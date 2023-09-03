Тур включает в себя знакомство со столицей Карелии, экскурсию в природный заповедник и активную программу на выбор — путешествие с ездовыми собаками или маршрут на снегоходах.
В свободное время можно насладиться беззаботностью и зимними пейзажами или отправиться на дополнительные экскурсии. Тур проводится для готовых групп.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Новогодний Петрозаводск
Прибытие в Карелию.
Завтрак в кафе города (шведский стол).
Обзорная экскурсия по новогоднему Петрозаводску.
Вас ждет знакомство со столицей Карелии. Вы узнаете, почему во времена Екатерины II Петрозаводск был известен на всю Российскую империю, прогуляетесь по уютному центру и увидите, как удачно сочетаются история и современность в облике города.
Трансфер в гостевой дом с заездом в супермаркет.
Заселение.
За доп. плату возможен заказ блюд из ресторана к новогоднему столу или бронирование новогоднего банкета в одном из ресторанов Петрозаводска, транспортное обслуживание от/до ресторана.
Свободный день или дополнительные активности
День отдыха, наслаждение природой и беззаботностью.
По Вашему пожеланию можно дополнительно заказать экскурсию или активный тур.
Заповедник Кивач и программа на выбор
Трансфер в заповедник Кивач.
Прогулка, осмотр водопада, музея природы и дендрария заповедника.
Кивач относится к геоморфологическим памятникам природы федерального ранга.
Водопад являлся вторым по величине равнинным водопадом Европы (после Рейнского). Вода падает четырьмя уступами с высоты 10,7 м. Водопад возник в результате пропиливания водами р. Суны толщи рыхлых четвертичных отложений до кровли диабазовой гряды.
Низвергаясь со скалы, поток углубил русло реки в толще озерных суглинков и супесей ниже гряды.
Первое упоминание о нем встречается в писцовой книге за 1566 год: «На Суне реке под Кивачем порогом — тоня».
Есть три версии происхождения названия водопада: русское — от слова «кивать», финское — от слова kivi (камень), карельское — от слова kivas (снеговая гора). Последнее толкование является наиболее вероятным, так как более всего соответствует огромному падуну, белому от пены.
Существует карельская легенда о том, как образовался Кивач. Родные сестры-реки Сунна и Шуя долго текли рядом, не желая расставаться. Сунна уступила сестре более удобное русло, а сама прилегла отдохнуть и уснула. Проснувшись Сунна («сон») обнаружила, что Шуя убежала далеко вперед, и бросилась догонять ее, переворачивая и дробя камни и скалы. В месте прорыва наибольшего препятствия и возник водопад.
Обед.
Далее программа на выбор:
Вариант 1. Экскурсия в питомник ездовых собак и северных оленей + катание в упряжках трек 2,5 км.
Пришло время забыть о работе и насладиться удивительной красотой карельской природы в коротком путешествии на собачьей упряжке!
В нашем питомнике вас встретят 40 лучших ездовых собак России — чемпионы и участники знаменитых гонок. Под их лапы ложились тысячи километров труднейших снежных трасс, с ними вы совершите незабываемую поездку на нарте по заповедному сосновому бору. Мы предлагаем путешествие 2,5 км в собачьих упряжках.
Также Вас ждет знакомство с красавцами северными оленями, наш оленевод расскажет о них максимально подробную информацию и предоставит возможность покормить их с рук ягелем.
На всех маршрутах впереди будет двигаться нарта гида, для обеспечения вашей безопасности. Вы сможете сами управлять нартой или насладиться поездкой как пассажир.
По возвращению на базу самое время поделиться своими впечатлениями с друзьями, отдохнуть, согреться у костра и выпить чаю со сладостями в традиционном чуме!
Вариант 2: Сафари на снегоходах.
Вас ждет 2-часовое сафари, пересеченная лесная трасса, невероятные пейзажи и множество эмоций.
Для детей на время сафари — мастер-класс по плетению из бересты в кафе на точке старта.
При благоприятной ледовой обстановке на сафари мы посетим старинную церковь, которой в 2020 году исполнилось 400 лет!
Архитектура церкви на Лычном острове идентична архитектуре утраченной Успенской церкви.
Деревня на Лычном Острове — одна из стариннейших и крупнейших деревень в Карелии, своей известностью обязана знаменитой церкви святых Петра и Павла, воздвигнутой в 1620 году и стоящей на наивысшей точке острова, деревню давно оставили ее жители, но сохранились их дома, с резными крылечками и бани по-черному на берегу.
Выбор программы производится при бронировании тура.
Окончание программы, трансфер в гостевой дом.
Экскурсия в деревню «Рубчойла» (по желанию), трансфер в Петрозаводск
Сбор вещей, освобождение дома.
За доп. плату: экскурсионная программа в этническую деревню «Рубчойла», мастер-класс по приготовлению национального блюда, обед.
Находится Рубчойла (иногда ее называют Рубчейла) в Пряжинском национальном районе. В этих местах испокон веков селились карелы. Их потомки живут здесь и по сей день.
По легенде, деревню основали три брата, которые пришли сюда с севера в поисках лучшей жизни. Три века назад Рубчойла была небольшой деревушкой в 7 домов, но зато население ее было зажиточным. Скота, согласно статистике держали в 2 раза больше, чем в окрестных селах.
Жители деревни жили весьма богато. Тут даже была своя кожевенная мастерская, а хромовые сапоги рубчойльских мастеров ценились далеко за пределами этих мест.
Трансфер в Петрозаводск.
Возвращение в Петрозаводск.
Отъезд домой.
Проживание
Тур предусматривает размещение в коттедже в деревне Шуя.
Стоимость программы при группе от 6 человека и двухместной посадке на снегоходе — 38 500 руб. /чел.
При заезде взимается залог 5 000 руб., который возвращается при выезде.
Варианты проживания
Гостевой дом
Коттедж в Карелии в деревне Шуя на участке 30 соток. Территория огорожена забором, вдоль которого растут сосны.
Отопление: первый этаж — тёплый пол, на втором конвекторы. В гостиной расположен дровяной камин.
Большой участок с газоном и зонами отдыха, мангальная зона, места очень много.
На участке расположена настоящая русская баня из бревна.
За баней находится песчаный пруд для купания
Мангал, коптилка, шампура входят в стоимость.
В 3 км от дома Магнит, Пятерочка, аптека.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостевом доме
- Трансфер от/до аэропорта и ж/д вокзала
- Обзорная экскурсия по новогоднему Петрозаводску
- Транспортное обслуживание
- Питание, указанное в программе (31.12 завтрак, 02.01 обед)
- Посещение водопада Кивач
- Программа на выбор: посещение питомника хаски и оленей, катание в упряжке трек 2,5 км или сафари на снегоходах 2 часа
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Заказ блюд из ресторана к новогоднему столу или бронирование новогоднего банкета в одном из ресторанов Петрозаводска, транспортное обслуживание от/до ресторана
- Экскурсионная программа в этническую деревню «Рубчойла», мастер-класс по приготовлению национального блюда, обед
- Дополнительные услуги
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.