Встречаемся и едем в гостиницу, чтобы оставить вещи и позавтракать. После идём гулять по историческому центру Пскова. Начнём путешествие с Ольгинского креста на левом берегу реки Великой. По легенде, именно на этом месте княгиня Ольга увидела знак божий — три солнечных луча указали на противоположный берег. Там и был построен первый христианский храм в Киевской Руси, а рядом — город Псков. Осмотрим древнюю Успенскую церковь у Пароменья (у парома), вы узнаете, как работала переправа и единственный въезд в город.

Затем пройдёмся по территории Кремля, где возникло первоначальное поселение, а затем и крепость. Вы сможете проследить, как менялся Кремль на протяжении веков. Побываем в Финском парке, посмотрим на Троицкий мост, и я расскажу вам, почему его ещё называют американским. Познакомимся с районом Запсковье, где в 14-м веке стояла немецкая рать, а с 11-го селились кузнецы, рыбники, кожевенники. Увидим Гремячую башню, церковь Космы и Дамиана, Золотую набережную и посмотрим на Кремль со стороны Высокой башни.

Посетим Двор Постникова — возрождённые купеческие палаты 17-го века, где представлена коллекция изразцов всевозможных предметов, найденных во время раскопок. Вы узнаете историю семьи и о том, как проходила реставрация древнего здания, увидите бытовые дворы — Мешок I и II.

После обеда прогуляемся по Среднему и Окольному городам, осмотрим Михайловскую башню и поднимемся на смотровую площадку. Побываем у Варваринского монастыря и самого старого деревянного храма Пскова. Я расскажу вам историю церкви на Новом Торгу и домов городских жителей. Затем у вас останется свободное время. Желающие могут отправиться на спектакль в Псковский академический театр им. А. С. Пушкина. В гостинице «Двор Подзноева» можно расслабиться в SPA-зоне с бассейном и посетить рестораны.