Светлана проводит ещё 2 экскурсии

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Банный дворец Алексеева

Исследовать окрестности Подольска и отдохнуть в роскоши банно-оздоровительного комплекса

Светлана
Светлана – экскурсионное агентство из Подольска
В народе говорят: «вода всему голова», и путешествуя по Подольску, вы в этом убедитесь! Мы объедем достопримечательности 🏛️, которые расскажут о роли водной стихии в культуре и старинных банных традициях.

Вы полюбуетесь пейзажами реки Пахры, познакомитесь с историей 📖 дворянской усадьбы и отдохнете в «Самой большой парной в России».
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 4.5 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 2 500 ₽ за человека

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Банный дворец Алексеева
Банный дворец Алексеева

Что вас ожидает

Доминанта города
Мы проедем над рекой Пахрой, которая обеспечивала водой жителей славянского поселения Подол, к Троицкому храму на Соборной площади. Осмотрим архитектуру памятника, обсудим, чем отличается Троицкий от других храмов южного Подмосковья, а также вспомним о роли воды в православии. Я расскажу, в честь какого события воздвигнут собор, и проведу вас к святыням, среди которых — Иерусалимская икона Божией Матери, избавившая в 1866 году город 🏙️ от холеры.

Усадьба Ивановское
История 📖 жизни обитателей старинной усадьбы неразрывно связана с образом реки, на высоком берегу которой располагается особняк. Прогуливаясь по залам господского дома и приусадебной территории, вы услышите рассказы о выдающихся личностях, владевших имением в разные годы, поймете роль водной стихии в усадебной культуре и узнаете о национальных традициях русских бань. В завершение вы полакомитесь сайками, испеченными по старинному рецепту булочника Афанасьева, история появления которых связана с одним из хозяев Ивановского.

Алексеевские бани
«Бани Алексеева» — крупнейший в России банный комплекс. Роскошные дворцовые интерьеры перенесут вас в XVIII век. Здесь, в храме здоровья, в атмосфере благородной чистоты и спокойного величия, вы отдохнете от суеты и зарядитесь энергией. Русская парная и изящный восточный хамам, уникальный «вкусный пар» с ароматом пихты, полыни, мяты, донника, эвкалипта и чеснока, а также удивительные купальни — мы осмотрим помещения современного дворца и поговорим об интересных услугах, а после вы сможете приобрести банную продукцию на натуральной основе, изготовленную по старинным рецептам, и пообедать в буфете.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе, рассчитанном на туристическую группу от 10 до 20 человек
  • Входные билеты 🎫 в усадьбу Ивановское и обед оплачиваются отдельно
Начало и место завершения
🚩 — по договоренности
Банный дворец Алексеева
Банный дворец Алексеева
Банный дворец Алексеева
Банный дворец Алексеева
Банный дворец Алексеева
Банный дворец Алексеева
Банный дворец Алексеева
Банный дворец Алексеева
Банный дворец Алексеева
Банный дворец Алексеева
Банный дворец Алексеева
Банный дворец Алексеева
Банный дворец Алексеева
Банный дворец Алексеева
Банный дворец Алексеева
Банный дворец Алексеева

Экскурсия проводится во вторник в 12:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Светлана
Светлана
Приветствую, путешественники! Вместе с коллегами я провожу экскурсии по живописным усадьбам Подмосковья. Мы проведем вас маршрутами бояр, князей, генералов, поэтов, расскажем об архитектурных шедеврах. Каждому по-своему откликнется рассказ об этих замечательных местах, которые стали творением природы, а также человеческого ума и талантливых рук.
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