Приятно работать с такими операторами.Организация на высшем уровне. Приятно работать с такими операторами.Организация на высшем уровне. Приятно работать с такими операторами.Организация на высшем уровне. Приятно работать с такими операторами.Организация на высшем уровне. Приятно работать с такими операторами.

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

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