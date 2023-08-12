А также напишете самое настоящее письмо на Северный полюс, которое донесет и отправит вам известный путешественник-полярник в самой настоящей арктической экспедиции. Это возможность, которую могут осуществить в год не более 150 человек во всем мире. А теперь такая возможность есть и у вас! Разве не чудо?!
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Петрозаводск
Прибытие в Петрозаводск.
Завтрак в кафе города.
Знакомство со столицей Карелии — г. Петрозаводскоми его жемчужиной — набережной Онежского озера.
Экскурсионная программа в Изобразительный музей Карелии на интерактивную выставку «Калевала» по главному карельскому эпосу — философия карельской земли.
Трансфер в эко-комплекс.
Знакомство с Домом полярника, размещение.
Обед в Доме Полярника.
Посещение порога Большой Толли — самого живописного в Южной Шуе, дерево желаний.
Ужин и музыкальный вечер у камина в Доме полярника.
Горный парк Рускеала
Завтрак в Доме Полярника.
Посещение горного парка «Рускеала» — основой комплекса является объект культурного наследия, памятник истории — заполненный грунтовыми водами бывший мраморный карьер на берегу реки Тохмайоки.
Карьер начали разрабатывать в 1765 году, в начале правления Екатерины II.
Мрамор Рускеалы использовался в сооружении значимых зданий Санкт-Петербурга и дворцовых пригородов.
Им облицован Исаакиевский собор, выложены полы Казанского собора, изготовлены подоконники Эрмитажа, обрамлены окна Мраморного дворца и фасад Михайловского замка.
Обед по маршруту.
Возвращение в Дом полярника.
Ужин у камина.
Развлекательная программа с ведущим, фейерверк (для заезда на Новый год).
В гостях у хаски
Завтрак в Доме Полярника.
Программа «Новый год в гостях у хаски» с участием Деда Мороза и Снегурочки — экскурсия в питомник северных ездовых собак, катание на собачьих упряжках.
Горячий обед с лохикейто, тарелкой по-деревенски (соленья и копчености), калиткой — традиционный карельский пирожок, морсом из северных ягод, травяными чаями и карельскими настойками разной крепости (для лиц старше 18 лет).
Ужин — традиции северной кухни.
Просмотр художественного фильма про Арктику.
Баня на дровах для желающих.
Глинтвейн под треск камина и приятную музыку.
Марциальные воды и водопад Кивач. Отъезд
Завтрак в Доме Полярника.
Экскурсия на водопад Кивач, посещение первого в истории России оздоровительного курорта «Марциальные воды».
Вы увидите Гору 1000 зайцев и гору «Сампо» — одно из самых легендарных мест Карелии, описанных в эпосах о Карелии.
Программа на целый день.
Обед в пути.
Мы заглянем в магазинчик карельской рыбы и сувенирные лавочки.
Заключительный ужин в ресторане г. Петрозаводска.
Проживание
Тур предусматривает проживание в эко-комплексе HuskyMoa в Доме полярника.
В туре возможно подселение. С доплатой возможно одноместное размещение.
Детям предоставляются скидки:
- Стоимость тура для ребенка от 5 до 12 лет (в сопровождении родителей) — 31 900 руб.
- Стоимость тура с новогодним заездом (30 декабря 2023 – 2 января 2024) для ребенка от 5 до 12 лет (в сопровождении родителей) — 36 900 руб.
Варианты проживания
Гостевой дом «Дом Полярника»
Гостевой дом «Дом Полярника»рассчитан на одновременное размещение 18 человек.
В доме 6 номеров — четыре трехместных, один двухместный, один четырехместный, одноместных номеров нет, два санузла и душевая кабина.
Обычно сюда заселяются гости, которые не готовят сами, а предпочитают питание с кухни.
Здесь находится администрация туркомплекса и кают-компания — уютный каминный зал с большим телевизором и Wi-Fi.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Все трансферы в рамках программы, в том числе от аэропорта, ж/д вокзала и обратно
- Проживание 4 дня/3 ночи в эко-комплексе HuskyMoa в Доме полярника
- Питание горячее 3 раза в день (завтрак, обед, ужин) + чаепития
- Праздничный ужин с безалкогольными и алкогольными напитками разного уровня крепости и развлекательной программой с ведущими (заезд на Новый год)
- Стоимость всех экскурсий по маршруту программы + сопровождение экскурсовода, мастер-классы
- Катание на собачьих упряжках в сопровождении инструкторов и игровых персонажей (Дед Мороз и Снегурочка)
- Музыкальный вечер с живой музыкой и кино-ужин с глинтвейном у камина
- «Арктическое письмо» на Северный полюс
- Баня
- Страховка на катание
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Место начала и завершения?
- г. Петрозаводск
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Есть ли скидки для детей?
Да, детям предоставляются скидки.
Стоимость тура для ребенка от 5 до 12 лет (в сопровождении родителей) — 31 900 руб.
Стоимость тура с новогодним заездом (30 декабря 2023 – 2 января 2024) для ребенка от 5 до 12 лет (в сопровождении родителей) — 36 900 руб.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
В общем нареканий нет! 👍