Легенды Карелии

Приглашаем вас в необыкновенный тур в Карелию

5
3 отзыва
Приглашаем вас в необыкновенный тур в Карелию.

Благодаря оптимальному насыщенному маршруту вы без суеты и спешки увидите две самые известные достопримечательности Карелии, которые ежегодно привлекают тысячи посетителей.

Вы побываете в горном парке Рускеала и познакомитесь с его Мраморным каньоном, подземными лабиринтами и пещерами.

После отдыха в одной из гостиниц города Сортавала, вы отправитесь в одно из самых почитаемых святых мест России – остров Валаам.
Легенды Карелии
Легенды Карелии
Легенды Карелии
Легенды Карелии
Легенды Карелии
Легенды Карелии
Легенды Карелии
Легенды Карелии
Легенды Карелии
Легенды Карелии
Легенды Карелии
Легенды Карелии
Легенды Карелии
Легенды Карелии
Легенды Карелии
Легенды Карелии
Легенды Карелии
Легенды Карелии
Легенды Карелии
Легенды Карелии
Легенды Карелии
Легенды Карелии
Легенды Карелии
Легенды Карелии
Легенды Карелии
Легенды Карелии
Легенды Карелии
Легенды Карелии
Легенды Карелии
Легенды Карелии
Легенды Карелии
Легенды Карелии
Легенды Карелии
Легенды Карелии
Легенды Карелии
Легенды Карелии
Легенды Карелии
Ближайшие даты:
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даты

Программа тура по дням

1 день
Экскурсия по Петрозаводску, центра Шунгита, д. Киндасово, мастер-класс

По прибытии поезда №18 встреча с гидом на ж/д вокзале под часами со стороны перрона.

Завтрак в кафе города.

Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску и пешеходная экскурсия по уникальному музею современного искусства под открытым небом (экспозиция скульптур на набережной Онежского озера).

Во время экскурсии Вы познакомитесь с историей города, а также с его современным обликом.

Вас ждет осмотр исторических площадей, посещение Губернаторского парка, Кафедрального собора А.Невского и прогулка по набережной Онежского озера.

Посещение центра Шунгита.

Вас ждет знакомство с загадочным минералом, здесь Вы узнаете о свойствах шунгита и его применении, посетите шунгитовую релакс-комнату, отдых в которой подарит вам невероятный заряд живой энергии.

После мы угостим Вас карельским иван-чаем.

Выезд в удивительную карельскую деревню Киндасово, первое упоминание о которой зафиксировано в книгах 1496 года.

Основное местное население-это народность с милым названием «карелы-людики».

Деревня стоит на берегу прекрасной реки Шуя.

После экскурсии по деревне Вас ждет мастер-класс по игре на традиционных карельских пастушьих музыкальных инструментах (torvi, pili).

Согреет всех фирменный Киндасовский чай, заваренный на чистейшей родниковой воде с карельскими травами и карельские пирожки.

Возвращение в Петрозаводск.

Завтрак включен в стоимость.

Экскурсия по Петрозаводску, центра Шунгита, д. Киндасово, мастер-классЭкскурсия по Петрозаводску, центра Шунгита, д. Киндасово, мастер-классЭкскурсия по Петрозаводску, центра Шунгита, д. Киндасово, мастер-классЭкскурсия по Петрозаводску, центра Шунгита, д. Киндасово, мастер-класс
2 день
Экскурсии на выбор: остров Кижи и сплав по Шуе

Завтрак в кафе гостиницы.

Экскурсии на выбор (бронь только заранее, оплата на месте).

  • Поездка на «комете» на остров Кижи (1 час 20 мин. по Онежскому озеру. На острове – 4 часа).

Место сбора группы – памятник Петру I на набережной Онежского озера, самостоятельное прибытие.

Остров Кижи – жемчужина Заонежья, расположен среди Кижских шхер.

Главной достопримечательностью острова является музей деревянного зодчества, в центре которого расположен ансамбль Кижского погоста.

Во время экскурсии по острову Вы посетите традиционный дом крестьянина, узнаете много нового о карельских ремеслах и традициях, послушаете колокольные звоны и увидите одну из главных православных святынь Русского Севера – церковь Воскрешения Лазаря.

  • Сплав на рафтах (надувные плоты) по красивейшей реке Шуя – расстояние 8 км, 4 порога, 1 категория сложности.

Место сбора группы – пл.Гагарина д.1, самостоятельное прибытие.

Безопасность гарантируется опытными инструкторами.

Ограничений по возрасту нет.

Пикник на природе – обед.

Возвращение в Петрозаводск.

Завтрак включен в стоимость.

Экскурсии на выбор: остров Кижи и сплав по ШуеЭкскурсии на выбор: остров Кижи и сплав по ШуеЭкскурсии на выбор: остров Кижи и сплав по ШуеЭкскурсии на выбор: остров Кижи и сплав по Шуе
3 день
Кивач, Гирвас и Марциальные Воды

Завтрак в кафе гостиницы.

Выезд на Загородную Экскурсию в заповедник Кивач – старейший в России и первый в Карелии.

Во время экскурсии по заповеднику Вы увидите самый известный водопад Карелии – Кивач и дендрарий знаменитой карельской березы.

Посещение древнего вулкана Гирвас.

К счастью, вулкан уже недействующий, но мы можем увидеть застывшую лаву, вулканические породы и удивительной красоты пейзажи.

Экскурсия на первый российский курорт «Марциальные Воды».

Уникальная возможность попробовать целебную воду из 3-х источников, известных со времен Петра 1.

Обед в пути.

Возвращение в Петрозаводск.

Завтрак и обед включен в стоимость.

Кивач, Гирвас и Марциальные ВодыКивач, Гирвас и Марциальные ВодыКивач, Гирвас и Марциальные ВодыКивач, Гирвас и Марциальные ВодыКивач, Гирвас и Марциальные Воды
4 день
Горный парк Рускеала и Сортавала

Завтрак в кафе гостиницы.

Отправление в самый красивый уголок Карелии – Приладожье.

В пути – обед.

Экскурсия в знаменитый Горный парк Рускеала.

Отвесные мраморные стены каньона производят сильнейшее впечатление на посетителей.

После окончания экскурсии у вас есть уникальная возможность проехать на ретро-поезде до города Сортавала.

Прибытие в Сортавала.

Размещение в гостинице «Каунис» в г.Сортавала /заезды с 3.07 и с 21.08 – «Ламберг».

Завтрак и обед включен в стоимость.

Горный парк Рускеала и СортавалаГорный парк Рускеала и СортавалаГорный парк Рускеала и СортавалаГорный парк Рускеала и Сортавала
5 день
Остров Валаам

Завтрак в кафе гостиницы

Отправление по Ладожскому озеру на остров Валаам (45 мин. в пути на «метеоре»).

На Валааме полная программа: экскурсия по Центральной  усадьбе монастыря и экскурсия на Воскресенский скит.

Обед в монастырской трапезной (постный).

Валаам – Северный Афон, святая обитель, волшебная земля.

В свое время на Валламе любили бывать Н.Рерих, И.Шишкин, А.Куинджи, Ф.Тютчев, представители династии Романовых, видные церковные деятели.

Вас Валаам не оставит равнодушным!

Возвращение в Сортавала.

Трансфер на вокзал.

Отправление поезда в Москву.

Завтрак и обед включен в стоимость.

Остров ВалаамОстров ВалаамОстров ВалаамОстров Валаам

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

 

«Карелия»

(Петрозаводск) +

отель в Сортавала

«Фрегат» (Петрозаводск)

+

отель в Сортавала

двухместный номер38 45041 450
одноместный номер50 20055 400
доп. место32 400 (только до 12 лет)34 450

Детям до 12 лет (включительно) предоставляется скидка 3 100 рублей.

В заезды 03.07 и 21.08  проживание в Сортавала в загородном клубе "Ламберг".

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в выбранной гостинице
  • Экскурсионное, транспортное обслуживание
  • Питание, указанное в программе тура
  • Входные билеты в музеи
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно из г. Сортавала
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Экскурсия на остров Кижи – 3 200 руб. /чел.
  • Сплав по реке Шуя:взрослый – 1 400 руб. /чел. ребенок до 12 лет – 1 200 руб. /чел.
  • Взрослый – 1 400 руб. /чел.
  • Ребенок до 12 лет – 1 200 руб. /чел
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Документ, удостоверяющий личность, в герметичной упаковке (для детей – свидетельство о рождении).
2. Полис обязательного медицинского страхования.
3. Удобная обувь – кроссовки или кеды.
4. Непромокаемая, ветрозащитная куртка.
5. Дождевик.
6. Теплый свитер или теплый спортивный костюм (толстовка, штаны).
7. Брюки спортивные.
8. Легкий головной убор.
9. Купальный костюм.
10. Солнцезащитные очки.
11. Предметы личной гигиены: мыло, полотенце, зубную щетку и зубную пасту.
12. Репеленты и средства от укусов комаров и клещей.
13. Личная аптечка.
14. Фото и видеоаппаратура + герметичная упаковка к ним на случай дождя.
15. Небольшой рюкзак (20-30 л).

Как организована встреча?

В день начала тура туристы встречаются с гидом у входа на вокзал со стороны перрона. Встреча с поезда №18(Москва-Петрозаводск).

Если туристы приезжают раньше – ожидание. Если туристы приезжают более поздними поездами, чем поезд №18 – трансфер за дополнительную плату.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие правила посещения монастырей и храмов?

Во время посещения святых мест просьба соблюдать дресс-код. Женщины – юбка, платок, покрытые плечи. Мужчины – брюки (не шорты)

Будут ли клещи, комары или змеи на маршруте?

Период с начала мая до середины июня особо опасен в связи с активностью энцефалитных клещей. Заранее подготовьтесь к поездке в Карелию в данный период – сделайте профилактическую прививку от клещевого энцефалита, возьмите с собой специальную мазь, а также одежду и головные уборы, максимально закрывающие все части тела.

Комары встречаются повсеместно с конца мая по начало сентября, но особенно активны с начала июня до середины июля. Мокрецы наиболее активные утром и вечером. Мошки, внешне напоминающие мух, нападают днем. Слепни наиболее активны в жаркие, солнечные дни. Не забудьте средство от комаров и мошки.

В некоторых районах Карелии водятся змеи. Они неагрессивны, но мы рекомендуем туристам воздерживаться от прогулок по высокой траве и выбирать для путешествий закрытую обувь.

Какая погода в туре?

Климат в Карелии умеренно-континентальный. Лето прохладное, но возможна продолжительная жара. Погода часто меняется, бывают грозы и затяжные дожди. Вода в реках и озерах прогревается в конце июня – июле до 18-20 градусов С. До середины лета держаться белые ночи.

Погода в Карелии изменчива, совершенно внезапно может усилиться ветер, а на озерах начаться шторм. Особенно это касается Онежского и Ладожского озер. В связи с этим возможны изменения в экскурсионных программах, связанных с передвижением по воде.

При большой волне на Ладожском озере быстроходные суда по техническим причинам не выходят на маршрут, а заменяются тихоходными. Поэтому время в пути до острова Валаам до 2-х часов в одну сторону (вместо 50 минут), а экскурсионная программа на острове сокращается или изменяется (при невозможности добраться на тот или иной скит по погодным условиям водным путем).

Какие необходимо иметь при себе документы?

В связи с объявлением г. Сортавала приграничной зоной, всем туристам, посещающим данный регион, иметь при себе удостоверение личности (общегражданские паспорта, детям – свидетельства о рождении) для возможного прохождения паспортного контроля.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
19 июня 2022
Все вовремя, четко и без сбоев.
О
1 июня 2022
Организаторы молодцы! Всё четко, быстро и по делу. И всегда на связи. Спасибо Юле!
В
31 мая 2022
На все вопросы ответили спокойно и доходчиво, предложили все возможные варианты.

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