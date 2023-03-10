3 день

Свободный день или дополнительные экскурсии

Завтрак в кафе гостиницы.

Свободный день.

За доп. плату экскурсии на выбор:

1 вариант: экскурсия на. Валаам.

Ранний подъем.

Завтрак «ланч-бокс»/Для тех, кто не едет-завтрак в отеле.

Отправление в г. Сортавала, переезд ~ 4 часов, 250 км.

На Валааме полная программа (пребывание на острове 5 часов, программы пешеходные):

Экскурсия по Центральной усадьбе монастыря;

Экскурсия на один из скитов Валаамского архипелага (по технической возможности монастыря):

экскурсия на Никольский скит – один из красивейших скитов Валаама

– один из красивейших скитов Валаама или «Новый Иерусалим». Воскресенский скит, Гефсиманский скит, поднимаются на гору Елеон Валаам-Северный Афон, святая обитель, волшебная земля.

Возвращение в Сортавала.

Позднее прибытие в Петрозаводск.

2 вариант: в горный парк Рускеала.

Осмотр Тохминских или Рускеальские водопадов.

На водопадах разработана «Эко-тропа» по навесным мостикам — проход по ней не включен в стоимость тура и оплачивается дополнительно, по желанию, прямо на территории водопадов.

Горный парк Рускеала – главная достопримечательность Карелии, поражающая своей красотой в любое время года. Территория объекта обширна, а в центре находится его визитная карточка – Мраморный каньон.

Свободное время в парке после окончание экскурсии.

Возвращение в г. Петрозаводск.

3 вариант: Марциальные Воды – Кивач – Гирвас – гора Сампо.

У Вас будет уникальная возможность попробовать воду в первом российском курорте «Марциальные Воды». Проба воды из источников, экскурсия по музею и по уникальной церкви Апостола Петра.

Гора «Сампо».

С горы Сампо открывается прекрасный панорамный вид на окрестности

Посещение водопада «Кивач» – одного из крупнейших равнинных водопадов Европы. осмотр, экскурсия, прогулка. Желающие могут приобрести сувениры и пообедать в кафе.

Древний вулкан Гирвас – это уникальная по своей красоте достопримечательность Карелии, окруженная густыми сосновыми борами.

Возвращение в г. Петрозаводск.

4 вариант: рафтинг.

Сплав на рафтах (надувные плоты) по красивейшей реке Шуя – расстояние 8 км, 4 порога, 1 категория сложности.

Безопасность гарантируется опытными инструкторами.

Ограничений по возрасту нет.

Пикник на природе – обед.

Возвращение в Петрозаводск.