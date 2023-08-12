3 день

В гостях у хаски

Завтрак в Доме Полярника.

Программа «Новый год в гостях у хаски» с участием Деда Мороза и Снегурочки — экскурсия в питомник северных ездовых собак, катание на собачьих упряжках.

Горячий обед с лохикейто, тарелкой по-деревенски (соленья и копчености), калиткой — традиционный карельский пирожок, морсом из северных ягод, травяными чаями и карельскими настойками разной крепости (для лиц старше 18 лет).

Ужин — традиции северной кухни.

Просмотр художественного фильма про Арктику.

Баня на дровах для желающих.

Глинтвейн под треск камина и приятную музыку.