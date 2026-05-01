Накануне вечером мы встретим вас на станции. Желающие могут прибыть на своём автомобиле сразу в посёлок Ууксу.

Сегодня после завтрака выдвигаемся к Уксинской озовой гряде. Озовые гряды представляют собой вытянутые холмы или валы. Они являются результатом деятельности ледников. Уксинская озовая гряда является одной из самых высоких в регионе и достигает высоты около 50 метров. Она простирается на несколько километров и представляет собой живописный ландшафт с разнообразными формами рельефа. Здесь можно увидеть крутые склоны, глубокие овраги и небольшие озёра. В одном из таких мы и осуществим прогулку на сапах.

Устроим поздний обед, а вечером соберёмся на ужин и попаримся в бане.