Светлана проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Доминанта города

Мы проедем над рекой Пахрой, которая обеспечивала водой жителей славянского поселения Подол, к Троицкому храму на Соборной площади. Осмотрим архитектуру памятника, обсудим, чем отличается Троицкий от других храмов южного Подмосковья, а также вспомним о роли воды в православии. Я расскажу, в честь какого события воздвигнут собор, и проведу вас к святыням, среди которых — Иерусалимская икона Божией Матери, избавившая в 1866 году город 🏙️ от холеры.

Усадьба Ивановское

История 📖 жизни обитателей старинной усадьбы неразрывно связана с образом реки, на высоком берегу которой располагается особняк. Прогуливаясь по залам господского дома и приусадебной территории, вы услышите рассказы о выдающихся личностях, владевших имением в разные годы, поймете роль водной стихии в усадебной культуре и узнаете о национальных традициях русских бань. В завершение вы полакомитесь сайками, испеченными по старинному рецепту булочника Афанасьева, история появления которых связана с одним из хозяев Ивановского.

Алексеевские бани

«Бани Алексеева» — крупнейший в России банный комплекс. Роскошные дворцовые интерьеры перенесут вас в XVIII век. Здесь, в храме здоровья, в атмосфере благородной чистоты и спокойного величия, вы отдохнете от суеты и зарядитесь энергией. Русская парная и изящный восточный хамам, уникальный «вкусный пар» с ароматом пихты, полыни, мяты, донника, эвкалипта и чеснока, а также удивительные купальни — мы осмотрим помещения современного дворца и поговорим об интересных услугах, а после вы сможете приобрести банную продукцию на натуральной основе, изготовленную по старинным рецептам, и пообедать в буфете.

Организационные детали