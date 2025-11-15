Мои заказы

Водопады Юканкоски и река Тулемайоки: велотур по Карелии

Отдохнуть от городской суеты, попариться в баньке и исколесить карельские леса
Будем долго гнать велосипед, чтобы насладиться неповторимой атмосферой, царящей у природных достопримечательностей Карелии. Посетим водопады Юканкоски, а также отправимся к реке Тулемайоки, чтобы увидеть местные водосбросы. На высокопроходимых фэтбайках маршруты будут комфортными.

Питание и аренда транспорта включены в стоимость, поэтому вам остаётся только крутить педали и любоваться окружающими пейзажами.
Описание тура

Организационные детали

Список вещей:
— Личный термос для чая (0,5 — 1 л.)
— Небольшой рюкзачок
— Паспорт и полис ОМС
— Одежда для велопрогулок (по сезону): термобелье + флиска + ветро-, влагозащитная куртка (мембранка) и штаны из СИНТЕТИЧЕСКОЙ ТКАНИ, также рекомендуем взять в рюкзак утепление для остановок (для прохладного времени). ДЖИНСЫ И ДРУГАЯ ХЛОПКОВАЯ ОДЕЖДА НЕ ПОДХОДЯТ!
— Удобную обувь по сезону (пару для катания, пару для приезда — отъезда).
— Пару перчаток
— Налобный фонарь (может быть актуально для ранней весны и осени)
— Купальные принадлежности для посещения бани
— Сланцы (кроксы, тапочки) для дома и бани
— Полотенце банное
— Пенка для сидения (хоба)
— Мы катаемся в шлемах, под шлем нужно взять бандану или бафф
— Очки велосипедные (спортивные) или защитные

Программа тура по дням

1 день

Прогулка до водопадов Юканкоски

Накануне вечером мы встретим вас на станции. Желающие могут прибыть на своём автомобиле сразу в посёлок Ууксу.

Сегодня начинаем наше велопутешествие с прогулки к водопадам Юканкоски. Их также называют «Белые мосты». Водопад состоит из двух каскадов высотой 17 и 11 метров. Это один из самых высоких водопадов Карелии. Внизу находится небольшой омут, где вода успокаивается после падения. Юканкоски окружён густым лесом, что создаёт особую атмосферу уединения и спокойствия.

Перекусим в пути, а уже по возвращении на базу плотно пообедаем и поужинаем. Вы также сможете попариться в баньке.

2 день

Водосбросы реки Тулемайоки

Позавтракав, стартуем на велопрогулку к реке Тулемайоки. Увидим местные водосбросы, полакомимся перекусом на природе и вернёмся на базу.

После обеда вас ждёт трансфер на станцию. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет19 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Трансфер от/до вокзала
  • Прокат фэтбайка (Stels Navigator 680 MD)
  • Баня
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Ж/д билеты до Карелии и обратно
  • Аренда банных веников - 200 руб
  • Тур состоится при наборе группы от 2-х человек
  • Маршруты могут быть изменены исходя из погодных условий, доступности в конкретный сезон и подготовленности группы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Станция «Иля-Ууксу», около 23:15 (при прибытии рекомендуемым рейсом из Санкт-Петербурга). Прибытие запланировано за день до начала тура
Завершение: Станция «Иля-Ууксу», около 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег
Олег — ваша команда гидов в Питкяранте
Провели экскурсии для 21 туриста
Мой путь в активный и экстремальный туризм начался со сплавов на каяках по бурным рекам Урала и Алтая в 2006 году. С тех пор много сплавлялся на каяке в различных
читать дальше

регионах нашей страны — Урал, Алтай, Саяны, Кавказ, Карелия, Кольский п-ов. С 2010 года, резко изменив вектор своей жизни, стал работать каяк-гидом в Карелии, в 2012 основал свой клуб активного туризма, в 2018 создал базу активного туризма в Северном Приладожье. За это время в походы с нами сходило множество людей, оценив четкость организации, качество снаряжения, нашу подготовку и увлеченность. Каякерский бэкграунд и давняя большая любовь к морю сложились в восхитительный пазл — и морской каякинг стал главным направлением нашего клуба. Каждый год мы расширяли свое предложение. В настоящее время мы предлагаем походы на морских каяках по озерам и морям Карелии и Кольского полуострова. Вело, SUP-туры и лыжные прогулки в Карелии с проживанием на нашей клубной базе.

