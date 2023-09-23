Вы примите участие в сплаве на рафтах, погуляете по Рускеальскому горному парку, посетите остров Кижи и зайдете в Центра Шунгита. Все самое интересное в Карелии в этом путешествии!
июн
июн
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авг
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча, Мраморный каньон парка Рускеала
08:28 Встреча в г. Сортавала поезд №160 у входа на ж/д вокзал со стороны города.
Завтрак в кафе города.
Отправление на комфортабельном автобусе в Рускеальский горный парк.
Экскурсия в Рускеальский горный парк – «Мраморный каньон».
Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера.
Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др.
Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии.
Следующая остановка у рускеальского водопада Ахвенкоски.
На этом водопаде снималась сцена купания одной из героинь фильма «А зори здесь тихие».
Удивительно живописная природа неизменно привлекает и создателей современных фильмов своей загадочной красотой и какой-то таинственной силой.
В 2010 году здесь снимался фильм в жанре фэнтези «Темный мир» (вход на водопад оплачивается самостоятельно на месте).
Прибытие в г. Сортавала.
Ужин в кафе города.
Размещение в гостинице Пийпун Пиха.
Остров Валаам (доп. плата). Отправление в Петрозаводск
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров. Посадка в автобус с вещами. Переезд на причал.
За дополнительную плату экскурсия на о. Валаам (бронируется вместе с туром, оплачивается на месте).
Отправление на «метеоре» на о. Валаам (45 минут по Ладожскому озеру).
Прибытие в монастырскую бухту. Обзорная экскурсия по центральной усадьбе монастыря с посещением Спасо-Преображенского собора, часовен, келейных корпусов, хозяйственных и гостиничных построек.
Обед в монастырской трапезной.
Переезд в Никоновскую бухту.
Посещение Воскресенского и Гефсиманского скитов.
Возвращение в г. Сортавала.
Внимание: водная экскурсия на о. Валаам состоится при благоприятных погодных условиях!
Отправление в г. Петрозаводск (260 км).
19:00 Размещение в гостинице Питер Инн 4*.
Время для отдыха.
Обзорная экскурсия по Петрозаводску. Остров Кижи
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
Обзорная экскурсия по столице Карелии и прогулка по Онежской набережной.
Мы предлагаем вам окунуться в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии – город Петрозаводск.
На обзорной экскурсии вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.
Обязательно загляните в Губернаторский парк!
Экскурсия на о. Кижи.
Поездка на «комете» (1 час 20 мин. по Онежскому озеру).
Остров Кижи является «визитной карточкой» не только Карелии, но и России.
Уникальный ансамбль Погоста известен во всем мире, и с каждым годом поток туристов, желающих побывать на острове, только растет!
Экскурсионная программа по музею-заповеднику с посещением Покровской церкви и этнографических экспозиций.
Возвращение в Петрозаводск.
Водопад Кивач
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Посещение Центра Шунгита.
Посещение сувенирного центра, где можно приобрести фигурки, косметику, бижутерию из шунгита по оптовым ценам.
А также посещение комнаты релаксации, наполненной жизненной силой шунгита. Природный черный камень – настоящее чудо.
Лекарство от множества болезней, спасение жизни.
Он пригоден старику и младенцу, человеку и его дому, он может любое место сделать светлым, чистым и благодатным.
Посещение водопада Кивач – одного из крупнейших равнинных водопадов Европы.
Вы также посетите дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки. Карельская берёза – дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор. Даже в XXI в. среди ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева!
Обед в кафе.
Возвращение в гостиницу.
Сплав по реке Шуя
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров. Вещи в камеру хранения гостиницы.
9:45 Встреча с инструктором у входа в гостиницу «Питер Инн».
Отправление на сплав.
При себе необходимо иметь запасную одежду, обувь (обувь должна быть спортивного типа – кроссовки, кеды, допускается легкая летняя обувь типа «шлепанцы», но с фиксированным задником).
На случай дождя – накидку от дождя.
Выезд к началу сплава м. Юманишки. Инструктаж по технике безопасности.
Выдача снаряжения (спас. жилеты, весла).
Сплав на рафтах по реке Шуя, 8 км.
Прибытие в местечко Поляна, сдача снаряжения, переодевание.
Пикник у костра.
Возвращение в Петрозаводск на ж/д вокзал ориентировочно к 15:00.
До новых встреч!
Отъезд в Москву:поезд №017А Петрозаводск — Москва в 21:50.
Отъезд в Санкт-Петербург:поезд №805Ч («Ласточка») Петрозаводск — Санкт-Петербург в 18:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отелях.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Пийпун Пиха + Питер Инн
|Двухместное, взрослый
|42 800
|Двухместное, ребенок до 12 лет
|40 800
|Одноместное
|54 000
|Доп. место, взрослый
|36 800
|Доп. место, ребенок до 12 лет
|34 800
Варианты проживания
Питер Инн
Отель находится в центре Петрозаводска, всего в 2 минутах ходьбы от центрального вокзала. К услугам гостей отеля Piter Inn круглосуточный тренажерный зал, бесплатный Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации.
Светлые номера оформлены в современном стиле и оснащены кондиционером. В каждом из них установлен телевизор с плоским экраном, телефон и сейф. В собственной ванной комнате предоставляется фен. Из некоторых номеров открывается живописный вид на Онежское озеро.
В ресторане Paulaner с собственной пивоварней подают блюда баварской, местной и интернациональной кухни. В кафе можно заказать закуски и коктейли. В отеле также работает суши-бар и кофе-лаундж.
Пийпун Пиха
Гостиница «Пийпун Пиха»3* расположена в городе Сортавала в отдалении от суеты и шума городских улиц на берегу Ладожского озера. 20 номеров различной категории для комфортного проживания и уютный ресторан для приятного отдыха.
Изящная классика, великолепие и оригинальный карельский колорит соединены в интерьере и обстановке гостиницы. Пастельные тона, преобладающие в дизайне комфортабельных комнат и гостевой зоне отеля, создают атмосферу покоя и гармонии.
Ресторан при гостинице расположен в двух уровнях и рассчитан на 60 посадочных мест. Через высокие окна виден залив Ладожского озера. Интерьер ресторана поддерживается в общем стиле всего здания: контраст природного кирпича с теплыми бежевыми тонами.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранных гостиницах
- Транспортное обслуживание
- Экскурсионное обслуживание
- Питание, указанное в программе
- Работа гида и инструкторов
- Входные билеты на экскурсии
Что не входит в цену
- Билеты до г. Сортавала и обратно из г. Петрозаводска
- Питание, не указанное в программе тура
- Вход на водопад Ахвенкоски - 450 руб. /чел
- Экскурсия на о. Валаам (бронируется при покупке тура, оплачивается на месте):взрослые - 5 500 руб. /чел. дети до 12 лет включительно - 3 000 руб. /чел
- Взрослые - 5 500 руб. /чел
- Дети до 12 лет включительно - 3 000 руб. /чел
- Плата за посещение ООПТ «Валаамский архипелаг» (оплата самостоятельно на сайте Дирекции особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики Карелия) - 100 руб. /чел
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документ, удостоверяющий личность, положенный в герметичную упаковку;
- для туристов, путешествующих с детьми обязательно свидетельство о рождении детей;
- полис обязательного медицинского страхования;
- для посещения монастырей и храмов женщинам будут необходимы платок и юбка ниже колена, а мужчинам – длинные брюки. Обувь для поездки должна быть удобной;
- не забудьте взять с собой лекарства, которые Вы принимаете постоянно, и те, которые могут вам понадобиться;
- многие объекты посещения взимают плату за фото и видео съемку (от 10 до 150 рублей);
- обратите внимание на то, что в летний период, особенно в начале июня, возможны перепады температур от +30 до +10. Поэтому позаботьтесь заранее о тёплых вещах, ветровках, головных уборах и удобной, привычной Вам, разношенной обуви, т. к. на ногах придётся проводить достаточно много времени.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в водных экскурсиях?
Экскурсии, включающие в себя переезд по воде: Кижи — Онежское озеро, Валаам — Ладожское озеро осуществляются при благоприятных метеоусловиях и отсутствии штормового предупреждения. При штормовом предупреждении экскурсии заменяются на равноценные или производится возврат денежных средств.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Сейчас пытаюсь найти минусы и не нахожу. Единственный отрицательный момент, который я бы отметила,-это поездка в центр Шунгит. Я понимаю, что турагентство получает деньги за то, что привозит туристов. Но как для меня-зря потраченное время. На Вайлберрисе продукция представлена, и она там дешевле. В отеле, где мы проживали, эта продукция тоже есть, и тоже дешевле. Во всех сувенирных лавках товар тоже в наличии. И опять же дешевле. Смысл нас было туда возить? Я бы ещё поняла, если бы цены были дешевле. Тогда-да.
Во всем остальном-замечательно. Отель Piter Inn-вне всяких похвал. Кормили во всех местах изумительно. Голодным никто не остался. Очень приятная наш экскурсовод -Ольга Николаевна. Всегда с улыбкой. Что ещё понравилось -это наличие свободного времени. Было время и погулять по набережной, и подарки купить, и в кафе посидеть. А от сплава по реке сын остался в полном восторге.
Как итог- не пожалела, что выбрала этот тур. Выражаем всей семьёй вам большое спасибо за отлично проведенное время.