Тур для активных любителей зимы! Вас ждут яркие впечатления, свежий воздух и умиротворяющие пейзажи северной природы. Наше путешествие начнётся с лыжной прогулки по полуострову Хунукка, где с мыса Импиниеми открываются захватывающие виды на шхеры Ладоги, словно сошедшие с полотен великих художников. Мы также пройдём по уединённой тропе вдоль реки Укса, ведущей к шумному порогу-водопаду Храмина. Присоединяйтесь!

Описание тура

Организационные детали

Мы используем высококачественные пластиковые лыжи для классического хода с насечкой — Salomon Snowscape 7 Grip и Tisa Adventure Step, которые предназначены для походов по лесу и пересечённой местности, в том числе в отсутствие подготовленных трасс. На лыжи установлены простые и надёжные механические крепления Shamov стандарта SNS. Лыжи укомплектованы комфортными утёпленными ботинками разных размеров — Spain Viper Pro под SNS крепления и лёгкими алюминиевыми палками Marpetti.

Правила:

На территории базы и во время лыжных выходов участники должны соблюдать простые, но важные правила:

— По соображениям пожарной безопасности, бережного отношения к природе и внимательного отношения к нашим соседям, мы не используем фейерверки и звукоусиливающую аппаратуру (тем, кто не может на природе находиться без привычного звукового сопровождения — наушники в помощь).

— Курение и использование открытого огня (газовые горелки) в помещениях и ближе 5 метров к постройкам не допускается. Курящим участникам, по требованию, предоставляем банки для окурков на базе и специальные пеналы на маршруте.

— Категорически не приветствуется неумеренное употребление алкоголя, наша программа — это спортивно-туристическое мероприятие.

— Мы ожидаем от наших гостей позитивного настроя и умения бесконфликтно коммуницировать в группе.

Взять с собой:

— Личный термос для чая (0,5 — 1 л).

— Небольшой рюкзачок.

— Паспорт и полис ОМС в герметичной упаковке.

— Одежда для лыжных прогулок (по сезону): термобельё + флиска + ветрозащитная куртка (мембранка) и штаны, также рекомендуем взять в рюкзак легкий пуховик для остановок.

— Две пары теплых перчаток.

— Шерстяные носки.

— Лыжные гамаши («фонарики»), если есть (специально покупать не нужно).

— Сланцы и купальные принадлежности для посещения бани.

— Полотенце для бани.

— Пенка для сидения.