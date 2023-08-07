Дивные места Карелии

Групповой тур в Петрозаводске
5
3 отзыва
Приглашаем провести выходные в Карелии, самостоятельно или с семьей, комфортно отдыхая в гостинице.

Вы увидите достопримечательности города Петрозаводск, познакомиться с тайгой, карельской березой, прочувствуете прелесть дикой природы.

А еще посетите жемчужины Карелии — остров Кижи и горный парк «Рускеала», насладитесь вкусом местной кухни и сможете выбрать активность на свое усмотрение в свободный день. Программа получила сертификат «Сделано в Карелии».
Дивные места Карелии
Дивные места Карелии
Дивные места Карелии
Ближайшие даты:
30
мая
6
июн
13
июн
20
июн
27
июн
4
июл
11
июл
Ещё
даты

Что вас ожидает:

Карельское путешествие
Карельское путешествие
Увидите лучшие места в Карелии меньше чем за неделю
Жемчужина деревянного зодчества
Жемчужина деревянного зодчества
Отправитесь прямиком на «Метеоре» по Онежскому озеру на остров Кижи
Изумрудные воды рукотворного Мраморного озера
Изумрудные воды рукотворного Мраморного озера
Прогуляетесь по горному парку, аналогов которому нет в России и Европе

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Петрозаводску. Поездка на остров Кижи

Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска по прибытии поезда №18 (~07:50).

Гид встречает с табличкой «Дивные места Карелии».

  • Туристы, приехавшие на более ранних поездах или на своем транспорте, подходят к месту встречи.
  • На самолете рекомендуем прилетать накануне тура и бронировать доп. ночь в гостинице.
  • Если туристы приезжают позднее (поезд № 92 ~ в 09:18), для них будет организована встреча на ж/д вокзале и бесплатный трансфер для встречи с группой на маршруте. В таком случае туристы завтракают самостоятельно.

Завтрак в уютном кафе.

Экскурсия по столице Карелии.

Петрозаводск — младший брат Санкт-Петербурга, рожденный с ним в один год.

Основал его в 1703 году Петр Великий.

Вас ждет знакомство с историческим центром, памятником Петру I, губернаторским парком.

Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где находится коллекция оригинальных скульптур, расположенная под открытым небом.

Экскурсия на остров Кижи — жемчужину деревянного зодчества Карелии (продолжительность поездки 7 часов).

Поездка на «Метеоре» по Онежскому озеру на остров Кижи (в пути 1 час 30 минут).

Посещение знаменитого музея под открытым небом, где собрана уникальная коллекция памятников деревянного зодчества.

Вы увидите 22-главую Преображенскую церковь после реставрации, посетите интерьеры церкви Покрова Богородицы и этнографическую экспозицию в крестьянской избе, где демонстрируются традиционные крестьянские ремесла.

Возвращение в г. Петрозаводск.

Ужин.

Размещение в выбранной гостинице после окончания экскурсионной программы.

Экскурсия по Петрозаводску. Поездка на остров КижиЭкскурсия по Петрозаводску. Поездка на остров КижиЭкскурсия по Петрозаводску. Поездка на остров КижиЭкскурсия по Петрозаводску. Поездка на остров Кижи
2 день

Горный парк «Рускеала» + по желанию (за доп. плату) экскурсия на Валаам

Завтрак (сухим пайком).

Экскурсия на весь день: горный парк «Рускеала» + по желанию (за доп. плату) экскурсия на Валаам.

Продолжительность: около 18 часов.

Ранний выезд из Петрозаводска.

Переезд около 260 км.

В пути следования живописные карельские пейзажи, гладь лесных озер и великолепная панорама Ладожского озера в обрамлении скал.

Путевая информация.

Экскурсия по уникальному природному объекту: горный парк «Рускеала» (продолжительность 1 час 15 минут).

Здесь в 18–19 веках добывали мрамор для украшения дворцов и храмов Северной столицы.

А ныне любуются на изумрудные воды рукотворного Мраморного озера, посещают сохранившиеся гроты и штольни.

Аналогов нет ни в России, ни в Европе!

Переезд в город Сортавала (30 км).

За доп. плату экскурсия «Дивный остров Валаам» (продолжительность 7 часов).

Стоимость:

  • взрослый — 5 500 руб. /чел.;
  • ребенок до 12 лет — 2 800 руб. /чел.;
  • ребенок до 6 лет (при предъявлении свидетельства о рождении) — бесплатно;

Заказ экскурсии заранее при бронировании тура, оплата — на туре гиду.

Внимание: экскурсия проходит при благоприятных погодных условиях и отсутствии штормового предупреждения!

Переезд на «Метеоре» по маршруту Сортавала — Валаам по Ладожскому озеру (в пути 1 час).

Обзорная экскурсия по Центральной усадьбе Валаамского монастыря.

Посещение величественного Спасо-Преображенского собора, где покоятся мощи святых основателей обители — преподобных Сергия и Германа Валаамских Чудотворцев.

Постный обед в монастырской трапезной.

Вторая экскурсия (один из двух вариантов на усмотрение Валаамского монастыря):

  • Экскурсия на Никольский скит — один из красивейших скитов Валаама.
  • «Новый Иерусалим» — посещение Воскресенского скита, Гефсиманского скита, горы Елеон и часовни Успения Пресвятой Богородицы.

Возвращение в город Сортавала.

Гости, которые не поедут на о. Валаам, могут:

  • Остаться в горном парке Рускеала после окончания экскурсии и самостоятельно приехать в Сортавала на такси (стоимость такси ориентировочно 1 500 руб.).
  • Вместе с группой приехать в Сортавала и в свободное время погулять по городу, посетить музей и кафе.

Выезд всей группы из Сортавала в Петрозаводск.

Позднее возвращение в Петрозаводск.

Горный парк «Рускеала» + по желанию (за доп. плату) экскурсия на ВалаамГорный парк «Рускеала» + по желанию (за доп. плату) экскурсия на ВалаамГорный парк «Рускеала» + по желанию (за доп. плату) экскурсия на ВалаамГорный парк «Рускеала» + по желанию (за доп. плату) экскурсия на Валаам
3 день

«Марциальные воды». Вулкан Гирвас. Водопад Кивач

Завтрак.

Загородная экскурсия «Первый российский курорт «Марциальные воды» — вулкан Гирвас — водопад Кивач».

Знакомство с интересной историей курорта «Марциальные Воды», основанного Петром I в ХVIII веке.

Дегустация воды из трех целебных источников.

Осмотр церкви св. апостола Петра, построенной в 1721 году по чертежам самого императора.

Затем путь лежит в район поселка Гирвас.

У Вас будет возможность увидеть уникальный памятник природы: вулкан Гирвас.

Это потухший вулкан в русле реки Суна. Представьте только — он жил около двух миллиардов лет назад.

Здесь и застывшая лава, и горные породы, и песчаные дюны, и густые сосновые боры.

Обед в кафе. Дегустация настойки из местных ягод в подарок!

Далее Вы полюбуетесь на самый известный в Карелии водопад, воспетый в русской поэзии как «северный богатырь». Здесь же в заповеднике «Кивач» увидите настоящую карельскую березу и посетите музей Природы.

Возвращение в г. Петрозаводск.

Посещение фирменного магазина ликеро-водочного завода «Алковорлд».

Вся продукция, включая водки, горькие и сладкие настойки, джины, биттеры и бальзамы, содержит только натуральные ингредиенты и разливается на собственном производстве, основанном в 1879 году в Петрозаводске.

«Марциальные воды». Вулкан Гирвас. Водопад Кивач«Марциальные воды». Вулкан Гирвас. Водопад Кивач«Марциальные воды». Вулкан Гирвас. Водопад Кивач«Марциальные воды». Вулкан Гирвас. Водопад Кивач
4 день

Свободный день. Дополнительные экскурсии

Завтрак.

12:00 Освобождаем номера.

Свободное время.

Экскурсии на выбор (за доп. плату):

1. Выезд на увлекательный и безопасный сплав на рафтах по реке Шуя.

Прохождение несложных порогов подарит Вам заряд бодрости, энергии и отличного настроения!

После сплава все гости соберутся у костра на вкусный обед-пикник в оборудованном лесном лагере.

Возвращение в город Петрозаводск.

Стоимость:

  • взрослый — 2 700 руб. /чел.;
  • ребенок до 14 лет включительно — 2 500 руб. /чел.;
  • ребенок до 5 лет — бесплатно.

2. Путешествие в удивительную старинную карельскую деревушку Киндасово.

Переезд в деревню Киндасово (55 км). Путевая экскурсия.

Вас познакомят с историей деревни Киндасово, покажут достопримечательности: часовню Введения в храм Пресвятой Богородицы, традиционные карельские постройки.

Вы совершите променад по деревенским улочками, надышитесь опьяняющим сосновым воздухом и откроете для себя первый и пока единственный в мире памятник. Кому? Узнаете на месте!

Также Вы познакомитесь с музыкальной культурой Карелии (кантеле, ёухикко, руны…).

Особое место в программе занимает знакомство с пастушеской традицией и древними инструментами пастухов.

По желанию вы сможете поучиться играть на старинном традиционном карельском инструменте — кантеле!

В завершении программы Вас ждет чай с настоящего самовара и карельские пироги!

Возвращение в Петрозаводск.

Предварительная стоимость (при группе от 5 человек) — 3 000 руб. /чел.

Отъезд вечерними поездами.

Если Вы хотите продлить свой отдых в Карелии, сообщите об этом заранее. Мы забронируем дополнительное проживание в гостинице или на загородной базе отдыха.

Свободный день. Дополнительные экскурсииСвободный день. Дополнительные экскурсииСвободный день. Дополнительные экскурсииСвободный день. Дополнительные экскурсии

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Петрозаводска.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Двухместное размещениеОдноместное размещениеДоп. место
Гостиница «Руна»
завтрак — «комплексный»		30 50036 90027 900
Гостиница «Питер Инн Петрозаводск» 4*
завтрак — «шведский стол»		34 50042 20029 400
Отель «Фрегат» 4*
завтрак — «шведский стол»
стандарт / бизнес		38 000 / 41 20046 600 / 52 80030 500

Скидки:

  • ребенок от 2 до 6 лет включительно — 2 000 руб. /чел.;
  • ребенок от 7 до 16 лет включительно — 1 700 руб. /чел.

Варианты проживания

Гостиница «Фрегат»

3 ночи

Это новая комфортабельная четырехвёздочная гостиница, расположенная в центре Петрозаводска на живописной набережной Онежского озера, в 10 минутах езды от красивого собора Александра Невского. Музыкальный театр Республики Карелия находится в 10 минутах ходьбы. К услугам гостей 80 комфортабельных номеров различных категорий, каждый из которых выполнен в современном оригинальном дизайне.

Во всех номерах: письменный стол с телефоном, шкаф, мини-бар, плазменная панель и интерактивное телевидение, сейф, фен, банные принадлежности и пол с подогревом в ванной комнате, Wi-Fi на всей территории отеля, центральная система кондиционирования, система пожарной безопасности и электронные замки.

В ресторане отеля предлагаются блюда европейской и русской кухонь.

Гостиница «Фрегат»Гостиница «Фрегат»Гостиница «Фрегат»Гостиница «Фрегат»Гостиница «Фрегат»Гостиница «Фрегат»Гостиница «Фрегат»Гостиница «Фрегат»Гостиница «Фрегат»Гостиница «Фрегат»

Гостиница «Руна»

3 ночи

Этот отель расположен в центре Петрозаводска в 500 метрах от центрального железнодорожного вокзала. К услугам гостей отеля «Руна» бесплатный Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации.

Светлые номера гостиницы оформлены в теплых тонах. В каждом номере есть телевизор и электрический чайник.

В распоряжении гостей зона кухни с холодильником, микроволновой печью и необходимой посудой. В отеле также установлен кулер. Прогулка до разнообразных кафе и ресторанов займет 10 минут.

Гостиница «Руна»Гостиница «Руна»Гостиница «Руна»Гостиница «Руна»

Гостиница «Питер Инн Петрозаводск» 4

3 ночи

Отель «Питер Инн» занимает выгодное расположение в центре Петрозаводска и предлагает гостям высокие стандарты обслуживания и широкий спектр услуг. Стойка регистрации работает в круглосуточном режиме.

Номерной фонд — это светлые комнаты, которые оформлены в современном стиле. В каждой категории установлена функциональная мебель и новая техника. Ванные индивидуальные для каждого номера. Из некоторых номеров открывается потрясающий вид на Онежское озеро.

Питание организовано в ресторане, в меню которого представлены блюда местной, баварской и интернациональной кухни. Кроме этого, на территории работает суши-бар и лаундж-кафе.

Деловые встречи, конференции и тренинги проходят в оборудованном конференц-зале. Сотрудники организуют бизнес-встречу любого формата и учтут все детали и нюансы.

Международный Аэропорт Бесовец удален от гостиницы на 17 километров.

Гостиница «Питер Инн Петрозаводск» 4Гостиница «Питер Инн Петрозаводск» 4Гостиница «Питер Инн Петрозаводск» 4Гостиница «Питер Инн Петрозаводск» 4

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в номерах выбранной категории (3 ночи в г. Петрозаводске)
  • Питание по программе (4 завтрака, 1 обед, 1 ужин)
  • Экскурсии:обзорная по Петрозаводскуо. Кижигорный парк «Рускеала»заповедник «Кивач», вулкан Гирвас и курорт «Марциальные воды»
  • Обзорная по Петрозаводску
  • О. Кижи
  • Горный парк «Рускеала»
  • Заповедник «Кивач», вулкан Гирвас и курорт «Марциальные воды»
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Работа гида и сопровождающего 3 дня
Что не входит в цену
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура (обеды и ужины, кроме ужина в 1 день и обеда в 3 день)
  • Такси из Рускеала в Сортавала (по желанию) — около 1 500 руб.
  • Экскурсия «Дивный остров Валаам» (заказ при бронировании тура, оплата — на туре гиду):взрослый — 5 500 руб. /чел. ребенок до 12 лет — 2 800 руб. /чел. ребенок до 6 лет (при предъявлении свидетельства о рождении) — бесплатно
  • Взрослый — 5 500 руб. /чел.
  • Ребенок до 12 лет — 2 800 руб. /чел.
  • Ребенок до 6 лет (при предъявлении свидетельства о рождении) — бесплатно
  • Посещение особо охраняемой природной территории «Валаамский архипелаг» — 100 руб. /чел. (оплачивается самостоятельно на месте)
  • Сплав на рафтах по реке Шуя:взрослый — 2 700 руб. /чел. ребенок до 14 лет включительно — 2 500 руб. /чел. ребенок до 5 лет — бесплатно.
  • Взрослый — 2 700 руб. /чел.
  • Ребенок до 14 лет включительно — 2 500 руб. /чел.
  • Ребенок до 5 лет — бесплатно.
  • Путешествие в деревушку Киндасово (при группе от 5 человек предварительная стоимость) — 3 000 руб. /чел
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Медицинские препараты для индивидуальных нужд.
2. Документы: паспорт, страховой полис (медицинский).
3. Удобную спортивную обувь:

  • кроссовки или мокасины, но не новые, а привычные и удобные,
  • сменную обувь (легкие кроссовки или кеды).

4. Спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды:

  • куртка ветрозащитная, водонепроницаемая,
  • дождевик,
  • теплый спортивный костюм (толстовка, штаны),
  • футболки с длинным (от обгорания на солнце) и коротким рукавом,
  • брюки спортивные,
  • шорты,
  • носки.

5. Головной убор: кепка, панама (с козырьком).
6. Купальный костюм.
7. Средства личной гигиены.
8. Полезное снаряжение:

  • небольшой рюкзак (20–30 л),
  • фонарик с запасными батарейками,
  • средство солнцезащитное (обязательно),
  • очки солнцезащитные.

9. Для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя.

Какие есть правила посещения Валаамского монастыря?

При посещении действующих храмов и территории внутреннего каре Спасо-Преображенского Валаамского мужского монастыря мужчины должны быть без головных уборов, женщины должны иметь юбки и головной убор.

Не разрешается посещение монастыря в спортивной и открытой одежде. Во время экскурсий рекомендуем иметь удобную одежду и обувь.

В иконных и сувенирных лавках монастыря Вы можете купить иконы, свечи, подать записки.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какая погода в туре?

Климат в Карелии умеренно-континентальный. Лето прохладное, но возможна продолжительная жара. Погода часто меняется, бывают грозы и затяжные дожди. Вода в реках и озерах прогревается в конце июня –— июле до 18–20°С. До середины лета держаться белые ночи.

Погода в Карелии изменчива, совершенно внезапно может усилиться ветер, а на озерах начаться шторм. Особенно это касается Онежского и Ладожского озер. В связи с этим возможны изменения в экскурсионных программах, связанных с передвижением по воде.

При большой волне на Ладожском озере быстроходные суда по техническим причинам не выходят на маршрут, а заменяются тихоходными. Поэтому время в пути до острова Валаам до 2 часов в одну сторону (вместо 50 минут), а экскурсионная программа на острове сокращается или изменяется (при невозможности добраться на тот или иной скит по погодным условиям водным путем).

Какие необходимо иметь при себе документы?

В связи с объявлением г. Сортавала приграничной зоной, всем туристам, посещающим данный регион, иметь при себе удостоверение личности (общегражданские паспорта, детям – свидетельства о рождении) для возможного прохождения паспортного контроля.

Как защититься от укуса клеща?

Важно также помнить, что период с начала мая до середины июня является особо опасным в связи с активностью энцефалитных клещей. Заранее подготовьтесь к поездке в Карелию в данный период – сделайте профилактическую прививку от клещевого энцефалита, возьмите с собой специальную мазь, а также одежду и головные уборы, максимально закрывающие все части тела.

Лучшая защита от клещей - это соблюдение техники безопасности:

  1. Не рекомендуется без особой надобности залезать в непроходимые чащи низкорослого кустарника.
  2. Перемещаясь по лесной дороге, не срывайте веток.
  3. Ноги должны быть полностью прикрыты (не рекомендуются шорты).
  4. Спортивные штаны, трико (желательно с гладкой поверхностью) должны быть заправлены в носки.
  5. Обязательно наличие головного убора (кепка, платок).
  6. Длинные волосы желательно спрятать под головной убор.
  7. После похода по лесу, необходимо проверить (стряхнуть) как верхнюю одежду, так и нижнее бельё.
  8. Осмотреть всё тело.
  9. Обязательно расчесать волосы мелкой расчёской. Если вы обнаружили ползущего клеща, его необходимо сжечь. Клещи очень живучи, раздавить его невозможно.

Если вы обнаружили клеща, который уже впился вам в кожу:

  1. Ни в коем случае не дёргайте его самостоятельно, т. к. вы можете оторвать тело от головы (голова может существовать без тела).
  2. Для удаления клеща, необходимо залить его камфорным или растительным маслом, через 10-15 минут аккуратно вытащить клеща пинцетом.
  3. Место укуса смазать зелёнкой или йодом.

Наиболее эффективную защиту дает вакцинация. При соблюдении схемы иммунизации заболевания людей крайне редки и как правило протекают в лёгкой форме. Сложность вакцинации против клещевого энцефалита заключается в длительности курса прививок, более подробно можно узнать в центре вакцинации в своем регионе.

Следует помнить, что все прививки необходимо закончить за 2 недели до начала сезона активности клещей, т. е. к концу марта.

Страховка от укуса клеща не включена в стоимость тура. Рекомендуем застраховать свое здоровье.

Какие требуются навыки для участия в сплаве по Шуе?

Сплав на рафтах рассчитан на обычных городских жителей: «новичков». Он не требует специальной физической подготовки, опыта водных походов и даже умения плавать!

Рафты – это надувные резиновые суда вместимостью 10-16 человек + 1 инструктор в каждом рафте. Перед началом сплава будет инструктаж по технике безопасности и каждому туристу инструктор выдаст снаряжение: спасательный жилет и весло.

Приготовьте купальные принадлежности, потому что в жаркую погоду нет ничего приятнее купания в чистой речной воде. А после сплава пригодится комплект сухой сменной одежды, чтобы переодеться.

Сплав всех заряжает энергией и позитивными эмоциями!

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно либо обратиться за помощью к нам.

Какие документы необходимы детям до 14 лет при заселении в гостиницу?

В связи с вступлением в силу новых Правил предоставления гостиничных услуг, в соотв. с п. 18 указанных правил, с 01.01.2021:

Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста, осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность находящихся вместе с ними родителей (усыновителей, опекунов), сопровождающего лица (лиц), при условии предоставления таким сопровождающим лицом (лицами) нотариально заверенного согласия законных представителей (одного из них), а также свидетельств о рождении этих несовершеннолетних.

Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, достигших 14-летнего возраста, в отсутствие нахождения рядом с ними законных представителей осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность этих несовершеннолетних, при условии предоставления нотариально заверенного согласия законных представителей.

Возможны ли изменения в программе?

Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг без уменьшения их объема.

Водные переезды по Онежскому озеру (на о. Кижи) и по Ладожскому озеру (на о. Валаам) осуществляются при благоприятных метеоусловиях и отсутствии штормового предупреждения. В случае отмены экскурсии по метеоусловиям заказчику возвращается полная стоимость за неоказанные услуги.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
7 авг 2023
Всё очень понравилось 👍 🔥
Е
3 авг 2023
Тур очень понравился. Все впечатляет: и деревянные Кижи, и красивый мраморный каньон Рускеала, и водопад Кивач, и сплав по реке Шуе. Я впервые сплавлялась и было весело и не страшно. Нам даже удалось посмотреть спуск воды на ГЭС на реке Суне. Зрелище незабываемое. А какая красивая природа: много грибов и ягод черники.
Тур очень понравился. Все впечатляет: и деревянные Кижи, и красивый мраморный каньон Рускеала, и водопад Кивач,Тур очень понравился. Все впечатляет: и деревянные Кижи, и красивый мраморный каньон Рускеала, и водопад Кивач,Тур очень понравился. Все впечатляет: и деревянные Кижи, и красивый мраморный каньон Рускеала, и водопад Кивач,Тур очень понравился. Все впечатляет: и деревянные Кижи, и красивый мраморный каньон Рускеала, и водопад Кивач,Тур очень понравился. Все впечатляет: и деревянные Кижи, и красивый мраморный каньон Рускеала, и водопад Кивач,Тур очень понравился. Все впечатляет: и деревянные Кижи, и красивый мраморный каньон Рускеала, и водопад Кивач,Тур очень понравился. Все впечатляет: и деревянные Кижи, и красивый мраморный каньон Рускеала, и водопад Кивач,Тур очень понравился. Все впечатляет: и деревянные Кижи, и красивый мраморный каньон Рускеала, и водопад Кивач,
Ю
29 июля 2023
Замечательный тур, особенно для тех кто в Карелии первый раз. Понравилась гостиница Северная - находится в центре города Петрозаводск и все что нужно (магазины, рестораны и т. д.) рядом. 10 минут до набережной Онежского озера. По программе тура - все, чтобы было запланировано, не смотря на дождливую погоду посетили. Гид Людмила супер профессионал своего дела - все было интересно, понятно, по организационным вопросам все четко, без задержек и опозданий. Заботливое отношение ко всем участникам тура.
Пожелания:
- поездку на остров Валаам вынести в отдельный день, так как территория острова большая и экскурсия проходила в бешеном темпе (не успевали за экскурсоводом - пропустили все что рассказывали). Особенно когда погода дождливая при таком темпе в конце экскурсии все были грязные, мокрые, сильно уставшие).
- выделить больше времени на горный парк Рускеала, так как территория тоже большая и экскурсия проходила тоже бегом, особенно под конец. А в этом парке такие прекрасные виды, поэтому очень обидно пропускать такую красоту из за очень ограниченного времени.

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

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