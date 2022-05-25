Вырваться из городов в мир сказочной природы, водоемов, водопадов, пушистых лесов и чистого воздуха. Посетить питомник собак хаски и узнать много интересных фактов. Все это в туре по Карелии на майские праздники.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

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Описание

Программа тура по дням

1 день Петрозаводск, “Дом Куклы”, сафари на квадроциклах

Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска по прибытии поезда №18 (~ 07:50). Туристы, приехавшие на более ранних поездах или на своем транспорте, подходят к месту встречи. Завтрак в уютном кафе. Если туристы приезжают позднее (поезд № 92 в 09:18), для них будет организована встреча на жд вокзале и бесплатный трансфер для встречи с группой на маршруте. В таком случае туристы завтракают самостоятельно. Экскурсия по столице Республики Карелии. Петрозаводск – младший брат Санкт-Петербурга, рожденный с ним в один год. Основал его в 1703 году Петр Великий. Вас ждет знакомство с историческим центром, памятником Петру I, губернаторским парком. Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где находится коллекция оригинальных скульптур, расположенная под открытым небом. Гид также покажет уютные ресторанчики и кафе, где Вы сможете отведать блюда национальной кухни. Экскурсия в частную галерею “Дом Куклы”. Здесь царит атмосфера сказки и добра. Вы познакомитесь с коллекцией авторских кукол Татьяны Калининой «Духи Карелии или Кижские домовые». А на память можете приобрести очаровательного ангелочка или домового. Обед с элементами карельской кухни и дегустацией алкоголя от карельского производителя. Размещение в выбранной гостинице. За дополнительную плату (заявка и оплата до начала тура): сафари на квадроциклах, 2 часа: Квадроцикл позволит вам наиболее тесно войти в контакт с природой и местным колоритом карельского мира и даст возможность добраться до затерянных и, возможно, ранее недосягаемых уголков! Маршруты проложены как с элементами экстремальных участков бездорожья, лесных затерянных троп, заболоченных участков, так и по равнинным и холмистым скоростным участкам грунтовых дорог.

2 день Центр по производству изделий из шунгита, заповедник "Кивач"

Завтрак в гостинице (шведский стол). Посещение центра по производству изделий из шунгита. Это уникальный минерал, который добывается в Карелии. Его целебные свойства были известны уже более 300 лет назад, а во времена Петра Великого был издан указ, по которому каждому солдату было предписано носить кусочек шунгита в своем походном ранце. Вам расскажут о его свойствах, угостят вкусным карельским чаем. Здесь вы отдохнете в шунгитовой пещере, чтобы организм зарядился живой энергией и сможете приобрести продукцию из шунгита от производителя. Выезд с гидом на загородную экскурсию в природный заповедник "Кивач". В заповеднике Вы полюбуетесь на самый известный в Карелии водопад Кивач. Он воспет в русской поэзии как «северный богатырь». Здесь же увидите карельскую березу – знаменитую «золушку» северных лесов, познакомитесь с коллекцией дендропарка и музеем Природы. Обед в кафе. Возвращение в Петрозаводск.

3 день Горный парк Рускеала