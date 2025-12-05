Мои заказы

Авторские туры в Плесе

Найдено 2 тура в Плесе, цены от 18 500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Плёс - душа России. Путешествие в Ивановскую область
На автобусе
2 дня
1 отзыв
Начало: Ивановская область, Кинешма
22 мая в 10:00
5 июн в 10:00
18 500 ₽ за человека
На гребне волны. Кострома - Плес
На автобусе
2 дня
3 отзыва
Начало: Кострома
30 мая в 10:00
6 июн в 10:00
от 24 000 ₽ за человека

Сколько стоит тур в Плесе в декабре 2025
Сейчас в Плесе можно забронировать 2 тура от 18 500 до 24 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
