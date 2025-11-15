Водопады Юканкоски и река Тулемайоки: велотур по Карелии
Отдохнуть от городской суеты, попариться в баньке и исколесить карельские леса
Будем долго гнать велосипед, чтобы насладиться неповторимой атмосферой, царящей у природных достопримечательностей Карелии. Посетим водопады Юканкоски, а также отправимся к реке Тулемайоки, чтобы увидеть местные водосбросы. На высокопроходимых фэтбайках маршруты будут комфортными.
Питание и аренда транспорта включены в стоимость, поэтому вам остаётся только крутить педали и любоваться окружающими пейзажами.
Описание тура
Организационные детали
Список вещей: — Личный термос для чая (0,5 — 1 л.) — Небольшой рюкзачок — Паспорт и полис ОМС — Одежда для велопрогулок (по сезону): термобелье + флиска + ветро-, влагозащитная куртка (мембранка) и штаны из СИНТЕТИЧЕСКОЙ ТКАНИ, также рекомендуем взять в рюкзак утепление для остановок (для прохладного времени). ДЖИНСЫ И ДРУГАЯ ХЛОПКОВАЯ ОДЕЖДА НЕ ПОДХОДЯТ! — Удобную обувь по сезону (пару для катания, пару для приезда — отъезда). — Пару перчаток — Налобный фонарь (может быть актуально для ранней весны и осени) — Купальные принадлежности для посещения бани — Сланцы (кроксы, тапочки) для дома и бани — Полотенце банное — Пенка для сидения (хоба) — Мы катаемся в шлемах, под шлем нужно взять бандану или бафф — Очки велосипедные (спортивные) или защитные
Программа тура по дням
1 день
Прогулка до водопадов Юканкоски
Накануне вечером мы встретим вас на станции. Желающие могут прибыть на своём автомобиле сразу в посёлок Ууксу.
Сегодня начинаем наше велопутешествие с прогулки к водопадам Юканкоски. Их также называют «Белые мосты». Водопад состоит из двух каскадов высотой 17 и 11 метров. Это один из самых высоких водопадов Карелии. Внизу находится небольшой омут, где вода успокаивается после падения. Юканкоски окружён густым лесом, что создаёт особую атмосферу уединения и спокойствия.
Перекусим в пути, а уже по возвращении на базу плотно пообедаем и поужинаем. Вы также сможете попариться в баньке.
2 день
Водосбросы реки Тулемайоки
Позавтракав, стартуем на велопрогулку к реке Тулемайоки. Увидим местные водосбросы, полакомимся перекусом на природе и вернёмся на базу.
После обеда вас ждёт трансфер на станцию. До новых встреч!
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
19 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Питание
Трансфер от/до вокзала
Прокат фэтбайка (Stels Navigator 680 MD)
Баня
Услуги гида
Что не входит в цену
Ж/д билеты до Карелии и обратно
Аренда банных веников - 200 руб
Тур состоится при наборе группы от 2-х человек
Маршруты могут быть изменены исходя из погодных условий, доступности в конкретный сезон и подготовленности группы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Станция «Иля-Ууксу», около 23:15 (при прибытии рекомендуемым рейсом из Санкт-Петербурга). Прибытие запланировано за день до начала тура
Завершение: Станция «Иля-Ууксу», около 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Олег — ваша команда гидов в Питкяранте
Провели экскурсии для 21 туриста
Мой путь в активный и экстремальный туризм начался со сплавов на каяках по бурным рекам Урала и Алтая в 2006 году. С тех пор много сплавлялся на каяке в различных
регионах нашей страны — Урал, Алтай, Саяны, Кавказ, Карелия, Кольский п-ов.
С 2010 года, резко изменив вектор своей жизни, стал работать каяк-гидом в Карелии, в 2012 основал свой клуб активного туризма, в 2018 создал базу активного туризма в Северном Приладожье. За это время в походы с нами сходило множество людей, оценив четкость организации, качество снаряжения, нашу подготовку и увлеченность. Каякерский бэкграунд и давняя большая любовь к морю сложились в восхитительный пазл — и морской каякинг стал главным направлением нашего клуба. Каждый год мы расширяли свое предложение. В настоящее время мы предлагаем походы на морских каяках по озерам и морям Карелии и Кольского полуострова. Вело, SUP-туры и лыжные прогулки в Карелии с проживанием на нашей клубной базе.