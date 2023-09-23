Любимые бренды Карелии

Групповой тур в Петрозаводске
5
3 отзыва
Летний сборный тур в Карелию с посещением главных достопримечательностей региона.

Вы примите участие в сплаве на рафтах, погуляете по Рускеальскому горному парку, посетите остров Кижи и зайдете в Центра Шунгита. Все самое интересное в Карелии в этом путешествии!
Любимые бренды Карелии
Любимые бренды Карелии
Любимые бренды Карелии
Ближайшие даты:
2
июн
23
июн
18
авг
25
авг

Что вас ожидает:

Водопад Кивач
Водопад Кивач
Увидим один из крупнейших равнинных водопадов Европы
Мраморный каньон
Мраморный каньон
Побываем в горном парке Рускеала, мраморный карьер которого является объектом культурного наследия
Остров Кижи
Остров Кижи
Посетим «визитную карточку» России
Карельский драйв
Карельский драйв
Сплавимся по самой знаменитой реке в Карелии
Петрозаводск
Петрозаводск
Прогуляемся по столице Карелии и насладимся видами с Онежской набережной

Программа тура по дням

1 день

Встреча, Мраморный каньон парка Рускеала

08:28 Встреча в г. Сортавала поезд №160 у входа на ж/д вокзал со стороны города.

Завтрак в кафе города.

Отправление на комфортабельном автобусе в Рускеальский горный парк.

Экскурсия в Рускеальский горный парк – «Мраморный каньон».

Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера.

Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др.

Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии.

Следующая остановка у рускеальского водопада Ахвенкоски.

На этом водопаде снималась сцена купания одной из героинь фильма «А зори здесь тихие».

Удивительно живописная природа неизменно привлекает и создателей современных фильмов своей загадочной красотой и какой-то таинственной силой.

В 2010 году здесь снимался фильм в жанре фэнтези «Темный мир» (вход на водопад оплачивается самостоятельно на месте).

Прибытие в г. Сортавала.

Ужин в кафе города.

Размещение в гостинице Пийпун Пиха.

Встреча, Мраморный каньон парка РускеалаВстреча, Мраморный каньон парка Рускеала
2 день

Остров Валаам (доп. плата). Отправление в Петрозаводск

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.

Освобождение номеров. Посадка в автобус с вещами. Переезд на причал.

За дополнительную плату экскурсия на о. Валаам (бронируется вместе с туром, оплачивается на месте).

Отправление на «метеоре» на о. Валаам (45 минут по Ладожскому озеру).

Прибытие в монастырскую бухту. Обзорная экскурсия по центральной усадьбе монастыря с посещением Спасо-Преображенского собора, часовен, келейных корпусов, хозяйственных и гостиничных построек.

Обед в монастырской трапезной.

Переезд в Никоновскую бухту.

Посещение Воскресенского и Гефсиманского скитов.

Возвращение в г. Сортавала.

Внимание: водная экскурсия на о. Валаам состоится при благоприятных погодных условиях!

Отправление в г. Петрозаводск (260 км).

19:00 Размещение в гостинице Питер Инн 4*.

Время для отдыха.

Остров Валаам (доп. плата). Отправление в ПетрозаводскОстров Валаам (доп. плата). Отправление в ПетрозаводскОстров Валаам (доп. плата). Отправление в Петрозаводск
3 день

Обзорная экскурсия по Петрозаводску. Остров Кижи

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.

Встреча с гидом в холле гостиницы.

Обзорная экскурсия по столице Карелии и прогулка по Онежской набережной.

Мы предлагаем вам окунуться в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии – город Петрозаводск.

На обзорной экскурсии вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.

Обязательно загляните в Губернаторский парк!

Экскурсия на о. Кижи.

Поездка на «комете» (1 час 20 мин. по Онежскому озеру).

Остров Кижи является «визитной карточкой» не только Карелии, но и России.

Уникальный ансамбль Погоста известен во всем мире, и с каждым годом поток туристов, желающих побывать на острове, только растет!

Экскурсионная программа по музею-заповеднику с посещением Покровской церкви и этнографических экспозиций.

Возвращение в Петрозаводск.

Обзорная экскурсия по Петрозаводску. Остров КижиОбзорная экскурсия по Петрозаводску. Остров КижиОбзорная экскурсия по Петрозаводску. Остров КижиОбзорная экскурсия по Петрозаводску. Остров КижиОбзорная экскурсия по Петрозаводску. Остров КижиОбзорная экскурсия по Петрозаводску. Остров Кижи
4 день

Водопад Кивач

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.

Посещение Центра Шунгита.

Посещение сувенирного центра, где можно приобрести фигурки, косметику, бижутерию из шунгита по оптовым ценам.

А также посещение комнаты релаксации, наполненной жизненной силой шунгита. Природный черный камень – настоящее чудо.

Лекарство от множества болезней, спасение жизни.

Он пригоден старику и младенцу, человеку и его дому, он может любое место сделать светлым, чистым и благодатным.

Посещение водопада Кивач – одного из крупнейших равнинных водопадов Европы.

Вы также посетите дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки. Карельская берёза – дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор. Даже в XXI в. среди ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева!

Обед в кафе.

Возвращение в гостиницу.

Водопад КивачВодопад Кивач
5 день

Сплав по реке Шуя

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.

Освобождение номеров. Вещи в камеру хранения гостиницы.

9:45 Встреча с инструктором у входа в гостиницу «Питер Инн».

Отправление на сплав.

При себе необходимо иметь запасную одежду, обувь (обувь должна быть спортивного типа – кроссовки, кеды, допускается легкая летняя обувь типа «шлепанцы», но с фиксированным задником).

На случай дождя – накидку от дождя.

Выезд к началу сплава м. Юманишки. Инструктаж по технике безопасности.

Выдача снаряжения (спас. жилеты, весла).

Сплав на рафтах по реке Шуя, 8 км.

Прибытие в местечко Поляна, сдача снаряжения, переодевание.

Пикник у костра.

Возвращение в Петрозаводск на ж/д вокзал ориентировочно к 15:00.

До новых встреч!

Отъезд в Москву:поезд №017А Петрозаводск — Москва в 21:50.
Отъезд в Санкт-Петербург:поезд №805Ч («Ласточка») Петрозаводск — Санкт-Петербург в 18:00.

Сплав по реке ШуяСплав по реке Шуя

Проживание

Тур предусматривает проживание в отелях.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеПийпун Пиха + Питер Инн
Двухместное, взрослый42 800
Двухместное, ребенок до 12 лет40 800
Одноместное54 000
Доп. место, взрослый36 800
Доп. место, ребенок до 12 лет34 800

Варианты проживания

Питер Инн

3 ночи

Отель находится в центре Петрозаводска, всего в 2 минутах ходьбы от центрального вокзала. К услугам гостей отеля Piter Inn круглосуточный тренажерный зал, бесплатный Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации.

Светлые номера оформлены в современном стиле и оснащены кондиционером. В каждом из них установлен телевизор с плоским экраном, телефон и сейф. В собственной ванной комнате предоставляется фен. Из некоторых номеров открывается живописный вид на Онежское озеро.

В ресторане Paulaner с собственной пивоварней подают блюда баварской, местной и интернациональной кухни. В кафе можно заказать закуски и коктейли. В отеле также работает суши-бар и кофе-лаундж.

Питер ИннПитер ИннПитер ИннПитер ИннПитер ИннПитер ИннПитер ИннПитер Инн

Пийпун Пиха

1 ночь

Гостиница «Пийпун Пиха»3* расположена в городе Сортавала в отдалении от суеты и шума городских улиц на берегу Ладожского озера. 20 номеров различной категории для комфортного проживания и уютный ресторан для приятного отдыха.

Изящная классика, великолепие и оригинальный карельский колорит соединены в интерьере и обстановке гостиницы. Пастельные тона, преобладающие в дизайне комфортабельных комнат и гостевой зоне отеля, создают атмосферу покоя и гармонии.

Ресторан при гостинице расположен в двух уровнях и рассчитан на 60 посадочных мест. Через высокие окна виден залив Ладожского озера. Интерьер ресторана поддерживается в общем стиле всего здания: контраст природного кирпича с теплыми бежевыми тонами.

Пийпун ПихаПийпун ПихаПийпун ПихаПийпун ПихаПийпун ПихаПийпун Пиха

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранных гостиницах
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсионное обслуживание
  • Питание, указанное в программе
  • Работа гида и инструкторов
  • Входные билеты на экскурсии
Что не входит в цену
  • Билеты до г. Сортавала и обратно из г. Петрозаводска
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Вход на водопад Ахвенкоски - 450 руб. /чел
  • Экскурсия на о. Валаам (бронируется при покупке тура, оплачивается на месте):взрослые - 5 500 руб. /чел. дети до 12 лет включительно - 3 000 руб. /чел
  • Взрослые - 5 500 руб. /чел
  • Дети до 12 лет включительно - 3 000 руб. /чел
  • Плата за посещение ООПТ «Валаамский архипелаг» (оплата самостоятельно на сайте Дирекции особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики Карелия) - 100 руб. /чел
Место начала и завершения?
Россия, Республика Карелия, Сортавала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документ, удостоверяющий личность, положенный в герметичную упаковку;
  • для туристов, путешествующих с детьми обязательно свидетельство о рождении детей;
  • полис обязательного медицинского страхования;
  • для посещения монастырей и храмов женщинам будут необходимы платок и юбка ниже колена, а мужчинам – длинные брюки. Обувь для поездки должна быть удобной;
  • не забудьте взять с собой лекарства, которые Вы принимаете постоянно, и те, которые могут вам понадобиться;
  • многие объекты посещения взимают плату за фото и видео съемку (от 10 до 150 рублей);
  • обратите внимание на то, что в летний период, особенно в начале июня, возможны перепады температур от +30 до +10. Поэтому позаботьтесь заранее о тёплых вещах, ветровках, головных уборах и удобной, привычной Вам, разношенной обуви, т. к. на ногах придётся проводить достаточно много времени.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможны ли изменения в водных экскурсиях?

Экскурсии, включающие в себя переезд по воде: Кижи — Онежское озеро, Валаам — Ладожское озеро осуществляются при благоприятных метеоусловиях и отсутствии штормового предупреждения. При штормовом предупреждении экскурсии заменяются на равноценные или производится возврат денежных средств.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
23 сен 2023
Очень понравился тур и локации для проживания. Понравился экскурсовод Анжелика, то как она интересно и с такой любовью рассказывала нам о Карелии.
М
12 авг 2023
Потрясающе! Каждый день новые впечатления! Великолепный гид - Анжелика (принимающая сторона). С теплом и любовью рассказывала нам о Карелии. С улыбкой решала проблемы. Я, честно, не ожидала, таких сильных впечатлений от этого тура. А сплав по реке Шуя был гвоздем программы!
Потрясающе! Каждый день новые впечатления! Великолепный гид - Анжелика (принимающая сторона). С теплом и любовью рассказывалаПотрясающе! Каждый день новые впечатления! Великолепный гид - Анжелика (принимающая сторона). С теплом и любовью рассказывалаПотрясающе! Каждый день новые впечатления! Великолепный гид - Анжелика (принимающая сторона). С теплом и любовью рассказывалаПотрясающе! Каждый день новые впечатления! Великолепный гид - Анжелика (принимающая сторона). С теплом и любовью рассказывалаПотрясающе! Каждый день новые впечатления! Великолепный гид - Анжелика (принимающая сторона). С теплом и любовью рассказывала
М
29 июля 2023
Поездка прошла замечательно. Дождь пытался ее подпортить, но ему это не удалось)
Сейчас пытаюсь найти минусы и не нахожу. Единственный отрицательный момент, который я бы отметила,-это поездка в центр Шунгит. Я понимаю, что турагентство получает деньги за то, что привозит туристов. Но как для меня-зря потраченное время. На Вайлберрисе продукция представлена, и она там дешевле. В отеле, где мы проживали, эта продукция тоже есть, и тоже дешевле. Во всех сувенирных лавках товар тоже в наличии. И опять же дешевле. Смысл нас было туда возить? Я бы ещё поняла, если бы цены были дешевле. Тогда-да.
Во всем остальном-замечательно. Отель Piter Inn-вне всяких похвал. Кормили во всех местах изумительно. Голодным никто не остался. Очень приятная наш экскурсовод -Ольга Николаевна. Всегда с улыбкой. Что ещё понравилось -это наличие свободного времени. Было время и погулять по набережной, и подарки купить, и в кафе посидеть. А от сплава по реке сын остался в полном восторге.
Как итог- не пожалела, что выбрала этот тур. Выражаем всей семьёй вам большое спасибо за отлично проведенное время.

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

Можно с детьмиСплавы и рафтингВодные развлеченияВодопад КивачПопулярные местаПрирода и пейзажиВсе туры5-дневные турыМраморный каньонПетрозаводскКарелияВыездныеНа автобусе

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