1 чел.
По популярности
Авторский тур
3 дня
Псков, Изборск, Печоры: история, мастер-классы и посещение ферм
Погулять по городам и узнать об их прошлом, научиться делать бумагу и покормить страусов
Начало: Псков, ж. - д вокзал, в 8:05 (прибытие поезда № 10...
22 июня в 10:30
6 июля в 10:30
19 400₽ за человека
Авторский тур
3 дня
По древним городам и пушкинским местам
Побывать там, где начались Псков и Изборск, заглянуть в пещеры Печор и увидеть, как жила семья поэта
Начало: Псков, ж. - д. вокзал, 8:30
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
23 900₽ за человека
Авторский тур
3.5 дня
Большая Псковская Энциклопедия (4 дня)
Начало: Ул. Вокзальная, д. 23, Псков
Расписание: Еженедельно по понедельникам и вторникам
17 июня в 08:15
18 июня в 08:15
от 23 400₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Печоры и Изборска
Начало: Россия, Москва
21 июня в 10:00
28 июня в 10:00
от 31 800₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Отдых в Пскове. Экскурсионный тур
Начало: Г. Псков
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 19 570₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Псков и Талабские острова
Начало: Г. Псков
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 15 840₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Путешествие по Пскову 3 дня
Начало: Г. Псков
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 11 670₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Отдых в Пскове. Осенний экскурсионный тур
Начало: г. Псков
19 сен в 10:00
26 сен в 10:00
от 19 570₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Ласточкой в Псков на выходные
Начало: г. Псков
26 янв в 10:00
9 фев в 10:00
от 9 940₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Древний Псков и Великий Новгород. Праздничный тур на 8 марта
Начало: Псков, станция Псков-Пассажирский
8 мар в 10:00
от 15 840₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Псков за 2 дня
Начало: г. Псков
26 янв в 10:00
9 фев в 10:00
от 9 120₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Жемчужины северо-запада. Великий Новгород, Псков, Изборск и Печоры
Начало: Великий Новгород
26 янв в 10:00
9 фев в 10:00
от 19 648₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Талабских островов
Начало: Москва, Ленинградский вокзал
21 июня в 10:00
28 июня в 10:00
от 32 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Экскурсионный зимний тур по Псковской области с конной прогулкой
Начало: Г. Псков
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 19 600₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Два Кремля с прогулкой в Пушкинских горах
Экскурсионный тур «Два Кремля с прогулкой в Пушкинских горах» на 4 дня
Начало: Великий Новгород
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 23 700₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Жемчужины Великого Новгорода и Псковской области
Начало: Великий Новгород
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 23 360₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Путешествие вдоль реки Волхов
Начало: Великий Новгород
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 27 264₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Два Кремля. Псков и Великий Новгород на праздники
Начало: Великий Новгород
23 фев в 10:00
8 мар в 10:00
от 17 700₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Крепости Северо-Запада. Великий Новгород и Псков. Весна-лето
Экскурсионный тур «Крепости Северо-Запада. Великий Новгород и Псков. Весна-лето» на 3 дня
Начало: Великий Новгород
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 17 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Железнодорожный круиз. Серебряный маршрут
Начало: Россия, Москва
30 дек в 10:00
3 янв в 10:00
от 37 250₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Пушкинских гор
Начало: Россия, Москва
21 июня в 10:00
28 июня в 10:00
от 32 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Зимние выходные в Пскове
Начало: Россия, Псков
3 янв в 10:00
от 13 960₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Рождество в Пскове
Начало: Россия, Псков
5 янв в 10:00
от 14 080₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Рождество в Пскове и Великом Новгороде
Начало: Россия, Псков
5 янв в 10:00
от 18 630₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Майские праздники в Пскове
Начало: г. Псков
от 12 660₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Крепости Северо-Запада. Великий Новгород и Псков
Экскурсионный тур «Крепости Северо-Запада. Великий Новгород и Псков» на 3 дня
Начало: Великий Новгород
от 17 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Хранители старины: 3 дня на Псковской земле
Услышать истории прошлого, узнать, почему псковичи называют кремль кромом и как развлекался Пушкин
Начало: Псков, ж. - д. вокзал. В 8:10 встреча прибывших из...
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
23 600₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ТТатьяна29 мая 2024Организаторы делали всё возможное для нашего комфортного отдыха. Любые проблемы решались мгновенно на месте, но проблем как таковых не было. Очень все внимательные и вежливые. Это очень положительно сказалось на нашем отдыхе. Всем огромное спасибо. Мы были довольны всем.
- РРодионова27 мая 2024Продуманная организация маршрутов обеспечила комфорт и удобство (стоянка а/м, место обедов, сами экскурсии). Знание материала (доступно, подробно, с обоснованными ответами на вопросы). Обязательность и доброжелательность. Очень хороший отель Покровский. Спасибо большое за знакомство с жемчужинами Псковской земли и отличный отдых!
- ООльга26 мая 2024Очень понравились экскурсии и полная организация путешествия. Вся организация начиная от бронирования и отъезда для очень требовательных путешественников, сделана на отлично с плюсом.
- ММайя21 мая 2024Организация тура без нареканий, все четко, в соответствии с заявленной программой. Большое спасибо за яркие впечатления и отличное настроение!:)
- ТТатьяна15 мая 2024Круиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждого пассажира поистине материнской любовью.
- ТТатьяна5 мая 2024Дмитрий, благодаря Вашему предложению мы прожили фантастический день! Спасибо нашему экскурсоводу Светлане Анатольевне! Великолепное владение материалом, умение держать аудиторию! Гостиница "Октябрьская" в минусе. Рекомендовать никому не будем. Единственный плюс - расположение в центре.
- ЕЕлена5 мая 2024Великолепно! Все организованно и в срок! Отдельное Спасибо экскурсоводу - Светлане - изумительный экскурсовод!!!
- ААнна4 мая 2024Хорошая организация тура, все понравилось.
- ВВиолетта20 марта 2024Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
- ААндрей,17 марта 2024Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «3-дневные туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Пскове
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 27
Какие места ещё посмотреть в Пскове
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Пскове в июне 2024
Сейчас в Пскове в категории "3-дневные туры" можно забронировать 27 авторских туров от 9 120 до 37 250. Туристы уже оставили гидам 77 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Купите самый интересный из 27 туров в Пскове на 2024 год по теме «3-дневные туры», 77 ⭐ отзывов, цены от 9120₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август