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Обзорная экскурсия по Петрозаводску
16:45 Встреча в аэропорту «Петрозаводск».
Трансфер в г. Петрозаводск.
Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску + Пешеходная экскурсия по уникальному музею современного искусства под открытым небом (экспозиция скульптур на набережной Онежского озера).
Во время экскурсии Вы познакомитесь с историей города, а также с его современным обликом. Вас ждет осмотр исторических площадей, посещение Губернаторского парка, Кафедрального собора А. Невского и прогулка по набережной Онежского озера.
Размещение в выбранной гостинице с 15:00, номера стандарт с удобствами.
Свободное время.
Остров Кижи
Завтрак в кафе гостиницы.
Самостоятельное прибытие на причал г. Петрозаводска.
Поездка на «комете» на остров Кижи (1 час 20 мин по Онежскому озеру. На острове – 4 часа).
Остров Кижи – жемчужина Заонежья, расположен среди Кижских шхер.
Главной достопримечательностью острова является музей деревянного зодчества, в центре которого расположен ансамбль Кижского погоста.
Во время экскурсии по острову Вы посетите традиционный дом крестьянина, узнаете много нового о карельских ремеслах и традициях, послушаете колокольные звоны и увидите одну из главных православных святынь Русского Севера – церковь Воскрешения Лазаря.
Прибытие в Петрозаводск.
Свободное время.
Свободный день или дополнительные экскурсии
Завтрак в кафе гостиницы.
Свободный день.
За доп. плату экскурсии на выбор:
1 вариант: экскурсия на. Валаам.
Ранний подъем.
Завтрак «ланч-бокс»/Для тех, кто не едет-завтрак в отеле.
Отправление в г. Сортавала, переезд ~ 4 часов, 250 км.
На Валааме полная программа (пребывание на острове 5 часов, программы пешеходные):
Экскурсия по Центральной усадьбе монастыря;
Экскурсия на один из скитов Валаамского архипелага (по технической возможности монастыря):
- экскурсия на Никольский скит – один из красивейших скитов Валаама
- или «Новый Иерусалим». Воскресенский скит, Гефсиманский скит, поднимаются на гору Елеон Валаам-Северный Афон, святая обитель, волшебная земля.
Возвращение в Сортавала.
Позднее прибытие в Петрозаводск.
2 вариант: в горный парк Рускеала.
Осмотр Тохминских или Рускеальские водопадов.
На водопадах разработана «Эко-тропа» по навесным мостикам — проход по ней не включен в стоимость тура и оплачивается дополнительно, по желанию, прямо на территории водопадов.
Горный парк Рускеала – главная достопримечательность Карелии, поражающая своей красотой в любое время года. Территория объекта обширна, а в центре находится его визитная карточка – Мраморный каньон.
Свободное время в парке после окончание экскурсии.
Возвращение в г. Петрозаводск.
3 вариант: Марциальные Воды – Кивач – Гирвас – гора Сампо.
У Вас будет уникальная возможность попробовать воду в первом российском курорте «Марциальные Воды». Проба воды из источников, экскурсия по музею и по уникальной церкви Апостола Петра.
Гора «Сампо».
С горы Сампо открывается прекрасный панорамный вид на окрестности
Посещение водопада «Кивач» – одного из крупнейших равнинных водопадов Европы. осмотр, экскурсия, прогулка. Желающие могут приобрести сувениры и пообедать в кафе.
Древний вулкан Гирвас – это уникальная по своей красоте достопримечательность Карелии, окруженная густыми сосновыми борами.
Возвращение в г. Петрозаводск.
4 вариант: рафтинг.
Сплав на рафтах (надувные плоты) по красивейшей реке Шуя – расстояние 8 км, 4 порога, 1 категория сложности.
Безопасность гарантируется опытными инструкторами.
Ограничений по возрасту нет.
Пикник на природе – обед.
Возвращение в Петрозаводск.
Отъезд
Завтрак в кафе гостиницы.
Освобождение номеров до 12:00
Свободное время в Петрозаводске.
Групповой трансфер в аэропорт.
Рекомендуем лететь рейсом с вылетом в 17:15.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Тур без проживания – 11 750 руб./чел.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Гостиница
Двухместный номер
Одноместный номер
Доп. место
|Северная 4*/Карелия Спа 4*
22 750
27 300
18 300
|Фрегат 4* /Космос 4*
26 200
36 500
19 600
Детям до 15 лет (включительно) предоставляется скидка 1 500 рублей (в том числе на тур без проживания).
Варианты проживания
Отель «Фрегат»
Отель «Фрегат» расположен в центре Петрозаводска, в тихом живописном месте на берегу Онежского озера. К услугам гостей ресторан. Предоставляются бесплатный Wi-Fi на всей территории и охраняемая парковка.
Номера оборудованы кондиционером и телевизором с плоским экраном и технологией Smart TV. В числе удобств мини-бар, рабочий стол, телефон и сейф. Современная собственная ванная комната с полом с подогревом укомплектована феном и туалетно-косметическими принадлежностями.
В ресторане отеля сервируют завтрак «шведский стол», а также подают блюда европейской и русской кухни. Фитнес-центр и лобби-бар в отеле «Фрегат» работают круглосуточно.
Отель находится в центре города, в 5 минутах ходьбы от красивого собора Александра Невского. Прогулка до театра Республики Карелия занимает 7 минут.
Гостиница «Северная»
Отель «Северная» расположен в центре Петрозаводска, всего в 1 км от Онежского озера и в 15 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала и остановок общественного транспорта.
К услугам гостей отеля «Северная» широкий выбор номеров, люксов и апартаментов, укомплектованных всем необходимым.
В отеле работает бизнес-центр с помещениями для совещаний.
Внимательные сотрудники отеля «Северная» окажут помощь в оформлении визы и могут организовать экскурсии по запросу.
Рядом с отелем «Северная» можно посетить торговые и деловые районы города, также поблизости открыты рестораны и музеи. Гости могут познакомиться с неоклассическим архитектурным наследием Петрозаводска или прогуляться вдоль Онежского озера.
Гостиница «Космос»
Этот современный отель расположен прямо на набережной Петрозаводска, на берегу Онежского озера. Здание отеля построено в форме корабля, а из окон открывается панорамный вид. К услугам гостей лобби-бар. На всей территории отеля действует бесплатный Wi-Fi. В числе прочих удобств — бесплатная частная парковка.
Гости отеля «Космос Петрозаводск» могут отдохнуть в большом фойе со стеклянной крышей, удобными кожаными диванами и фортепиано. Просторные номера оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и рабочим столом.
Спа-отель «Карелия»
Современный отель расположен в самом центре Петрозаводска. К услугам гостей хорошо оборудованный спа-центр и номера с панорамным видом на Онежское озеро и окружающий парк.
В светлых номерах отеля SPA Hotel Petrozavodsk постелен деревянный пол и установлена деревянная мебель. Номера оснащены телевизором. В распоряжении гостей рабочий стол и собственная ванная комната. На всей территории отеля предоставляется Wi-Fi.
Гостиница в г. Сортавала
На каждый заезд есть несколько гостиниц, определяем доступное проживание на момент бронирования.
Гостиницы всё туркласса, номера стандарт с удобствами.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в выбранной категории номеров
- Питание по программе
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
- Входные билеты на объекты
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Экскурсия на Валаам:взрослый – 7 400 руб. /чел. ребенок до 12 лет – 5 150 руб. /чел.
- Взрослый – 7 400 руб. /чел.
- Ребенок до 12 лет – 5 150 руб. /чел.
- Экскурсия в горный парк Рускеала:взрослый – 3 800 руб. /чел. студенты, пенсионеры 60+, школьники – 3 600 руб. /чел.
- Взрослый – 3 800 руб. /чел.
- Студенты, пенсионеры 60+, школьники – 3 600 руб. /чел.
- Экскурсия по маршруту Марциальные Воды – Кивач – Гирвас – гора Сампо:взрослый – 2 800 руб. /чел. школьники, пенсионеры – 2 400 руб. /чел.
- Взрослый – 2 800 руб. /чел.
- Школьники, пенсионеры – 2 400 руб. /чел.
- Рафтинг:взрослый – 2 500 руб. /чел. ребенок до 17 лет (включительно) – 2 300 руб. /чел.
- Взрослый – 2 500 руб. /чел.
- Ребенок до 17 лет (включительно) – 2 300 руб. /чел.
- Самостоятельное прибытие на причал г. Петрозаводска во 2 день
- Место начала и завершения?
- г. Петрозаводск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
1. Документ, удостоверяющий личность, в герметичной упаковке (для детей – свидетельство о рождении).
2. Полис обязательного медицинского страхования.
3. Удобная обувь – кроссовки или кеды.
4. Непромокаемая, ветрозащитная куртка.
5. Дождевик.
6. Теплый свитер или теплый спортивный костюм (толстовка, штаны).
7. Брюки спортивные.
8. Легкий головной убор.
9. Купальный костюм.
10. Солнцезащитные очки.
11. Предметы личной гигиены: мыло, полотенце, зубную щетку и зубную пасту.
12. Репеленты и средства от укусов комаров и клещей.
13. Личная аптечка.
14. Фото и видеоаппаратура + герметичная упаковка к ним на случай дождя.
15. Небольшой рюкзак (20-30 л).
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Какие правила посещения монастырей и храмов?
Во время посещения святых мест просьба соблюдать дресс-код.
Женщины – юбка, платок, покрытые плечи.
Мужчины – брюки (не шорты)
- Будут ли клещи, комары или змеи на маршруте?
Период с начала мая до середины июня особо опасен в связи с активностью энцефалитных клещей. Заранее подготовьтесь к поездке в Карелию в данный период – сделайте профилактическую прививку от клещевого энцефалита, возьмите с собой специальную мазь, а также одежду и головные уборы, максимально закрывающие все части тела.
Комары встречаются повсеместно с конца мая по начало сентября, но особенно активны с начала июня до середины июля. Мокрецы наиболее активные утром и вечером. Мошки, внешне напоминающие мух, нападают днем. Слепни наиболее активны в жаркие, солнечные дни. Не забудьте средство от комаров и мошки.
В некоторых районах Карелии водятся змеи. Они неагрессивны, но мы рекомендуем туристам воздерживаться от прогулок по высокой траве и выбирать для путешествий закрытую обувь.
- Какая погода в туре?
Климат в Карелии умеренно-континентальный. Лето прохладное, но возможна продолжительная жара. Погода часто меняется, бывают грозы и затяжные дожди. Вода в реках и озерах прогревается в конце июня – июле до 18-20 градусов С. До середины лета держаться белые ночи.
Погода в Карелии изменчива, совершенно внезапно может усилиться ветер, а на озерах начаться шторм. Особенно это касается Онежского и Ладожского озер. В связи с этим возможны изменения в экскурсионных программах, связанных с передвижением по воде.
При большой волне на Ладожском озере быстроходные суда по техническим причинам не выходят на маршрут, а заменяются тихоходными. Поэтому время в пути до острова Валаам до 2-х часов в одну сторону (вместо 50 минут), а экскурсионная программа на острове сокращается или изменяется (при невозможности добраться на тот или иной скит по погодным условиям водным путем).
- Какие необходимо иметь при себе документы?
В связи с объявлением г. Сортавала приграничной зоной, всем туристам, посещающим данный регион, иметь при себе удостоверение личности (общегражданские паспорта, детям – свидетельства о рождении) для возможного прохождения паспортного контроля.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда расчетные часы в отеле?
Обращаем ваше внимание на расчетный час в отеле: заселение после 15:00, выселение до 12:00!
- Какие есть особенности тура?
Экскурсии на о. Кижи и на о. Валаам зависят от погодных условий. В случае возникновения форс-мажорных ситуаций (шторм, туман, неисправность водного транспорта) экскурсии отменяются с последующим перерасчетом.
На о. Кижи, о. Валаам все экскурсии имеют право проводить только сотрудники соответствующего музея.
При заселении детей без сопровождения родителей (например, с бабушкой, дедушкой и др.), должна быть оформлена нотариально заверенная доверенность.
Внимание при посещении о. Валаам:
В соответствии с п. 6 ст. 15 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» за посещение физическими лицами, не проживающими в населенных пунктах, расположенных в границах национального парка «Ладожские шхеры», территории национального парка «Ладожские шхеры» в целях туризма и отдыха взимается плата.
Размер платы за посещение территории национального парка «Ладожские шхеры» составляет 155 рублей в сутки для физических лиц, не проживающих в населенных пунктах, расположенных в границах национального парка «Ладожские шхеры».
Туристы обязаны САМОСТОЯТЕЛЬНО оплатить налог на сайте нац. парка.
Льготным категориям граждан необходимо при себе иметь подтверждающие документы.
- Можно ли заранее забронировать дополнительные услуги в Рускеала?
Предварительное бронирование дополнительных услуг в горном парке невозможно!
Билеты на подземный маршрут, прокат лодок, питание – все в порядке очереди и по доступности мест.
Изучить все дополнительные услуги и их стоимость можно официальном сайте.
- Какие рекомендованные рейсы?
Екатеринбург – Петрозаводск 16:00.
Петрозаводск – Екатеринбург 17:15.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Также отдельное спасибо и благодарность Вере Ивановне за очень интересные рассказы, высокий профессионализм и умение решать возникающие трудности. Например, возникла небольшая проблема с постной едой, которую она решила моментально. Также большое спасибо за подарок к Дню Рождения, было очень неожиданно и приятно. Такими сотрудниками, как Вера Ивановна турфирма должна гордиться и дорожить!
Хотелось бы внести пару рекомендаций по питанию. Обеды были включены не во все дни, но, наверное, они и вовсе не нужны. Кто-то любит обед из трёх блюд, а кому-то достаточно съесть только первое и чай/кофе. Поэтому предлагаем просто завозить туристов в хорошую и проверенную точку питания, в которой они сами смогут выбрать то, что хотят. За счёт этого можно немного удешевить тур.
А так, в принципе, сам тур однозначно рекомендуем - интересно, познавательно и неутомительно!
P.S. При наличии свободного времени рекомендуем посетить местный Музыкальный театр. Замечательная труппа и прекрасный репертуар.