1 день

В гости к карельскому Деду Морозу

Встречаемся на ж/д вокзале г. Петрозаводска под часами на основном здании со стороны перрона (по времени прибытия поезда № 18 Москва — Петрозаводск).

Идем завтракать в ресторан, чтобы сразу настроиться на отличное приключение.

Шведский стол к вашим услугам — здесь каждый найдет еду по душе.

Во время завтрака поближе знакомимся с гидом и другими участниками тура.

Рассаживаемся по автобусам и отправляемся навстречу приключениям!

Первая остановка — вотчина карельского Деда Мороза «Талвиукко».

Здесь у дедушки красивый дом, упряжка тундровых оленей, хаски и маламуты!

Кстати, с хаски и маламутами можно познакомиться поближе: собаки очень ласковые и любят фотографироваться с гостями.

В вотчине волшебника участвуем в двух активных программах — Северная сага и Мир Калевалы.

Активная программа «Северная сага». Прикоснемся к прекрасному миру Крайнего Севера и самобытной культуре древних саамов, узнаем больше об обитателях подворья Талвиукко и обязательно заведем новых друзей! А еще прокатимся на настоящих финских санях potkuri и посетим Резеденцию Карельского Дед Мороза!

После погружения в мир карельского эпоса и древних народов Карелии, отправляемся пить ароматный травяной чай с карельскими пирогами и калитками.

Посещение вотчины Талвиукко и карельское чаепитие наполняет нас теплом, бодростью, прекрасным настроением, а наши телефоны — отличными воспоминаниями о нашем путешествии.

Возвращаемся в автобус и едем на нашу базу отдыха — «Морошка» (1-1,5 в пути).

База отдыха расположена среди вековых корабельных сосен на живописном берегу Сямозера, одного из крупнейших и красивейших озер Карелии.

Заселяемся в номера и идем обедать.

Свободное время проводим так, как нам хочется: гуляем по дорожкам базы отдыха, вовлекаем других участников группы в зимние игры, лепим снеговика, уединяемся в своем номере, чтобы почитать или немного вздремнуть.

Ужинаем и отправляемся отдыхать.