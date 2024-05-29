Туры на 3 дня в Пскове

Найдено 27 туров в категории «3-дневные туры» в Пскове, цены от 9 120 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Псков, Изборск, Печоры: история, мастер-классы и посещение ферм
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Псков, Изборск, Печоры: история, мастер-классы и посещение ферм
Погулять по городам и узнать об их прошлом, научиться делать бумагу и покормить страусов
Начало: Псков, ж. - д вокзал, в 8:05 (прибытие поезда № 10...
22 июня в 10:30
6 июля в 10:30
19 400 за человека
По древним городам и пушкинским местам
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
По древним городам и пушкинским местам
Побывать там, где начались Псков и Изборск, заглянуть в пещеры Печор и увидеть, как жила семья поэта
Начало: Псков, ж. - д. вокзал, 8:30
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
23 900 за человека
Большая Псковская Энциклопедия (4 дня)
🚌 На автобусе
Авторский тур
3.5 дня
1 отзыв
Большая Псковская Энциклопедия (4 дня)
Начало: Ул. Вокзальная, д. 23, Псков
Расписание: Еженедельно по понедельникам и вторникам
17 июня в 08:15
18 июня в 08:15
от 23 400 за человека
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Печоры и Изборска
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Печоры и Изборска
Начало: Россия, Москва
21 июня в 10:00
28 июня в 10:00
от 31 800 за человека
Отдых в Пскове. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Отдых в Пскове. Экскурсионный тур
Начало: Г. Псков
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 19 570 за человека
Псков и Талабские острова
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Псков и Талабские острова
Начало: Г. Псков
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 15 840 за человека
Путешествие по Пскову 3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Путешествие по Пскову 3 дня
Начало: Г. Псков
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 11 670 за человека
Отдых в Пскове. Осенний экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Отдых в Пскове. Осенний экскурсионный тур
Начало: г. Псков
19 сен в 10:00
26 сен в 10:00
от 19 570 за человека
Ласточкой в Псков на выходные
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Ласточкой в Псков на выходные
Начало: г. Псков
26 янв в 10:00
9 фев в 10:00
от 9 940 за человека
Древний Псков и Великий Новгород. Праздничный тур на 8 марта
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Древний Псков и Великий Новгород. Праздничный тур на 8 марта
Начало: Псков, станция Псков-Пассажирский
8 мар в 10:00
от 15 840 за человека
Псков за 2 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Псков за 2 дня
Начало: г. Псков
26 янв в 10:00
9 фев в 10:00
от 9 120 за человека
Жемчужины северо-запада. Великий Новгород, Псков, Изборск и Печоры
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Жемчужины северо-запада. Великий Новгород, Псков, Изборск и Печоры
Начало: Великий Новгород
26 янв в 10:00
9 фев в 10:00
от 19 648 за человека
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Талабских островов
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Талабских островов
Начало: Москва, Ленинградский вокзал
21 июня в 10:00
28 июня в 10:00
от 32 500 за человека
Экскурсионный зимний тур по Псковской области с конной прогулкой
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Экскурсионный зимний тур по Псковской области с конной прогулкой
Начало: Г. Псков
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 19 600 за человека
Два Кремля с прогулкой в Пушкинских горах
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Два Кремля с прогулкой в Пушкинских горах
Экскурсионный тур «Два Кремля с прогулкой в Пушкинских горах» на 4 дня
Начало: Великий Новгород
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 23 700 за человека
Жемчужины Великого Новгорода и Псковской области
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Жемчужины Великого Новгорода и Псковской области
Начало: Великий Новгород
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 23 360 за человека
Путешествие вдоль реки Волхов
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Путешествие вдоль реки Волхов
Начало: Великий Новгород
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 27 264 за человека
Два Кремля. Псков и Великий Новгород на праздники
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Два Кремля. Псков и Великий Новгород на праздники
Начало: Великий Новгород
23 фев в 10:00
8 мар в 10:00
от 17 700 за человека
Крепости Северо-Запада. Великий Новгород и Псков. Весна-лето
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Крепости Северо-Запада. Великий Новгород и Псков. Весна-лето
Экскурсионный тур «Крепости Северо-Запада. Великий Новгород и Псков. Весна-лето» на 3 дня
Начало: Великий Новгород
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 17 000 за человека
Железнодорожный круиз. Серебряный маршрут
🚌 На автобусе
🚉 На поезде
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Железнодорожный круиз. Серебряный маршрут
Начало: Россия, Москва
30 дек в 10:00
3 янв в 10:00
от 37 250 за человека
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Пушкинских гор
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Пушкинских гор
Начало: Россия, Москва
21 июня в 10:00
28 июня в 10:00
от 32 500 за человека
Зимние выходные в Пскове
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Зимние выходные в Пскове
Начало: Россия, Псков
3 янв в 10:00
от 13 960 за человека
Рождество в Пскове
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Рождество в Пскове
Начало: Россия, Псков
5 янв в 10:00
от 14 080 за человека
Рождество в Пскове и Великом Новгороде
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Рождество в Пскове и Великом Новгороде
Начало: Россия, Псков
5 янв в 10:00
от 18 630 за человека
Майские праздники в Пскове
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Майские праздники в Пскове
Начало: г. Псков
от 12 660 за человека
Крепости Северо-Запада. Великий Новгород и Псков
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Крепости Северо-Запада. Великий Новгород и Псков
Экскурсионный тур «Крепости Северо-Запада. Великий Новгород и Псков» на 3 дня
Начало: Великий Новгород
от 17 500 за человека
Хранители старины: 3 дня на Псковской земле
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Хранители старины: 3 дня на Псковской земле
Услышать истории прошлого, узнать, почему псковичи называют кремль кромом и как развлекался Пушкин
Начало: Псков, ж. - д. вокзал. В 8:10 встреча прибывших из...
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
23 600 за человека

Последние отзывы на туры

  • Т
    Татьяна
    29 мая 2024
    Железнодорожный круиз. Серебряный маршрут
    Организаторы делали всё возможное для нашего комфортного отдыха. Любые проблемы решались мгновенно на месте, но проблем как таковых не было. Очень все внимательные и вежливые. Это очень положительно сказалось на нашем отдыхе. Всем огромное спасибо. Мы были довольны всем.
  • Р
    Родионова
    27 мая 2024
    По древним городам и пушкинским местам
    Продуманная организация маршрутов обеспечила комфорт и удобство (стоянка а/м, место обедов, сами экскурсии). Знание материала (доступно, подробно, с обоснованными ответами на вопросы). Обязательность и доброжелательность. Очень хороший отель Покровский. Спасибо большое за знакомство с жемчужинами Псковской земли и отличный отдых!
  • О
    Ольга
    26 мая 2024
    По древним городам и пушкинским местам
    Очень понравились экскурсии и полная организация путешествия. Вся организация начиная от бронирования и отъезда для очень требовательных путешественников, сделана на отлично с плюсом.
  • М
    Майя
    21 мая 2024
    Железнодорожный круиз. Серебряный маршрут
    Организация тура без нареканий, все четко, в соответствии с заявленной программой. Большое спасибо за яркие впечатления и отличное настроение!:)
  • Т
    Татьяна
    15 мая 2024
    Железнодорожный круиз. Серебряный маршрут
    Круиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждого пассажира поистине материнской любовью.
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    Очень было приятно возвращаться в поезд, как домой после насыщенной экскурсионной программы. Прекрасно организованы все экскурсии. Наша сопровождающая Анна очень доброжелательно, доходчиво, спокойно объясняла все наши действия, отвечала на любые вопросы, всегда была рядом. Огромная благодарность нашим гидам: Марине в Петрозаводске за глубокое знание истории Карелии, местных обычаев, современных тенденций, за профессионализм, прекрасную интересную подачу информации, Наталье в Сортавале за любовь к своему городу, прекрасную подачу информации, артистизм, доброжелательность, Денису в Выборге за потрясающий артистизм, чувство юмора, глубочайшие знания истории города и страны. Несмотря на холодную погоду, мы увезли из Карелии самые теплые воспоминания. Большое спасибо за представленное удовольствие. Отдельный восторг вызвал национальный театр " Кантеле". Потрясающие голоса вокалистов, непревзойденное мастерство танцоров, талантливые музыканты. Круиз прошел на высшем уровне. Всем спасибо.

    Круиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждогоКруиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждогоКруиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждогоКруиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждогоКруиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждогоКруиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждогоКруиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждогоКруиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждогоКруиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждогоКруиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждого
  • Т
    Татьяна
    5 мая 2024
    Экскурсионный зимний тур по Псковской области с конной прогулкой
    Дмитрий, благодаря Вашему предложению мы прожили фантастический день! Спасибо нашему экскурсоводу Светлане Анатольевне! Великолепное владение материалом, умение держать аудиторию! Гостиница "Октябрьская" в минусе. Рекомендовать никому не будем. Единственный плюс - расположение в центре.
    Дмитрий, благодаря Вашему предложению мы прожили фантастический день!Дмитрий, благодаря Вашему предложению мы прожили фантастический день!Дмитрий, благодаря Вашему предложению мы прожили фантастический день!Дмитрий, благодаря Вашему предложению мы прожили фантастический день!Дмитрий, благодаря Вашему предложению мы прожили фантастический день!Дмитрий, благодаря Вашему предложению мы прожили фантастический день!Дмитрий, благодаря Вашему предложению мы прожили фантастический день!
  • Е
    Елена
    5 мая 2024
    Экскурсионный зимний тур по Псковской области с конной прогулкой
    Великолепно! Все организованно и в срок! Отдельное Спасибо экскурсоводу - Светлане - изумительный экскурсовод!!!
  • А
    Анна
    4 мая 2024
    Экскурсионный зимний тур по Псковской области с конной прогулкой
    Хорошая организация тура, все понравилось.
  • В
    Виолетта
    20 марта 2024
    Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Пушкинских гор
    Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
    Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
  • А
    Андрей,
    17 марта 2024
    Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Пушкинских гор
    Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала
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    постоянное внимание и искреннее желание сделать так, чтобы этот отдых получился незабываемым и наполненным восторженными эмоциями. Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей…

    Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь на

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «3-дневные туры»

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  6. Новгородский кремль
Сколько стоит тур в Пскове в июне 2024
Сейчас в Пскове в категории "3-дневные туры" можно забронировать 27 авторских туров от 9 120 до 37 250. Туристы уже оставили гидам 77 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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