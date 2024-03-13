1 чел.
По популярности
Авторский тур
2 дня
Путешествие в Древнюю Русь: Псков, Печоры и Изборск
Насладиться видами Псковского кремля и исследовать потайные ходы Изборской крепости
Начало: Псков, железнодорожный вокзал, 8:10
21 июня в 09:00
6 июля в 09:00
12 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
SPAсибо, Псков
Начало: г. Псков
Сегодня в 10:00
15 июня в 10:00
от 10 580₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Талабские острова и великие монастыри Псковского озера
Начало: Россия, Псков
Сегодня в 10:00
22 июня в 10:00
от 13 200₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Майский экспресс. Тур в Псков на 2 дня
Начало: Россия, Псков
от 9 550₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Классика Псковского региона: по наследию древней Руси
Погулять по усадьбе «Михайловское», посетить Псковский Кром и проникнуться духом истории в Изборске
Начало: Псков, ж. - д вокзал, в 8:05 (прибытие поезда № 10...
9 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Очарование древности: Псков, его «затутырки» и окрестности
Познакомиться с главными достопримечательностями псковской земли и пройтись нетрадиционным маршрутом
Начало: Псков, ж. - д вокзал, в 8:05 (прибытие поезда № 10...
22 июня в 08:15
29 июня в 08:15
9 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
В поисках тишины: по островам Псковского озера и берегу Чудского озера
Побывать на островах Талабск и Белова, заглянуть в дом чудотворца и пройти по месту Ледового побоища
Начало: Псков, ж. - д. вокзал. В 8:10 встреча прибывших из...
22 июня в 10:30
13 июля в 10:30
11 800₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Усадьбы "Михайловское" и "Петровское" и Талабские острова
Пройти по следам А.С. Пушкина и прототипа героя фильма «Остров» и расслабиться в SPA
Начало: Псков, ж. - д. вокзал, 8:40
22 июня в 09:00
2 июля в 09:00
13 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
По Пскову и окрестностям: погружение в древность
Погулять по псковскому крому, узнать историю Изборской крепости и осмотреть главную обитель Печор
Начало: Псков, ж. - д. вокзал. Ориентируемся на прибытие п...
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
6 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВалерия13 марта 2024Все по расписанию.
- ССветлана14 февраля 2024Всё было организовано отлично. Очень интересные экскурсии, питание в гостинице и обеды в кафе приятно удивили, гид Светлана Анатольевна супер
- ИИрина18 января 2024Тур понравился, особенно Териберка. Хорошая организация, комфортный транспорт, кормили вкусно. Отдельное спасибо гиду Василию. Только поймать северное сияние не удалось. Брали тур без проживания, поэтому про гостиницу ничего не могу сказать.
- ННаумова16 января 2024Большое спасибо за прекрасный тур.
- ГГалимзянова16 января 2024быстро предоставляется обратная связь и в полном объеме
- ААнтон16 января 2024Все четко, и по времени.
- ИИрина30 июля 2023Все понравилось. Гид встретил. Завтраки хороши и разнообразны. Останавливалась во отеле Двор Подзноева. Чисто, хорошая звукоизоляция, разнообразный шведский стол на завтрак. Псков красивый город, с богатой историей. Много гуляла по набережным. Экскурсии интересные. Поездку рекомендую!
- ООльга25 июля 2023Огромная благодарность организаторам поездки! Всё было очень чётко, хорошо продумано, без сбоев и каких - то проблем. Комфортное проживание, прекрасное
- ТТатьяна21 июля 2023Спасибо огромное, все было отлично! Очень все понравилось, но поняли, что два дня маловато, наверное. Будет повод еще раз приехать.
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «2-дневные туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Пскове
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 9
Какие места ещё посмотреть в Пскове
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Пскове в июне 2024
Сейчас в Пскове в категории "2-дневные туры" можно забронировать 9 авторских туров от 6 900 до 13 900. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Купите самый интересный из 9 туров в Пскове на 2024 год по теме «2-дневные туры», 18 ⭐ отзывов, цены от 6900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август