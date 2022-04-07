Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям

Открыть секреты усадьбы Дубровицы и проехать по самому живописному городу Подмосковья

Индивидуальная
Знаменская чудо-церковь, усадьба Ивановское, фабрика швейных машинок «Зингер», парки и смотровые площадки — мы объедем самые контрастные и примечательные места Подольска.

Вы услышите истории о Борисе Голицыне, забредете в старые дворики, увидите шедевры конструктивизма и барокко.

А в итоге, я не сомневаюсь, непременно влюбитесь в этот уголок Подмосковья!
Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям
Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям
Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям
Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям
Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям
Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям
Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям
Влюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Усадьба Дубровицы — место силы и мистики

Начнем путешествие с церкви Знамения Пресвятой Богородицы, одной из красивейших построек Подмосковья. Перед вами оживут истории здешних мест: рассказы о Борисе Голицыне, мистическая биография одного из владельцев Дубровиц, графа Матвея Дмитриева-Мамонова, и другие любопытные сюжеты.

Знаковые уголки Подольска

Мы проедем по улицам города, на которых современность сочетается с духом старины. Вспомним о подвиге подольских курсантов, увидим главный дворец усадьбы Ивановское, посмотрим на площадь Ленина и «Ревпроспект», как называет его моя мама-подольчанка. А еще взглянем на локации, которые всегда вдохновляют кинематографистов и путешественников!

Прогулка по историческому центру

Смотровые площадки, уютный храм, реконструированный парк, памятник основательнице города на площади перед старым вокзалом — мы охватим самые теплые и душевные места Подольска. Не забудем и градообразующее предприятие, фабрику швейных машинок «Зингер» с яркой историей.

В качестве бонуса я покажу вам еще один аутентичный район, где снимали сериал Семёна Слепакова и Петра Буслова «Домашний арест». Здесь в границах пары кварталов уживаются конструктивизм, помпезные сталинские постройки, старые дворики, водонапорная башня и ретро-автомобили — то, что нужно, для атмосферной фотосессии.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит пешком и на автомобиле Lada Vesta SW Cross (гид + максимально 3 человека). При наличии автомобилей у участников группу можно увеличить до 10 человек.
  • В пределах города трансфер входит в стоимость, встреча в других населенных пунктах обсуждается в переписке к заказу
  • Прогулки провожу при любой погоде, но подготовка важна, позаботьтесь о дождевиках, зонтах, головном уборе (по погоде)

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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