Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска по прибытии поезда №18 (~ 07:50).
Туристы, приехавшие на более ранних поездах или на своем транспорте, подходят к месту встречи.
Завтрак в уютном кафе.
Если туристы приезжают позднее (поезд № 92 в 09:18), для них будет организована встреча на жд вокзале и бесплатный трансфер для встречи с группой на маршруте.
В таком случае туристы завтракают самостоятельно.
Экскурсия по столице Республики Карелии.
Петрозаводск – младший брат Санкт-Петербурга, рожденный с ним в один год.
Основал его в 1703 году Петр Великий.
Вас ждет знакомство с историческим центром, памятником Петру I, губернаторским парком.
Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где находится коллекция оригинальных скульптур, расположенная под открытым небом.
Гид также покажет уютные ресторанчики и кафе, где Вы сможете отведать блюда национальной кухни.
Экскурсия в частную галерею “Дом Куклы”.
Здесь царит атмосфера сказки и добра.
Вы познакомитесь с коллекцией авторских кукол Татьяны Калининой «Духи Карелии или Кижские домовые».
А на память можете приобрести очаровательного ангелочка или домового.
Обед с элементами карельской кухни и дегустацией алкоголя от карельского производителя.
Размещение в выбранной гостинице.
За дополнительную плату (заявка и оплата до начала тура): сафари на квадроциклах, 2 часа:
Квадроцикл позволит вам наиболее тесно войти в контакт с природой и местным колоритом карельского мира и даст возможность добраться до затерянных и, возможно, ранее недосягаемых уголков!
Маршруты проложены как с элементами экстремальных участков бездорожья, лесных затерянных троп, заболоченных участков, так и по равнинным и холмистым скоростным участкам грунтовых дорог.
Завтрак в гостинице (шведский стол).
Посещение центра по производству изделий из шунгита.
Это уникальный минерал, который добывается в Карелии.
Его целебные свойства были известны уже более 300 лет назад, а во времена Петра Великого был издан указ, по которому каждому солдату было предписано носить кусочек шунгита в своем походном ранце.
Вам расскажут о его свойствах, угостят вкусным карельским чаем.
Здесь вы отдохнете в шунгитовой пещере, чтобы организм зарядился живой энергией и сможете приобрести продукцию из шунгита от производителя.
Выезд с гидом на загородную экскурсию в природный заповедник "Кивач".
В заповеднике Вы полюбуетесь на самый известный в Карелии водопад Кивач.
Он воспет в русской поэзии как «северный богатырь».
Здесь же увидите карельскую березу – знаменитую «золушку» северных лесов, познакомитесь с коллекцией дендропарка и музеем Природы.
Обед в кафе.
Возвращение в Петрозаводск.
Завтрак в гостинице (шведский стол).
Освобождение номеров.
Выезд на загородную экскурсию в горный парк Рускеала.
Переезд 260 км в одну сторону.
По пути следования живописные карельские пейзажи, гладь лесных озер и великолепная панорама Ладожского озера в обрамлении скал.
Путевая информация.
По пути остановка в живописном местечке у Рускеальских водопадов.
Здесь проходили съемки культового советского фильма «А зори здесь тихие».
Сейчас это прекрасное место для прогулок и фотосессии на природе.
Обед в кафе по маршруту.
Экскурсия по Горному парку «Рускеала».
Жемчужина парка – Мраморный каньон, который образовался на месте заброшенного карьера по добыче камня.
Более 200 лет здесь в карьерах добывали декоративный светло-серый мрамор для украшения храмов и дворцов Петербурга, фонтанов Петродворца и колонн Царского Села.
Сегодня карьер заполнен кристально-чистой водой, отфильтрованной осадочными породами.
Скальный грот и штольни, вырубленные в мраморе, произведут на Вас неизгладимое впечатление.
В свободное время (за доп.плату) можно покататься на лодочках по Мраморному озеру, посетить экскурсию «Подземная Рускеала» или экспозицию деревянных скульптур «Обитель ангелов», прокатиться на троллее и полюбоваться видом на Мраморное озеро с высоты птичьего полета (zip-line), покушать в кафе горного парка, приобрести сувениры.
Возвращение в Петрозаводск или отправление из Рускеала.
Обратите внимание: из горного парка рекомендуем поехать на ретро-поезде «Рускеальский экспресс» по маршруту «Рускеала – Сортавала» – это интересное путешествие пройдет в атмосфере начала ХХ века.
В поезде есть вагон-ресторан.
Билеты на поезд приобретайте заранее на сайте РЖД (билеты не включены в стоимость тура).
Отъезд на поезде из г.Сортавала:
Возможно также вернуться обратно в Петрозаводск и уехать из г.Петрозаводска.
Если Вы хотите продлить свой отдых в Карелии, мы забронируем дополнительное проживание в гостинице или в загородном клубе.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Важно также помнить, что период с начала мая до середины июня является особо опасным в связи с активностью энцефалитных клещей. Заранее подготовьтесь к поездке в Карелию в данный период – сделайте профилактическую прививку от клещевого энцефалита, возьмите с собой специальную мазь, а также одежду и головные уборы, максимально закрывающие все части тела.
Лучшая защита от клещей - это соблюдение техники безопасности:
1. Не рекомендуется без особой надобности залезать в непроходимые чащи низкорослого кустарника.
2. Перемещаясь по лесной дороге, не срывайте веток.
3. Ноги должны быть полностью прикрыты (не рекомендуются шорты).
4. Спортивные штаны, трико (желательно с гладкой поверхностью) должны быть заправлены в носки.
5. Обязательно наличие головного убора (кепка, платок).
6. Длинные волосы желательно спрятать под головной убор.
7. После похода по лесу, необходимо проверить (стряхнуть) как верхнюю одежду, так и нижнее бельё.
8. Осмотреть всё тело.
9. Обязательно расчесать волосы мелкой расчёской. Если вы обнаружили ползущего клеща, его необходимо сжечь. Клещи очень живучи, раздавить его невозможно.
Если вы обнаружили клеща, который уже впился вам в кожу:
1. Ни в коем случае не дёргайте его самостоятельно, т. к. вы можете оторвать тело от головы (голова может существовать без тела).
2. Для удаления клеща, необходимо залить его камфорным или растительным маслом, через 10-15 минут аккуратно вытащить клеща пинцетом.
3. Место укуса смазать зелёнкой или йодом.
Наиболее эффективную защиту дает вакцинация. При соблюдении схемы иммунизации заболевания людей крайне редки и как правило протекают в лёгкой форме. Сложность вакцинации против клещевого энцефалита заключается в длительности курса прививок, более подробно можно узнать в центре вакцинатии в своем регионе.
Следует помнить, что все прививки необходимо закончить за 2 недели до начала сезона активности клещей, т. е. к концу марта.
Страховка от укуса клеща не включена в стоимость тура. Рекомендуем застраховать свое здоровье.
Питание на маршрутах организуется в кафе или ресторанах (комплексное), имеющих соответствующие сертификаты и лицензии. Иногда, исходя из условий маршрута, обед может быть сухим пайком.
Питание в групповом экскурсионном туре заказывается и оплачивается заранее, поэтому, если Вы отказываетесь от какой-либо услуги питания, компенсация в денежном эквиваленте не производиться.
Обращаем Ваше внимание, что все питание заказывается заранее, питание - «шведский стол» - редкость для баз отдыха и отелей Карелии! Если в составе Вашей группы, есть люди, которые по состоянию здоровья не могут употреблять в пищу определенные продукты, просим сообщать данную информацию при бронировании тура!
Климат в Карелии умеренно-континентальный. Лето прохладное, но возможна продолжительная жара. Погода часто меняется, бывают грозы и затяжные дожди. Вода в реках и озерах прогревается в конце июня – июле до 18-20 градусов С. До середины лета держаться белые ночи.
Погода в Карелии изменчива, совершенно внезапно может усилиться ветер, а на озерах начаться шторм. Особенно это касается Онежского и Ладожского озер. В связи с этим возможны изменения в экскурсионных программах, связанных с передвижением по воде.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Если Вы хотите подселение в номер, мы можем поставить пометку о вашем желании.
Изначально договор и счет выставляется с доплатой за одноместное размещение, если подселение находится, стоимость тура пересчитывается.
Для мужчины подселение в номер находится крайне редко, для женщин более вероятно.
В связи с вступлением в силу новых Правил предоставления гостиничных услуг, в соотв. с п. 18 указанных правил, с 01.01.2021:
Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста, осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность находящихся вместе с ними родителей (усыновителей, опекунов), сопровождающего лица (лиц), при условии предоставления таким сопровождающим лицом (лицами) нотариально заверенного согласия законных представителей (одного из них), а также свидетельств о рождении этих несовершеннолетних.
Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, достигших 14-летнего возраста, в отсутствие нахождения рядом с ними законных представителей осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность этих несовершеннолетних, при условии предоставления нотариально заверенного согласия законных представителей.