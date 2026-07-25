Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборВлюбиться в Подольск: авто-экскурсия по городу и окрестностям
Открыть секреты усадьбы Дубровицы и проехать по самому живописному городу Подмосковья
10 авг в 04:30
11 авг в 04:00
от 9867 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Дубровицы: барокко, застывшее в камне
Индивидуальная экскурсия с Галиной Олеговной откроет тайны храма в Дубровицах. Уникальные горельефы и история царей ждут вас
Начало: У колокольни храма
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от 10 000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Уличный квиз «Исторический багаж» (10+)
Узнать удивительные факты о Подольске и получить реальную прибыль и приз
Начало: У вокзала в Подольске
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 7000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка с гидом по центру Подольска
Открыть неожиданные страницы городской истории с момента основания и до сегодняшнего времени
Начало: Возле музея «Подолье»
7 окт в 09:00
14 окт в 09:00
от 7050 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Дубровицы: Подмосковная усадьба князя Голицына
Начало: Усадебный дом 55.441336, 37.494474
Расписание: Время согласовывается с заказчиком индивидуально
700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Женщины, заводы и дворы: история советского Подольска в деталях
Научиться читать язык монументализма и увидеть город совсем другими глазами
Начало: На Вокзальной площади
Сегодня в 12:00
Завтра в 14:00
от 6000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Подольску
Познакомьтесь с историей Подольска, его уникальными памятниками и колоритным укладом жизни. Узнайте, что скрывает этот провинциальный город
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
6500 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
К
Дата посещения: 24 июл 2026
Душевная, интересная и увлекательная экскурсия! ❤️ Гид Алина прекрасно подготовлена, отзывчива и доброжелательна!!! Рекомендую!!!! 😍
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И
Дата посещения: 13 июн 2026
Отлично! Алина рассказала очень много интересных и редких фактов, легко поддерживает беседу. Сложилась лёгкая дружеская обстановка. Спасибо за новые интересности и приятное общение!
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Е
Дата посещения: 16 апр 2026
Одна из лучших экскурсий на которых нам довелось побывать, а их было несметное количество. Уникальное, роскошное, неповторимое строение Знаменской церкви, и интереснейший рассказ гида-матушки об истории, архитектуре церкви и жизни причастных людей.
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Г
Дата посещения: 21 фев 2026
21- го февраля у нас была изумительная экскурсия по Подольску и Дубровицах с замечательным гидом Алиной, прекрасно знающей город, умеющей
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И
Дата посещения: 3 авг 2025
Александр, спасибо за увлекательную экскурсию! В жаркий, августовский день мы совершили пешую прогулку по местам, которые связаны с историей нашего
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сам рассказ о храме и месте, где он построен очень подробный и интересный. Проводила матушка Татьяна. К сожалению нас присоединили
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экскурсия 10 баллов из пяти. Интересно, позновательно, динамично, весело. Оказывается -в Подольске столько всего происходило! Историческое место! Обязательно посетите!
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Е
Мы на экскурсии были вдвоем с сыном (7 лет). Очень познавательная экскурсия. Город замечательный. Приятный образованный интелегентный экскурсовод. Рекомендуем всем.
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Экскурсию проводила матушка, жена настоятеля храма и это было очень интересно. Видно, что она всей душой любит и православную веру
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Прекрасный день в Подольске вместе с самым замечательным гидом Алиной! Поверьте, нам есть с чем сравнивать) объездили много городов России,
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Всего 84 отзыва в Подольске
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Ответы на вопросы от путешественников по Подольску
Самые популярные экскурсии в Подольске
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7:
Сколько стоит экскурсия по Подольску в августе 2026
Сейчас в Подольске можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 700 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 84 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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