1 день

Осмотр Гирвасской ГЭС и озера Пизанец. Вулкан Гирвас

09:00 Встреча на вокзале г. Петрозаводск, размещение по джипам.

Завтрак в кафе города. Краткая ознакомительная экскурсия по городу, прогулка по онежской набережной.

10:00 Выезд из Петрозаводска по трассе «Кола».

Мы движемся по «старой мурманской трассе» — исторический путь, по которому проезжал Петр I на лечение в «Марциальные воды».

11:00 Посещение первого российского курорта «Марциальные воды». (Основан Петром I в 1719 г.).

Дегустация целебной воды из 3 подземных источников.

Дальнейшее движение в п. Гирвас.

12:00 Осмотр действующей Гирвасской ГЭС (Палеозерской ГЭС), возведённой в период с 1933 по 1951 год на скале вулканического происхождения.

Именно благодаря водосбросу ГЭС, который смыл грунт со скалы, и был обнаружен самый древний вулкан — Гирвас (3 миллиарда лет).

Продолжаем движение по маршруту — асфальт заканчивается, дорога становится всё хуже и хуже, и вот мы едем по узкой лесной дорожке с ветхими мостиками сквозь карельскую тайгу.

14:00 Привал на берегу красивого лесного озера, обед.

Бутерброды, пирожки и калитки с картошкой (карельская национальная выпечка). Свежие овощи. Горячий чай, кофе.

Дегустация бальзама и сладких наливок, приготовленных из натуральных карельских ягод и трав.

Подкрепившись, продолжаем путешествие. Наша сегодняшняя цель — озеро тектонического происхождения — Пизанец.

В отличие от большинства карельских озер, образованных движением ледника, озеро Пизанец — это разлом земной коры — длинный, узкий и невероятно глубокий.

Глубина этого небольшого с виду озера, по некоторым данным, достигает 200 метров!

16:00 Оставляем джипы, 10 минут пешком по лесной тропе и мы выходим на отвесный берег озера Пизанец. С верхней точки открывается красивейший вид на длинный скальный разлом, на дне которого находится озеро Пизанец.

Осмотр озера, прогулка по обрывистому берегу, фото. Возвращение к джипам, движение в п. Гимолы.

21:00 Прибытие в гостиницу, ужин.