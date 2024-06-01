Туры на 3 дня в Петрозаводске

Найдено 147 туров в категории «3-дневные туры» в Петрозаводске, цены от 11 900 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тур-знакомство: Петрозаводск, Кижи и «Рускеала»
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
5 отзывов
Тур-знакомство: Петрозаводск, Кижи и «Рускеала»
Изучить основные достопримечательности и отдохнуть в тишине карельской земли
Начало: Петрозаводск, ж. - д. вокзал, 08:00
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
25 900 за человека
Большое путешествие: 3 дня в Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
15 отзывов
Большое путешествие: 3 дня в Карелии
Начало: Площадь Гагарина д. 1
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 16 350 за человека
Карельский экспресс: от водопада Кивач до Валаама
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня 15 часов
2 отзыва
Карельский экспресс: от водопада Кивач до Валаама
Начало: Площадь Гагарина д. 1
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 19 250 за человека
ТОП места Карелии 3: Кижи, Валаам, Шхеры
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
ТОП места Карелии 3: Кижи, Валаам, Шхеры
Начало: Пл. Гагарина, 1
11 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 16 950 за человека
ТОП-7 по Карелии за четыре дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
ТОП-7 по Карелии за четыре дня
Начало: Пл. Гагарина, 1
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 16 750 за человека
VIP-тур. Пролетая над Карелией
🚁 На вертолёте
🚌 На автобусе
🚁 На вертолёте
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
VIP-тур. Пролетая над Карелией
Начало: Санкт-Петербург, аэропорт Пулково
14 июня в 10:00
6 сен в 10:00
от 399 000 за человека
Выходные по-карельски
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Выходные по-карельски
Начало: г. Петрозаводск
5 июля в 10:00
12 июля в 10:00
23 800 за человека
Величие Кижи и Валаама. Обзорный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Величие Кижи и Валаама. Обзорный тур
Начало: Г. Петрозаводск
24 июня в 10:00
15 июля в 10:00
от 26 900 за человека
Кижи, Рускеала и сплав по реке Шуя
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Кижи, Рускеала и сплав по реке Шуя
Начало: г. Петрозаводск
24 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 32 900 за человека
Белые ночи в Карелии. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Белые ночи в Карелии. Сокращенная программа
Начало: г. Петрозаводск
5 июля в 10:00
12 июля в 10:00
от 25 100 за человека
Мраморная сказка и старинные Кижи
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Мраморная сказка и старинные Кижи
Начало: г. Сортавала
23 июня в 10:00
7 июля в 10:00
от 32 500 за человека
Знакомство с Карелией
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Знакомство с Карелией
Начало: Г. Петрозаводск
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 25 900 за человека
Шуйский мультиактив. Квадроциклы и рафтинг
🛻 На квадроциклах
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Шуйский мультиактив. Квадроциклы и рафтинг
Начало: Г. Петрозаводск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
26 900 за человека
Выходные на реке Шуя. Сплав на рафтах
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Выходные на реке Шуя. Сплав на рафтах
Начало: Г. Петрозаводcк
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
15 900 за человека
Шуйский мультиактив: конная прогулка и рафтинг
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Шуйский мультиактив: конная прогулка и рафтинг
Начало: Г. Петрозаводск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
26 900 за человека
Твоя Карелия. Джипы и квадроциклы
🛣 Джиппинг
🛻 На квадроциклах
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Твоя Карелия. Джипы и квадроциклы
Начало: г. Петрозаводск
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
от 53 300 за человека
Тропами Паанаярви
🚶 Пешая
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Тропами Паанаярви
Начало: Россия, Республика Карелия, посёлок городского тип...
24 июля в 10:00
14 авг в 10:00
29 900 за человека
Вдохновение Карелии: тур-перезагрузка
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Вдохновение Карелии: тур-перезагрузка
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
от 44 400 за человека
Летний Карельский вояж. Железнодорожный круиз
🚌 На автобусе
🚉 На поезде
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Летний Карельский вояж. Железнодорожный круиз
Начало: Россия, Москва
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 43 520 за человека
Краски Севера. Карелия
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Краски Севера. Карелия
Начало: г. Петрозаводск
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 36 400 за человека
Перезагрузка в Карелии, 4 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Перезагрузка в Карелии, 4 дня
Начало: Г. Петрозаводск
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
28 900 за человека
Эволюция путешествий. Активный отдых в Карелии
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Эволюция путешествий. Активный отдых в Карелии
Начало: Г. Петрозаводск
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
63 300 за человека
Дивные места Карелии. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Дивные места Карелии. Сокращенная программа
Начало: Г. Петрозаводск
20 июня в 10:00
27 июня в 10:00
от 27 800 за человека
Выходные в Карелии. Летнее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Выходные в Карелии. Летнее путешествие
Начало: Г. Петрозаводск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 28 800 за человека
Карельская Одиссея
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Карельская Одиссея
Начало: Г. Петрозаводск
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 37 900 за человека
Сокровища Карельской земли
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Сокровища Карельской земли
Начало: Г. Петрозаводск
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 27 600 за человека
Дивные места Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Дивные места Карелии
Начало: Г. Петрозаводск
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 30 500 за человека
Четыре летних дня в Карелии: Кижи - Марциальные воды - Кивач - Валаам - Рускеала
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Четыре летних дня в Карелии: Кижи - Марциальные воды - Кивач - Валаам - Рускеала
Начало: Г. Петрозаводск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 36 800 за человека
Три летних дня в Карелии: Марциальные воды - Кивач - Валаам - Рускеала
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Три летних дня в Карелии: Марциальные воды - Кивач - Валаам - Рускеала
Начало: Г. Петрозаводск
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 23 200 за человека
Чудеса на виражах. Индивидуальный тур в Карелию
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Чудеса на виражах. Индивидуальный тур в Карелию
Начало: г. Петрозаводск
1 июля в 10:00
1 авг в 10:00
от 43 800 за человека
Сплав по реке Верхняя Шуя
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Сплав по реке Верхняя Шуя
Начало: Г. Петрозаводск
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 15 000 за человека
Сказания Севера: Карелия
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Сказания Севера: Карелия
Начало: Республика Карелия, Сортавала
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
39 900 за человека
В Карелию летом на 4 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
В Карелию летом на 4 дня
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 32 400 за человека
Классическая Карелия
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
Классическая Карелия
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
26 июля в 10:00
16 авг в 10:00
59 500 за человека
Летняя волшебная Карелия
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Летняя волшебная Карелия
Начало: г. Петрозаводск
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
56 900 за человека
Путешествие в Карелию с Урала
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Путешествие в Карелию с Урала
Начало: г. Петрозаводск
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 14 300 за человека
Кинфолк в Карелии летом
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Кинфолк в Карелии летом
Начало: г. Петрозаводск
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
33 100 за человека
Соловецкие острова из Петрозаводска
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Соловецкие острова из Петрозаводска
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
28 700 за человека
Краски Севера. Выходные в Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Краски Севера. Выходные в Карелии
Начало: г. Петрозаводск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 32 800 за человека
Три дня на реке Шуя
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Три дня на реке Шуя
Начало: Петрозаводск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
14 900 за человека
Ладожские шхеры. Байдарочный поход
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Ладожские шхеры. Байдарочный поход
Начало: Санкт-Петербург, 2 линия, метро Парнас
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
11 900 за человека
Карельские выходные
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Карельские выходные
Начало: г. Петрозаводск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
35 900 за человека
В Карелию на выходные
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
В Карелию на выходные
Начало: г. Петрозаводск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
32 400 за человека
Весёлое Рождество в Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Весёлое Рождество в Карелии
Начало: г. Петрозаводск
2 янв в 10:00
от 18 000 за человека
Новый год в Карелии в Домике у родника
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новый год в Карелии в Домике у родника
Начало: г. Петрозаводск
29 дек в 10:00
1 янв в 10:00
38 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Евгения
    1 июня 2024
    Новогодние каникулы в Карелии
    Поездка четко организована, никаких опозданий, все объясняют, доброжелательные экскурсоводы (Анна и Галина) и профессиональные водители.
    Поездка четко организована, никаких опозданий, все объясняют, доброжелательные экскурсоводы (Анна и Галина) и профессиональные водителиПоездка четко организована, никаких опозданий, все объясняют, доброжелательные экскурсоводы (Анна и Галина) и профессиональные водителиПоездка четко организована, никаких опозданий, все объясняют, доброжелательные экскурсоводы (Анна и Галина) и профессиональные водители
  • Е
    Евгения
    1 июня 2024
    Весна в Карелии
    Добрый день! Я ездила в тур по Карелии с 9 по 11 мая с 7-летней дочерью и подругой с 8-летним
    читать дальше

    сыном. Нам очень понравилось! Все организованно, четко, вовремя, замечательные экскурсоводы (у нас были Анна и Галина). Я обратила внимание на водителей - настоящие профессионалы, по достаточно узким дорогам плавно водили. Мы жили в прекрасной гостинице "Космос" в 50 метрах от озера. Ну а самое главное - потрясающая природа Карелии и уютный Петрозаводск - красивый, ухоженный город, в котором живут приятные, вежливые, гостеприимные люди.

    Добрый день! Я ездила в тур по Карелии с 9 по 11 мая с 7-летней дочерьюДобрый день! Я ездила в тур по Карелии с 9 по 11 мая с 7-летней дочерьюДобрый день! Я ездила в тур по Карелии с 9 по 11 мая с 7-летней дочерью
  • И
    Игорь
    31 мая 2024
    Знакомство с Карелией
    Все прошло прекрасно.
  • Т
    Татьяна
    31 мая 2024
    Знакомство с Карелией
    Тур в Карелию очень понравился! Экскурсоводы рассказываю очень интересно и увлекательно! Гиды влюблены в свой родной край, все расскажут, ответят на любые вопросы (о культуре, об истории, о природе) подскажут что стоит посетить в городе (музеи, рестораны, сувенирные лавки). Лучшие!
    Тур в Карелию очень понравился!Тур в Карелию очень понравился!Тур в Карелию очень понравился!Тур в Карелию очень понравился!Тур в Карелию очень понравился!Тур в Карелию очень понравился!Тур в Карелию очень понравился!Тур в Карелию очень понравился!Тур в Карелию очень понравился!Тур в Карелию очень понравился!
  • Т
    Татьяна
    29 мая 2024
    Железнодорожный круиз в Карелию осенью
    Организаторы делали всё возможное для нашего комфортного отдыха. Любые проблемы решались мгновенно на месте, но проблем как таковых не было. Очень все внимательные и вежливые. Это очень положительно сказалось на нашем отдыхе. Всем огромное спасибо. Мы были довольны всем.
  • Э
    Эвелина
    28 мая 2024
    Знакомство с Карелией
    Тур " Знакомство с Карелией" очень интересный и познавательный. Завораживающая красота края, интересные факты истории и легенды от гидов.
  • М
    Майя
    21 мая 2024
    Железнодорожный круиз в Карелию осенью
    Организация тура без нареканий, все четко, в соответствии с заявленной программой. Большое спасибо за яркие впечатления и отличное настроение!:)
  • Е
    Екатерина
    16 мая 2024
    Весна в Карелии
    Было здорово, только автобусы переполненные почти были.
  • К
    Карина
    15 мая 2024
    Весна в Карелии
    Здравствуйте! Хочу рассказать о туре «Весна в Карелии» с 10 по 12 мая. Однозначно рекомендую его, т к все было
    читать дальше

    прекрасно организованно, время очень хорошо посчитано и мы успевали посетить не только запланированные экскурсии, но и просто прогуляться по городу. Отдельное спасибо принимающей стороне за комфортные и новые автобусы и за отличного гида Анну, которая показала нам все запланированные и незапланированные места. Мы получили столько незабываемых эмоций, попробовали местную кухню, послушали карельские песни и даже смогли осуществить свою мечту-прыгнуть с тарзанки в каньон. Надеемся, что мы вас вдохновили на это путешествие. Всем хорошего отдыха!!!

    Здравствуйте! Хочу рассказать о туре «Весна в Карелии» с 10 по 12 мая. Однозначно рекомендую егоЗдравствуйте! Хочу рассказать о туре «Весна в Карелии» с 10 по 12 мая. Однозначно рекомендую егоЗдравствуйте! Хочу рассказать о туре «Весна в Карелии» с 10 по 12 мая. Однозначно рекомендую егоЗдравствуйте! Хочу рассказать о туре «Весна в Карелии» с 10 по 12 мая. Однозначно рекомендую его
  • Т
    Татьяна
    15 мая 2024
    Железнодорожный круиз в Карелию осенью
    Круиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждого пассажира поистине материнской любовью.
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    Очень было приятно возвращаться в поезд, как домой после насыщенной экскурсионной программы. Прекрасно организованы все экскурсии. Наша сопровождающая Анна очень доброжелательно, доходчиво, спокойно объясняла все наши действия, отвечала на любые вопросы, всегда была рядом. Огромная благодарность нашим гидам: Марине в Петрозаводске за глубокое знание истории Карелии, местных обычаев, современных тенденций, за профессионализм, прекрасную интересную подачу информации, Наталье в Сортавале за любовь к своему городу, прекрасную подачу информации, артистизм, доброжелательность, Денису в Выборге за потрясающий артистизм, чувство юмора, глубочайшие знания истории города и страны. Несмотря на холодную погоду, мы увезли из Карелии самые теплые воспоминания. Большое спасибо за представленное удовольствие. Отдельный восторг вызвал национальный театр " Кантеле". Потрясающие голоса вокалистов, непревзойденное мастерство танцоров, талантливые музыканты. Круиз прошел на высшем уровне. Всем спасибо.

    Круиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждогоКруиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждогоКруиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждогоКруиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждогоКруиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждогоКруиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждогоКруиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждогоКруиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждогоКруиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждогоКруиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждого

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «3-дневные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Петрозаводске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 45
  1. Тур-знакомство: Петрозаводск, Кижи и «Рускеала»
  2. Большое путешествие: 3 дня в Карелии
  3. Карельский экспресс: от водопада Кивач до Валаама
  4. ТОП места Карелии 3: Кижи, Валаам, Шхеры
  5. ТОП-7 по Карелии за четыре дня
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рускеала
  2. Водопад Кивач
  3. Остров Валаам
  4. Марциальные воды
  5. Курорт Марциальные воды
  6. Ладожские шхеры
  7. Ладожское озеро
  8. Мраморный каньон
  9. Кивач
  10. Онежская набережная
Сколько стоит тур в Петрозаводске в июне 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "3-дневные туры" можно забронировать 147 авторских туров от 11 900 до 399 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 418 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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