2 день

Экскурсия по городу Пскову. Завершение программы

Завтрак.

Освобождение номеров.

09:00"Очарование провинциального городка" – экскурсия по городу Пскову: Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, захаб, стены и башни кремля, Покровская башня и церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома, Варлаамовская башня и стены окольного города, купеческие палаты, храмы и часовни, памятник равноапостольной княгине Ольге.

Обед в кафе.

13.10 Трансфер на вокзал к поезду №064 Псков – Москва, отправлением в 14:10.