Новогодняя волшебная Карелия

5
3 отзыва
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Новогодняя и рождественская пора — время чудес! Вы проведете 4 дня в Карелии в атмосфере сказки, согреетесь у камина на дровах с живым огнем и глинтвейном под красивую живую музыку.

А также напишете самое настоящее письмо на Северный полюс, которое донесет и отправит вам известный путешественник-полярник в самой настоящей арктической экспедиции. Это возможность, которую могут осуществить в год не более 150 человек во всем мире. А теперь такая возможность есть и у вас! Разве не чудо?!
Новогодняя волшебная Карелия
Новогодняя волшебная Карелия
Новогодняя волшебная Карелия
Новогодняя волшебная Карелия
Новогодняя волшебная Карелия
Новогодняя волшебная Карелия
Новогодняя волшебная Карелия
Новогодняя волшебная Карелия
Новогодняя волшебная Карелия
Новогодняя волшебная Карелия
Новогодняя волшебная Карелия
Новогодняя волшебная Карелия
Новогодняя волшебная Карелия
Новогодняя волшебная Карелия
Новогодняя волшебная Карелия
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Что вас ожидает:

Гастрономический восторг
Гастрономический восторг
Попробуем север на вкус: стейки из карельской форели, десерты из северных ягод, лохикейто, калитки, настройки и травяные чаи
Новый год в гостях у хаски
Новый год в гостях у хаски
Отправимся на экскурсию в питомник северных ездовых собак и покатаемся на собачьих упряжках
Зимний горный парк «Рускеала»
Зимний горный парк «Рускеала»
Насладимся красотами заснеженного мраморного каньона

Программа тура по дням

1 день

Петрозаводск

Прибытие в Петрозаводск.

Завтрак в кафе города.

Знакомство со столицей Карелии — г. Петрозаводскоми его жемчужиной — набережной Онежского озера.

Экскурсионная программа в Изобразительный музей Карелии на интерактивную выставку «Калевала» по главному карельскому эпосу — философия карельской земли.

Трансфер в эко-комплекс.

Знакомство с Домом полярника, размещение.

Обед в Доме Полярника.

Посещение порога Большой Толли — самого живописного в Южной Шуе, дерево желаний.

Ужин и музыкальный вечер у камина в Доме полярника.

ПетрозаводскПетрозаводскПетрозаводск
2 день

Горный парк Рускеала

Завтрак в Доме Полярника.

Посещение горного парка «Рускеала» — основой комплекса является объект культурного наследия, памятник истории — заполненный грунтовыми водами бывший мраморный карьер на берегу реки Тохмайоки.

Карьер начали разрабатывать в 1765 году, в начале правления Екатерины II.

Мрамор Рускеалы использовался в сооружении значимых зданий Санкт-Петербурга и дворцовых пригородов.

Им облицован Исаакиевский собор, выложены полы Казанского собора, изготовлены подоконники Эрмитажа, обрамлены окна Мраморного дворца и фасад Михайловского замка.

Обед по маршруту.

Возвращение в Дом полярника.

Ужин у камина.

Развлекательная программа с ведущим, фейерверк (для заезда на Новый год).

Горный парк РускеалаГорный парк РускеалаГорный парк Рускеала
3 день

В гостях у хаски

Завтрак в Доме Полярника.

Программа «Новый год в гостях у хаски» с участием Деда Мороза и Снегурочки — экскурсия в питомник северных ездовых собак, катание на собачьих упряжках.

Горячий обед с лохикейто, тарелкой по-деревенски (соленья и копчености), калиткой — традиционный карельский пирожок, морсом из северных ягод, травяными чаями и карельскими настойками разной крепости (для лиц старше 18 лет).

Ужин — традиции северной кухни.

Просмотр художественного фильма про Арктику.

Баня на дровах для желающих.

Глинтвейн под треск камина и приятную музыку.

В гостях у хаскиВ гостях у хаскиВ гостях у хаски
4 день

Марциальные воды и водопад Кивач. Отъезд

Завтрак в Доме Полярника.

Экскурсия на водопад Кивач, посещение первого в истории России оздоровительного курорта «Марциальные воды».

Вы увидите Гору 1000 зайцев и гору «Сампо» — одно из самых легендарных мест Карелии, описанных в эпосах о Карелии.

Программа на целый день.

Обед в пути.

Мы заглянем в магазинчик карельской рыбы и сувенирные лавочки.

Заключительный ужин в ресторане г. Петрозаводска.

Марциальные воды и водопад Кивач. ОтъездМарциальные воды и водопад Кивач. ОтъездМарциальные воды и водопад Кивач. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в эко-комплексе HuskyMoa в Доме полярника.

В туре возможно подселение. С доплатой возможно одноместное размещение.

Детям предоставляются скидки:

  • Стоимость тура для ребенка от 5 до 12 лет (в сопровождении родителей) — 31 900 руб.
  • Стоимость тура с новогодним заездом (30 декабря 2023 – 2 января 2024) для ребенка от 5 до 12 лет (в сопровождении родителей) — 36 900 руб.

Варианты проживания

Гостевой дом «Дом Полярника»

3 ночи

Гостевой дом «Дом Полярника»рассчитан на одновременное размещение 18 человек.

В доме 6 номеров — четыре трехместных, один двухместный, один четырехместный, одноместных номеров нет, два санузла и душевая кабина.

Обычно сюда заселяются гости, которые не готовят сами, а предпочитают питание с кухни.

Здесь находится администрация туркомплекса и кают-компания — уютный каминный зал с большим телевизором и Wi-Fi.

Гостевой дом «Дом Полярника»Гостевой дом «Дом Полярника»Гостевой дом «Дом Полярника»Гостевой дом «Дом Полярника»Гостевой дом «Дом Полярника»Гостевой дом «Дом Полярника»Гостевой дом «Дом Полярника»Гостевой дом «Дом Полярника»Гостевой дом «Дом Полярника»Гостевой дом «Дом Полярника»Гостевой дом «Дом Полярника»Гостевой дом «Дом Полярника»Гостевой дом «Дом Полярника»Гостевой дом «Дом Полярника»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Все трансферы в рамках программы, в том числе от аэропорта, ж/д вокзала и обратно
  • Проживание 4 дня/3 ночи в эко-комплексе HuskyMoa в Доме полярника
  • Питание горячее 3 раза в день (завтрак, обед, ужин) + чаепития
  • Праздничный ужин с безалкогольными и алкогольными напитками разного уровня крепости и развлекательной программой с ведущими (заезд на Новый год)
  • Стоимость всех экскурсий по маршруту программы + сопровождение экскурсовода, мастер-классы
  • Катание на собачьих упряжках в сопровождении инструкторов и игровых персонажей (Дед Мороз и Снегурочка)
  • Музыкальный вечер с живой музыкой и кино-ужин с глинтвейном у камина
  • «Арктическое письмо» на Северный полюс
  • Баня
  • Страховка на катание
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли скидки для детей?

Да, детям предоставляются скидки.

Стоимость тура для ребенка от 5 до 12 лет (в сопровождении родителей) — 31 900 руб.

Стоимость тура с новогодним заездом (30 декабря 2023 – 2 января 2024) для ребенка от 5 до 12 лет (в сопровождении родителей) — 36 900 руб.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
12 авг 2023
Организация на высшем уровне! Спасибо
П
25 июня 2023
Было недопонимание в договоре, но исправили так что устроило обе стороны. Цена приемлемая вполне.
В общем нареканий нет! 👍
Ю
13 июня 2023
Организация на высоком уровне. Провели 4 дня в сопровождении интересных, приятных и любящих свое дело людей. Отдельное спасибо Елене и Николаю.

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Можно с детьми
Многодневные туры
3-дневные туры
Туры на собачьих упряжках
4-дневные туры
Зимние
Новогодние 2024
Карелия
Выездные

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