Что вас ожидает

Усадьба Дубровицы — место силы и мистики

Начнем путешествие с церкви Знамения Пресвятой Богородицы, одной из красивейших построек Подмосковья. Перед вами оживут истории здешних мест: рассказы о Борисе Голицыне, мистическая биография одного из владельцев Дубровиц, графа Матвея Дмитриева-Мамонова, и другие любопытные сюжеты.

Знаковые уголки Подольска

Мы проедем по улицам города, на которых современность сочетается с духом старины. Вспомним о подвиге подольских курсантов, увидим главный дворец усадьбы Ивановское, посмотрим на площадь Ленина и «Ревпроспект», как называет его моя мама-подольчанка. А еще взглянем на локации, которые всегда вдохновляют кинематографистов и путешественников!

Прогулка по историческому центру

Смотровые площадки, уютный храм, реконструированный парк, памятник основательнице города на площади перед старым вокзалом — мы охватим самые теплые и душевные места Подольска. Не забудем и градообразующее предприятие, фабрику швейных машинок «Зингер» с яркой историей.

В качестве бонуса я покажу вам еще один аутентичный район, где снимали сериал Семёна Слепакова и Петра Буслова «Домашний арест». Здесь в границах пары кварталов уживаются конструктивизм, помпезные сталинские постройки, старые дворики, водонапорная башня и ретро-автомобили — то, что нужно, для атмосферной фотосессии.

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