1 день

Приволжск и Плёс

08:30 Сбор группы и встреча с гидом на ж/д вокзале г. Кинешма.

Табличка «Плес –душа России».

Посадка в автобус (свободная рассадка).

Переезд в Юрьевец.

Обзорная экскурсия по Юрьевцу.

Юрьевец – старейший город Ивановской области, основанный в 1225 г. великим князем Владимирским Юрием (Георгием) Всеволодовичем. Когда-то был городом-крепостью на границе Северо-восточных земель, потом крупным торговым портом на Волге. В этом году городу исполняется 800 лет.

Среди знаменитых юрьевчан – протопоп Аввакум, архитекторы братья Веснины, режиссёры – Андрей Тарковский и сказочник нашего детства Александр Роу.

На маршруте пешеходной прогулки по городу и вдоль набережной вы увидите: древнее Юрьевецкое городище, валы бывшей крепости «Белый город», храм Богоявления (XVII в.) – один из красивейших храмов России с погребением святого Симона Блаженного, Входо-Иерусалимский собор с его изумительной акустикой и 65-метровой пятиярусной красавицей-колокольней.

Знакомство с городом с экскурсоводом.

Посещение одного из музеев:

Музей кинорежиссёра Андрея Тарковского. Андрей Арсеньевич Тарковский – признанный мастер кино, талантливый русский режиссер. Его фильмы стали неотъемлемой частью культуры нашего века. Истоки его творчества идут из маленького волжского городка Юрьевца, который он считал своей родиной. Музей братьев Весниных. 15 января 1986 года в Юрьевце был открыт музей архитекторов братьев Весниных. Разместился он в небольшом двухэтажном доме XIX века из красного кирпича, который до 1904 года принадлежал родителям Весниных, купцам первой гильдии. В основу экспозиции вошли акварельные пейзажи времен детства и юности будущих архитекторов, а также документы и фотографии из семейного архива, эскизы проектных работ разных периодов их творчества.

Обед в кафе на маршруте.

Переезд в г. Кинешму, который расположился на берегу Волги.

Первое упоминание о городе относится к XV веку. Впрочем, в последующие века Кинешма была хоть и большим и богатым, но сельским поселением (слободой). Городской статус Кинешма получила только в 1777 году в рамках екатерининских городских реформ. Помимо волжской торговли, в городе развивалось и собственное текстильное производство.

Обзорная экскурсия по Кинешме.

Город сохранил свое провинциальное очарование и атмосферу уездного купеческого городка – одноэтажные и двухэтажные дома купцов и мещан XIX века органично дополнены особняками купцов-фабрикантов, величественными общественными зданиями, храмовыми ансамблями.

Экскурсия по историческому центру позволит увидеть величественные соборы и храмы, богатство особняков, знаменитый Волжский бульвар, грандиозный Троицко-Успенский кафедральный собор, заложенный ещё в 1745 году, образец русской церковной архитектуры XVIII века.

Рядом красуется великолепная ажурная колокольня собора, возведенная в 1798 году. А кинешемские Красные ряды – памятник русской архитектурной эклектики, где перемешано всё: тут и романская монументальность, и строгость классики и изящество модерна.

Настоящее путешествие во времени, очаровательное и незабываемое.

Размещение в гостиничном комплексе «Спа-Волга».

Свободное время. Посещение бани и бассейна входит в стоимость.

