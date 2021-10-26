Отзыв на: Усадьба Дубровицы и церковь Знамения в Подольске Е Елена 5 Экскурсия прошла очень замечательно, на позитиве, с хорошим настроением! Даже, несмотря на непогоду! Марина прекрасный, знающий историю своего города, гид! Спасибо ей огромное за экскурсию!

Отзыв на: Усадьба Дубровицы и церковь Знамения в Подольске Ю Юлия 5 Экскурсию проводила гид Марина. Несмотря на ветренную погоду, материал усваивался отлично. Спасибо гиду за подачу информации, видно, что человек сам интересуется и мотивирован тем, о чем рассказывает. Марина рассказывает о церкви и усадьбе (сам дом), территории усадьбы, которая оказалась немаленькой; показывает фото, отвечает на вопросы. Эксурсия получилась очень интересной и тёплой, несмотря на плохую погоду:)

Отзыв на: Усадьба Дубровицы и церковь Знамения в Подольске Г Галина 4 Красивое место, интересное своей историей и архитектурой. Очень рекомендую.

Отзыв на: Открыть достояние Подольска! О Олеся 5 Большое спасибо Александру за интереснейшую экскурсию! Очень содержательно и динамично. Экскурсовод делился уникальной информацией, провел по необыкновенным местам. Сумел заинтересовать подростка. Спасибо!

Отзыв на: Открыть достояние Подольска! М Марина 5 Добрый день! Хочется поблагодарить нашего гида Александра за отлично подготовленную экскурсию по Подмосковью. Мы с мужем узнали много нового и интересного о наших родных краях, увидели соборы и церкви необычайной красоты. Александр очень хорошо владеет материалом, отлично знает и понимает то, о чем говорит. Он прекрасный и увлеченный рассказчик, а также внимательный, глубокий и уважительный человек. Рекомендуем экскурсию. Огромное спасибо и творческих успехов!