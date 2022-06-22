Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска.

Гид встречает по прибытии поезда № 18 из Москвы (табличка с названием тура).

Туристы, приехавшие на более ранних поездах или на своем транспорте, подходят к месту встречи.

Завтрак в уютном кафе.

Экскурсия по столице Республики Карелии.

Петрозаводск – младший брат Санкт-Петербурга, рожденный с ним в один год.

Основал его в 1703 году Петр Великий.

Вас ждет знакомство с историческим центром, памятником Петру I, губернаторским парком.

Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где находится коллекция оригинальных скульптур, расположенная под открытым небом.

Гид также покажет уютные ресторанчики и кафе, где Вы сможете отведать блюда национальной кухни.

Посещение магазина с карельской продукцией, где Вы сможете приобрести любимые лакомства и сувениры из Карелии: форель слабосоленую, форелевую икру, варенье и сиропы из карельских ягод (морошки, клюквы, брусники, черники), знаменитый карельский бальзам и настойку из морошки, местные витаминные чаи и другие вкусности для себя и в подарок своим близким.

Автобусная экскурсия в природный заповедник «Кивач».

Поездка в заповедник «Кивач», где Вы полюбуетесь на самый известный в Карелии водопад, воспетый в русской поэзии как «северный богатырь».

Здесь же увидите настоящую карельскую березу – знаменитую «золушку» северных лесов, познакомитесь с коллекцией дендропарка и музеем Природы.

Вкусный обед.

Дегустация настойки из местных ягод в подарок.

За дополнительную плату (заявка и оплата до начала тура): посещение питомника ездовых собак, чаепитие в чуме и катание 2,5 км на собачьей упряжке.

Этот питомник ездовых собак один из самых больших в России!

Вас ждет знакомство с лучшими Сирбирскими и Аляскаинскими хаски России, победителями сложнейших гонок на длинные дистанции.

Увлекательный рассказ о собаках и их жизни, а главное – живое общение с этими пушистыми спортсменами!

Экскурсия к северным оленям, кормление ягелем с рук.

После увлекательной экскурсии Вы прокатитесь 2,5 км на собачьей упряжке в заснеженном карельском лесу, в сопровождение инструктора (2 человека на 1 нарте).

В завершении программы – чаепитие (травяной чай, печенье, выпечка, сладости).

Продолжительность: программа 1,5-2 часа + трансфер до Петрозаводска 70 км.

Размещение в выбранной гостинице.