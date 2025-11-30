Мои заказы

Пешком по Пскову. Очарование древнего города

Познакомиться с достопримечательностями, узнать о событиях прошлого и заглянуть в сыроварню
Приглашаем провести мини-отпуск в живописном старинном городе, куда удобно добираться из Москвы и Санкт-Петербурга на поезде.

Мы погуляем по его исторической части, полюбуемся видом рек Псковы и Великой, осмотрим церкви и
читать дальше

храмы, заглянем в музеи.

Я расскажу вам интересные легенды, познакомлю с происходившими здесь событиями и их влиянием на современную жизнь города.

Вы попробуете разные сорта сыров на местном производстве, желающие смогут расслабиться в SPA отеля и посетить театр. Узнайте Псков за 2 дня!

Ближайшие даты:
15
ноя
Время начала: 10:15

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 10 лет.

Питание. Включены обед в 1-й день и завтрак во 2-й день. Остальное питание — за доплату.

Дети. С 14 лет, так как в туре много ходьбы.

Транспорт. Микроавтобус туристического класса в Пскове (с кондиционером или печкой, в зависимости от погоды).

Уровень сложности. Средний. Вас ждут длительные пешие прогулки, физподготовка не понадобится.

Программа тура по дням

1 день

Успенская церковь, Кремль, Финский парк, Двор Постникова

Встречаемся и едем в гостиницу, чтобы оставить вещи и позавтракать. После идём гулять по историческому центру Пскова. Начнём путешествие с Ольгинского креста на левом берегу реки Великой. По легенде, именно на этом месте княгиня Ольга увидела знак божий — три солнечных луча указали на противоположный берег. Там и был построен первый христианский храм в Киевской Руси, а рядом — город Псков. Осмотрим древнюю Успенскую церковь у Пароменья (у парома), вы узнаете, как работала переправа и единственный въезд в город.

Затем пройдёмся по территории Кремля, где возникло первоначальное поселение, а затем и крепость. Вы сможете проследить, как менялся Кремль на протяжении веков. Побываем в Финском парке, посмотрим на Троицкий мост, и я расскажу вам, почему его ещё называют американским. Познакомимся с районом Запсковье, где в 14-м веке стояла немецкая рать, а с 11-го селились кузнецы, рыбники, кожевенники. Увидим Гремячую башню, церковь Космы и Дамиана, Золотую набережную и посмотрим на Кремль со стороны Высокой башни.

Посетим Двор Постникова — возрождённые купеческие палаты 17-го века, где представлена коллекция изразцов всевозможных предметов, найденных во время раскопок. Вы узнаете историю семьи и о том, как проходила реставрация древнего здания, увидите бытовые дворы — Мешок I и II.

После обеда прогуляемся по Среднему и Окольному городам, осмотрим Михайловскую башню и поднимемся на смотровую площадку. Побываем у Варваринского монастыря и самого старого деревянного храма Пскова. Я расскажу вам историю церкви на Новом Торгу и домов городских жителей. Затем у вас останется свободное время. Желающие могут отправиться на спектакль в Псковский академический театр им. А. С. Пушкина. В гостинице «Двор Подзноева» можно расслабиться в SPA-зоне с бассейном и посетить рестораны.

Успенская церковь, Кремль, Финский парк, Двор Постникова
2 день

Средний и Окольный города, Мирожский монастырь, дегустация на сыроварне, Снетогорский монастырь

После завтрака, оставив вещи в гостинице, продолжим гулять по Пскову. Вернёмся в Средний и Окольный города, чтобы осмотреть то, что не увидели вчера: храмы Николая со Усохи и Василия на Горке, купеческие дворы и палаты: Меньшикова, Поганкина и Подзноева, — дом Массона и дом Ксендза.

Пройдёмся по улице Воеводы Шуйского, посмотрим на храм Георгия со Взвозы с астрологическими символами, Покровский угол и Баториев провал. Я расскажу вам о событиях, происходивших во время осады Пскова. Посетим Мирожский монастырь с уникальными фресками 12-го века и храм святого Стефания.

На автобусе мы переедем в сыроварню, где производят это лакомство по традиционным греческим рецептам. Вы попробуете разные сорта сыров из натурального фермерского молока, послушаете рассказ о производстве и сырах, выпьете чашку греческого чая и сможете приобрести понравившуюся продукцию.

В завершении тура вас ждёт поездка в женский Снетогорский монастырь — место традиционного пострижения псковских князей перед смертью на Снятной горе, на высоком берегу реки Великой. Вы рассмотрите фрески Рождественского собора, которые пережили нашествие поляков, местами были забелены и только в начале прошлого века впервые предстали после расчистки. После едем на ж. -д. вокзал.

Свободное время до поезда или посещение одного из колоритных ресторанчиков Пскова (обед по меню).

Средний и Окольный города, Мирожский монастырь, дегустация на сыроварне, Снетогорский монастырь

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет7990 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице 2-3
  • Обед в 1-й день и завтрак во 2-й день
  • Экскурсии и входные билеты по программе
Что не входит в цену
  • Проезд до Пскова и обратно
  • Питание вне программы
  • Завтрак 1-ый день - 500 руб
  • 1 обед - 700 руб
  • Билет в театр (по желанию) - от 200 руб. до 600 руб., бронируется и оплачивается до поездки
  • Билет для захода внутрь Снетогорского монастыря, где находятся фрески - 300 руб
  • Экскурсия в музее «Двор Постниковых» - 440 руб
  • Дегустация сыров с вином - 950 руб
  • Радиооборудование - 360 руб. (устройство, позволяющее отходить от гида до 150 м, фотографировать и всё слышать, несмотря на посторонние шумы)
  • Посещение SPA-зоны в гостинице «Двор Подзноева»: 1,5 часа - 950 руб. (бронируется заранее, оплачивается самостоятельно заранее)
  • Стоимость тура при 1-местном размещении в гостинице составит 13 990 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Псков, ж/д вокзал. В 8:17 встреча прибывших из Москвы, самостоятельный переход в кафе, завтрак, ожидание группы. В 10:20 встреча прибывших из Санкт-Петербурга
Завершение: Псков, ж/д вокзал, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — Организатор в Пскове
Провела экскурсии для 4575 туристов
Любим показывать то, что интересно нам самим, поэтому разыскиваем и находим новые места, объекты и увлекательные истории. Благо вокруг их огромное количество! Знание и понимание истории позволяет нам создавать и проводить качественные маршруты. Происходившие в предлагаемых нами локациях события были настолько значительны, что к ним не нужно добавлять непроверенных баек и сомнительных анекдотов.
Задать вопрос

