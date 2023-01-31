Талабские острова и святыни Псковской земли

Талабские острова - это жемчужина Псковской области

4.7
3 отзыва
Программа по дням
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Ответы на вопросы
Талабские острова – это жемчужина Псковской области, куда в летний период стремятся попасть многие путешественники. Здесь вы ощутите спокойствие и уединение. Именно безмолвием и самобытностью притягивают Талабские острова.

Псковская земля богата святынями и святыми местами, многие из которых вы посетите в двухдневном путешествии. Тур хорошо подойдет для летних выходных.
Талабские острова и святыни Псковской земли
Талабские острова и святыни Псковской земли
Талабские острова и святыни Псковской земли
Талабские острова и святыни Псковской земли
Талабские острова и святыни Псковской земли
Талабские острова и святыни Псковской земли
Талабские острова и святыни Псковской земли
Талабские острова и святыни Псковской земли
Талабские острова и святыни Псковской земли
Талабские острова и святыни Псковской земли
Талабские острова и святыни Псковской земли
Талабские острова и святыни Псковской земли
Талабские острова и святыни Псковской земли
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Активные выходные
Активные выходные
Проведете выходные с пользой и познакомитесь поближе с Псковской областью
Манящие острова
Манящие острова
Увидите жемчужину Псковской области и покатаетесь на катере между островами
Псковские святыни
Псковские святыни
Посетите монастыри, часовню с фресками и насладитесь умиротворенной атмосферой

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Талабским островам

08:20 Встреча на ж/д вокзале Пскова.

Завтрак в кафе (шведский стол)

Переезд в деревню Толба.

Посадка на катера.

Экскурсия по Талабским островам.

Всего в 25 километрах от Пскова среди вод Псковского озера располагаются знаменитые Талабские острова.

Остров им. Залита (Талабск) полностью застроен, а остров им. Белова (Верхний) является уникальным природным заповедником.

Третий остров Талабанец безлюден и имеет размер футбольного поля.

Существует легенда, что название островов происходит от первого поселенца, человека из племени Чудь по имени Тала.

На островах издревле живут рыбаки, занимающиеся промыслом, поэтому здесь можно приобрести вкусную копченую рыбу.

Остров Залита (Талабск) является духовным центром островов Псковского озера.

Здесь располагается Никольский храм, освященный во имя святителя Николая Чудотворца, упоминанию о котором относятся к XVI веку.

Настоятелем храма долгие годы служил отец Николай Гурьянов, к которому за поддержкой и укреплением духовным ехали со всей страны.

Остров Белова (Верхний) – это самый большой остров среди Талабских.

На острове находится маленькая рыбацкая деревушка, сосновый бор и еловая роща.

Остров является памятником природы регионального значения.

Флора острова очень разнообразна, а среди пернатых обитателей, здесь можно встретить редких серых цапель, которые гнездятся прямо на елках.

Здесь все как будто оторвано от реальности, от суеты жизни.

Обед на островах.

Возвращение в деревню Толба.

Переезд в деревню Елизарово.

Посещение Спасо-Елизаровского монастыря.

Это православный женский монастырь Псковской епархии Русской православной церкви, возведенный в XVI веке.

Когда монастырь являлся центром псковского иконописания.

Именно здесь старец Филофей сформулировал политическую доктрину Московской Руси «Москва – третий Рим».

Переезд в Псков.

Размещение в отеле.

Свободное время.

Экскурсия по Талабским островамЭкскурсия по Талабским островамЭкскурсия по Талабским островамЭкскурсия по Талабским островам
2 день

Святыни Пскова

Завтрак в отеле.

Экскурсия «Святыни Пскова».

Псков – один из самых древних городов нашей страны.

Здесь располагаются монастыри – святыни с многовековой историей, которые являются жемчужинами христианского мира.

Псковская земля богата белоснежными церквями, монастырями, святыми источниками и родниками.

Экскурсия в Мирожский монастырь (Спасо-Преображенский Мирожский Завеличский монастырь).

Здесь находится знаменитая часовня Анастасии Римлянки с фресками, которые сделаны по эскизам Николая Рериха.

Внимание! Посещение Спасо-Преображенского собора в Мирожском монастыре может быть отменено из-за плохих погодных условий.

Переезд в Печоры.

Посещение Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

Датой основания Псково-Печерского монастыря считается 1473 год, когда освящена была выкопанная в песчаном холме у ручья Каменца преподобным Ионой Успенская церковь.

В 1521 году монастырь обрел чудотворную икону Успения Богоматери.

Этот образ был написан иконописцем Алексеем Малым по заказу псковских Василия и Феодора.

Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь сегодня является духовным, культурным центром и одним из самых крупных в стране мужских монастырей.

Обед.

19:00Переезд на ж/д вокзал Пскова.

19:30 Отправление в Москву на поезде 010Ч.

Святыни ПсковаСвятыни ПсковаСвятыни ПсковаСвятыни Пскова

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:

Размещение (цена указана за 1 человека)Стоимость, руб.
Двухместное размещение 9 250
Одноместное размещение11 350

Пакет питания: 1 завтрак, 2 обеда – 1 600 руб.

Варианты проживания

Гостиница «Рижская»

1 ночь

Эта традиционная гостиница, окруженная живописным парком, находится в центре Пскова, всего в 7 минутах езды от Троицкого собора. К вашим услугам просторные номера, круглосуточно открытая стойка регистрации и ресторан.

Номера гостиницы «Рижская» оформлены в классическом стиле и отличаются домашним интерьером с узорными коврами и тканями. В каждом номере имеется телевизор со спутниковыми каналами, холодильник и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

В красивом ресторане гостиницы «Рижская» с очаровательным видом на близлежащий парк подают традиционные для Псковской области блюда. Кроме того, по утрам накрывают разнообразный завтрак «шведский стол».

Гостиница «Рижская»Гостиница «Рижская»Гостиница «Рижская»Гостиница «Рижская»Гостиница «Рижская»Гостиница «Рижская»Гостиница «Рижская»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе
  • Размещение в гостинице с завтраком
  • Услуги гида-сопровождающего
  • Водная прогулка-экскурсия до Талабских островов
  • Экскурсии на Талабских островах
  • Экскурсия «Святыни Пскова»
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Псков и обратно
  • Трансфер до аэропорта и обратно
  • Пакет питания: 1 завтрак, 2 обеда – 1600 руб.
  • Входной билет в Мирожский монастырь – 200 руб. взрослый, 100 руб. льготный
  • Входной билет в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь – 200 руб
Место начала и завершения?
Россия, Псков
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Что такое пакет питания?

Вы можете заранее оплатить питание (завтрак в первый день и два обеда). Они будут по маршруту следования.

Ужины оплачиваются самостоятельно.

На каком транспорте удобнее добираться до начала маршрута?

Тур сделан под поезд и программа рассчитана на утреннее прибытие. Поэтому удобнее всего выезжать накануне из Москвы.

Но если вам удобнее прилететь накануне или приехать на автобусе/автомобиле, то можно при бронировании уточнить этот вопрос с менеджером.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
О
31 янв 2023
Организация четкая, все везде продумано, скоординированно и комфортно для туристов!!! Спасибо!!!
И
16 янв 2023
Отличное сопровождение в течение всего времени, грамотные специалисты, доступные консультации. Могу сказать только спасибо.
Е
12 янв 2023
Всё замечательно, гид только не очень понравился. Пугал лишнего, в т. ч. долгими прогулками (по полчаса - это не долго), скоростью на снегоходах и оленях (не быстро и коротко), опасностью на берегу Териберки (да всё там спокойно), злым гидом в саамской деревне (вообще спокойный). Как-то мешало настроиться на получение впечатлений. Но организовано всё замечательно, четко по графику, все пункты программы состоялись. Молодцы, благодарность!

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