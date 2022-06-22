Подарите себе и близким чудесные мартовские выходные в Карелии.
За два дня вы не познакомитесь со столицей Карелии, увидите известного «северного богатыря» — водопад Кивач и попробуете блюда национальной кухни.
А также прокатитесь по льду Онежского озеру на воздушной подушке на остров Кижи, где и узнаете об истории Карелии на активных экскурсиях и отведаете карельской выпечки.
Преимущества этого путешествия:
Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска.
Гид встречает по прибытии поезда № 18 из Москвы (табличка с названием тура).
Туристы, приехавшие на более ранних поездах или на своем транспорте, подходят к месту встречи.
Завтрак в уютном кафе.
Экскурсия по столице Республики Карелии.
Петрозаводск – младший брат Санкт-Петербурга, рожденный с ним в один год.
Основал его в 1703 году Петр Великий.
Вас ждет знакомство с историческим центром, памятником Петру I, губернаторским парком.
Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где находится коллекция оригинальных скульптур, расположенная под открытым небом.
Гид также покажет уютные ресторанчики и кафе, где Вы сможете отведать блюда национальной кухни.
Посещение магазина с карельской продукцией, где Вы сможете приобрести любимые лакомства и сувениры из Карелии: форель слабосоленую, форелевую икру, варенье и сиропы из карельских ягод (морошки, клюквы, брусники, черники), знаменитый карельский бальзам и настойку из морошки, местные витаминные чаи и другие вкусности для себя и в подарок своим близким.
Автобусная экскурсия в природный заповедник «Кивач».
Поездка в заповедник «Кивач», где Вы полюбуетесь на самый известный в Карелии водопад, воспетый в русской поэзии как «северный богатырь».
Здесь же увидите настоящую карельскую березу – знаменитую «золушку» северных лесов, познакомитесь с коллекцией дендропарка и музеем Природы.
Вкусный обед.
Дегустация настойки из местных ягод в подарок.
За дополнительную плату (заявка и оплата до начала тура): посещение питомника ездовых собак, чаепитие в чуме и катание 2,5 км на собачьей упряжке.
Этот питомник ездовых собак один из самых больших в России!
Вас ждет знакомство с лучшими Сирбирскими и Аляскаинскими хаски России, победителями сложнейших гонок на длинные дистанции.
Увлекательный рассказ о собаках и их жизни, а главное – живое общение с этими пушистыми спортсменами!
Экскурсия к северным оленям, кормление ягелем с рук.
После увлекательной экскурсии Вы прокатитесь 2,5 км на собачьей упряжке в заснеженном карельском лесу, в сопровождение инструктора (2 человека на 1 нарте).
В завершении программы – чаепитие (травяной чай, печенье, выпечка, сладости).
Продолжительность: программа 1,5-2 часа + трансфер до Петрозаводска 70 км.
Размещение в выбранной гостинице.
Завтрак в гостинице.
Экскурсии за дополнительную плату.
Вариант 1: поездка в музей-заповедник «Кижи» (проезд из Петрозаводска на СВП – судно на воздушной подушке (по ледовой обстановке).
Зимой заснеженный остров «Кижи» выглядит необыкновенно красиво и чарующе: безмолвие спящей природы в гармонии с красотой деревянных кижских церквей.
10:00 Отправление из Петрозаводска на СВП (судно на воздушной подушке «Хивус-10»).
Вы совершите увлекательное путешествие по заснеженному Онежскому озеру.
Катер имеет просторный салон, в котором даже в сильные морозы поддерживается комфортная температура.
Окна в салоне расположены по всему периметру, что дает прекрасный обзор и позволяет всем пассажирам любоваться природой.
Время в пути в одну сторону 1 час 30 минут.
Обзорная экскурсия «Шедевры острова Кижи».
Знакомство с жемчужиной русского деревянного зодчества — Кижским архитектурным ансамблем.
Вы осмотрите уникальные многоглавые храмы и иконописное убранство Покровской церкви Кижского погоста, войдете в дом заонежского крестьянина, узнаете, как и чем жили эти люди, увидите церковь Воскрешения Лазаря — старейшую в России, которая почиталась как православная святыня.
Чаепитие с ароматным «кижским» чаем, вкусной карельской выпечкой и дополнительным рассказом об особенностях зимнего быта заонежан.
Продолжительность пребывания на острове: 3 часа.
14:30 Отправление с острова Кижи в Петрозаводск.
16:00 Прибытие на набережную Онежского озера.
Включено: проезд по маршруту "Петрозаводск – о. Кижи – Петрозаводск" (судно на воздушной подушке «Хивус-10»), обзорная экскурсия «Шедевры острова Кижи», дополнительная программа, чаепитие.
Вариант 2: для любителей активного отдыха: катание на снегоходе, 2 часовая программа.
Это замечательный выбор для знакомства с активным зимним отдыхом в Карелии.
Маршрут проходит по подготовленной трассе в сопровождении опытного инструктора.
Эта программа не требует специальной подготовки.
В стоимость включено: подбор экипировки, инструктаж по управлению снегоходом и технике безопасности, обучение навыкам управления снегоходом на тренировочном полигоне, часовое сафари по лесной трассе.
Трансфер на ж/д вокзал в г. Петрозаводске.
Отъезд вечерним поездом домой.
Если Вы хотите продлить свой отдых в Карелии, мы забронируем дополнительное проживание в гостинице или в загородном клубе.
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Петрозаводск.Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|2-местный номер
|1-местный номер
|Доп. место
|"Заречная" 3*
|5 800
|7 200
|5 400
|"Северная" 4*
|6 500
|7 900
|5 700
|Скидки
|150 руб./чел. – пенсионеры / школьники до 16 лет
Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Возьмите с собой то, что обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Погода в Карелии капризная и переменчивая. Когда зимой Вы долго находитесь на свежем воздухе, ощущение холода усиливается даже, если на улице нет сильного мороза. Рекомендуем брать непромокаемую и непродуваемую верхнюю одежду. Одевайте несколько слоев одежды – это дает больше тепла.
Рекомендуем взять с собой:
авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Если Вы хотите подселение в номер, мы можем поставить пометку о вашем желании.
Изначально договор и счет выставляется с доплатой за одноместное размещение, если подселение находится, стоимость тура пересчитывается.
Для мужчины подселение в номер находится крайне редко, для женщин более вероятно.
В связи с вступлением в силу новых Правил предоставления гостиничных услуг, в соотв. с п. 18 указанных правил, с 01.01.2021:
Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста, осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность находящихся вместе с ними родителей (усыновителей, опекунов), сопровождающего лица (лиц), при условии предоставления таким сопровождающим лицом (лицами) нотариально заверенного согласия законных представителей (одного из них), а также свидетельств о рождении этих несовершеннолетних.
Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, достигших 14-летнего возраста, в отсутствие нахождения рядом с ними законных представителей осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность этих несовершеннолетних, при условии предоставления нотариально заверенного согласия законных представителей.
Опытный гид-экскурсовод сопровождает туристов по всему маршруту, который предусмотрен программой тура. Наш гид встретит вас на жд вокзале в день начала тура и попрощается на ж/д вокзале только в день окончания тура. Он экскурсовод и групповод в одном лице. По всем возникающим во время тура вопросам, в первую очередь,обращайтесь именно к вашему гиду. Мы всегда стараемся оперативно решать возникающие ситуации. На некоторых туристических объектах экскурсии ведут только местные лицензированные гиды.
Питание на маршрутах организуется в кафе или ресторанах (как правило, комплексное). Все объекты питания имеют соответствующие сертификаты и лицензии. Иногда, исходя из условий маршрута, питание может быть сухим пайком. Питание в групповом экскурсионном туре заказывается и оплачивается заранее на всю группу, поэтому если Вы по каким-либо причинам не кушаете вместе с группой, компенсация в денежном эквиваленте не производиться. Завтраки в гостиницах и на базах отдыха в Карелии могут быть организованы в формате «шведский стол» или «комплекс». Обращайте внимание при бронировании тура, какой тип завтраков предоставляется в гостинице.
Если вам нельзя употреблять в пищу определенные продукты по состоянию здоровья или по личным убеждениям, просим сообщать данную информацию заранее при бронировании тура! По возможности, мы учтем эти особенности в питании.
Не рекомендуется употреблять спиртные напитки до и во время проведения экскурсии. Туристы должны соблюдать правила личной безопасности, строго следовать рекомендациям сопровождающих и не подвергать опасности свою жизнь и жизнь окружающих. Во время путешествия необходимо бережно относиться к оборудованию гостиниц и мест питания, автобусов, поездов, суднам на воздушной подушке, а также к памятникам природы, истории и культуры.