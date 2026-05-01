Мы побываем на родниковом озере Уксинской озовой гряды, а также погрузимся в атмосферу, царящую над Питкярантским заливом. Аренда необходимого снаряжения входит в стоимость.
Описание тура
Организационные детали
Список вещей:
— Личный термос для чая (0,5 — 1л.)
— Паспорт и полис ОМС в герметичной упаковке
— Одежда для SUP-прогулок: для жаркой погоды — футболка и шорты из синтетической ткани, для прохладной погоды — неопреновый комбинезон (можно взять у нас в прокат). ДЖИНСЫ И ДРУГАЯ ХЛОПКОВАЯ ОДЕЖДА НЕ ПОДХОДЯТ!
— Обувь для катания: в жаркую погоду катаемся босиком, в остальное время — неопреновые ботики или неопреновые носки + кроксы.
— Сланцы и купальные принадлежности для посещения бани.
— Полотенце банное
— Бейсболка
— Солнцезащитные очки
— Крем от загара
Программа тура по дням
На сапах по озеру Уксинской озовой гряды
Накануне вечером мы встретим вас на станции. Желающие могут прибыть на своём автомобиле сразу в посёлок Ууксу.
Сегодня после завтрака выдвигаемся к Уксинской озовой гряде. Озовые гряды представляют собой вытянутые холмы или валы. Они являются результатом деятельности ледников. Уксинская озовая гряда является одной из самых высоких в регионе и достигает высоты около 50 метров. Она простирается на несколько километров и представляет собой живописный ландшафт с разнообразными формами рельефа. Здесь можно увидеть крутые склоны, глубокие овраги и небольшие озёра. В одном из таких мы и осуществим прогулку на сапах.
Устроим поздний обед, а вечером соберёмся на ужин и попаримся в бане.
Ладожское наслаждение: Питкярантский залив
Позавтракав, отправимся к Питкярантскому заливу Ладоги. Во время Великой Отечественной войны здесь проходили ожесточённые бои между советскими и финскими войсками. На берегах залива сохранились многочисленные укрепления и памятники, посвящённые этим событиям.
При хорошей погоде доплывём до острова Вуоратсу и полюбуемся Ладожскими шхерами. Во время прогулки устроим перекус. Пообедаем, соберём вещи и поедем на станцию.
До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|15 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание
- Трансфер от/до вокзала
- Аренда сап-комплекта
- Баня
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Проживание
- Ж. - д. билеты до Сортавалы и обратно
- Прокат гидрокостюма (при необходимости) - 1500 руб
- Аренда банных веников (по желанию) - 200 руб
- Маршруты могут быть изменены исходя из погодных условий, доступности в конкретный сезон и подготовленности группы