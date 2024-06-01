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прекрасно организованно, время очень хорошо посчитано и мы успевали посетить не только запланированные экскурсии, но и просто прогуляться по городу. Отдельное спасибо принимающей стороне за комфортные и новые автобусы и за отличного гида Анну, которая показала нам все запланированные и незапланированные места. Мы получили столько незабываемых эмоций, попробовали местную кухню, послушали карельские песни и даже смогли осуществить свою мечту-прыгнуть с тарзанки в каньон. Надеемся, что мы вас вдохновили на это путешествие. Всем хорошего отдыха!!!