Джиппинг по Карелии: туры от 2 дней в Петрозаводске
Мы будем пробовать карельские угощения, любоваться тайгой и делать отличные фото! Тур проводится в любые даты для групп от 2 человек.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Осмотр Гирвасской ГЭС и озера Пизанец. Вулкан Гирвас
09:00 Встреча на вокзале г. Петрозаводск, размещение по джипам.
Завтрак в кафе города. Краткая ознакомительная экскурсия по городу, прогулка по онежской набережной.
10:00 Выезд из Петрозаводска по трассе «Кола».
Мы движемся по «старой мурманской трассе» — исторический путь, по которому проезжал Петр I на лечение в «Марциальные воды».
11:00 Посещение первого российского курорта «Марциальные воды». (Основан Петром I в 1719 г.).
Дегустация целебной воды из 3 подземных источников.
Дальнейшее движение в п. Гирвас.
12:00 Осмотр действующей Гирвасской ГЭС (Палеозерской ГЭС), возведённой в период с 1933 по 1951 год на скале вулканического происхождения.
Именно благодаря водосбросу ГЭС, который смыл грунт со скалы, и был обнаружен самый древний вулкан — Гирвас (3 миллиарда лет).
Продолжаем движение по маршруту — асфальт заканчивается, дорога становится всё хуже и хуже, и вот мы едем по узкой лесной дорожке с ветхими мостиками сквозь карельскую тайгу.
14:00 Привал на берегу красивого лесного озера, обед.
Бутерброды, пирожки и калитки с картошкой (карельская национальная выпечка). Свежие овощи. Горячий чай, кофе.
Дегустация бальзама и сладких наливок, приготовленных из натуральных карельских ягод и трав.
Подкрепившись, продолжаем путешествие. Наша сегодняшняя цель — озеро тектонического происхождения — Пизанец.
В отличие от большинства карельских озер, образованных движением ледника, озеро Пизанец — это разлом земной коры — длинный, узкий и невероятно глубокий.
Глубина этого небольшого с виду озера, по некоторым данным, достигает 200 метров!
16:00 Оставляем джипы, 10 минут пешком по лесной тропе и мы выходим на отвесный берег озера Пизанец. С верхней точки открывается красивейший вид на длинный скальный разлом, на дне которого находится озеро Пизанец.
Осмотр озера, прогулка по обрывистому берегу, фото. Возвращение к джипам, движение в п. Гимолы.
21:00 Прибытие в гостиницу, ужин.
Путешествие к горе Воттоваара. Водопад Кивач
07:00 Ранний подъём, завтрак.
08:00 Выезд.
Наша цель — загадочная гора духов Воттоваара.
Гора Воттоваара — высшая точка Западно-Карельской возвышенности и древнейшее культовое место — священное место древних саамов.
С горы открываются красивейший вид на 360 градусов карельской тайги, озёр и болот.
По лесным дорогам подъезжаем почти к самой вершине горы Воттоваара.
09:00 Треккинг по самой вершине Воттоваары (всего порядка 5 км), осмотр сейдов и панорам, открывающихся с горы.
Фото.
Осенью потрясающие виды хвойной зелёной тайги разбавлены яркими желто-красными пятнами лиственных деревьев.
А многочисленные озёра, отражающие небо, выглядят насыщенно-синими.
12:00 Возвращение к машинам, выезд в обратном направлении.
14:00 Остановка в посёлке, обед в кафе.
17:00 Выезд на трассу «Кола», движение в Петрозаводск.
18:00 По пути — посещение заповедника «Кивач», осмотр знаменитого водопада Кивач.
Находится на реке Суна — одной из самых крупных карельских рек.
Высота водопада около 11 метров (вода падает с нескольких уступов).
Это третий по величине равнинный водопад Европы (после Рейнского и водопада Большой Янискенгас в Мурманской области).
Движение в Петрозаводск.
20:00 Прибытие в Петрозаводск.
Проживание
Тур предусматривает размещение в гостевом доме (подробности уточняйте при бронировании тура) в п. Гимолы.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от количества посадочных мест:
|При посадке 3 участника в машине + инструктор
|25 875 руб. /чел.
|При посадке 2 участника в машине + инструктор
|33 000 руб. /чел.
Варианты проживания
Гостевой дом
Проживание в номерах с удобствами.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Внедорожники (импортные полноприводные автомобили, топливо, водитель-гид)
- Проживание в гостевом доме
- Питание по программе на всём протяжении маршрута
- Дегустация алкогольных напитков, произведенных из карельских ягод и трав
- Входные платы
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Карельские сувениры из камня, бересты, дерева, национальные напитки, заготовки карельских грибов и ягод
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
1. Рюкзак.
Все личные вещи необходимо тщательно упаковать в туристический рюкзак. Сумки или чемоданы не подойдут, их будет очень неудобно переносить и укладывать в джипы.
2. Треккинговые непромокаемые ботинки (желательно высокие – выше косточки) или высокие кожаные берцы.
Если таких нет, можно взять резиновые сапоги, но целый день находиться в сапогах может быть некомфортно.
3. Кроссовки – можно будет надевать в лагерях.
Большую часть времени Вы будете находиться в ботинках на маршруте, кроссовки.
4. Верхняя одежда:
- туристическая непромокаемая куртка (или ветровка), с капюшоном. Куртка должна иметь манжеты на рукавах, хорошо прикрывать поясницу и плотно застёгиваться на молнию;
- брюки – лучше туристические непромокаемые, но хорошо подойдут и джинсы или любые прочные штаны, в которых Вам удобно;
- спортивный пуховик – для ночных посиделок у костра. По желанию, но его необходимо очень плотно свернуть и упаковать, чтобы не занимал много места;
- шапочка или кепка без сеток и отверстий, если не хотите надевать капюшон.
5. Нижняя одежда:
- свитер (толстовка) или пара толстых футболок (рубашек) с длинными рукавами;
- пара тёплых носков и тонкие носки на каждый день;
- лёгкие спортивные х/б штаны и лёгкая х/б майка – в качестве ночной пижамы;
- нательное белье;
- плавки, если захотите искупаться.
6. Средства личной гигиены и антимаскитные средства.
- полотенце, мыло, зубная щетка, зубная паста, и прочее;
- средства защиты от насекомых – комаров, слепней, мошек. Рекомендуем использовать аэрозольные средства фирмы «Gardex» для нанесения на открытые участки тела.
7. Документы: паспорт, водительские права (при наличии).
Документы лучше упаковать в полиэтиленовый пакет или специальный герметичный чехол и во время джип-тура хранить в кармане рюкзака. Рекомендуем сделать пару экземпляров ксерокопий первых страниц паспорта.
8. Деньги.
Рекомендуем всегда иметь при себе небольшую сумму наличных, чтобы при желании можно было быстро купить напитки или сладости в деревенских магазинах на маршруте джип-тура.
9. Личные вещи.
Рекомендуем взять с собой солнцезащитные очки, небольшой фонарик, небольшой перочинный нож, зажигалку, носовые платки, небольшую личную аптечку, сотовый телефон, наручные часы.
10. Можно взять фотоаппарат, видеокамеру.
Каковы правила техники безопасности на джип-турах?
Практически всё время, пока Вы находитесь на маршруте джип-тура, Вы находитесь в лесу. Большинство правил поведения связанно именно с этим.
- Всегда плотно застёгивайте куртку и одевайте капюшон, когда пробираетесь через кусты, идёте по узкой лесной дороге или просто отошли в лес недалеко от места лагеря.
- Когда идёте по лесу всегда смотрите под ноги! Чтобы осмотреться, сначала остановитесь.
- Переходя вброд ручьи, помните – камни под водой очень скользкие.
- На протяжении маршрута соблюдайте технику безопасности, с которой Вас ознакомят перед началом джип-тура.
- На протяжении маршрута – прислушивайтесь к советам инструктора. Всё это ради вашей же безопасности.
- Старайтесь принимать активное участие в организации привалов и лагерей, заготовке дров для костра и приготовлении пищи. В меру своих возможностей помогайте инструкторам – это в Ваших же интересах.
- Берегите природу. Не загрязняйте места лагерей пищевыми отходами и упаковкой. Для сбора мусора в каждом джипе есть специальные мусорные мешки.
Кроме того, существует ряд требований, непосредственно связанных с техникой безопасности при путешествии по бездорожью:
- К управлению автомобилем допускаются только лица, имеющие водительское удостоверение категории «В».
- К управлению автомобилем не допускаются лица в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
- Во время движения необходимо четко следовать указаниям инструктора, соблюдать рекомендуемую инструктором скорость движения. Стараться вести автомобиль плавно, избегать резких манёвров, ускорений и торможений. Помните, что на бездорожье и плохих дорогах сцепление шин с поверхностью и управляемость резко ухудшается. После преодоления луж и грязи, когда тормозные колодки мокрые, а протектор колёс забит глиной, у машины резко снижается эффективность тормозов. Первые несколько секунд тормоза могут отсутствовать вовсе.
- Необходимо всегда помнить о возможности появления встречного транспорта, нередко по таким дорогам движутся лесовозы. При этом нужно иметь в виду, что лесные дороги часто бывают очень узкими и на них помещается только одна машина, поэтому возможность разъезда с встречным транспортом может быть затруднена. Но даже на широких грунтовых дорогах встречный транспорт может быть очень опасным, поскольку может двигаться на высокой скорости по вашей стороне – вам в лоб. К этому всегда нужно быть готовым, особенно при прохождении поворотов.
- При движении по лесным дорогам и по бездорожью нужно всегда быть готовым к появлению препятствий на пути, причём не только на дороге. Это могут быть, большие камни, промоины, торчащие из земли брёвна и прочее. Кроме того, часто со стороны обочин на дорогу свешиваются ветки деревьев и кустарников, встречаются и низко весящие над дорогой стволы не до конца упавших деревьев. Такие препятствия могут быть крайне опасными – они могут разбить стекло и стать причиной серьёзной травмы. Поэтому машину нужно вести со скоростью, позволяющей, экстренно среагировать (маневрировать, снизиться скорость или даже остановиться) на любое внезапно появившееся препятствие.
- На бездорожье нередко бывают ситуации, когда необходимо полностью остановиться перед препятствием и выйти из машины для осмотра препятствия, принятия решения о возможности дальнейшего движения и выбора оптимальной и безопасной траектории движения. Преодоление некоторых препятствий (ветхие мосты, броды) может потребовать проведения предварительной разведки и подготовительных работ (иногда длительных) до начала движения.
- Часто для прохождения опасных и сложных препятствий необходима помощь другого человека – коллеги по экипажу или инструктора, который, находясь вне машины, указывает безопасную траекторию движения. Все эти действия выполняются под контролем инструктора.
- Помните, что маршруты джип-туров проложены по малоиспользуемым и заброшенным дорогам, поэтому качество этих дорог, их насыпей, мостов и т. п. может быть очень плохим и сильно измениться с того момента, когда здесь последний раз проезжала машина. Даже если на дороге видны следы протектора и кажется, что тут недавно проезжала машина, это не значит, что в данный момент движение по этим же следам безопасно. Всегда нужно быть внимательным и следовать советами и указаниям инструктора.
- Если преодоление препятствия требует особых навыков вождения или может подвергнуть опасности членов экипажа, инструктор может сам сесть за руль и преодолеть опасный участок, тем самым беря всю ответственность на себя. В особо опасных случаях, инструктор может принять решение о запрете движения по опасному участку и изменить маршрут движения группы.
- Если инструктор считает, что в данной дорожной ситуации навыки вождения клиента недостаточны или действия и реакции его не адекватны и дальнейшее движение может представлять опасность для экипажа или транспортного средства – инструктор может отстранить клиента от управления автомобилем на данном участке трассы.
- При остановке, необходимо помнить о других экипажах, следующих за вашим автомобилем, чтобы у них была возможность и место для безопасной остановки. Останавливаться нужно по возможности на ровных горизонтальных участках. Выходить из-за руля после остановки можно только после того как вы полностью убедились, что машина не может откатиться.
- Перед началом каждого джип-тура проходит мастер-класс, в ходе которого клиенты знакомятся с данными правилами и проходят инструктаж по технике безопасности. Мастер-класс также содержит большую практическую часть, где клиенты получают навыки вождения внедорожников и учатся проходить некоторые основные препятствия. Прохождение мастер-класса обязательно для каждого участника, желающего управлять внедорожником на маршруте джип-тура.
Предоставляются ли скидка для детей на участие в туре?
Стоимость на детей на джип-турах зависит от выбранного размещения (нужно ли отдельное место в номере и т. д.) – эти случаи рассматриваются в частном порядке.
Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете оформить на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие автомобили в туре?
Автомобили: TOYOTA Land Cruiser 70, 80, 90, Jeep Grand Cherokee.