Лыжная Карелия: тур по живописным заснеженным маршрутам

Полюбоваться Ладожскими шхерами, попариться в бане и замереть от красоты северной природы
Тур для активных любителей зимы! Вас ждут яркие впечатления, свежий воздух и умиротворяющие пейзажи северной природы.

Наше путешествие начнётся с лыжной прогулки по полуострову Хунукка, где с мыса Импиниеми открываются захватывающие виды на шхеры Ладоги, словно сошедшие с полотен великих художников. Мы также пройдём по уединённой тропе вдоль реки Укса, ведущей к шумному порогу-водопаду Храмина. Присоединяйтесь!
Описание тура

Организационные детали

Мы используем высококачественные пластиковые лыжи для классического хода с насечкой — Salomon Snowscape 7 Grip и Tisa Adventure Step, которые предназначены для походов по лесу и пересечённой местности, в том числе в отсутствие подготовленных трасс. На лыжи установлены простые и надёжные механические крепления Shamov стандарта SNS. Лыжи укомплектованы комфортными утёпленными ботинками разных размеров — Spain Viper Pro под SNS крепления и лёгкими алюминиевыми палками Marpetti.

Правила:

На территории базы и во время лыжных выходов участники должны соблюдать простые, но важные правила:

— По соображениям пожарной безопасности, бережного отношения к природе и внимательного отношения к нашим соседям, мы не используем фейерверки и звукоусиливающую аппаратуру (тем, кто не может на природе находиться без привычного звукового сопровождения — наушники в помощь).

— Курение и использование открытого огня (газовые горелки) в помещениях и ближе 5 метров к постройкам не допускается. Курящим участникам, по требованию, предоставляем банки для окурков на базе и специальные пеналы на маршруте.

— Категорически не приветствуется неумеренное употребление алкоголя, наша программа — это спортивно-туристическое мероприятие.

— Мы ожидаем от наших гостей позитивного настроя и умения бесконфликтно коммуницировать в группе.

Взять с собой:

— Личный термос для чая (0,5 — 1 л).
— Небольшой рюкзачок.
— Паспорт и полис ОМС в герметичной упаковке.
— Одежда для лыжных прогулок (по сезону): термобельё + флиска + ветрозащитная куртка (мембранка) и штаны, также рекомендуем взять в рюкзак легкий пуховик для остановок.
— Две пары теплых перчаток.
— Шерстяные носки.
— Лыжные гамаши («фонарики»), если есть (специально покупать не нужно).
— Сланцы и купальные принадлежности для посещения бани.
— Полотенце для бани.
— Пенка для сидения.

Программа тура по дням

1 день

Начало маршрута: прогулка по полуострову Хунукка

Накануне вечером мы встретим вас на станции. Желающие могут прибыть на своём автомобиле сразу в посёлок Ууксу.

Сегодня после завтрака отправляемся в поселок Импилахти к началу лыжного маршрута. Нас ждёт захватывающая прогулка по полуострову Хунукка к мысу Импиниеми, откуда открывается прекрасный вид на Ладожские шхеры. В пути перекусим: бутерброды с сыром и колбасой, шоколад и горячий чай.

Вернёмся на базу, где пообедаем и отдохнём. Вечером можно расслабиться в дровяной бане.

2 день

К водопаду Храмина

Позавтракав, снова отправляемся к началу маршрута. Сегодняшняя лыжная прогулка пройдёт по живописному лесу вдоль реки Укса, ведущей к порогу-водопаду Храмина. По дороге предусмотрен перекус (бутерброды с сыром и колбасой, шоколад и чай). Вернёмся на базу, чтобы пообедать и отдохнуть.

Затем доставим вас на ж/д станцию «Иля-Ууксу». До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет19 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трёхразовое питание
  • Трансфер от/до вокзала
  • Прокат лыж и ботинок
  • Баня
  • Сопровождение гида
Что не входит в цену
  • Переезд до Иля-Ууксу и обратно
  • Веники для бани - 200 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Станция «Иля-Ууксу», около 23:15 (при прибытии рекомендуемым рейсом из Санкт-Петербурга). Прибытие запланировано за день до начала тура
Завершение: Станция «Иля-Ууксу», около 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег
Олег — ваша команда гидов в Питкяранте
Провели экскурсии для 21 туриста
Мой путь в активный и экстремальный туризм начался со сплавов на каяках по бурным рекам Урала и Алтая в 2006 году. С тех пор много сплавлялся на каяке в различных
регионах нашей страны — Урал, Алтай, Саяны, Кавказ, Карелия, Кольский п-ов. С 2010 года, резко изменив вектор своей жизни, стал работать каяк-гидом в Карелии, в 2012 основал свой клуб активного туризма, в 2018 создал базу активного туризма в Северном Приладожье. За это время в походы с нами сходило множество людей, оценив четкость организации, качество снаряжения, нашу подготовку и увлеченность. Каякерский бэкграунд и давняя большая любовь к морю сложились в восхитительный пазл — и морской каякинг стал главным направлением нашего клуба. Каждый год мы расширяли свое предложение. В настоящее время мы предлагаем походы на морских каяках по озерам и морям Карелии и Кольского полуострова. Вело, SUP-туры и лыжные прогулки в Карелии с проживанием на нашей клубной базе.

