В нашем путешествии обязательно будет церковь Знамения Пресвятой Богородицы, одна из красивейших в Подмосковье. Перед вами оживут истории здешних мест: рассказы о Борисе Голицыне, мистическая биография одного из владельцев Дубровиц, графа Матвея Дмитриева-Мамонова, и другие любопытные сюжеты.
Знаковые уголки Подольска
Мы проедем по улицам города, на которых современность сочетается с духом старины. Вспомним о подвиге подольских курсантов, увидим главный дворец усадьбы Ивановское, посмотрим на площадь Ленина и «Ревпроспект», как называет его моя мама-подольчанка. А еще взглянем на локации, которые всегда вдохновляют кинематографистов и путешественников!
Прогулка по историческому центру
Смотровые площадки, уютный храм, реконструированный парк, памятник основательнице города на площади перед старым вокзалом — мы охватим самые теплые и душевные места Подольска. Не забудем и градообразующее предприятие, фабрику швейных машинок «Зингер» с яркой историей.
В качестве бонуса я покажу вам еще один аутентичный район, где снимали сериал «Домашний арест» с Павлом Деревянко. Здесь в границах пары кварталов уживаются конструктивизм, помпезные сталинские постройки, старые дворики и ретро-автомобили — то, что нужно, для атмосферной фотосессии.
Организационные детали
Экскурсия проходит пешком и на автомобиле Toyota Land Cruiser 80 или Honda Jazz (гид + максимально 3 чел.). При наличии автомобилей у участников группу можно увеличить до 10 человек.
В пределах города трансфер входит в стоимость, встреча в других населённых пунктах в окрестностях Подольска обсуждается в переписке к заказу
Мы осмотрим Знаменскую церковь в Дубровицах с расстояния, так как на территории храма экскурсии проводит только паломническая служба. Вы сможете посетить храм самостоятельно, мы выделим на это время на экскурсии.
Прогулки провожу при любой погоде, но подготовка важна, позаботьтесь о дождевиках, зонтах, головном уборе (по погоде)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — ваш гид в Подольске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 1551 туриста
Искательница новых маршрутов, выпускница Истфака МГУ и Школы гида «Москва глазами инженера». В качестве гида освоила 16 российских городов, в числе которых Серпухов, Подольск, Калуга, Кашира, Таруса, Егорьевск и многие читать дальшеуменьшить
другие. Аккредитованный экскурсовод в Московской и Калужской областях. Для каждого гостя всегда подбираю программы по интересам. В древний Серпухов и контрастный Подольск влюблена, поэтому всегда рада устроить вам знакомство с этими уютными уголками Подмосковья.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 55 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
55
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К
Колядина
Дата посещения: 24 июл 2026
Душевная, интересная и увлекательная экскурсия! ❤️ Гид Алина прекрасно подготовлена, отзывчива и доброжелательна!!! Рекомендую!!!! 😍
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И
Ирина
Дата посещения: 13 июн 2026
Отлично! Алина рассказала очень много интересных и редких фактов, легко поддерживает беседу. Сложилась лёгкая дружеская обстановка. Спасибо за новые интересности и приятное общение!
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Г
Галина
Дата посещения: 21 фев 2026
21- го февраля у нас была изумительная экскурсия по Подольску и Дубровицах с замечательным гидом Алиной, прекрасно знающей город, умеющей интересно и увлекательно дать большой объём информации; а также очень внимательной к туристам, их просьбам и пожеланиям. Мы остались очень довольны! Огромное спасибо!
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Е
Елена
Мы на экскурсии были вдвоем с сыном (7 лет). Очень познавательная экскурсия. Город замечательный. Приятный образованный интелегентный экскурсовод. Рекомендуем всем.
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Т
Татьяна
Очень понравилась экскурсия, Алина отлично всё рассказала, показала, большое спасибо, много нового узнали о городе Подольске, всём советую именно эту экскурсию!!!!
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ольга
Прекрасная экскурсия! Постепенно шаг за шагам мы "погружались" в город и под конец уже ощущали Подольск своим старым приятным знакомым. Спасибо большое, Алина!
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