1 день

Приволжск и Плёс

11:00 Встреча на ж/д вокзале Иваново у ткацкого станка. Табличка « Волжские пейзажи».

Небольшой экскурс в историю железнодорожного вокзала.

В 1932 году в Иваново построили вокзал под пассажиропоток, в десятки раз превышающий уже имевшийся. И это был не просто вокзал, а первый советский вокзал, всем вокзалам вокзал. Храм прогресса, науки и победы пролетариата. Естественно, этот вокзал построен в архитектурном стиле конструктивизма.

Посадка в автобус (свободная рассадка).

Переезд в Приволжск.

Ювелирное дело в селе Большое Яковлевское (ныне городе Приволжске) зародилось ещё в конце XIX века кустарями-одиночками. В 1940 году разрозненные ювелирные мастерские объединились в артель «Красная Пресня».

Посещение фирменного ювелирного магазина фабрики «Красная Пресня»: предприятие занимается производством ювелирных изделий из серебра, золота и цветного металла с серебряным и золотым покрытием.

Переезд в Плёс (20 км).

Обзорная экскурсия «Плёс сквозь призму времён».

Плёс — яркая звезда в созвездии волжских городов.

Небольшой, белокаменный, по маковки церквей утопающий в густой зелени. С Соборной горы, с высоты птичьего полета открывается неповторимый вид на красавицу Волгу, можно часами любоваться этой неизбывной красотой.

Плёс – город-музей под открытым небом. На каждом шагу приметы исторического прошлого: узкие живописные улочки с застройками конца XVIII — начала XIX вв., Соборная гора, некогда облюбованная князем Василием, сыном Дмитрия Донского, для постройки крепости, здесь же стоит памятник основателю крепости.

Гора Левитана, служившая великому мастеру пейзажей любимым местом для работы и прогулок. На краю горы стоит та самая деревянная церковь XVI века, которую художник запечатлел в своей картине «Над вечным покоем».

Живописная набережная придаёт городу неповторимый образ — каменные купеческие особняки в 2-3 этажа, сохранили архитектурный облик набережной времён И. И. Левитана.

Свободное время для обеда и самостоятельного посещения музеев.

17:00 Наш путь лежит в купеческий город Кинешму, который расположился на берегу Волги. Первое упоминание о городе относится к XV веку.

Размещение в гостинице.

Ужин.

