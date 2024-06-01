Туры на водопады Кивач

Найдено 29 туров в категории «Водопад Кивач» в Петрозаводске, цены от 15 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Величие Кижи и Валаама. Обзорный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Величие Кижи и Валаама. Обзорный тур
Начало: Г. Петрозаводск
24 июня в 10:00
15 июля в 10:00
от 26 900 за человека
Белые ночи в Карелии. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Белые ночи в Карелии. Сокращенная программа
Начало: г. Петрозаводск
5 июля в 10:00
12 июля в 10:00
от 25 100 за человека
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Начало: г. Петрозаводск
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 66 400 за человека
Мраморная сказка и старинные Кижи
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Мраморная сказка и старинные Кижи
Начало: г. Сортавала
23 июня в 10:00
7 июля в 10:00
от 32 500 за человека
От Ладоги до Белого моря
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
От Ладоги до Белого моря
Начало: г. Сортавала
18 авг в 10:00
25 авг в 10:00
52 000 за человека
Знакомство с Карелией
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Знакомство с Карелией
Начало: Г. Петрозаводск
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 25 900 за человека
Любимые бренды Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Любимые бренды Карелии
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
23 июня в 10:00
18 авг в 10:00
от 42 800 за человека
«Сказания Севера» и Соловки
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
«Сказания Севера» и Соловки
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
24 июня в 10:00
1 июля в 10:00
74 400 за человека
Большой рыбный тур. Джип-сафари
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Большой рыбный тур. Джип-сафари
Начало: г. Петрозаводск
12 июня в 10:00
26 июня в 10:00
от 73 750 за человека
Святой треугольник: Кижи, Валаам, Соловки за 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Святой треугольник: Кижи, Валаам, Соловки за 5 дней
Начало: Г. Петрозаводск
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 47 900 за человека
Чудеса на виражах. Индивидуальный тур в Карелию
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Чудеса на виражах. Индивидуальный тур в Карелию
Начало: г. Петрозаводск
1 июля в 10:00
1 авг в 10:00
от 43 800 за человека
Рыбалка на джипах в Карелии
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Рыбалка на джипах в Карелии
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 57 500 за человека
Два дня в Карелии на ноябрьские праздники
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Два дня в Карелии на ноябрьские праздники
Начало: г. Петрозаводск
5 ноя в 10:00
от 15 900 за человека
Весёлый Новый год в Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Весёлый Новый год в Карелии
Начало: г. Петрозаводск
29 дек в 10:00
от 18 000 за человека
Сказка в новогодней Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Сказка в новогодней Карелии
Начало: г. Петрозаводск
29 дек в 10:00
от 31 800 за человека
Новогодние каникулы на базе отдыха в Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогодние каникулы на базе отдыха в Карелии
Начало: г. Петрозаводск
31 дек в 10:00
от 20 000 за человека
Зима в Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Зима в Карелии
Начало: г. Петрозаводск
29 ноя в 10:00
4 дек в 10:00
от 21 400 за человека
В Карелию на четыре дня. Осеннее приключение
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
В Карелию на четыре дня. Осеннее приключение
Начало: г. Петрозаводск
17 окт в 10:00
24 окт в 10:00
28 500 за человека
Легенды Севера. Очарование зимней Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Легенды Севера. Очарование зимней Карелии
Начало: Г. Петрозаводск
28 ноя в 10:00
5 дек в 10:00
от 31 900 за человека
На Север! Зимнее путешествие в Карелию семьей
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
На Север! Зимнее путешествие в Карелию семьей
Начало: Россия, Республика Карелия, Петрозаводск
21 янв в 10:00
4 фев в 10:00
от 71 700 за человека
Карельский эксклюзив
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Карельский эксклюзив
Начало: г. Петрозаводск
20 дек в 10:00
10 янв в 10:00
от 52 700 за человека
Гора Воттоваара - Пизанец. Джип-тур
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Гора Воттоваара - Пизанец. Джип-тур
Начало: г. Петрозаводск
11 июня в 10:00
25 июня в 10:00
от 25 875 за человека
Железнодорожный круиз в Карелию осенью
🚌 На автобусе
🚉 На поезде
🎶 Музыкальные теплоходы
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Железнодорожный круиз в Карелию осенью
Начало: Россия, Москва
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
от 42 100 за человека
Новогодний колорит Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогодний колорит Карелии
Начало: Петрозаводск
29 дек в 10:00
от 28 800 за человека
Выходные в Карелии на 3 дня. Осенне-зимний тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Выходные в Карелии на 3 дня. Осенне-зимний тур
Начало: г. Петрозаводск
6 сен в 10:00
13 сен в 10:00
от 22 200 за человека
Зимний колорит. Индивидуальный тур в Карелию
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Зимний колорит. Индивидуальный тур в Карелию
Начало: г. Петрозаводск
29 ноя в 10:00
5 дек в 10:00
от 35 600 за человека
Карелия в белом наряде: зимняя сказка в Петрозаводске, Приладожье и парке «Рускеала»
🚗 На машине
❄️ На снегоходах
Авторский тур
3 дня
Карелия в белом наряде: зимняя сказка в Петрозаводске, Приладожье и парке «Рускеала»
Пожить на берегу Ладожского озера, прокатиться вдоль шхер на аэролодке и увидеть топовые места
Начало: Петрозаводск, 09:00
13 дек в 08:00
23 дек в 08:00
43 900 за человека
Водная стихия Карелии: от Онеги до Ладоги с проживанием в загородном комплексе
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
4 дня
Водная стихия Карелии: от Онеги до Ладоги с проживанием в загородном комплексе
Проплыть на катере по шхерам, отдохнуть в домиках с панорамным видом и посетить топовые локации
Начало: Петрозаводск, аэропорт или ж. - д. вокзал, 09:00
21 июня в 09:00
25 июня в 09:00
62 500 за человека
Популярная Карелия: топовые места и отдых в глэмпинге на берегу Ладоги
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
Популярная Карелия: топовые места и отдых в глэмпинге на берегу Ладоги
Посетить Кижи и Валаам, парк «Рускеала» и водопады и насладиться единением с природой
Начало: Петрозаводск, аэропорт или ж. - д. вокзал, 09:00
21 июня в 09:00
25 июня в 09:00
84 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Евгения
    1 июня 2024
    На Север! Зимнее путешествие в Карелию семьей
    Поездка четко организована, никаких опозданий, все объясняют, доброжелательные экскурсоводы (Анна и Галина) и профессиональные водители.
    Поездка четко организована, никаких опозданий, все объясняют, доброжелательные экскурсоводы (Анна и Галина) и профессиональные водителиПоездка четко организована, никаких опозданий, все объясняют, доброжелательные экскурсоводы (Анна и Галина) и профессиональные водителиПоездка четко организована, никаких опозданий, все объясняют, доброжелательные экскурсоводы (Анна и Галина) и профессиональные водители
  • И
    Игорь
    31 мая 2024
    Знакомство с Карелией
    Все прошло прекрасно.
  • Т
    Татьяна
    31 мая 2024
    Знакомство с Карелией
    Тур в Карелию очень понравился! Экскурсоводы рассказываю очень интересно и увлекательно! Гиды влюблены в свой родной край, все расскажут, ответят на любые вопросы (о культуре, об истории, о природе) подскажут что стоит посетить в городе (музеи, рестораны, сувенирные лавки). Лучшие!
    Тур в Карелию очень понравился!Тур в Карелию очень понравился!Тур в Карелию очень понравился!Тур в Карелию очень понравился!Тур в Карелию очень понравился!Тур в Карелию очень понравился!Тур в Карелию очень понравился!Тур в Карелию очень понравился!Тур в Карелию очень понравился!Тур в Карелию очень понравился!
  • Т
    Татьяна
    29 мая 2024
    Железнодорожный круиз в Карелию осенью
    Организаторы делали всё возможное для нашего комфортного отдыха. Любые проблемы решались мгновенно на месте, но проблем как таковых не было. Очень все внимательные и вежливые. Это очень положительно сказалось на нашем отдыхе. Всем огромное спасибо. Мы были довольны всем.
  • Э
    Эвелина
    28 мая 2024
    Знакомство с Карелией
    Тур " Знакомство с Карелией" очень интересный и познавательный. Завораживающая красота края, интересные факты истории и легенды от гидов.
  • М
    Майя
    21 мая 2024
    Железнодорожный круиз в Карелию осенью
    Организация тура без нареканий, все четко, в соответствии с заявленной программой. Большое спасибо за яркие впечатления и отличное настроение!:)
  • Е
    Елена
    17 мая 2024
    Любимые бренды Карелии
    С огромным удовольствием провела праздничные выходные в Казани! Благодарю экскурсовода Татьяну! Профессионально, интересно. Была накладка при заселении в отель, но и это не испортило чудесного настроения. Путешествую не первый раз с Большой Страной, надежно, четко, отлично подобраны экскурсии. Благодарю!
  • Т
    Татьяна
    15 мая 2024
    Железнодорожный круиз в Карелию осенью
    Круиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждого пассажира поистине материнской любовью.
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    Очень было приятно возвращаться в поезд, как домой после насыщенной экскурсионной программы. Прекрасно организованы все экскурсии. Наша сопровождающая Анна очень доброжелательно, доходчиво, спокойно объясняла все наши действия, отвечала на любые вопросы, всегда была рядом. Огромная благодарность нашим гидам: Марине в Петрозаводске за глубокое знание истории Карелии, местных обычаев, современных тенденций, за профессионализм, прекрасную интересную подачу информации, Наталье в Сортавале за любовь к своему городу, прекрасную подачу информации, артистизм, доброжелательность, Денису в Выборге за потрясающий артистизм, чувство юмора, глубочайшие знания истории города и страны. Несмотря на холодную погоду, мы увезли из Карелии самые теплые воспоминания. Большое спасибо за представленное удовольствие. Отдельный восторг вызвал национальный театр " Кантеле". Потрясающие голоса вокалистов, непревзойденное мастерство танцоров, талантливые музыканты. Круиз прошел на высшем уровне. Всем спасибо.

    Круиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждогоКруиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждогоКруиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждогоКруиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждогоКруиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждогоКруиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждогоКруиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждогоКруиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждогоКруиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждогоКруиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждого
  • А
    Александра
    15 мая 2024
    Чудеса на виражах. Индивидуальный тур в Карелию
    Организатор сопровождал нас на всех этапах тура. Было комфортно и спокойно с ними!
    Организатор сопровождал нас на всех этапах тура. Было комфортно и спокойно с ними!Организатор сопровождал нас на всех этапах тура. Было комфортно и спокойно с ними!Организатор сопровождал нас на всех этапах тура. Было комфортно и спокойно с ними!
  • П
    Павел
    5 мая 2024
    Большой рыбный тур. Джип-сафари
    Отдых очень понравился. Было пару недочетов: Автобус долго ждали после сплава, на меня костюма не хватило (но потом инструктор дал свой,
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    поэтому все было нормально) А так все было очень круто: Еда очень вкусная и разнообразная Инструкторы опытные и интересные люди С погодой повезло В общем спасибо за поездку!

    Отдых очень понравился. Было пару недочетов:Отдых очень понравился. Было пару недочетов:

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Водопад Кивач»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 29
  1. Величие Кижи и Валаама. Обзорный тур
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  3. Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
  4. Мраморная сказка и старинные Кижи
  5. От Ладоги до Белого моря
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рускеала
  2. Водопад Кивач
  3. Остров Валаам
  4. Марциальные воды
  5. Курорт Марциальные воды
  6. Ладожские шхеры
  7. Ладожское озеро
  8. Мраморный каньон
  9. Кивач
  10. Онежская набережная
Сколько стоит тур в Петрозаводске в июне 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "Водопад Кивач" можно забронировать 29 авторских туров от 15 900 до 84 000. Туристы уже оставили гидам 78 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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