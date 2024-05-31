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Авторский тур
2 дня
От Петрозаводска до Рускеалы: знаменитые места Карелии за 2 дня
Погулять по жерлу потухшего вулкана и полюбоваться узорами Мраморного каньона
Начало: Петрозаводск, железнодорожный вокзал, 7:50
«Когда говорят о Карелии, в первую очередь обычно вспоминают горный парк «Рускеала» и столицу республики — Петрозаводск»
10 июня в 07:50
11 июня в 07:50
15 895₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Тур-знакомство: Петрозаводск, Кижи и «Рускеала»
Изучить основные достопримечательности и отдохнуть в тишине карельской земли
Начало: Петрозаводск, ж. - д. вокзал, 08:00
«Стартуем в 9:00 и едем к мраморному каньону Рускеала»
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
25 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Большое путешествие: 3 дня в Карелии
Начало: Площадь Гагарина д. 1
«За три дня вы увидите все главные достопримечательности Карелии: жемчужину Карелии – горный парк «Рускеала», водопады Ахвенкоски и Кивач, остров Валаам, мистические остатки вулкана Гирвас»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 16 350₽ за человека
Авторский тур
3 дня 15 часов
Карельский экспресс: от водопада Кивач до Валаама
Начало: Площадь Гагарина д. 1
«Жемчужина Карелии «Рускеала» и заповедник «Кивач», вулкан и водопады, остров Валаам и питомник хаски — каждый путешественник найдет в этой программе что-то самое привлекательное для себя»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 19 250₽ за человека
Авторский тур
1 день 11 часов
Топ-3 по Карелии и «Рускеала» за два дня
Начало: Петрозаводск, пл. Гагарина, 1
«Мы побываем в знаменитом парке «Рускеала», заедем на курорт Марциальные Воды, послушаем, как шумит водопад Кивач, и узнаем тайны Петрозаводска»
12 июня в 09:20
15 июня в 09:20
от 8 950₽ за человека
Авторский тур
4 дня
ТОП-7 по Карелии за четыре дня
Начало: Пл. Гагарина, 1
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 16 750₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Добро пожаловать в Карелию! Путешествие по легендарным местам
Начало: г. Петрозаводск
«Экскурсия в Рускеальский горный парк — Мраморный каньон»
24 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 44 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Кижи, Рускеала и сплав по реке Шуя
Начало: г. Петрозаводск
«Прогулки в горном парке Рускеала, экскурсии на водопад Кивач, музей деревянного зодчества под открытым небом Кижи и на легендарный Валаам принесут неподдельное умиротворение, а сплав по реке Шуя поможет испытать настоящий адреналин»
24 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 32 900₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Начало: г. Петрозаводск
«Экскурсия в Рускеальский горный парк»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 66 400₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Мраморная сказка и старинные Кижи
Начало: г. Сортавала
«Отправление на комфортабельном автобусе в Рускеальский горный парк»
23 июня в 10:00
7 июля в 10:00
от 32 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
От Ладоги до Белого моря
Начало: г. Сортавала
«Отправление в Рускеальский горный парк»
18 авг в 10:00
25 авг в 10:00
52 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Мега-тур по Карелии
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
«Отправление на комфортабельном автобусе в Рускеальский горный парк»
23 июня в 10:00
18 авг в 10:00
от 68 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Добро пожаловать в Карелию. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Начало: г. Петрозаводск
«Прогулки в горном парке Рускеала, экскурсии на водопад Кивач, музей деревянного зодчества под открытым небом Кижи и на легендарный Валаам принесут неподдельное умиротворение, а сплав по реке Шуя поможет испытать настоящий адреналин»
23 июня в 10:00
21 июля в 10:00
от 50 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Знакомство с Карелией
Начало: Г. Петрозаводск
«09:00 Отправление к мраморному каньону Рускеала»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 25 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Гранд-тур по Карелии и Соловкам
Начало: г. Петрозаводск
«плату «Валаам и Рускеала» (бронь заранее, оплата на месте)»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 65 600₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Гранд-тур по Карелии и Соловецким островам
Начало: г. Петрозаводск
«Откройте для себя заповедник Кивач, пещеры и гроты горного парка «Рускеала» и посетите загадочный мыс лабиринтов»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 60 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Дивные места Карелии. Сокращенная программа
Начало: Г. Петрозаводск
«Экскурсия на весь день: горный парк «Рускеала» + по желанию за доп»
20 июня в 10:00
27 июня в 10:00
от 27 800₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Кижи - Валаам - Соловки. Святые легенды Cевера
Начало: Г. Петрозаводск
«В познавательном путешествии по Русскому северу — острова Кижи и Валаам, горный парк Рускеала и прогулка по Белому морю, а также Соловецкие острова»
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 62 700₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Святой треугольник: Кижи, Валаам, Соловки, 6 дней
Начало: Г. Петрозаводск
«Вас ждут город Петрозаводск, мраморный каньон «Рускеала», «северный богатырь» — водопад Кивач, «Повенецкая лестница» шлюзов Беломорско-Балтийского канал и, конечно, удивительная природа Республики Карелия»
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 55 700₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Святой треугольник: Кижи, Валаам, Соловки за 5 дней
Начало: Г. Петрозаводск
«Экскурсия на весь день: горный парк «Рускеала» + по желанию (за доп»
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 47 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Четыре летних дня в Карелии: Кижи - Марциальные воды - Кивач - Валаам - Рускеала
Начало: Г. Петрозаводск
«В рамках путешествия вы познакомитесь со столицей Карелии, отправитель на «Метеоре» на острове Кижи, посетите курорт «Марциальные воды» и горный парк «Рускеала»»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 36 800₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Три летних дня в Карелии: Марциальные воды - Кивач - Валаам - Рускеала
Начало: Г. Петрозаводск
«Вы полюбуетесь на самый известный в Карелии водопад, воспетый в русской поэзии как «северный богатырь», увидите потухший вулкан Гирвас, посетите курорт «Марциальные воды» и отправитесь на экскурсию в горномый парк «Рускеала»»
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 23 200₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Чудеса на виражах. Индивидуальный тур в Карелию
Начало: г. Петрозаводск
«За 3 дня вы познакомитесь с работами карельских ремесленников, совершите увлекательный джип-тур, посетите знаменитый горный парк «Рускеала» и узнаете Карелию на вкус»
1 июля в 10:00
1 авг в 10:00
от 43 800₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Гастрономический тур в Карелию
Начало: Россия, Республика Карелия, Петрозаводск
«В самый знаменитый парк Карелии — Рускеала»
Завтра в 10:00
16 июля в 10:00
от 122 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
На поезде Деда Мороза из Санкт-Петербурга в Мурманск и Карелию
Начало: Санкт-Петербург
«А еще встретите рассвет в Петрозаводске на берегу Онежского озера, прокатитесь на «Рускеальском экспрессе», посетите горный парк «Рускеала» и экспозицию поезда Деда Мороза на станции Морозной»
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 31 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Краски Севера. Выходные в Карелии
Начало: г. Петрозаводск
«Вы посетите знаменитый горный парк Рускеала, пройдетесь по застывшей лаве древнего вулкана, познакомитесь с Петрозаводском и отправитесь на «комете» на остров Кижи»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 32 800₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Два дня в Карелии на ноябрьские праздники
Начало: г. Петрозаводск
«В дороге остановка у рускеальского водопада Ахвенкоски, в переводе с финского языка «Окунёвый порог»»
5 ноя в 10:00
от 15 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Зимняя сказка в Карелии
Начало: г. Петрозаводск
«Посещение Рускеальского горного парка»
1 янв в 10:00
от 26 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Зима в Карелии
Начало: г. Петрозаводск
«Вас ждут визитные карточки Карелии в снежном облачении — водопад Кивач, мраморный каньон Рускеала, гора Сампо, а также встреча с дружелюбными хаски и оленями и чаепитие с карельской выпечкой»
29 ноя в 10:00
4 дек в 10:00
от 21 400₽ за человека
Авторский тур
4 дня
В Карелию на четыре дня. Осеннее приключение
Начало: г. Петрозаводск
«В дороге остановка у рускеальского водопада Ахвенкоски»
17 окт в 10:00
24 окт в 10:00
28 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Легенды Севера. Очарование зимней Карелии
Начало: Г. Петрозаводск
«09:00 Отправление к мраморному каньону Рускеала»
28 ноя в 10:00
5 дек в 10:00
от 31 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Зимние праздники в стиле Карьяла в Карелии
Начало: Республика Карелия, Сортавала
«В горном парке «Рускеала» увидим Рускеальские водопады»
3 янв в 10:00
от 25 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Осенние хиты Карелии
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
«Переезд в горный парк Рускеала на ретропоезде»
20 сен в 10:00
27 сен в 10:00
от 48 100₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Майские праздники в Карелии
Начало: г. Петрозаводск
«Мы познакомимся со столицей республики Карелии, посетим курорт «Марциальные воды» и водопад Кивач, побываем в горном парке «Рускеала» и поучаствуем в мастер-классе по национальной выпечке»
27 апр в 10:00
8 мая в 10:00
от 23 600₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Февральские праздники в Карелии
Начало: г. Петрозаводск
«Выезд на экскурсию в горный парк «Рускеала» (260 км от Петрозаводска) – самый посещаемый туристический объект в Карелии в настоящее время»
21 фев в 10:00
от 18 950₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Выходные в Карелии на 3 дня. Осенне-зимний тур
Начало: г. Петрозаводск
«Экскурсия на целый день «Уникальный горный парк «Рускеала» (продолжительность: 12 часов)»
6 сен в 10:00
13 сен в 10:00
от 22 200₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Зимний колорит. Индивидуальный тур в Карелию
Начало: г. Петрозаводск
«Выезд на экскурсию в горный парк «Рускеала», вещи берем с собой (260 км от Петрозаводска)»
29 ноя в 10:00
5 дек в 10:00
от 35 600₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Карельский ноябрь
Начало: г. Петрозаводск
«Отправляйтесь в путешествие по красивейшим уголкам Петрозаводска, исследуйте горный парк Рускеала, познакомьтесь с северными хаски и ручными оленями»
4 ноя в 10:00
от 25 400₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Карельская сказка
Начало: г. Петрозаводск
«Выезд на экскурсию в горный парк Рускеала»
12 янв в 10:00
19 янв в 10:00
от 37 700₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Новогодняя Карелия
Начало: г. Петрозаводск
«Отправление на экскурсию в горный парк «Рускеала»»
3 янв в 10:00
44 300₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Майское пробуждение в Карелии
Начало: г. Петрозаводск
«Отправление в горный парк Рускеала»
от 48 700₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Кижи, Рускеала и Валаам: лучшие места Карелии за три дня
Увидеть самые известные достопримечательности Карелии и насладиться красотой Севера
Начало: Петрозаводск, отель Piter INN, площадь Гагарина 1,...
«Мы подготовили для вас программу по самым знаменитым местам в Карелии: музею-заповеднику Кижи, горному парку Рускеала и острову Валаам»
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
33 165₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Карелия в белом наряде: зимняя сказка в Петрозаводске, Приладожье и парке «Рускеала»
Пожить на берегу Ладожского озера, прокатиться вдоль шхер на аэролодке и увидеть топовые места
Начало: Петрозаводск, 09:00
«Мы посетим горный парк «Рускеала», поднимемся на гору Паасо, побываем в урочище Чёртов стул»
13 дек в 08:00
23 дек в 08:00
43 900₽ за человека
Авторский тур
2.5 дня
Топ-5 мест Карелии и водопад Кивач
Начало: Площадь Гагарина, д. 1
«5 топовых мест Карелии в одном туре: горный парк «Рускеала», водопад Кивач, набережная Онежского озера, музей-заповедник «Кижи», самая веселая деревня Карелии Киндасово»
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 14 450₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Зимний вояж по Карелии
Начало: Петрозаводск, пл. Гагарина, 1
«Вы сможете побывать одновременно на берегах Онежского и Ладожского озер, заглянуть в гости к дружелюбным собакам хаски и северным оленям, прокатиться на ретропоезде в горном парке «Рускеала» и пообщаться с животными в Карельском зоопарке»
14 окт в 09:00
от 16 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИгорь31 мая 2024Все прошло прекрасно.
- ТТатьяна31 мая 2024Тур в Карелию очень понравился! Экскурсоводы рассказываю очень интересно и увлекательно! Гиды влюблены в свой родной край, все расскажут, ответят на любые вопросы (о культуре, об истории, о природе) подскажут что стоит посетить в городе (музеи, рестораны, сувенирные лавки). Лучшие!
- ЭЭвелина28 мая 2024Тур " Знакомство с Карелией" очень интересный и познавательный. Завораживающая красота края, интересные факты истории и легенды от гидов.
- ААлександра15 мая 2024Организатор сопровождал нас на всех этапах тура. Было комфортно и спокойно с ними!
- ААлександра15 мая 2024Брали тур с 9 по 11 мая в Карелию! Мы в невероятном восторге! Во-первых, сразу чувствуется индивидуальный подход к клиентам. Нас
- ВВалентина11 мая 2024В целом все понравилось, хорошая экскурсия и места Есть моменты которые можно улучшить: Автобусы - не особо комфортабельные, старые, очень много видела
- ЕЕкатерина10 мая 2024Грамотно продумано время встречи группы, дорога, порядок посещений объектов. Все это позволяло не уставать на маршруте и чувствовать себя комфортно.
- ИИнга6 мая 2024Здравствуйте "Большая Страна". 5 дней по Карелии были незабываемыми: путешествие необычайно насыщенное, интересное, богатое на впечатления. Конечно главное - это
- ООльга5 мая 2024Не понятно, почему заселение в отель с 15.00. Пришлось ждать. Если отель 4 звезды, то заселение должно быть круглосуточным.
- ААнна3 мая 2024Спасибо экскурсоводу Людмиле)очень хорошая гостиница, вкусные обеды и завтраки.
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Рускеала»
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