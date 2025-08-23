Найдено 2 тура в Питкяранте , цены от 19 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году

На велосипеде 2 дня Водопады Юканкоски и река Тулемайоки: велотур по Карелии Отдохнуть от городской суеты, попариться в баньке и исколесить карельские леса Начало: Станция «Иля-Ууксу», около 23:15 (при прибытии рек... 19 000 ₽ за человека На машине 4 дня Перезагрузка в Приладожье с йогой, баней, сибирским чаном и сапами (всё включено) Посетить Валаам и Ладожские шхеры, отдохнуть душой и телом на природе и ни о чём не беспокоиться Начало: Карелия, д. Ууксу, ул. Сплавная, 17, 14:00 49 750 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Питкяранте

Самые популярные туры в Питкяранте Водопады Юканкоски и река Тулемайоки: велотур по Карелии Перезагрузка в Приладожье с йогой, баней, сибирским чаном и сапами (всё включено) В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных тура 😍 из 2 Сколько стоит тур в Питкяранте в июле 2025 Сейчас в Питкяранте можно забронировать 2 тура от 19 000 до 49 750.

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