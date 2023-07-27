Путешествие вдоль реки Волхов

Экскурсионный тур «Путешествие вдоль реки Волхов» на 4 дня

Описание
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Путешествие вдоль реки Волхов
Путешествие вдоль реки Волхов
Путешествие вдоль реки Волхов
Путешествие вдоль реки Волхов
Путешествие вдоль реки Волхов
Путешествие вдоль реки Волхов
Путешествие вдоль реки Волхов
Путешествие вдоль реки Волхов
Путешествие вдоль реки Волхов
Путешествие вдоль реки Волхов
Путешествие вдоль реки Волхов
Путешествие вдоль реки Волхов
Ближайшие даты:
27
июл
3
авг
10
авг
17
авг
24
авг

Что вас ожидает:

Прогуляемся по дому Достоевского
Прогуляемся по дому Достоевского
Именно здесь были написаны знаменитые произведения «Бесы» и «Братья Карамазовы»
Побываем на двенадцати источниках
Побываем на двенадцати источниках
Посетим Словенские ключи — святыня апостолов, где источники сливаются в одну реку
Познакомимся с традициями русской деревни
Познакомимся с традициями русской деревни
Узнаем, как строился быт новгородских крестьян, а избы — без гвоздей

Описание

Чтобы познакомиться с истоками государства российского, мало одного Великого Новгорода, поэтому тур обещает вам путешествие и по историческим местам.

Дом Достоевского, ключи двенадцати апостолов, памятник «Тысячелетия России», старейшая здравница, красоты Пскова, Изборска и Печор — вы увидите все эти достопримечательности и узнаете самые неожиданные факты о них. Яркие впечатления обеспечены!

Программа тура по дням

1 день

Кремлёвский комплекс и памятник «Тысячелетие России»

Прибытие в Новгород. Встреча с гидом на ж/д вокзале с табличкой у центрального входа со стороны перрона.

06:24 Встреча гостей с московского поезда.

10:17 Встреча гостей «Ласточки» из Санкт-Петербурга.

Гарантированное размещение в гостинице с 14:00. Утреннее размещение по возможности. Вещи можно оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

Завтрак в гостинице.

Экскурсия по Кремлевскому комплексу «Стены и башни Древнего Детинца».

Стены и башни Древнего Кремля были заложены Ярославом Мудрым в 1044 г: здесь проходило Вече, выборы Посадника, велось летописание. Также вы увидите Лихудов корпус и Софийский собор, выдающийся памятник древнерусского зодчества, Софийскую звонницу XVI века и уникальную коллекцию древних колокол Великого Новгорода (XVI – XVII вв.). Памятник «Тысячелетие России» — энциклопедия

государства российского, запечатленная в бронзе: это летопись о тысячелетней истории российского государства.

Обед в кафе.

Кремлёвский комплекс и памятник «Тысячелетие России»Кремлёвский комплекс и памятник «Тысячелетие России»Кремлёвский комплекс и памятник «Тысячелетие России»
2 день

Старая Русса, дом Достоевского и старейшая здравница

Завтрак в гостинице.

Отъезд в г. Старая Русса (103 км).

Императорский город курорт — обзорная экскурсия по городу, посещение церкви Святого Георгия Победоносца (XV век), где хранится чудотворный список Старорусской иконы Божьей матери (XIX в), знакомство с историей странных храмов, в том числе с памятником архитектуры XII века — Спасо-Преображенским монастырем.

Посещение дома-музея Ф. М. Достоевского, где были созданы великие произведения: роман «Бесы» и «Братья Карамазовы», знакомство с жизнью и творчеством писателя.

Пешеходная прогулка по старейшей здравнице северо-запада России курорту «Старая Русса», на территории которого находится девять минеральных источников, семь из них образуют минеральные озера, создающие в курортном парке зоны повышенной ионизации воздуха.

Осмотр знаменитого Муравьевского фонтана, представляющего собой самый высокий в Европе столб минеральной воды, бьющий из-под земли.

Посещение интерактивного музея «Усадьба средневекового Рушанина» (за доп. плату 300 руб).

Ориентировочное время окончания программы: 16:00-17:00.

Возвращение в Великий Новгород около 17:00-18:00.

Старая Русса, дом Достоевского и старейшая здравницаСтарая Русса, дом Достоевского и старейшая здравница
3 день

Средневековый Новгород и Ярославово дворище

Завтрак в гостинице.

Загородная экскурсия «К истокам Руси!» (начало ориентировочно около 10:00). Вы посетите удивительное место — Ярославово Дворище, где вы услышите, о чем шумело новгородское вече, почему так много храмов на территории торга и где располагался княжеский двор известного русского князя Ярослава Мудрого.

Знакомство с историей древнего города продолжится в живописных южных окрестностях, где от постороннего взгляда скрыта мужская обитель, одна из древнейших на территории России – Свято-Юрьев монастырь. Монастырь располагается у истока реки Волхов, вытекающего из легендарного озера Ильмень.

А завершится маршрут прогулкой по новгородской деревне в Музее деревянного зодчества «Витославлицы». Вы прикоснетесь к традициям русской деревни и узнаете много интересного: как строили избы без единого гвоздя, познакомитесь с бытом новгородских крестьян.

Сказочная красота интерьеров никого не оставит равнодушным! (Внимание: возможна замена на Хутынский Спасо-Преображенский монастырь).

Продолжительность: 3 часа.

Обед в кафе.

Свободное время для сувениров.

17:28 Переезд в Псков на Ласточке.

21:50 Прибытие в г. Псков. Трансфер в гостиницу выбранной категории. Размещение в гостинице г. Псков.

Средневековый Новгород и Ярославово дворищеСредневековый Новгород и Ярославово дворищеСредневековый Новгород и Ярославово дворище
4 день

Экскурсии по Псковской области

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.

Обзорная экскурсия по городу Пскову: Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, захаб, стены и башни кремля, Покровская башня и церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома, Варлаамовская башня и стены окольного города, купеческие палаты, храмы и часовни, памятники князю Александру Невскому и равноапостольной княгине Ольге.

Экскурсия в музей-заповедник «Изборск»: история древнего Труворова городища и Изборской крепости, чудотворные Словенские ключи.

Переезд в г. Печоры.

Обед.

Экскурсия в Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь.

Возвращение в г. Псков.

Трансфер на вокзал к поезду №10 Псков — Москва отправлением в 19:30.

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Экскурсии по Псковской областиЭкскурсии по Псковской областиЭкскурсии по Псковской области

Проживание

В туре предусмотрено размещение в отеле на выбор в Великом Новгороде и Пскове.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница в Великом Новгороде / гостиница в ПсковеДвухместный номерОдноместный номерДополнительное место
Великий Новгород, гостиница «Садко» 3* шведский стол / Псков, гостиница «Октябрьская» 3*, гостиница «Рижская» 3* шведский стол277122905625408
Великий Новгород, гостиница «Интурист» 3* шведский стол / Псков, гостиница «Октябрьская» 3*, гостиница «Рижская» 3* шведский стол277762969625408
Великий Новгород, гостиница «Волхов» 4* шведский стол / Псков, гостиница «Покровский» 4* шведский стол318083782426048

При любом варианте размещения скидка на ребёнка до 16 лет — 400 рублей.

Номера с кондиционерами по запросу.

Варианты проживания

Гостиница «Волхов»

2 ночи

Гостиница «Волхов» — старейшая действующая гостиница Великого Новгорода. Новоселье в историческом центре города на Предтеченской улице состоялось в далёком 1959 году, 8 августа и было приурочено к торжествам, посвящённым 1 100-летнему юбилею древнейшего русского города.

Первоначально гостиница насчитывала 108 номеров, её главным украшением стала мраморная лестница.
Полная реконструкция, проведенная в 1998-1999 годах, здания превратила гостиницу в современный, отвечающий всем стандартам комфортабельный отель. Причем, не нарушив первоначального архитектурного замысла, сохранив все положительные особенности добротной постройки.

В 2013-2014 годах была проведена масштабная реновация холлов и номерного фонда, и гостиница вновь преобразилась. Обновление номерного фонда и внешнего вида отеля проводится каждый год.

Для деловых людей в гостинице предусмотрены технически оснащенные конференц-залы и переговорная комната, для туристов — туристическое агентство и сувенирная лавка. И для всех — уютные номера и лобби-бар со свежей прессой, ресторан европейского уровня и библиотека.

Отель «Волхов» находится в самом центре города в двух минутах ходьбы от Кремля.

Современное техническое оснащение, сервис, близость к центру городской деловой жизни и удобное транспортное сообщение создают гостям комфортные условия, как для активной работы, так и для отдыха.

К Вашим услугам:

  • 123 уютных номера;
  • бесплатный Wi-Fi;
  • ресторан «Marusya»;
  • лобби-бар;
  • два конференц-зала на 50 мест;
  • автостоянка;
  • бильярд;
  • организация экскурсионного и транспортного обслуживания, туров, мастер-классов;
  • услуги прачечной;
  • сейф (у администратора), камера хранения.
Гостиница «Волхов»Гостиница «Волхов»Гостиница «Волхов»Гостиница «Волхов»Гостиница «Волхов»Гостиница «Волхов»Гостиница «Волхов»Гостиница «Волхов»Гостиница «Волхов»Гостиница «Волхов»Гостиница «Волхов»Гостиница «Волхов»Гостиница «Волхов»Гостиница «Волхов»Гостиница «Волхов»Гостиница «Волхов»Гостиница «Волхов»Гостиница «Волхов»Гостиница «Волхов»

Гостиница Садко

2 ночи

Лучший отель своего класса в Великом Новгороде. Гостиница носит имя героя русских былин. Гостиничный комплекс «Садко» расположен в исторической части Великого Новгорода недалеко от центра города – Кремля.

Памятники средневековой архитектуры, уникальные музейные коллекции, сохранившийся живописный ландшафт, удобное географическое положение создают прекрасные условия для продуктивной работы и полноценного отдыха в гостинице «Садко».

Гостиница реновировалась в 2006 г. и в данный момент проходит частичная реновация номеров (20203 г.).
Номерной фонд: 171 номер – состоит из 77 одноместных номеров (это самая крупная гостиница своего класса по наличию одноместных номеров в городе), 75 двухместных, 5 полулюксов и 14 люксов.

Номера оборудованы телевизором и телефоном, ванной/душем, туалетом, необходимым набором мебели: кровать, письменный стол, стул, тумба, кресло для отдыха (во всех, кроме двухместных), зеркало, платяной шкаф. Бесплатно предоставляется городской телефонный справочник, по просьбе – фен и утюг.

Рады сообщить Вам, что все номера гостиницы обеспечены доступом к сети WI-FI Рестораны и бары: В ресторане отеля «Садко» для гостей создана уютная домашняя атмосфера. Вас ждет доброжелательный персонал, легендарное богатство русского стола, здоровые продукты и приемлемые цены.

Меню порадует гостей обилием и разнообразием блюд, половина из которых — фирменные. Экспресс-кафе (зимний и летний вариант) К услугам гостей: На первом этаже оборудован конференц-зал на 50 мест, сувенирный киоск, парикмахерская. Иностранные языки обслуживания: английский, немецкий.

Гостиница СадкоГостиница СадкоГостиница СадкоГостиница СадкоГостиница СадкоГостиница СадкоГостиница СадкоГостиница Садко

Гостиница Интурист

2 ночи

Интурист — удобный отель для туристов и деловых людей в центре Великого Новгорода.

В шаговой доступности от гостиницы находится Новгородский Кремль, Софийский Собор, областная и городская администрации, важные спортивные сооружения города, концертные площадки, драматический театр.

Гостиница Интурист предлагает своим гостям 118 комфортных номеров различных категорий и цен. Имеются номера для людей с ограниченными возможностями передвижения.

Бесплатный Wi-Fi на территории всей гостиницы, в том числе и в номерах.

Дополнительные сервисы: услуги ресторана, конференц-зал, услуги бизнес-центра.
Круглосуточная охрана, видео наблюдение в общественных зонах, сейфы и камерa хранения багажа - залог безопасности Вашего пребывания в гостинице «Интурист».

В номерах гостиницы Интурист не курят.

Расчетный час в гостинице 12.00, время заезда - 14:00. При наличии свободных номеров возможно заселение раньше времени заезда без дополнительной оплаты

К оплате принимаем наличные / безналичные рубли, банковские карты Visa, MasterCard, Maestro.

Интурист – надежность, качество, доступные цены!

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Гостиница Октябрьская

1 ночь

К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации и ресторан. Гостиница удобно расположена в историческом центре Пскова, в 12 минутах ходьбы от городского железнодорожного вокзала.

Номера гостиницы «Октябрьская» по-домашнему уютно оформлены. В числе удобств телевизор, рабочий стол и собственная ванная комната.

Завтрак сервируется в кафе гостиницы.

Основные достопримечательности, среди которых Псковский кремль, Летний сад и Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина, расположены в 15 минутах ходьбы. Сотрудники туристического бюро гостиницы помогут организовать экскурсии.

Аэропорт Пскова находится в 10 минутах езды от гостиницы «Октябрьская». По запросу может быть организован трансфер.

Гостиница ОктябрьскаяГостиница ОктябрьскаяГостиница ОктябрьскаяГостиница ОктябрьскаяГостиница ОктябрьскаяГостиница Октябрьская

Гостиница Рижская

1 ночь

Эта традиционная гостиница, окруженная живописным парком, находится в центре Пскова, всего в 7 минутах езды от Троицкого собора. К вашим услугам просторные номера, круглосуточно открытая стойка регистрации и ресторан.

Номера гостиницы «Рижская» оформлены в классическом стиле и отличаются домашним интерьером с узорными коврами и тканями. В каждом номере имеется телевизор со спутниковыми каналами, холодильник и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

В красивом ресторане гостиницы «Рижская» с очаровательным видом на близлежащий парк подают традиционные для Псковской области блюда. Кроме того, по утрам накрывают разнообразный завтрак «шведский стол».

Менее чем в 1 км от гостиницы «Рижская» возвышаются великолепные золотые купола Псковского Крома. Драматический театр имени Пушкина находится всего в 5 минутах езды.

За 15 минут можно доехать до центрального железнодорожного вокзала, а оттуда легко добраться до аэропорта Пскова.

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Hotel Pokrovsky

1 ночь

Отель «Покровский» расположен в Пскове, в 49 км от Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. К услугам гостей — ресторан, бесплатная частная парковка, фитнес-центр и бар. В этом 4-звездочном отеле обустроен общий лаундж и установлен банкомат. Стойка регистрации работает круглосуточно. Организуется трансфер от/до аэропорта и доставка еды и напитков в номер. На всей территории действует бесплатный Wi-Fi.

Номера оснащены кондиционером, письменным столом, чайником, холодильником, сейфом и телевизором с плоским экраном. В собственной ванной комнате установлен душ. В некоторых номерах имеется кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и мини-баром. Всем гостям отеля «Покровский» предоставляются полотенца и постельное белье.

Ежедневно для гостей сервируют завтрак «шведский стол».

К услугам гостей 4-звездочного отеля «Покровский» хаммам и детская игровая площадка. В окрестностях популярны пешие прогулки. В комплексе работает пункт проката велосипедов.

Город Псков находится в 1,5 км от отеля «Покровский», а деревня Гнилище — в 2,7 км. Расстояние до международного аэропорта Псков составляет 5 км.

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в отеле выбранной категории
  • Питание (4 завтрака + 4 обеда)
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспортное сопровождение по программе тура
  • Ж/д билет Великий Новгород-Псков
  • Групповая встреча и проводы на ж/д вокзале
  • Услуги гида
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Великого Новгорода и обратно
  • Дополнительные экскурсии (стоимость стоит уточнять у гида):теплоходная экскурсия — 800 руб. (ребёнок — 400 руб.).
  • Теплоходная экскурсия — 800 руб. (ребёнок — 400 руб.)
Место начала и завершения?
Великий Новгород
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Какой транспорт в туре?

Автомобиль на 3-4 места (Тойота Камри 2014 г/в, ФольцВаген Тигуан 2019 г/в), микроавтобус на 8 мест (марка Мерседес от 2015 г/в), микроавтобус на 19 мест (Мерседес от 2015, 2017 г/в, Фольцваген от 2013, 2015 г/в), автобусы от 35 до 45 мест (Вита, Мерседес, Дракон и т. д – год выпуска от 2009 года и более новые модели).

Рассадка производится самостоятельно, кондиционер есть во всех моделях транспорта.

Возможны ли изменения в программе?

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Можно с детьми
Многодневные туры
3-дневные туры
Туры на 4 дня

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