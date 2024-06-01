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Авторский тур
3 дня
Величие Кижи и Валаама. Обзорный тур
Начало: Г. Петрозаводск
24 июня в 10:00
15 июля в 10:00
от 26 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Белые ночи в Карелии. Сокращенная программа
Начало: г. Петрозаводск
5 июля в 10:00
12 июля в 10:00
от 25 100₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Начало: г. Петрозаводск
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 66 400₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Мраморная сказка и старинные Кижи
Начало: г. Сортавала
23 июня в 10:00
7 июля в 10:00
от 32 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
От Ладоги до Белого моря
Начало: г. Сортавала
18 авг в 10:00
25 авг в 10:00
52 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Знакомство с Карелией
Начало: Г. Петрозаводск
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 25 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Любимые бренды Карелии
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
23 июня в 10:00
18 авг в 10:00
от 42 800₽ за человека
Авторский тур
6 дней
«Сказания Севера» и Соловки
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
24 июня в 10:00
1 июля в 10:00
74 400₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Большой рыбный тур. Джип-сафари
Начало: г. Петрозаводск
12 июня в 10:00
26 июня в 10:00
от 73 750₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Святой треугольник: Кижи, Валаам, Соловки за 5 дней
Начало: Г. Петрозаводск
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 47 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Чудеса на виражах. Индивидуальный тур в Карелию
Начало: г. Петрозаводск
1 июля в 10:00
1 авг в 10:00
от 43 800₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Рыбалка на джипах в Карелии
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 57 500₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Два дня в Карелии на ноябрьские праздники
Начало: г. Петрозаводск
5 ноя в 10:00
от 15 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Весёлый Новый год в Карелии
Начало: г. Петрозаводск
29 дек в 10:00
от 18 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Сказка в новогодней Карелии
Начало: г. Петрозаводск
29 дек в 10:00
от 31 800₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новогодние каникулы на базе отдыха в Карелии
Начало: г. Петрозаводск
31 дек в 10:00
от 20 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Зима в Карелии
Начало: г. Петрозаводск
29 ноя в 10:00
4 дек в 10:00
от 21 400₽ за человека
Авторский тур
4 дня
В Карелию на четыре дня. Осеннее приключение
Начало: г. Петрозаводск
17 окт в 10:00
24 окт в 10:00
28 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Легенды Севера. Очарование зимней Карелии
Начало: Г. Петрозаводск
28 ноя в 10:00
5 дек в 10:00
от 31 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
На Север! Зимнее путешествие в Карелию семьей
Начало: Россия, Республика Карелия, Петрозаводск
21 янв в 10:00
4 фев в 10:00
от 71 700₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Карельский эксклюзив
Начало: г. Петрозаводск
20 дек в 10:00
10 янв в 10:00
от 52 700₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Гора Воттоваара - Пизанец. Джип-тур
Начало: г. Петрозаводск
11 июня в 10:00
25 июня в 10:00
от 25 875₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Железнодорожный круиз в Карелию осенью
Начало: Россия, Москва
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
от 42 100₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новогодний колорит Карелии
Начало: Петрозаводск
29 дек в 10:00
от 28 800₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Выходные в Карелии на 3 дня. Осенне-зимний тур
Начало: г. Петрозаводск
6 сен в 10:00
13 сен в 10:00
от 22 200₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Зимний колорит. Индивидуальный тур в Карелию
Начало: г. Петрозаводск
29 ноя в 10:00
5 дек в 10:00
от 35 600₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Карелия в белом наряде: зимняя сказка в Петрозаводске, Приладожье и парке «Рускеала»
Пожить на берегу Ладожского озера, прокатиться вдоль шхер на аэролодке и увидеть топовые места
Начало: Петрозаводск, 09:00
13 дек в 08:00
23 дек в 08:00
43 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Водная стихия Карелии: от Онеги до Ладоги с проживанием в загородном комплексе
Проплыть на катере по шхерам, отдохнуть в домиках с панорамным видом и посетить топовые локации
Начало: Петрозаводск, аэропорт или ж. - д. вокзал, 09:00
21 июня в 09:00
25 июня в 09:00
62 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Популярная Карелия: топовые места и отдых в глэмпинге на берегу Ладоги
Посетить Кижи и Валаам, парк «Рускеала» и водопады и насладиться единением с природой
Начало: Петрозаводск, аэропорт или ж. - д. вокзал, 09:00
21 июня в 09:00
25 июня в 09:00
84 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕвгения1 июня 2024Поездка четко организована, никаких опозданий, все объясняют, доброжелательные экскурсоводы (Анна и Галина) и профессиональные водители.
- ИИгорь31 мая 2024Все прошло прекрасно.
- ТТатьяна31 мая 2024Тур в Карелию очень понравился! Экскурсоводы рассказываю очень интересно и увлекательно! Гиды влюблены в свой родной край, все расскажут, ответят на любые вопросы (о культуре, об истории, о природе) подскажут что стоит посетить в городе (музеи, рестораны, сувенирные лавки). Лучшие!
- ТТатьяна29 мая 2024Организаторы делали всё возможное для нашего комфортного отдыха. Любые проблемы решались мгновенно на месте, но проблем как таковых не было. Очень все внимательные и вежливые. Это очень положительно сказалось на нашем отдыхе. Всем огромное спасибо. Мы были довольны всем.
- ЭЭвелина28 мая 2024Тур " Знакомство с Карелией" очень интересный и познавательный. Завораживающая красота края, интересные факты истории и легенды от гидов.
- ММайя21 мая 2024Организация тура без нареканий, все четко, в соответствии с заявленной программой. Большое спасибо за яркие впечатления и отличное настроение!:)
- ЕЕлена17 мая 2024С огромным удовольствием провела праздничные выходные в Казани! Благодарю экскурсовода Татьяну! Профессионально, интересно. Была накладка при заселении в отель, но и это не испортило чудесного настроения. Путешествую не первый раз с Большой Страной, надежно, четко, отлично подобраны экскурсии. Благодарю!
- ТТатьяна15 мая 2024Круиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждого пассажира поистине материнской любовью.
- ААлександра15 мая 2024Организатор сопровождал нас на всех этапах тура. Было комфортно и спокойно с ними!
- ППавел5 мая 2024Отдых очень понравился. Было пару недочетов: Автобус долго ждали после сплава, на меня костюма не хватило (но потом инструктор дал свой,
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Водопад Кивач»
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