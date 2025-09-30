Мои заказы

На гребне волны. Кострома - Плес

Активный летний тур на выходные в Кострому и Плес. Ваше приключение начнется с увлекательного сплава. Отдых на лесной поляне и туристический обед, приготовленный для вас на костре. Романтика и драйв.
Полная перезагрузка и яркие впечатления. Заряженные вернетесь в комфортную гостиницу.

На следующий день отправитесь любоваться удивительными пейзажами Плеса, как с берега, так и с борта теплохода. А завершится тур обзорной экскурсией по Костроме и покупкой вкусных сувениров!

5
3 отзыва
На гребне волны. Кострома - Плес
На гребне волны. Кострома - ПлесФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
На гребне волны. Кострома - ПлесФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Сплав на байдарках «Таинственная Меза»

10:40-11:00 Прибытие в г. Кострома.

Сбор группы на ж/д вокзале Кострома-Новая.

Обед в кафе города.

Начало программы.

Сплав на байдарках “Таинственная Меза” (обязательно взять сменную одежду для сплава!).

Плавное течение реки, буйство летней зелени, легкий взмах весла, несмолкающий птичий щебет.

Отдых на лесной поляне и туристический обед, приготовленный для вас на костре.

Романтика и драйв.

Полная перезагрузка и яркие впечатления.

Сплавной трек 10 км (2,5-3 часа на воде).

Программа рассчитана на 6 часов.

Подходит новичкам и детям от 3-х лет.

Выезд в Кострому (~ 30 минут).

Заселение в гостиницу, свободное время.

Сплав на байдарках «Таинственная Меза»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Экскурсия в г. Плес, прогулка на теплоходе по Волге. Кострома

Завтрак в гостинице.

09:00 Сбор в холле (с вещами).

Выезд на экскурсию.

Переезд в г. Плёс (~ 1 час).

Город Плёс удивительно красив, его даже называют «жемчужиной Волги» и «русским самоцветом».

В Плесе нет архитектурных шедевров, зато там неповторимые шедевры природной красоты.

Обзорная пешеходная экскурсия по городу позволит увидеть Плёс во всей красе: высокую Соборную гору, где уже давно не стоят крепостные стены – лишь столетние березы, царственный Успенский собор, луковки старинных церквей и уходящие за горизонт волжские просторы.

Теплоходная прогулка по Волге – вы насладитесь красотой великой русской реки и видами Плёса.

Возвращение в Кострому.

15:30 Обед в кафе города.

Обзорная экскурсия по городу Кострома – жемчужина Золотого кольца России!

Кострома – старейший ювелирный центр, ремесленный и купеческий город на Волге, а прекрасно сохранившийся ансамбль особняков XVIII- XIX веков, узорчатых деревянных домиков и веерное расположение улиц придает ей особенное, неповторимое очарование.

Вы полюбуетесь Пожарной каланчой – выдающимся памятником классицизма, зданием Гауптвахты, Домом сенатора Борщова, ознакомитесь с великолепно сохранившимся ансамблем Торговых рядов, которые исправно несут свою службу до сих пор, увидите памятник Ивану Сусанину, В. И. Ленину, побываете на территории второго Костромского кремля.

19:00 Трансфер на ж/д вокзал Кострома-Новая.

Экскурсия в г. Плес, прогулка на теплоходе по Волге. Кострома
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:

ГостиницаСтоимость
ВзрослыйДетский (до 14 лет)
Снегурочка 3*24 00023 000
Московская застава 3*25 00024 000
Я-Отель 4* / Волга 4*28 00027 000

Доплата за одноместное размещение отели 3* — 3 000 руб.

Доплата за одноместное размещение отели 4* — 4 000 руб.

Варианты проживания

Гостиница «Снегурочка» 3

1 ночь

Гостиница Снегурочка в Костроме удаленa от центра на 2.1 км. Вы можете посмотреть фото и локацию гостиницы на карте. Гостиница "Снегурочка" был открыта в 2008 году. К услугам посетителей 55 комфортных номеров, которые оборудованы всей необходимой техникой и удобной мебелью.

Гостиница «Снегурочка» 3
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Московская застава» 3

1 ночь

Удачным выбором гостиницы в Костроме является «Московская застава». По всей территории действует Wi-Fi, также имеется частная парковка. Стойка регистрации работает круглосуточно, гости могут обращаться по всем интересующим вопросам.

Вниманию гостей представлены элегантные номера, оснащенные стильной и комфортабельной мебелью, LED-телевизором со спутниковыми телеканалами, кондиционером, телефоном и собственной ванной комнатой с набором средств личной гигиены, полотенец и феном.

Гостиница «Московская застава» 3
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Я-Отель» 4

1 ночь

«Я-отель» занимает современное 4-этажное здание, расположенное рядом с Богоявленско-Анастасиинским монастырем. Гостям предоставляется расширенный спектр услуг, включая питание.

Номерной фонд отеля оформлен в современном стиле. Над дизайном комнат трудились московские художники. В комнатах есть не только удобная кровать и другая мебель, но и рабочее место, чтобы гости отеля могли продолжать работать, находясь в деловой поездке.

На территории гостиницы работает ресторанный комплекс, который разделен на несколько зон. По утрам гости приглашаются в зал для завтраков, чтобы зарядиться энергией сытных блюд и хорошим настроением. А также работает банкетный зал и лобби-бар.

Гостиница «Я-Отель» 4
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Волга» 4

1 ночь

Гостиница «Волга» 4 звезды расположилась недалеко от центральной набережной в Костроме. Вблизи историческая часть города со многими достопримечательностями. Удобное расположение обеспечит комфортный отдых во время туристических или деловых поездок.

Интерьер выдержан в светлых оттенках, а из панорамных окон можно будет увидеть город или реку. Среди удобств спальные места с ортопедическими матрасами, Wi-fi, телевизор и собственная ванная комната.

На территории гостиницы работает ресторан, где подаются вкусные блюда. Также гости могут выбрать тариф с включенным завтраком.

Гостиница «Волга» 4
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Проживание в выбранной гостинице
  • Питание - 1 завтрак + 2 обеда
  • Экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Костромы и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Кострома
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Рекомендуется взять с собой зонт или дождевик, можно сменную обувь.

Обязательно взять сменную одежду для сплава.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
Валерий
30 сен 2025
Все было четко организовано, буду обращаться в следующим году.
Л
Людмила
7 авг 2025
Большой стране ОГРОМНОЕ спасибо за быстрое реагирование, четкую информацию о туре, помощь в покупке тура. Все прозрачно и понятно! И за ваше терпение, когда задаешь миллион вопросов! Успехов!
Большой стране ОГРОМНОЕ спасибо за быстрое реагирование, четкую информацию о туре, помощь в покупке тура. Все прозрачно и понятно! И за ваше терпение, когда задаешь миллион вопросов! Успехов!
А
Анна
6 авг 2025
Организовано все было на высшем уровне, так как, куда бы не приехали, нас ждали, абсолютно ни одной задержки не было, ну просто НИГДЕ. Притом, что мест, которые мы посещали, было много, плюс мы забирали несколько туристов по дороге, потом отвозили их. Все было по часам так, как в начале дня предупреждал Борис. Первый раз вижу такую четкую организацию. Просто БРАВО!
Организовано все было на высшем уровне, так как, куда бы не приехали, нас ждали, абсолютно ни одной задержки не было, ну просто НИГДЕ. Притом, что мест, которые мы посещали, было много, плюс мы забирали несколько туристов по дороге, потом отвозили их. Все было по часам так, как в начале дня предупреждал Борис. Первый раз вижу такую четкую организацию. Просто БРАВО!