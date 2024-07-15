Программа тура по дням
Приволжск и Плёс
11:00 Встреча на ж/д вокзале Иваново у ткацкого станка. Табличка « Волжские пейзажи».
Небольшой экскурс в историю железнодорожного вокзала.
В 1932 году в Иваново построили вокзал под пассажиропоток, в десятки раз превышающий уже имевшийся. И это был не просто вокзал, а первый советский вокзал, всем вокзалам вокзал. Храм прогресса, науки и победы пролетариата. Естественно, этот вокзал построен в архитектурном стиле конструктивизма.
Посадка в автобус (свободная рассадка).
Переезд в Приволжск.
Ювелирное дело в селе Большое Яковлевское (ныне городе Приволжске) зародилось ещё в конце XIX века кустарями-одиночками. В 1940 году разрозненные ювелирные мастерские объединились в артель «Красная Пресня».
Посещение фирменного ювелирного магазина фабрики «Красная Пресня»: предприятие занимается производством ювелирных изделий из серебра, золота и цветного металла с серебряным и золотым покрытием.
Переезд в Плёс (20 км).
Обзорная экскурсия «Плёс сквозь призму времён».
Плёс — яркая звезда в созвездии волжских городов.
Небольшой, белокаменный, по маковки церквей утопающий в густой зелени. С Соборной горы, с высоты птичьего полета открывается неповторимый вид на красавицу Волгу, можно часами любоваться этой неизбывной красотой.
Плёс – город-музей под открытым небом. На каждом шагу приметы исторического прошлого: узкие живописные улочки с застройками конца XVIII — начала XIX вв., Соборная гора, некогда облюбованная князем Василием, сыном Дмитрия Донского, для постройки крепости, здесь же стоит памятник основателю крепости.
Гора Левитана, служившая великому мастеру пейзажей любимым местом для работы и прогулок. На краю горы стоит та самая деревянная церковь XVI века, которую художник запечатлел в своей картине «Над вечным покоем».
Живописная набережная придаёт городу неповторимый образ — каменные купеческие особняки в 2-3 этажа, сохранили архитектурный облик набережной времён И. И. Левитана.
Свободное время для обеда и самостоятельного посещения музеев.
17:00 Наш путь лежит в купеческий город Кинешму, который расположился на берегу Волги. Первое упоминание о городе относится к XV веку.
Размещение в гостинице.
Ужин.
Пучеж, Юрьевец и Решма
Завтрак.
Отправление в Пучеж.
Этот древний волжский городок расположен на берегу Горьковского водохранилища. В первой половине XIX века Пучеж был центром найма бурлаков (к началу навигации собиралось до 6000 бурлаков), а также пристанью на маршрутах регулярного пароходного сообщения по Волге.
Посещение Краеведческого музея, который бережно хранит две истории города: это старый город, затопленный Горьковским водохранилищем, и новый город, которому всего лишь 66 лет. В музее представлены экспонаты, связанные с историей исчезнувшего города: макет старого Пучежа, его фотографии, предметы быта, макеты старинных речных судов.
Издревле в Пучеже существовал строчевышитый промысел, который дошёл и до нашего времени. Традиции пучежских вышивальщиц продолжают два предприятия — фабрика «Ришелье» и «Истоки».
Посещение одного из фирменных магазинов со строчевышитыми и льняными изделиями.
Далее наш путь лежит в город Юрьевец — старейший город Ивановской области. Юрьевец — древний русский город, основанный в 1225 г. великим князем Владимирским Юрием (Георгием) Всеволодовичем. Когда-то был городом-крепостью на границе Северо-восточных земель, потом крупным торговым портом на Волге.
Среди знаменитых юрьевчан — протопоп Аввакум, архитекторы братья Веснины, режиссёры — Андрей Тарковский и сказочник нашего детства Александр Роу.
Наша экскурсия-прогулка по Юрьевцу начнётся со смотровой площадки, откуда открывается живописный вид на Волгу. Вы увидите исторический центр города с церквями XVII-XIX века, среди которых особенно выделяется колокольня Георгия Победоносца, торговые ряды.
Обед в кафе.
Посещение музея кинорежиссёра Андрея Тарковского.
Прогулка по набережной вдоль реки Волги.
Переезд в село Решма.
Первое упоминание о селе Решма относится к началу XVI века, хотя раскопки, проведённые неподалёку, указывают на значительно более раннее возникновение поселения. Рядом с Решмой в XV веке был основан Макарьевский монастырь.
Позднее Решма стала крупной торговой слободой поскольку первые купеческие суда, выходившие с верховьев и низовьев Волги после освобождения реки ото льда, встречались именно в районе Решмы. Место это весьма подходило для того, чтобы устроить ярмарку.
Ярмарка носила название Макарьевская по названию монастырской обители. Вначале эти земли принадлежали Фёдору Ивановичу Бельскому. В правление царевны Софьи Алексеевны Решма была в числе других наград пожалована за второй крымский поход ближнему боярину, царственной печати и государственных посольских дел оберегателю, князю Василию Голицыну. При Петре I перешла в число царских владений.
С посещения Макариев-Решемского монастыря мы и начнём своё знакомство с этим селом. Благодать и умиротворение испытывает всяк сюда приходящий, а потрясающие виды матушки Волги не оставят равнодушными никого. Обитель известна как Макарьевская пустынь. По преданию, святой Макарий и его ученики выкопали под горой колодец, вода из которого считается целебной.
Прогулка к святому источнику (возьмите с собой ёмкость для святой воды). По желанию вы можете зайти в церковь Николая Чудотворца. Прониклись жизнью неспешной, монастырской? Теперь и сельской жизнью пора заинтересоваться.
Вы можете полюбоваться тихой, спокойной красотой русской глубинки.
«Мыс любви» — самая высокая видовая точка на правом берегу Волги в Кинешемском районе. Заросший сосновым лесом утёс, откуда открывается удивительной красоты вид на излучину великой реки, по которой давным-давно плыли купеческие струги из варяг в греки, шли пароходы с красным товаром, тащили баржи угрюмые бурлаки… С этим местом связано множество легенд, жутких и романтических историй.
Возвращение в гостиницу.
Ужин в гостинице за доп. плату 700 руб.
Свободное время для отдыха.
Кинешма, Шуя и «Сыроварня за стеклом»
Завтрак.
Кинешма была хоть и большим и богатым, но сельским поселением (слободой). Городской статус Кинешма получила только в 1777 году в рамках екатерининских городских реформ.
Помимо волжской торговли, в городе развивалось и собственное текстильное производство.
Самым красивым местом считается волжская набережная, по которой мы непременно прогуляемся.
Теплоходная прогулка: покупается в Кинешме, оплачивается дополнительно.
Свободное время для посещения местных музеев (за дополнительную плату):
- Кинешемский художественный музей;
- Музей валенок (частный музей);
- Я-музей (частный музей).
12:00 Переезд в г. Шую.
Люди ещё в далёкие времена облюбовали холм на левом берегу реки Тезы и, не мудрствуя лукаво, нарекли поселение именем «Шуя» — так в древности называлась левая сторона. В XIV веке оно стало вотчиной одной из ветвей суздальских князей, получивших прозвание Шуйских.
Князья Шуйские, отважные и своенравные, гордившиеся своей принадлежностью к Рюриковичам, сыграли заметную роль в русской истории. Может, потому и этот небольшой городок некогда пользовался известностью, а жизнь его тесно соприкасалась с важными вехами развития русского государства.
Обед в кафе.
Знакомство с городом. Пешеходная прогулка по историческому центру города.
Вас уже ждёт частная «Сыроварня за стеклом», где цех и магазин разделяет стеклянная стена, так что весь процесс производства сыра видят покупатели.
Предприятие выпускает более 15 видов сыров мягких и полутвердых сортов, сыр для жарки халуми, американский пармезан — Монтерей Джек (единственный пока в ассортименте твердый сыр) и камамбер — сыр с белой плесенью, а также масло и творог. Сыры делаются как по европейским технологиям, так и по разработкам советского времени.
В дегустационном зале Вам предложат дегустацию местной продукции.
Дегустация сопровождается рассказом о каждом сорте сыра, истории сыроделия, интересных фактах о сыре.
Здесь вы сможете приобрести продукцию местных фермеров: шуйские ягоды.
18:30 Окончание программы в Шуе на ж/д вокзале.
Проживание
В туре предусмотрено проживание в гостинице «Мирная пристань» в Кинешме.
Стоимость тура на 1 человека, руб: 27 200 руб.
Доплата за одноместное размещение: 3 000 руб.
Варианты проживания
Гостиница «Мирная пристань»
Гостиница «Мирная пристань» является единственной в городе Кинешме гостиницей на плаву. Прекрасная природа и великолепные виды из окон номеров, свежий воздух, покой и уют ожидают гостей.
В гостинице 34 номера различной категории и ценовой политики. В ванных комнатах установлен душ, туалет и раковина. Из техники и мебели имеется все самое необходимое для комфортного проживания.
Гости могут заказать изысканные блюда различной кухни. Для маленьких посетителей предоставляется детское меню.
Гостиница находится в центре города, поэтому ее постояльцам будет легко добраться до нужного места. Расстояние до аэропорта в Иваново составляет 106 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание: автобус туристического класса (свободная рассадка)
- Проживание в гостинице в г. Кинешма
- Питание: 2 завтрака, 2 обеда, 1 ужин
- Экскурсионная программа, входные билеты в музеи
- Дегустация сыра
- Работа сопровождающего и гидов
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Иваново и из Шуи
- Теплоходная прогулка по Волге (за доп. плату, оплачивается на месте - 600 рублей с человека)
- Дополнительные экскурсии в свободное время
Место начала и завершения?
Билеты входят в стоимость?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.