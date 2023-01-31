08:20 Встреча на ж/д вокзале Пскова.
Завтрак в кафе (шведский стол)
Переезд в деревню Толба.
Посадка на катера.
Экскурсия по Талабским островам.
Всего в 25 километрах от Пскова среди вод Псковского озера располагаются знаменитые Талабские острова.
Остров им. Залита (Талабск) полностью застроен, а остров им. Белова (Верхний) является уникальным природным заповедником.
Третий остров Талабанец безлюден и имеет размер футбольного поля.
Существует легенда, что название островов происходит от первого поселенца, человека из племени Чудь по имени Тала.
На островах издревле живут рыбаки, занимающиеся промыслом, поэтому здесь можно приобрести вкусную копченую рыбу.
Остров Залита (Талабск) является духовным центром островов Псковского озера.
Здесь располагается Никольский храм, освященный во имя святителя Николая Чудотворца, упоминанию о котором относятся к XVI веку.
Настоятелем храма долгие годы служил отец Николай Гурьянов, к которому за поддержкой и укреплением духовным ехали со всей страны.
Остров Белова (Верхний) – это самый большой остров среди Талабских.
На острове находится маленькая рыбацкая деревушка, сосновый бор и еловая роща.
Остров является памятником природы регионального значения.
Флора острова очень разнообразна, а среди пернатых обитателей, здесь можно встретить редких серых цапель, которые гнездятся прямо на елках.
Здесь все как будто оторвано от реальности, от суеты жизни.
Обед на островах.
Возвращение в деревню Толба.
Переезд в деревню Елизарово.
Посещение Спасо-Елизаровского монастыря.
Это православный женский монастырь Псковской епархии Русской православной церкви, возведенный в XVI веке.
Когда монастырь являлся центром псковского иконописания.
Именно здесь старец Филофей сформулировал политическую доктрину Московской Руси «Москва – третий Рим».
Переезд в Псков.
Размещение в отеле.
Свободное время.
Завтрак в отеле.
Экскурсия «Святыни Пскова».
Псков – один из самых древних городов нашей страны.
Здесь располагаются монастыри – святыни с многовековой историей, которые являются жемчужинами христианского мира.
Псковская земля богата белоснежными церквями, монастырями, святыми источниками и родниками.
Экскурсия в Мирожский монастырь (Спасо-Преображенский Мирожский Завеличский монастырь).
Здесь находится знаменитая часовня Анастасии Римлянки с фресками, которые сделаны по эскизам Николая Рериха.
Внимание! Посещение Спасо-Преображенского собора в Мирожском монастыре может быть отменено из-за плохих погодных условий.
Переезд в Печоры.
Посещение Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.
Датой основания Псково-Печерского монастыря считается 1473 год, когда освящена была выкопанная в песчаном холме у ручья Каменца преподобным Ионой Успенская церковь.
В 1521 году монастырь обрел чудотворную икону Успения Богоматери.
Этот образ был написан иконописцем Алексеем Малым по заказу псковских Василия и Феодора.
Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь сегодня является духовным, культурным центром и одним из самых крупных в стране мужских монастырей.
Обед.
19:00Переезд на ж/д вокзал Пскова.
19:30 Отправление в Москву на поезде 010Ч.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
|Размещение (цена указана за 1 человека)
|Стоимость, руб.
|Двухместное размещение
|9 250
|Одноместное размещение
|11 350
Пакет питания: 1 завтрак, 2 обеда – 1 600 руб.
Эта традиционная гостиница, окруженная живописным парком, находится в центре Пскова, всего в 7 минутах езды от Троицкого собора. К вашим услугам просторные номера, круглосуточно открытая стойка регистрации и ресторан.
Номера гостиницы «Рижская» оформлены в классическом стиле и отличаются домашним интерьером с узорными коврами и тканями. В каждом номере имеется телевизор со спутниковыми каналами, холодильник и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
В красивом ресторане гостиницы «Рижская» с очаровательным видом на близлежащий парк подают традиционные для Псковской области блюда. Кроме того, по утрам накрывают разнообразный завтрак «шведский стол».
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Вы можете заранее оплатить питание (завтрак в первый день и два обеда). Они будут по маршруту следования.
Ужины оплачиваются самостоятельно.
Тур сделан под поезд и программа рассчитана на утреннее прибытие. Поэтому удобнее всего выезжать накануне из Москвы.
Но если вам удобнее прилететь накануне или приехать на автобусе/автомобиле, то можно при бронировании уточнить этот вопрос с менеджером.