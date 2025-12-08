Наше путешествие начнётся с лыжной прогулки по полуострову Хунукка, где с мыса Импиниеми открываются захватывающие виды на шхеры Ладоги, словно сошедшие с полотен великих художников. Мы также пройдём по уединённой тропе вдоль реки Укса, ведущей к шумному порогу-водопаду Храмина. Присоединяйтесь!
Описание тура
Организационные детали
Мы используем высококачественные пластиковые лыжи для классического хода с насечкой — Salomon Snowscape 7 Grip и Tisa Adventure Step, которые предназначены для походов по лесу и пересечённой местности, в том числе в отсутствие подготовленных трасс. На лыжи установлены простые и надёжные механические крепления Shamov стандарта SNS. Лыжи укомплектованы комфортными утёпленными ботинками разных размеров — Spain Viper Pro под SNS крепления и лёгкими алюминиевыми палками Marpetti.
Правила:
На территории базы и во время лыжных выходов участники должны соблюдать простые, но важные правила:
— По соображениям пожарной безопасности, бережного отношения к природе и внимательного отношения к нашим соседям, мы не используем фейерверки и звукоусиливающую аппаратуру (тем, кто не может на природе находиться без привычного звукового сопровождения — наушники в помощь).
— Курение и использование открытого огня (газовые горелки) в помещениях и ближе 5 метров к постройкам не допускается. Курящим участникам, по требованию, предоставляем банки для окурков на базе и специальные пеналы на маршруте.
— Категорически не приветствуется неумеренное употребление алкоголя, наша программа — это спортивно-туристическое мероприятие.
— Мы ожидаем от наших гостей позитивного настроя и умения бесконфликтно коммуницировать в группе.
Взять с собой:
— Личный термос для чая (0,5 — 1 л).
— Небольшой рюкзачок.
— Паспорт и полис ОМС в герметичной упаковке.
— Одежда для лыжных прогулок (по сезону): термобельё + флиска + ветрозащитная куртка (мембранка) и штаны, также рекомендуем взять в рюкзак легкий пуховик для остановок.
— Две пары теплых перчаток.
— Шерстяные носки.
— Лыжные гамаши («фонарики»), если есть (специально покупать не нужно).
— Сланцы и купальные принадлежности для посещения бани.
— Полотенце для бани.
— Пенка для сидения.
Программа тура по дням
Начало маршрута: прогулка по полуострову Хунукка
Накануне вечером мы встретим вас на станции. Желающие могут прибыть на своём автомобиле сразу в посёлок Ууксу.
Сегодня после завтрака отправляемся в поселок Импилахти к началу лыжного маршрута. Нас ждёт захватывающая прогулка по полуострову Хунукка к мысу Импиниеми, откуда открывается прекрасный вид на Ладожские шхеры. В пути перекусим: бутерброды с сыром и колбасой, шоколад и горячий чай.
Вернёмся на базу, где пообедаем и отдохнём. Вечером можно расслабиться в дровяной бане.
К водопаду Храмина
Позавтракав, снова отправляемся к началу маршрута. Сегодняшняя лыжная прогулка пройдёт по живописному лесу вдоль реки Укса, ведущей к порогу-водопаду Храмина. По дороге предусмотрен перекус (бутерброды с сыром и колбасой, шоколад и чай). Вернёмся на базу, чтобы пообедать и отдохнуть.
Затем доставим вас на ж/д станцию «Иля-Ууксу». До новых встреч!
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|19 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трёхразовое питание
- Трансфер от/до вокзала
- Прокат лыж и ботинок
- Баня
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Переезд до Иля-Ууксу и обратно
- Веники для бани - 200 ₽