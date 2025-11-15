Накануне вечером мы встретим вас на станции. Желающие могут прибыть на своём автомобиле сразу в посёлок Ууксу.

Сегодня начинаем наше велопутешествие с прогулки к водопадам Юканкоски. Их также называют «Белые мосты». Водопад состоит из двух каскадов высотой 17 и 11 метров. Это один из самых высоких водопадов Карелии. Внизу находится небольшой омут, где вода успокаивается после падения. Юканкоски окружён густым лесом, что создаёт особую атмосферу уединения и спокойствия.

Перекусим в пути, а уже по возвращении на базу плотно пообедаем и поужинаем. Вы также сможете попариться в баньке.