В стоимость включено: подбор экипировки, инструктаж по управлению снегоходом и технике безопасности, обучение навыкам управления снегоходом на тренировочном полигоне, часовое сафари по лесной трассе.

Эта программа не требует специальной подготовки.

Маршрут проходит по подготовленной трассе в сопровождении опытного инструктора.

Это замечательный выбор для знакомства с активным зимним отдыхом в Карелии.

Вариант 2: для любителей активного отдыха: катание на снегоходе, 2 часовая программа.

Включено: проезд по маршруту "Петрозаводск – о. Кижи – Петрозаводск" (судно на воздушной подушке «Хивус-10»), обзорная экскурсия «Шедевры острова Кижи», дополнительная программа, чаепитие.

14:30 Отправление с острова Кижи в Петрозаводск.

Чаепитие с ароматным «кижским» чаем, вкусной карельской выпечкой и дополнительным рассказом об особенностях зимнего быта заонежан.

Вы осмотрите уникальные многоглавые храмы и иконописное убранство Покровской церкви Кижского погоста, войдете в дом заонежского крестьянина, узнаете, как и чем жили эти люди, увидите церковь Воскрешения Лазаря — старейшую в России, которая почиталась как православная святыня.

Время в пути в одну сторону 1 час 30 минут.

Окна в салоне расположены по всему периметру, что дает прекрасный обзор и позволяет всем пассажирам любоваться природой.

Катер имеет просторный салон, в котором даже в сильные морозы поддерживается комфортная температура.

Вы совершите увлекательное путешествие по заснеженному Онежскому озеру.

10:00 Отправление из Петрозаводска на СВП (судно на воздушной подушке «Хивус-10»).

Зимой заснеженный остров «Кижи» выглядит необыкновенно красиво и чарующе: безмолвие спящей природы в гармонии с красотой деревянных кижских церквей.

Вариант 1: поездка в музей-заповедник «Кижи» (проезд из Петрозаводска на СВП – судно на воздушной подушке (по ледовой обстановке).

Размещение в выбранной гостинице (по расчетному часу с 14:00).

Туристы, приехавшие на более ранних поездах или на своем транспорте, подходят к месту встречи.

Гид встречает по прибытии поезда № 18 из Москвы (табличка с названием тура).

Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска.

Горный парк «Рускеала»

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

Выезд на экскурсию (вещи берем с собой).

Поездка в горный парк «Рускеала» (260 км от Петрозаводска) – самый посещаемый туристический объект в Карелии в настоящее время.

С XVII века на протяжении 300 лет здесь добывали мрамор для украшения дворцов и храмов Северной столицы.

В огромной рукотворной чаше образовалось Мраморное озеро, на которое теперь любуются многочисленные туристы.

В зимнее время оно спит под ледяным покрывалом.

Скальный грот и штольни, вырубленные в мраморе, произведут на Вас неизгладимое впечатление.

Аналогов этому уникальному природному объекту нет ни в России, ни в Европе!

Обед в кафе (на маршруте).

По пути остановка в живописном местечке у Рускеальских водопадов.

Здесь проходили съемки культового советского фильма «А зори здесь тихие».

Сейчас это прекрасное место для прогулок и фотосессии на природе.

В свободное время (за доп.плату) можно посетить экскурсию «Подземная Рускеала», экспозицию деревянных скульптур «Обитель ангелов», прокатиться над Мраморным озером на троллее (zip-line), покушать в кафе горного парка, приобрести сувениры.

Дополнительные услуги на территории горного парка приобретаются непосредственно на месте, в кассах горного парка.

Заранее не бронируются.

Из горного парка рекомендуем поехать на ретро-поезде «Рускеальский экспресс» по маршруту «Рускеала-Сортавала» – это интересное путешествие пройдет в атмосфере начала ХХ века.

В поезде есть также вагон-ресторан.

Билеты на поезд приобретайте заранее на сайте РЖД (билеты не включены в стоимость тура).

Отъезд домой из г. Сортавала на поезде:

18:45 в Санкт-Петербург № 822Ч «ЛАСТОЧКА» (прибытие в 22:43);

20:25 в Москву № 160А (прибытие в 10:16 на следующий день).

Возможно также вернуться обратно в Петрозаводск и уехать из г. Петрозаводска.

Если Вы хотите продлить свой отдых в Карелии, мы забронируем дополнительное проживание в гостинице или в загородном клубе.