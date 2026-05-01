Мои заказы

Выходные в Карелии на природе: сапы, баня и Ладога

Полюбоваться просторами, прогуляться по родниковому озеру и перезагрузиться
Приглашаем вас в мини-путешествие по Карелии. Свежий воздух, солнце и сапборды — наше комбо замечательного отдыха. Будем париться в бане и вкусно есть.

Мы побываем на родниковом озере Уксинской озовой гряды, а также погрузимся в атмосферу, царящую над Питкярантским заливом. Аренда необходимого снаряжения входит в стоимость.
Выходные в Карелии на природе: сапы, баня и Ладога
Выходные в Карелии на природе: сапы, баня и Ладога
Выходные в Карелии на природе: сапы, баня и Ладога

Описание тура

Организационные детали

Список вещей:
— Личный термос для чая (0,5 — 1л.)
— Паспорт и полис ОМС в герметичной упаковке
— Одежда для SUP-прогулок: для жаркой погоды — футболка и шорты из синтетической ткани, для прохладной погоды — неопреновый комбинезон (можно взять у нас в прокат). ДЖИНСЫ И ДРУГАЯ ХЛОПКОВАЯ ОДЕЖДА НЕ ПОДХОДЯТ!
— Обувь для катания: в жаркую погоду катаемся босиком, в остальное время — неопреновые ботики или неопреновые носки + кроксы.
— Сланцы и купальные принадлежности для посещения бани.
— Полотенце банное
— Бейсболка
— Солнцезащитные очки
— Крем от загара

Программа тура по дням

1 день

На сапах по озеру Уксинской озовой гряды

Накануне вечером мы встретим вас на станции. Желающие могут прибыть на своём автомобиле сразу в посёлок Ууксу.

Сегодня после завтрака выдвигаемся к Уксинской озовой гряде. Озовые гряды представляют собой вытянутые холмы или валы. Они являются результатом деятельности ледников. Уксинская озовая гряда является одной из самых высоких в регионе и достигает высоты около 50 метров. Она простирается на несколько километров и представляет собой живописный ландшафт с разнообразными формами рельефа. Здесь можно увидеть крутые склоны, глубокие овраги и небольшие озёра. В одном из таких мы и осуществим прогулку на сапах.

Устроим поздний обед, а вечером соберёмся на ужин и попаримся в бане.

На сапах по озеру Уксинской озовой грядыНа сапах по озеру Уксинской озовой грядыНа сапах по озеру Уксинской озовой грядыНа сапах по озеру Уксинской озовой грядыНа сапах по озеру Уксинской озовой грядыНа сапах по озеру Уксинской озовой грядыНа сапах по озеру Уксинской озовой грядыНа сапах по озеру Уксинской озовой гряды
2 день

Ладожское наслаждение: Питкярантский залив

Позавтракав, отправимся к Питкярантскому заливу Ладоги. Во время Великой Отечественной войны здесь проходили ожесточённые бои между советскими и финскими войсками. На берегах залива сохранились многочисленные укрепления и памятники, посвящённые этим событиям.

При хорошей погоде доплывём до острова Вуоратсу и полюбуемся Ладожскими шхерами. Во время прогулки устроим перекус. Пообедаем, соберём вещи и поедем на станцию.

До новых встреч!

Ладожское наслаждение: Питкярантский заливЛадожское наслаждение: Питкярантский заливЛадожское наслаждение: Питкярантский заливЛадожское наслаждение: Питкярантский залив

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник15 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание
  • Трансфер от/до вокзала
  • Аренда сап-комплекта
  • Баня
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Проживание
  • Ж. - д. билеты до Сортавалы и обратно
  • Прокат гидрокостюма (при необходимости) - 1500 руб
  • Аренда банных веников (по желанию) - 200 руб
  • Маршруты могут быть изменены исходя из погодных условий, доступности в конкретный сезон и подготовленности группы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Станция «Иля-Ууксу», около 23:15 (при прибытии рекомендуемым рейсом из Санкт-Петербурга). Прибытие запланировано за день до начала тура
Завершение: Станция «Иля-Ууксу», около 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег
Олег — ваша команда гидов в Питкяранте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 26 туристов
Мой путь в активный и экстремальный туризм начался со сплавов на каяках по бурным рекам Урала и Алтая в 2006 году. С тех пор много сплавлялся на каяке в различных
читать дальшеуменьшить

регионах нашей страны — Урал, Алтай, Саяны, Кавказ, Карелия, Кольский полуостров. С 2010 года, резко изменив вектор жизни, стал работать каяк-гидом в Карелии, в 2012 основал клуб активного туризма, в 2018 создал базу активного туризма в Северном Приладожье. За это время в походы с нами сходило множество людей, оценив чёткость организации, качество снаряжения, подготовку и увлечённость. Каякерский бэкграунд и давняя большая любовь к морю сложились в восхитительный пазл — и морской каякинг стал главным направлением нашего клуба. Каждый год мы расширяли предложения. В настоящее время мы предлагаем походы на морских каяках по озёрам и морям Карелии и Кольского полуострова, а также прогулки на велосипедах, сапах и лыжах.

Похожие туры на «Выходные в Карелии на природе: сапы, баня и Ладога»

Водопады Юканкоски и река Тулемайоки: велопутешествие по Карелии
На велосипеде
Велотуры
2 дня
Водопады Юканкоски и река Тулемайоки: велопутешествие по Карелии
Отдохнуть от городской суеты, попариться в баньке и исколесить карельские леса
Начало: Станция «Иля-Ууксу», около 23:15 (при прибытии рек...
30 мая в 08:30
6 июн в 08:30
15 000 ₽ за человека
Перезагрузка в Приладожье с йогой, баней, сибирским чаном и сапами (всё включено)
На машине
4 дня
Перезагрузка в Приладожье с йогой, баней, сибирским чаном и сапами (всё включено)
Посетить Валаам и Ладожские шхеры, отдохнуть душой и телом на природе и ни о чём не беспокоиться
Начало: Карелия, д. Ууксу, ул. Сплавная, 17, 14:00
1 июн в 14:00
8 июн в 14:00
51 000 ₽ за человека
15 000 ₽ за человека