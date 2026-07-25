Знаменская чудо-церковь, усадьба Ивановское, фабрика швейных машинок «Зингер», парки и смотровые площадки — мы объедем самые контрастные и примечательные места Подольска. Вы услышите истории о Борисе Голицыне, забредете в старые дворики, увидите шедевры конструктивизма и барокко. А в итоге, я не сомневаюсь, непременно влюбитесь в этот уголок Подмосковья!

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Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Усадьба Дубровицы — место силы и мистики

В нашем путешествии обязательно будет церковь Знамения Пресвятой Богородицы, одна из красивейших в Подмосковье. Перед вами оживут истории здешних мест: рассказы о Борисе Голицыне, мистическая биография одного из владельцев Дубровиц, графа Матвея Дмитриева-Мамонова, и другие любопытные сюжеты.

Знаковые уголки Подольска

Мы проедем по улицам города, на которых современность сочетается с духом старины. Вспомним о подвиге подольских курсантов, увидим главный дворец усадьбы Ивановское, посмотрим на площадь Ленина и «Ревпроспект», как называет его моя мама-подольчанка. А еще взглянем на локации, которые всегда вдохновляют кинематографистов и путешественников!

Прогулка по историческому центру

Смотровые площадки, уютный храм, реконструированный парк, памятник основательнице города на площади перед старым вокзалом — мы охватим самые теплые и душевные места Подольска. Не забудем и градообразующее предприятие, фабрику швейных машинок «Зингер» с яркой историей.

В качестве бонуса я покажу вам еще один аутентичный район, где снимали сериал «Домашний арест» с Павлом Деревянко. Здесь в границах пары кварталов уживаются конструктивизм, помпезные сталинские постройки, старые дворики и ретро-автомобили — то, что нужно, для атмосферной фотосессии.

Организационные детали