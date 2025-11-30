Мы погуляем по его исторической части, полюбуемся видом рек Псковы и Великой, осмотрим церкви и
ноя
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 10 лет.
Питание. Включены обед в 1-й день и завтрак во 2-й день. Остальное питание — за доплату.
Дети. С 14 лет, так как в туре много ходьбы.
Транспорт. Микроавтобус туристического класса в Пскове (с кондиционером или печкой, в зависимости от погоды).
Уровень сложности. Средний. Вас ждут длительные пешие прогулки, физподготовка не понадобится.
Программа тура по дням
Успенская церковь, Кремль, Финский парк, Двор Постникова
Встречаемся и едем в гостиницу, чтобы оставить вещи и позавтракать. После идём гулять по историческому центру Пскова. Начнём путешествие с Ольгинского креста на левом берегу реки Великой. По легенде, именно на этом месте княгиня Ольга увидела знак божий — три солнечных луча указали на противоположный берег. Там и был построен первый христианский храм в Киевской Руси, а рядом — город Псков. Осмотрим древнюю Успенскую церковь у Пароменья (у парома), вы узнаете, как работала переправа и единственный въезд в город.
Затем пройдёмся по территории Кремля, где возникло первоначальное поселение, а затем и крепость. Вы сможете проследить, как менялся Кремль на протяжении веков. Побываем в Финском парке, посмотрим на Троицкий мост, и я расскажу вам, почему его ещё называют американским. Познакомимся с районом Запсковье, где в 14-м веке стояла немецкая рать, а с 11-го селились кузнецы, рыбники, кожевенники. Увидим Гремячую башню, церковь Космы и Дамиана, Золотую набережную и посмотрим на Кремль со стороны Высокой башни.
Посетим Двор Постникова — возрождённые купеческие палаты 17-го века, где представлена коллекция изразцов всевозможных предметов, найденных во время раскопок. Вы узнаете историю семьи и о том, как проходила реставрация древнего здания, увидите бытовые дворы — Мешок I и II.
После обеда прогуляемся по Среднему и Окольному городам, осмотрим Михайловскую башню и поднимемся на смотровую площадку. Побываем у Варваринского монастыря и самого старого деревянного храма Пскова. Я расскажу вам историю церкви на Новом Торгу и домов городских жителей. Затем у вас останется свободное время. Желающие могут отправиться на спектакль в Псковский академический театр им. А. С. Пушкина. В гостинице «Двор Подзноева» можно расслабиться в SPA-зоне с бассейном и посетить рестораны.
Средний и Окольный города, Мирожский монастырь, дегустация на сыроварне, Снетогорский монастырь
После завтрака, оставив вещи в гостинице, продолжим гулять по Пскову. Вернёмся в Средний и Окольный города, чтобы осмотреть то, что не увидели вчера: храмы Николая со Усохи и Василия на Горке, купеческие дворы и палаты: Меньшикова, Поганкина и Подзноева, — дом Массона и дом Ксендза.
Пройдёмся по улице Воеводы Шуйского, посмотрим на храм Георгия со Взвозы с астрологическими символами, Покровский угол и Баториев провал. Я расскажу вам о событиях, происходивших во время осады Пскова. Посетим Мирожский монастырь с уникальными фресками 12-го века и храм святого Стефания.
На автобусе мы переедем в сыроварню, где производят это лакомство по традиционным греческим рецептам. Вы попробуете разные сорта сыров из натурального фермерского молока, послушаете рассказ о производстве и сырах, выпьете чашку греческого чая и сможете приобрести понравившуюся продукцию.
В завершении тура вас ждёт поездка в женский Снетогорский монастырь — место традиционного пострижения псковских князей перед смертью на Снятной горе, на высоком берегу реки Великой. Вы рассмотрите фрески Рождественского собора, которые пережили нашествие поляков, местами были забелены и только в начале прошлого века впервые предстали после расчистки. После едем на ж. -д. вокзал.
Свободное время до поезда или посещение одного из колоритных ресторанчиков Пскова (обед по меню).
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|7990 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице 2-3
- Обед в 1-й день и завтрак во 2-й день
- Экскурсии и входные билеты по программе
Что не входит в цену
- Проезд до Пскова и обратно
- Питание вне программы
- Завтрак 1-ый день - 500 руб
- 1 обед - 700 руб
- Билет в театр (по желанию) - от 200 руб. до 600 руб., бронируется и оплачивается до поездки
- Билет для захода внутрь Снетогорского монастыря, где находятся фрески - 300 руб
- Экскурсия в музее «Двор Постниковых» - 440 руб
- Дегустация сыров с вином - 950 руб
- Радиооборудование - 360 руб. (устройство, позволяющее отходить от гида до 150 м, фотографировать и всё слышать, несмотря на посторонние шумы)
- Посещение SPA-зоны в гостинице «Двор Подзноева»: 1,5 часа - 950 руб. (бронируется заранее, оплачивается самостоятельно заранее)
- Стоимость тура при 1-местном размещении в гостинице составит 13 990 руб