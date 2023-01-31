1 день

Экскурсия по Талабским островам

08:20 Встреча на ж/д вокзале Пскова.

Завтрак в кафе (шведский стол)

Переезд в деревню Толба.

Посадка на катера.

Экскурсия по Талабским островам.

Всего в 25 километрах от Пскова среди вод Псковского озера располагаются знаменитые Талабские острова.

Остров им. Залита (Талабск) полностью застроен, а остров им. Белова (Верхний) является уникальным природным заповедником.

Третий остров Талабанец безлюден и имеет размер футбольного поля.

Существует легенда, что название островов происходит от первого поселенца, человека из племени Чудь по имени Тала.

На островах издревле живут рыбаки, занимающиеся промыслом, поэтому здесь можно приобрести вкусную копченую рыбу.

Остров Залита (Талабск) является духовным центром островов Псковского озера.

Здесь располагается Никольский храм, освященный во имя святителя Николая Чудотворца, упоминанию о котором относятся к XVI веку.

Настоятелем храма долгие годы служил отец Николай Гурьянов, к которому за поддержкой и укреплением духовным ехали со всей страны.

Остров Белова (Верхний) – это самый большой остров среди Талабских.

На острове находится маленькая рыбацкая деревушка, сосновый бор и еловая роща.

Остров является памятником природы регионального значения.

Флора острова очень разнообразна, а среди пернатых обитателей, здесь можно встретить редких серых цапель, которые гнездятся прямо на елках.

Здесь все как будто оторвано от реальности, от суеты жизни.

Обед на островах.

Возвращение в деревню Толба.

Переезд в деревню Елизарово.

Посещение Спасо-Елизаровского монастыря.

Это православный женский монастырь Псковской епархии Русской православной церкви, возведенный в XVI веке.

Когда монастырь являлся центром псковского иконописания.

Именно здесь старец Филофей сформулировал политическую доктрину Московской Руси «Москва – третий Рим».

Переезд в Псков.

Размещение в отеле.

Свободное время.