Два дня в Карелии на ноябрьские праздники

Групповой тур в Петрозаводске
5
3 отзыва
Этот тур для тех, кто хочет увидеть все чудеса знаменитой природы Карелии — от глубоких каньонов и подземелий, до высочайших и шумных водопадов вдали от цивилизации и людей. За два дня вы сможете влюбиться в Карелию и ощутить всю её прелесть и силу значимых мест.

В этом туре мало музеев и памятников, зато есть легендарный горный парк Рускеала и рускеальский водопад Ахвенкоски, где снималась сцена из фильма «А зори здесь тихие», первый российский курорт «Марциальные воды», древний вулкан Гирвас и один из крупнейших равнинных водопадов Европы — Кивач. Познакомьтесь с Карелией во всей ее красе!
Два дня в Карелии на ноябрьские праздники
Два дня в Карелии на ноябрьские праздники
Два дня в Карелии на ноябрьские праздники
Ближайшие даты:
5
ноя

Что вас ожидает:

Курорт «Марциальные воды»
Курорт «Марциальные воды»
Вы отправитесь на первый российский курорт — осмотрите церковь св. апостола Петра и продегустируете воду из знаменитых природных источников
Горный парк «Рускеала»
Горный парк «Рускеала»
Сделаете остановку у Рускеальских водопадов и полюбуетесь на самый известный мраморный карьер в осеннем обличье
Водопад «Кивач»
Водопад «Кивач»
Насладитесь завораживающим видом мощного потока воды, посетите музей природы и дендрарий, украшением которого являются знаменитые карельские берёзки
Карельская рыбка
Карельская рыбка
Вы посетите рыбный магазина карельского фермера, где сможете приобрести рыбу и икру — лучший подарок из Карелии

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Петрозаводск. Водопад Ахвенкоски и Рускеальский горный парк

Встреча в Петрозаводске на ж/д вокзале в 07:50 у 9 вагона поезда №018 Москва-Петрозаводск.

Завтрак в кафе города.

Выезд в горный парк Рускеала.

В дороге остановка у рускеальского водопада Ахвенкоски, в переводе с финского языка «Окунёвый порог».

Местные жители иногда называют его «водопад у трех мостов».

На этом водопаде снималась сцена купания одной из героинь фильма «А зори здесь тихие».

Удивительно живописная природа неизменно привлекает и создателей современных фильмов своей загадочной красотой и какой-то таинственной силой.

В 2010 году здесь снимался фильм в жанре фэнтези «Темный мир» (вход на водопад оплачивается самостоятельно на месте – 300 руб.).

Экскурсия в горный парк Рускеала –"Мраморный каньон", продолжительность – 1 ч. 15 мин.

Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера.

Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др.

Возвращение в Петрозаводск.

Размещение в гостинице 4*.

Прибытие в Петрозаводск. Водопад Ахвенкоски и Рускеальский горный паркПрибытие в Петрозаводск. Водопад Ахвенкоски и Рускеальский горный паркПрибытие в Петрозаводск. Водопад Ахвенкоски и Рускеальский горный паркПрибытие в Петрозаводск. Водопад Ахвенкоски и Рускеальский горный паркПрибытие в Петрозаводск. Водопад Ахвенкоски и Рускеальский горный парк
2 день

Завершение программы. Марциальные воды, вулкан Гирвас и водопад Кивач

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.

Освобождение номеров.

Выезд на экскурсионную программу:

Посещение Первого российского курорта "Марциальные воды".

Поездка на первый российский курорт «Марциальные воды», основанный Петром I в 1719 г.

Посещение церкви святого апостола Петра(1721 г.), дегустация воды из знаменитых природных источников.

Осмотр музея и церкви Петра и Павла – 1721 г.

Еще одна достопримечательность республики Карелия, которую нельзя обойти вниманием – это древний вулкан Гирвас.

Если повезет посетить его в тот момент, когда открыты шлюзы плотины, можно своими глазами увидеть завораживающее зрелище – огромный водопад, намного больше Кивача.

Собственно, до строительства ГЭС Гирвас и был водопадом.

Бурный пенящийся поток, устремляющийся вниз с большой высоты, произведет неизгладимое впечатление на каждого, кому посчастливится увидеть это своими глазами.

Осмотр обнажившейся части кратера вулкана Гирвас.

Ученые без сомнения уверены в том, что это самый древний из сохранившихся кратеров на земле.

По одним источникам ему 2 млрд. лет, по другим – не менее 3 млрд. лет.

Посещение Водопада Кивач – одного из крупнейших равнинных водопадов Европы.

Вы также посетите музей природы и дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки.

Обед в кафе.

Посещение рыбного магазина карельского фермера, который занимается выращиванием радужной форели более 20 лет, рыба обладает уникальными вкусовыми качествами, чему способствует экологическая чистота водоемов Карелии.

Карельская рыба и икра будет лучшим подарком из Карелии на семейном столе.

Переезд в Петрозаводск на ж/д вокзал ориентировочно к 17:00.

Прощание с гидом. До новых встреч!

Отъезд в Москву поезд №017А Петрозаводск — Москва в 21:50, Санкт-Петербург поезд №805Ч («Ласточка») Петрозаводск — Санкт-Петербург в 18:00.

Внимание: туроператор оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не уменьшая их объема!

Завершение программы. Марциальные воды, вулкан Гирвас и водопад КивачЗавершение программы. Марциальные воды, вулкан Гирвас и водопад КивачЗавершение программы. Марциальные воды, вулкан Гирвас и водопад КивачЗавершение программы. Марциальные воды, вулкан Гирвас и водопад КивачЗавершение программы. Марциальные воды, вулкан Гирвас и водопад КивачЗавершение программы. Марциальные воды, вулкан Гирвас и водопад Кивач

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице «Карелия Спа» 4*.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Вариант размещенияСтоимость
Двухместное размещение (взрослый)15 900
Двухместное размещение в номере Джуниор сюит16 700
Доп. место в номере Джуниор сюит15 700
Одноместное размещение16 500

Варианты проживания

Отель «Карелия Спа» 4

1 ночь

Этот современный отель расположен в самом центре Петрозаводска. К услугам гостей хорошо оборудованный спа-центр и номера с панорамным видом на Онежское озеро и окружающий парк.

Светлые номера этого спа-отеля застелены деревянным полом и обставлены деревянной мебелью. В числе удобств в каждом номере телевизор, рабочий стол и собственная ванная комната. На всей территории отеля предоставляется Wi-Fi.

Из больших окон элегантного ресторана «Карелия» открывается вид на Онежское озеро. Здесь ежедневно накрывают завтрак «шведский стол» и подают разнообразные традиционные блюда местной кухни.

На досуге гости отеля «Карелия» могут расслабиться в сауне и заказать спа-процедуры. Сотрудники организуют услуги прачечной и химчистки, а также экскурсии по достопримечательностям.

В стоимость проживания в Отеле «Карелия&SPA» 4* входит:

  • завтрак «шведский стол» с 07:00 до 11:00;
  • сауна, бассейн с 08:00 до 11:00 (каждый последний понедельник месяца бассейн закрыт на санитарный день);
  • тренажерный зал с 07:00 до 22:00;
  • бесплатная охраняемая автостоянка;
  • бесплатный wi-fi.
Отель «Карелия Спа» 4Отель «Карелия Спа» 4Отель «Карелия Спа» 4Отель «Карелия Спа» 4Отель «Карелия Спа» 4Отель «Карелия Спа» 4Отель «Карелия Спа» 4Отель «Карелия Спа» 4

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле 4* 1 ночь
  • Питание - 2 завтрака, 1 обед
  • Трансфер
  • Экскурсии: Рускеальский горный паркводопад КивачМарциальные водывулкан Гирвас
  • Рускеальский горный парк
  • Водопад Кивач
  • Марциальные воды
  • Вулкан Гирвас
  • Входные билеты
  • Работа гида
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводск и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура (обед в 1-й день тура и ужины)
  • Вход на водопад Ахвенкоски (300 руб.)
  • Личные расходы (сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документ, удостоверяющий личность, положенный в герметичную упаковку, для туристов, путешествующих с детьми обязательно — свидетельство о рождении детей;
  • полис обязательного медицинского страхования;
  • погода в Карелии переменчива, захватите с собой непромокаемую куртку и теплый свитер;
  • для посещения монастырей и храмов женщинам будут необходимы платок и юбка ниже колена, а мужчинам — длинные брюки;
  • обувь для поездки должна быть удобной;
  • лекарства, которые Вы принимаете постоянно, и те, которые могут вам понадобиться;

Обращаем внимание: В связи с изменением в правилах предоставления гостиничных услуг с 1 января 2021 г., несовершеннолетние лица, не достигшие 14-летнего возраста, заселяющиеся в отель без родителей или официальных опекунов, должны иметь при себе нотариально заверенную доверенность на сопровождающего человека и свидетельство о рождении.

Входит ли дорога до Петрозаводска в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
30 янв 2024
Посетили в январе 2024 гостеприимный Петрозаводск с обзорной экскурсией, были в питомнике ездовых собак, это было классно, на следующий день знакомились с памятником деревянному зодчеству- островом Кижи, потом гуляли в горном парке Рускеала, а в день отъезда видели красавец Кивач. Отличный тур, рекомендую всем кто не видел Карелию, или тем кто был только летом. Исключительно положительные эмоции - благодаря труду гида Анны Струневской, специалист чей профессионализм выделяется! Время в дороге проходило почти незаметно, под интересные и подробные рассказы о Карелии, людях, фактах, флоре и фауне этого чудесного края. Анна настоящий знаток и человек любящий родные просторы, это придало нашему туру теплоты и домашнего уюта! Так же хочется поблагодарить нашего водителя Вадима, автобус всегда вовремя, чист, комфортен даже в сложных дорожных условиях под его управлением. Так же спасибо за настроение Сергею и Людмиле из гордого и несгибаемого Донецка, вы душа компании! Спасибо Виталию и Ирине из Саранска.
Р
24 янв 2024
Всё чётко, организованно, без сбоев и накладок. Комфорт на высшем уровне.
М
23 янв 2024
Спасибо большое. Все понравилось, начиная от встречи и заканчивая прощанием. Питание, транспорт, экскурсии, гид.

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

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