В этом туре мало музеев и памятников, зато есть легендарный горный парк Рускеала и рускеальский водопад Ахвенкоски, где снималась сцена из фильма «А зори здесь тихие», первый российский курорт «Марциальные воды», древний вулкан Гирвас и один из крупнейших равнинных водопадов Европы — Кивач. Познакомьтесь с Карелией во всей ее красе!
ноя
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Петрозаводск. Водопад Ахвенкоски и Рускеальский горный парк
Встреча в Петрозаводске на ж/д вокзале в 07:50 у 9 вагона поезда №018 Москва-Петрозаводск.
Завтрак в кафе города.
Выезд в горный парк Рускеала.
В дороге остановка у рускеальского водопада Ахвенкоски, в переводе с финского языка «Окунёвый порог».
Местные жители иногда называют его «водопад у трех мостов».
На этом водопаде снималась сцена купания одной из героинь фильма «А зори здесь тихие».
Удивительно живописная природа неизменно привлекает и создателей современных фильмов своей загадочной красотой и какой-то таинственной силой.
В 2010 году здесь снимался фильм в жанре фэнтези «Темный мир» (вход на водопад оплачивается самостоятельно на месте – 300 руб.).
Экскурсия в горный парк Рускеала –"Мраморный каньон", продолжительность – 1 ч. 15 мин.
Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера.
Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др.
Возвращение в Петрозаводск.
Размещение в гостинице 4*.
Завершение программы. Марциальные воды, вулкан Гирвас и водопад Кивач
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров.
Выезд на экскурсионную программу:
Посещение Первого российского курорта "Марциальные воды".
Поездка на первый российский курорт «Марциальные воды», основанный Петром I в 1719 г.
Посещение церкви святого апостола Петра(1721 г.), дегустация воды из знаменитых природных источников.
Осмотр музея и церкви Петра и Павла – 1721 г.
Еще одна достопримечательность республики Карелия, которую нельзя обойти вниманием – это древний вулкан Гирвас.
Если повезет посетить его в тот момент, когда открыты шлюзы плотины, можно своими глазами увидеть завораживающее зрелище – огромный водопад, намного больше Кивача.
Собственно, до строительства ГЭС Гирвас и был водопадом.
Бурный пенящийся поток, устремляющийся вниз с большой высоты, произведет неизгладимое впечатление на каждого, кому посчастливится увидеть это своими глазами.
Осмотр обнажившейся части кратера вулкана Гирвас.
Ученые без сомнения уверены в том, что это самый древний из сохранившихся кратеров на земле.
По одним источникам ему 2 млрд. лет, по другим – не менее 3 млрд. лет.
Посещение Водопада Кивач – одного из крупнейших равнинных водопадов Европы.
Вы также посетите музей природы и дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки.
Обед в кафе.
Посещение рыбного магазина карельского фермера, который занимается выращиванием радужной форели более 20 лет, рыба обладает уникальными вкусовыми качествами, чему способствует экологическая чистота водоемов Карелии.
Карельская рыба и икра будет лучшим подарком из Карелии на семейном столе.
Переезд в Петрозаводск на ж/д вокзал ориентировочно к 17:00.
Прощание с гидом. До новых встреч!
Отъезд в Москву поезд №017А Петрозаводск — Москва в 21:50, Санкт-Петербург поезд №805Ч («Ласточка») Петрозаводск — Санкт-Петербург в 18:00.
Внимание: туроператор оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не уменьшая их объема!
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице «Карелия Спа» 4*.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Вариант размещения
|Стоимость
|Двухместное размещение (взрослый)
|15 900
|Двухместное размещение в номере Джуниор сюит
|16 700
|Доп. место в номере Джуниор сюит
|15 700
|Одноместное размещение
|16 500
Варианты проживания
Отель «Карелия Спа» 4
Этот современный отель расположен в самом центре Петрозаводска. К услугам гостей хорошо оборудованный спа-центр и номера с панорамным видом на Онежское озеро и окружающий парк.
Светлые номера этого спа-отеля застелены деревянным полом и обставлены деревянной мебелью. В числе удобств в каждом номере телевизор, рабочий стол и собственная ванная комната. На всей территории отеля предоставляется Wi-Fi.
Из больших окон элегантного ресторана «Карелия» открывается вид на Онежское озеро. Здесь ежедневно накрывают завтрак «шведский стол» и подают разнообразные традиционные блюда местной кухни.
На досуге гости отеля «Карелия» могут расслабиться в сауне и заказать спа-процедуры. Сотрудники организуют услуги прачечной и химчистки, а также экскурсии по достопримечательностям.
В стоимость проживания в Отеле «Карелия&SPA» 4* входит:
- завтрак «шведский стол» с 07:00 до 11:00;
- сауна, бассейн с 08:00 до 11:00 (каждый последний понедельник месяца бассейн закрыт на санитарный день);
- тренажерный зал с 07:00 до 22:00;
- бесплатная охраняемая автостоянка;
- бесплатный wi-fi.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле 4* 1 ночь
- Питание - 2 завтрака, 1 обед
- Трансфер
- Экскурсии: Рускеальский горный паркводопад КивачМарциальные водывулкан Гирвас
- Рускеальский горный парк
- Водопад Кивач
- Марциальные воды
- Вулкан Гирвас
- Входные билеты
- Работа гида
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводск и обратно
- Питание, не указанное в программе тура (обед в 1-й день тура и ужины)
- Вход на водопад Ахвенкоски (300 руб.)
- Личные расходы (сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документ, удостоверяющий личность, положенный в герметичную упаковку, для туристов, путешествующих с детьми обязательно — свидетельство о рождении детей;
- полис обязательного медицинского страхования;
- погода в Карелии переменчива, захватите с собой непромокаемую куртку и теплый свитер;
- для посещения монастырей и храмов женщинам будут необходимы платок и юбка ниже колена, а мужчинам — длинные брюки;
- обувь для поездки должна быть удобной;
- лекарства, которые Вы принимаете постоянно, и те, которые могут вам понадобиться;
Обращаем внимание: В связи с изменением в правилах предоставления гостиничных услуг с 1 января 2021 г., несовершеннолетние лица, не достигшие 14-летнего возраста, заселяющиеся в отель без родителей или официальных опекунов, должны иметь при себе нотариально заверенную доверенность на сопровождающего человека и свидетельство о рождении.
Входит ли дорога до Петрозаводска в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.