Туры в Рускеалу из Петрозаводска – лучший способ познакомиться с чудесной природой Карелии!

Найдено 50 туров в категории «Рускеала» в Петрозаводске, цены от 8 950 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
От Петрозаводска до Рускеалы: знаменитые места Карелии за 2 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
2 отзыва
От Петрозаводска до Рускеалы: знаменитые места Карелии за 2 дня
Погулять по жерлу потухшего вулкана и полюбоваться узорами Мраморного каньона
Начало: Петрозаводск, железнодорожный вокзал, 7:50
«Когда говорят о Карелии, в первую очередь обычно вспоминают горный парк «Рускеала» и столицу республики — Петрозаводск»
10 июня в 07:50
11 июня в 07:50
15 895 за человека
Тур-знакомство: Петрозаводск, Кижи и «Рускеала»
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
5 отзывов
Тур-знакомство: Петрозаводск, Кижи и «Рускеала»
Изучить основные достопримечательности и отдохнуть в тишине карельской земли
Начало: Петрозаводск, ж. - д. вокзал, 08:00
«Стартуем в 9:00 и едем к мраморному каньону Рускеала»
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
25 900 за человека
Большое путешествие: 3 дня в Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
15 отзывов
Большое путешествие: 3 дня в Карелии
Начало: Площадь Гагарина д. 1
«За три дня вы увидите все главные достопримечательности Карелии: жемчужину Карелии – горный парк «Рускеала», водопады Ахвенкоски и Кивач, остров Валаам, мистические остатки вулкана Гирвас»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 16 350 за человека
Карельский экспресс: от водопада Кивач до Валаама
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня 15 часов
2 отзыва
Карельский экспресс: от водопада Кивач до Валаама
Начало: Площадь Гагарина д. 1
«Жемчужина Карелии «Рускеала» и заповедник «Кивач», вулкан и водопады, остров Валаам и питомник хаски — каждый путешественник найдет в этой программе что-то самое привлекательное для себя»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 19 250 за человека
Топ-3 по Карелии и «Рускеала» за два дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
1 день 11 часов
1 отзыв
Топ-3 по Карелии и «Рускеала» за два дня
Начало: Петрозаводск, пл. Гагарина, 1
«Мы побываем в знаменитом парке «Рускеала», заедем на курорт Марциальные Воды, послушаем, как шумит водопад Кивач, и узнаем тайны Петрозаводска»
12 июня в 09:20
15 июня в 09:20
от 8 950 за человека
ТОП-7 по Карелии за четыре дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
ТОП-7 по Карелии за четыре дня
Начало: Пл. Гагарина, 1
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 16 750 за человека
Добро пожаловать в Карелию! Путешествие по легендарным местам
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Добро пожаловать в Карелию! Путешествие по легендарным местам
Начало: г. Петрозаводск
«Экскурсия в Рускеальский горный парк — Мраморный каньон»
24 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 44 500 за человека
Кижи, Рускеала и сплав по реке Шуя
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Кижи, Рускеала и сплав по реке Шуя
Начало: г. Петрозаводск
«Прогулки в горном парке Рускеала, экскурсии на водопад Кивач, музей деревянного зодчества под открытым небом Кижи и на легендарный Валаам принесут неподдельное умиротворение, а сплав по реке Шуя поможет испытать настоящий адреналин»
24 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 32 900 за человека
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Начало: г. Петрозаводск
«Экскурсия в Рускеальский горный парк»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 66 400 за человека
Мраморная сказка и старинные Кижи
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Мраморная сказка и старинные Кижи
Начало: г. Сортавала
«Отправление на комфортабельном автобусе в Рускеальский горный парк»
23 июня в 10:00
7 июля в 10:00
от 32 500 за человека
От Ладоги до Белого моря
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
От Ладоги до Белого моря
Начало: г. Сортавала
«Отправление в Рускеальский горный парк»
18 авг в 10:00
25 авг в 10:00
52 000 за человека
Мега-тур по Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Мега-тур по Карелии
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
«Отправление на комфортабельном автобусе в Рускеальский горный парк»
23 июня в 10:00
18 авг в 10:00
от 68 000 за человека
Добро пожаловать в Карелию. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Добро пожаловать в Карелию. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Начало: г. Петрозаводск
«Прогулки в горном парке Рускеала, экскурсии на водопад Кивач, музей деревянного зодчества под открытым небом Кижи и на легендарный Валаам принесут неподдельное умиротворение, а сплав по реке Шуя поможет испытать настоящий адреналин»
23 июня в 10:00
21 июля в 10:00
от 50 500 за человека
Знакомство с Карелией
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Знакомство с Карелией
Начало: Г. Петрозаводск
«09:00 Отправление к мраморному каньону Рускеала»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 25 900 за человека
Гранд-тур по Карелии и Соловкам
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Гранд-тур по Карелии и Соловкам
Начало: г. Петрозаводск
«плату «Валаам и Рускеала» (бронь заранее, оплата на месте)»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 65 600 за человека
Гранд-тур по Карелии и Соловецким островам
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Гранд-тур по Карелии и Соловецким островам
Начало: г. Петрозаводск
«Откройте для себя заповедник Кивач, пещеры и гроты горного парка «Рускеала» и посетите загадочный мыс лабиринтов»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 60 000 за человека
Дивные места Карелии. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Дивные места Карелии. Сокращенная программа
Начало: Г. Петрозаводск
«Экскурсия на весь день: горный парк «Рускеала» + по желанию за доп»
20 июня в 10:00
27 июня в 10:00
от 27 800 за человека
Кижи - Валаам - Соловки. Святые легенды Cевера
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Кижи - Валаам - Соловки. Святые легенды Cевера
Начало: Г. Петрозаводск
«В познавательном путешествии по Русскому северу — острова Кижи и Валаам, горный парк Рускеала и прогулка по Белому морю, а также Соловецкие острова»
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 62 700 за человека
Святой треугольник: Кижи, Валаам, Соловки, 6 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Святой треугольник: Кижи, Валаам, Соловки, 6 дней
Начало: Г. Петрозаводск
«Вас ждут город Петрозаводск, мраморный каньон «Рускеала», «северный богатырь» — водопад Кивач, «Повенецкая лестница» шлюзов Беломорско-Балтийского канал и, конечно, удивительная природа Республики Карелия»
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 55 700 за человека
Святой треугольник: Кижи, Валаам, Соловки за 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Святой треугольник: Кижи, Валаам, Соловки за 5 дней
Начало: Г. Петрозаводск
«Экскурсия на весь день: горный парк «Рускеала» + по желанию (за доп»
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 47 900 за человека
Четыре летних дня в Карелии: Кижи - Марциальные воды - Кивач - Валаам - Рускеала
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Четыре летних дня в Карелии: Кижи - Марциальные воды - Кивач - Валаам - Рускеала
Начало: Г. Петрозаводск
«В рамках путешествия вы познакомитесь со столицей Карелии, отправитель на «Метеоре» на острове Кижи, посетите курорт «Марциальные воды» и горный парк «Рускеала»»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 36 800 за человека
Три летних дня в Карелии: Марциальные воды - Кивач - Валаам - Рускеала
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Три летних дня в Карелии: Марциальные воды - Кивач - Валаам - Рускеала
Начало: Г. Петрозаводск
«Вы полюбуетесь на самый известный в Карелии водопад, воспетый в русской поэзии как «северный богатырь», увидите потухший вулкан Гирвас, посетите курорт «Марциальные воды» и отправитесь на экскурсию в горномый парк «Рускеала»»
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 23 200 за человека
Чудеса на виражах. Индивидуальный тур в Карелию
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Чудеса на виражах. Индивидуальный тур в Карелию
Начало: г. Петрозаводск
«За 3 дня вы познакомитесь с работами карельских ремесленников, совершите увлекательный джип-тур, посетите знаменитый горный парк «Рускеала» и узнаете Карелию на вкус»
1 июля в 10:00
1 авг в 10:00
от 43 800 за человека
Гастрономический тур в Карелию
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Гастрономический тур в Карелию
Начало: Россия, Республика Карелия, Петрозаводск
«В самый знаменитый парк Карелии — Рускеала»
Завтра в 10:00
16 июля в 10:00
от 122 000 за человека
На поезде Деда Мороза из Санкт-Петербурга в Мурманск и Карелию
🚉 На поезде
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
На поезде Деда Мороза из Санкт-Петербурга в Мурманск и Карелию
Начало: Санкт-Петербург
«А еще встретите рассвет в Петрозаводске на берегу Онежского озера, прокатитесь на «Рускеальском экспрессе», посетите горный парк «Рускеала» и экспозицию поезда Деда Мороза на станции Морозной»
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 31 500 за человека
Краски Севера. Выходные в Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Краски Севера. Выходные в Карелии
Начало: г. Петрозаводск
«Вы посетите знаменитый горный парк Рускеала, пройдетесь по застывшей лаве древнего вулкана, познакомитесь с Петрозаводском и отправитесь на «комете» на остров Кижи»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 32 800 за человека
Два дня в Карелии на ноябрьские праздники
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Два дня в Карелии на ноябрьские праздники
Начало: г. Петрозаводск
«В дороге остановка у рускеальского водопада Ахвенкоски, в переводе с финского языка «Окунёвый порог»»
5 ноя в 10:00
от 15 900 за человека
Зимняя сказка в Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Зимняя сказка в Карелии
Начало: г. Петрозаводск
«Посещение Рускеальского горного парка»
1 янв в 10:00
от 26 500 за человека
Зима в Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Зима в Карелии
Начало: г. Петрозаводск
«Вас ждут визитные карточки Карелии в снежном облачении — водопад Кивач, мраморный каньон Рускеала, гора Сампо, а также встреча с дружелюбными хаски и оленями и чаепитие с карельской выпечкой»
29 ноя в 10:00
4 дек в 10:00
от 21 400 за человека
В Карелию на четыре дня. Осеннее приключение
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
В Карелию на четыре дня. Осеннее приключение
Начало: г. Петрозаводск
«В дороге остановка у рускеальского водопада Ахвенкоски»
17 окт в 10:00
24 окт в 10:00
28 500 за человека
Легенды Севера. Очарование зимней Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Легенды Севера. Очарование зимней Карелии
Начало: Г. Петрозаводск
«09:00 Отправление к мраморному каньону Рускеала»
28 ноя в 10:00
5 дек в 10:00
от 31 900 за человека
Зимние праздники в стиле Карьяла в Карелии
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Зимние праздники в стиле Карьяла в Карелии
Начало: Республика Карелия, Сортавала
«В горном парке «Рускеала» увидим Рускеальские водопады»
3 янв в 10:00
от 25 900 за человека
Осенние хиты Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Осенние хиты Карелии
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
«Переезд в горный парк Рускеала на ретропоезде»
20 сен в 10:00
27 сен в 10:00
от 48 100 за человека
Майские праздники в Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Майские праздники в Карелии
Начало: г. Петрозаводск
«Мы познакомимся со столицей республики Карелии, посетим курорт «Марциальные воды» и водопад Кивач, побываем в горном парке «Рускеала» и поучаствуем в мастер-классе по национальной выпечке»
27 апр в 10:00
8 мая в 10:00
от 23 600 за человека
Февральские праздники в Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Февральские праздники в Карелии
Начало: г. Петрозаводск
«Выезд на экскурсию в горный парк «Рускеала» (260 км от Петрозаводска) – самый посещаемый туристический объект в Карелии в настоящее время»
21 фев в 10:00
от 18 950 за человека
Выходные в Карелии на 3 дня. Осенне-зимний тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Выходные в Карелии на 3 дня. Осенне-зимний тур
Начало: г. Петрозаводск
«Экскурсия на целый день «Уникальный горный парк «Рускеала» (продолжительность: 12 часов)»
6 сен в 10:00
13 сен в 10:00
от 22 200 за человека
Зимний колорит. Индивидуальный тур в Карелию
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Зимний колорит. Индивидуальный тур в Карелию
Начало: г. Петрозаводск
«Выезд на экскурсию в горный парк «Рускеала», вещи берем с собой (260 км от Петрозаводска)»
29 ноя в 10:00
5 дек в 10:00
от 35 600 за человека
Карельский ноябрь
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Карельский ноябрь
Начало: г. Петрозаводск
«Отправляйтесь в путешествие по красивейшим уголкам Петрозаводска, исследуйте горный парк Рускеала, познакомьтесь с северными хаски и ручными оленями»
4 ноя в 10:00
от 25 400 за человека
Карельская сказка
❄️ На снегоходах
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Карельская сказка
Начало: г. Петрозаводск
«Выезд на экскурсию в горный парк Рускеала»
12 янв в 10:00
19 янв в 10:00
от 37 700 за человека
Новогодняя Карелия
❄️ На снегоходах
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новогодняя Карелия
Начало: г. Петрозаводск
«Отправление на экскурсию в горный парк «Рускеала»»
3 янв в 10:00
44 300 за человека
Майское пробуждение в Карелии
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Майское пробуждение в Карелии
Начало: г. Петрозаводск
«Отправление в горный парк Рускеала»
от 48 700 за человека
Кижи, Рускеала и Валаам: лучшие места Карелии за три дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
5 отзывов
Кижи, Рускеала и Валаам: лучшие места Карелии за три дня
Увидеть самые известные достопримечательности Карелии и насладиться красотой Севера
Начало: Петрозаводск, отель Piter INN, площадь Гагарина 1,...
«Мы подготовили для вас программу по самым знаменитым местам в Карелии: музею-заповеднику Кижи, горному парку Рускеала и острову Валаам»
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
33 165 за человека
Карелия в белом наряде: зимняя сказка в Петрозаводске, Приладожье и парке «Рускеала»
🚗 На машине
❄️ На снегоходах
Авторский тур
3 дня
Карелия в белом наряде: зимняя сказка в Петрозаводске, Приладожье и парке «Рускеала»
Пожить на берегу Ладожского озера, прокатиться вдоль шхер на аэролодке и увидеть топовые места
Начало: Петрозаводск, 09:00
«Мы посетим горный парк «Рускеала», поднимемся на гору Паасо, побываем в урочище Чёртов стул»
13 дек в 08:00
23 дек в 08:00
43 900 за человека
Топ-5 мест Карелии и водопад Кивач
🚌 На автобусе
Авторский тур
2.5 дня
Топ-5 мест Карелии и водопад Кивач
Начало: Площадь Гагарина, д. 1
«5 топовых мест Карелии в одном туре: горный парк «Рускеала», водопад Кивач, набережная Онежского озера, музей-заповедник «Кижи», самая веселая деревня Карелии Киндасово»
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 14 450 за человека
Зимний вояж по Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Зимний вояж по Карелии
Начало: Петрозаводск, пл. Гагарина, 1
«Вы сможете побывать одновременно на берегах Онежского и Ладожского озер, заглянуть в гости к дружелюбным собакам хаски и северным оленям, прокатиться на ретропоезде в горном парке «Рускеала» и пообщаться с животными в Карельском зоопарке»
14 окт в 09:00
от 16 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Игорь
    31 мая 2024
    Знакомство с Карелией
    Все прошло прекрасно.
  • Т
    Татьяна
    31 мая 2024
    Знакомство с Карелией
    Тур в Карелию очень понравился! Экскурсоводы рассказываю очень интересно и увлекательно! Гиды влюблены в свой родной край, все расскажут, ответят на любые вопросы (о культуре, об истории, о природе) подскажут что стоит посетить в городе (музеи, рестораны, сувенирные лавки). Лучшие!
    Тур в Карелию очень понравился!Тур в Карелию очень понравился!Тур в Карелию очень понравился!Тур в Карелию очень понравился!Тур в Карелию очень понравился!Тур в Карелию очень понравился!Тур в Карелию очень понравился!Тур в Карелию очень понравился!Тур в Карелию очень понравился!Тур в Карелию очень понравился!
  • Э
    Эвелина
    28 мая 2024
    Знакомство с Карелией
    Тур " Знакомство с Карелией" очень интересный и познавательный. Завораживающая красота края, интересные факты истории и легенды от гидов.
  • А
    Александра
    15 мая 2024
    Зимний колорит. Индивидуальный тур в Карелию
    Организатор сопровождал нас на всех этапах тура. Было комфортно и спокойно с ними!
    Организатор сопровождал нас на всех этапах тура. Было комфортно и спокойно с ними!Организатор сопровождал нас на всех этапах тура. Было комфортно и спокойно с ними!Организатор сопровождал нас на всех этапах тура. Было комфортно и спокойно с ними!
  • А
    Александра
    15 мая 2024
    Майские праздники в Карелии
    Брали тур с 9 по 11 мая в Карелию! Мы в невероятном восторге! Во-первых, сразу чувствуется индивидуальный подход к клиентам. Нас
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    встретили, провели индивидуальную экскурсию по городу(так как мы опоздали),после завезли в отель. Также нас в крайний день встретили у отеля, чтобы нам было комфортнее. Во-вторых, экскурсоводы-это просто восторг! Так замечательно, с такой душой преподносили информацию, что мы запомнили не 7% информации по статистике, а все 70% Ну и в-третьих, на всех этапах нас сопровождали, интересовались все ли хорошо, как мы доехали. Это дорогого стоит! Спасибо Вам!

    Брали тур с 9 по 11 мая в Карелию! Мы в невероятном восторге!Брали тур с 9 по 11 мая в Карелию! Мы в невероятном восторге!Брали тур с 9 по 11 мая в Карелию! Мы в невероятном восторге!
  • В
    Валентина
    11 мая 2024
    Топ-3 по Карелии и «Рускеала» за два дня
    В целом все понравилось, хорошая экскурсия и места Есть моменты которые можно улучшить: Автобусы - не особо комфортабельные, старые, очень много видела
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    групп у которых автобусы гораздо лучше Микрофон - в первом автобусе микрофон фонил, первый день сложно было воспринимать информацию В рускеале - лучше бы по умолчанию была подземная экскурсия, по каньону и так было время походить самостоятельно, а вот на подземную успеть было сложно Гид понравилась, хорошая, отзывчивая. Интересно рассказывает, но в то же время иногда сложно удерживать нить повествования из за уточняющих объяснений, которые иногда затягиваются

  • Е
    Екатерина
    10 мая 2024
    Осенние хиты Карелии
    Грамотно продумано время встречи группы, дорога, порядок посещений объектов. Все это позволяло не уставать на маршруте и чувствовать себя комфортно.
  • И
    Инга
    6 мая 2024
    Осенние хиты Карелии
    Здравствуйте "Большая Страна". 5 дней по Карелии были незабываемыми: путешествие необычайно насыщенное, интересное, богатое на впечатления. Конечно главное - это
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    сказочная природа, красивые ландшафты. вкусный воздух. Немного об организации поездки: гостиница "Карелия" в Петрозаводске выше всяких похвал, гостиница в Сортавале убитая, но там мы только одну ночь провели. Гид принимающей стороны Вера Ивановна была замечательная рассказчица, организатор и заботлива, как мама. Огромное ей спасибо. У нас был прекрасный микроавтобус и классный водитель Сергей. Единственное, что нарушило впечатления от Карелии: питание (два обеда и ужин) по программе тура. Скудно, невкусно и не без последствий для желудка. Наш гид отреагировала на наши негативные отзывы незамедлительно. 4 день был посвящен поездке в Рускеала. Уж как мы туда торопились, чтобы успеть к началу экскурсии. Даже на водопаде. где снимался фильм "А зори здесь тихие" остановились на 5 мин. Успели! Галопом пробежали по периметру мраморного карьера с местным гидом и потом 2 часа ждали ретропоезд на вокзале. Ретропоезд тоже на очень вдохновил. День получился утомительным и не очень интересным. А ведь Рускеала и ретропоезд - это главная фишка тура. Не верьте! Главная фИШКА - ЭТО ПРИРОДА КАРЕЛИИ И ЕЕ БОГАТАЯ ИСТОРИЯ. И конечно, люди, душевные и гостеприимные.

  • О
    Ольга
    5 мая 2024
    Мраморная сказка и старинные Кижи
    Не понятно, почему заселение в отель с 15.00. Пришлось ждать. Если отель 4 звезды, то заселение должно быть круглосуточным.
    Не понятно, почему заселение в отель с 15.00. Пришлось ждать. Если отель 4 звезды, то заселение должно быть круглосуточнымНе понятно, почему заселение в отель с 15.00. Пришлось ждать. Если отель 4 звезды, то заселение должно быть круглосуточным
  • А
    Анна
    3 мая 2024
    Зимний колорит. Индивидуальный тур в Карелию
    Спасибо экскурсоводу Людмиле)очень хорошая гостиница, вкусные обеды и завтраки.

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Рускеала»

Самые популярные туры этой рубрики в Петрозаводске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 45
  1. От Петрозаводска до Рускеалы: знаменитые места Карелии за 2 дня
  2. Тур-знакомство: Петрозаводск, Кижи и «Рускеала»
  3. Большое путешествие: 3 дня в Карелии
  4. Карельский экспресс: от водопада Кивач до Валаама
  5. Топ-3 по Карелии и «Рускеала» за два дня
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рускеала
  2. Водопад Кивач
  3. Остров Валаам
  4. Марциальные воды
  5. Курорт Марциальные воды
  6. Ладожские шхеры
  7. Ладожское озеро
  8. Мраморный каньон
  9. Кивач
  10. Онежская набережная
Сколько стоит тур в Петрозаводске в июне 2024
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