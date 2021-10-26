Экскурсии Подольска

Все экскурсии в Подольске

Доступно 8 экскурсий 🚌 в Подольске на 2021 год, 19 ⭐ отзывов, цены от 500₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Знакомство с Подольском и окрестностями
Индивидуальная экскурсия
5 625
за 1-20 чел.
Знакомство с Подольском и окрестностями
Непосредственное соседство с Москвой, бурное строительство новых многоэтажных микрорайонов, промышленность...
По выходным в 8:00, 9:00 или в 10:00
От училища до гения: обзорная экскурсия по Подольску
Индивидуальная экскурсия
3 500
за 1-5 чел.
От училища до гения: обзорная экскурсия по Подольску
В рамках нашей с вами экскурсии вы увидите много удивительных мест Подольска и узнаете немало занимательных...
По договоренности
Усадьба Дубровицы и церковь Знамения в Подольске
Индивидуальная экскурсия
4.7
16
1ч 30м
500
за 1 чел.
Часто заказывают
Усадьба Дубровицы и церковь Знамения в Подольске
Открыть историю хозяев поместья, узнать об архитектуре барочного храма и полюбоваться его убранством
Подольск непарадный
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
3 500
за 1-5 чел.
Подольск непарадный
Мы увидим многие дома с дворовой территории, куда вы, возможно, никогда не заходили и не подозревали,...
По договоренности
Открыть достояние Подольска!
Индивидуальная экскурсия
5
3
5 845
за 1-20 чел.
Открыть достояние Подольска!
Познакомиться с ценными памятниками старины на экскурсии по усадьбам, музеям и храмам города
Барокко, сыр и Пётр I
1 500
за 1 чел.
Барокко, сыр и Пётр I
Это экскурсия словно в Европу
По средам и субботам в 10:00
Банный дворец Алексеева
4ч 30м
2 500
за 1 чел.
Банный дворец Алексеева
Исследовать окрестности Подольска и отдохнуть в роскоши банно-оздоровительного комплекса
во вторник в 12:00
Четыре усадьбы и знаменитые гости: В.Д. Поленов, А.П. Чехов, Л.Н. Толстой
Индивидуальная экскурсия
5 625
за 1-20 чел.
Четыре усадьбы и знаменитые гости: В.Д. Поленов, А.П. Чехов, Л.Н. Толстой
Друзья, рад предложить экскурсию туда, где никогда ещё не появлялись автобусы с туристами
В выходные по договорённости

Последние отзывы «Экскурсии Подольска»

  • Отзыв на: Усадьба Дубровицы и церковь Знамения в Подольске
    Е
    Елена
    26 октября 2021
    5
    Экскурсия прошла очень замечательно, на позитиве, с хорошим настроением! Даже, несмотря на непогоду! Марина прекрасный, знающий историю своего города, гид! Спасибо ей огромное за экскурсию!
  • Отзыв на: Усадьба Дубровицы и церковь Знамения в Подольске
    Ю
    Юлия
    20 сентября 2021
    5
    Экскурсию проводила гид Марина. Несмотря на ветренную погоду, материал усваивался отлично. Спасибо гиду за подачу информации, видно, что человек сам интересуется и мотивирован тем, о чем рассказывает. Марина рассказывает о церкви и усадьбе (сам дом), территории усадьбы, которая оказалась немаленькой; показывает фото, отвечает на вопросы. Эксурсия получилась очень интересной и тёплой, несмотря на плохую погоду:)
  • Отзыв на: Усадьба Дубровицы и церковь Знамения в Подольске
    Г
    Галина
    30 августа 2021
    4
    Красивое место, интересное своей историей и архитектурой. Очень рекомендую.
  • Отзыв на: Открыть достояние Подольска!
    О
    Олеся
    11 мая 2021
    5
    Большое спасибо Александру за интереснейшую экскурсию! Очень содержательно и динамично. Экскурсовод делился уникальной информацией, провел по необыкновенным местам. Сумел заинтересовать подростка. Спасибо!
  • Отзыв на: Открыть достояние Подольска!
    М
    Марина
    7 января 2020
    5
    Добрый день! Хочется поблагодарить нашего гида Александра за отлично подготовленную экскурсию по Подмосковью. Мы с мужем узнали много нового и интересного о наших родных краях, увидели соборы и церкви необычайной красоты. Александр очень хорошо владеет материалом, отлично знает и понимает то, о чем говорит. Он прекрасный и увлеченный рассказчик, а также внимательный, глубокий и уважительный человек. Рекомендуем экскурсию. Огромное спасибо и творческих успехов!
  • Отзыв на: Открыть достояние Подольска!
    А
    Александр
    14 июля 2019
    5
    Александр классный гид - с одной стороны у него энциклопедические знания, а с другой - живой интересный рассказ. Спасибо ему за чудесно проведенное время!
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