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Авторский тур
3 дня
Тур-знакомство: Петрозаводск, Кижи и «Рускеала»
Изучить основные достопримечательности и отдохнуть в тишине карельской земли
Начало: Петрозаводск, ж. - д. вокзал, 08:00
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
25 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Большое путешествие: 3 дня в Карелии
Начало: Площадь Гагарина д. 1
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 16 350₽ за человека
Авторский тур
3 дня 15 часов
Карельский экспресс: от водопада Кивач до Валаама
Начало: Площадь Гагарина д. 1
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 19 250₽ за человека
Авторский тур
3 дня
ТОП места Карелии 3: Кижи, Валаам, Шхеры
Начало: Пл. Гагарина, 1
11 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 16 950₽ за человека
Авторский тур
4 дня
ТОП-7 по Карелии за четыре дня
Начало: Пл. Гагарина, 1
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 16 750₽ за человека
Авторский тур
3 дня
VIP-тур. Пролетая над Карелией
Начало: Санкт-Петербург, аэропорт Пулково
14 июня в 10:00
6 сен в 10:00
от 399 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Выходные по-карельски
Начало: г. Петрозаводск
5 июля в 10:00
12 июля в 10:00
23 800₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Величие Кижи и Валаама. Обзорный тур
Начало: Г. Петрозаводск
24 июня в 10:00
15 июля в 10:00
от 26 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Кижи, Рускеала и сплав по реке Шуя
Начало: г. Петрозаводск
24 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 32 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Белые ночи в Карелии. Сокращенная программа
Начало: г. Петрозаводск
5 июля в 10:00
12 июля в 10:00
от 25 100₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Мраморная сказка и старинные Кижи
Начало: г. Сортавала
23 июня в 10:00
7 июля в 10:00
от 32 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Знакомство с Карелией
Начало: Г. Петрозаводск
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 25 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Шуйский мультиактив. Квадроциклы и рафтинг
Начало: Г. Петрозаводск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
26 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Выходные на реке Шуя. Сплав на рафтах
Начало: Г. Петрозаводcк
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
15 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Шуйский мультиактив: конная прогулка и рафтинг
Начало: Г. Петрозаводск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
26 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Твоя Карелия. Джипы и квадроциклы
Начало: г. Петрозаводск
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
от 53 300₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Тропами Паанаярви
Начало: Россия, Республика Карелия, посёлок городского тип...
24 июля в 10:00
14 авг в 10:00
29 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Вдохновение Карелии: тур-перезагрузка
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
от 44 400₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Летний Карельский вояж. Железнодорожный круиз
Начало: Россия, Москва
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 43 520₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Краски Севера. Карелия
Начало: г. Петрозаводск
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 36 400₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Перезагрузка в Карелии, 4 дня
Начало: Г. Петрозаводск
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
28 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Эволюция путешествий. Активный отдых в Карелии
Начало: Г. Петрозаводск
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
63 300₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Дивные места Карелии. Сокращенная программа
Начало: Г. Петрозаводск
20 июня в 10:00
27 июня в 10:00
от 27 800₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Выходные в Карелии. Летнее путешествие
Начало: Г. Петрозаводск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 28 800₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Карельская Одиссея
Начало: Г. Петрозаводск
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 37 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Сокровища Карельской земли
Начало: Г. Петрозаводск
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 27 600₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Дивные места Карелии
Начало: Г. Петрозаводск
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 30 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Четыре летних дня в Карелии: Кижи - Марциальные воды - Кивач - Валаам - Рускеала
Начало: Г. Петрозаводск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 36 800₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Три летних дня в Карелии: Марциальные воды - Кивач - Валаам - Рускеала
Начало: Г. Петрозаводск
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 23 200₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Чудеса на виражах. Индивидуальный тур в Карелию
Начало: г. Петрозаводск
1 июля в 10:00
1 авг в 10:00
от 43 800₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Сплав по реке Верхняя Шуя
Начало: Г. Петрозаводск
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 15 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Сказания Севера: Карелия
Начало: Республика Карелия, Сортавала
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
39 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
В Карелию летом на 4 дня
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 32 400₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Классическая Карелия
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
26 июля в 10:00
16 авг в 10:00
59 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Летняя волшебная Карелия
Начало: г. Петрозаводск
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
56 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Путешествие в Карелию с Урала
Начало: г. Петрозаводск
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 14 300₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Кинфолк в Карелии летом
Начало: г. Петрозаводск
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
33 100₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Соловецкие острова из Петрозаводска
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
28 700₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Краски Севера. Выходные в Карелии
Начало: г. Петрозаводск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 32 800₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Три дня на реке Шуя
Начало: Петрозаводск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
14 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Ладожские шхеры. Байдарочный поход
Начало: Санкт-Петербург, 2 линия, метро Парнас
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
11 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Карельские выходные
Начало: г. Петрозаводск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
35 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
В Карелию на выходные
Начало: г. Петрозаводск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
32 400₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Весёлое Рождество в Карелии
Начало: г. Петрозаводск
2 янв в 10:00
от 18 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новый год в Карелии в Домике у родника
Начало: г. Петрозаводск
29 дек в 10:00
1 янв в 10:00
38 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕвгения1 июня 2024Поездка четко организована, никаких опозданий, все объясняют, доброжелательные экскурсоводы (Анна и Галина) и профессиональные водители.
- ЕЕвгения1 июня 2024Добрый день! Я ездила в тур по Карелии с 9 по 11 мая с 7-летней дочерью и подругой с 8-летним
- ИИгорь31 мая 2024Все прошло прекрасно.
- ТТатьяна31 мая 2024Тур в Карелию очень понравился! Экскурсоводы рассказываю очень интересно и увлекательно! Гиды влюблены в свой родной край, все расскажут, ответят на любые вопросы (о культуре, об истории, о природе) подскажут что стоит посетить в городе (музеи, рестораны, сувенирные лавки). Лучшие!
- ТТатьяна29 мая 2024Организаторы делали всё возможное для нашего комфортного отдыха. Любые проблемы решались мгновенно на месте, но проблем как таковых не было. Очень все внимательные и вежливые. Это очень положительно сказалось на нашем отдыхе. Всем огромное спасибо. Мы были довольны всем.
- ЭЭвелина28 мая 2024Тур " Знакомство с Карелией" очень интересный и познавательный. Завораживающая красота края, интересные факты истории и легенды от гидов.
- ММайя21 мая 2024Организация тура без нареканий, все четко, в соответствии с заявленной программой. Большое спасибо за яркие впечатления и отличное настроение!:)
- ЕЕкатерина16 мая 2024Было здорово, только автобусы переполненные почти были.
- ККарина15 мая 2024Здравствуйте! Хочу рассказать о туре «Весна в Карелии» с 10 по 12 мая. Однозначно рекомендую его, т к все было
- ТТатьяна15 мая 2024Круиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждого пассажира поистине материнской любовью.
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