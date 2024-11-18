В гости к старинному Пудожу

Открыть богатую историю города и увидеть настоящий провинциальный Русский Север
На прогулке по небольшому районному центру вы увидите, как замечательно здесь сочетается карельский уют и древняя история.

Вы узнаете, как складывалась судьба поселения на главном водном пути из Новгорода по Онежскому озеру. Познакомитесь с сохранившейся планировкой и застройкой 19 века. А еще услышите о сказочниках края и пудожских налимах.
4.92
12 отзывов
В гости к старинному Пудожу
В гости к старинному Пудожу
В гости к старинному Пудожу
Ближайшие даты:
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Время начала: 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Город с богатой историей

  • Вы услышите об истоках поселения, основанного на правом берегу Водлы, недалеко от ее впадения в Онежское озеро. Я расскажу о первых упоминаниях Пудожа в берестяных грамотах Новгорода, возникших здесь боярских и монастырских владениях.
  • Объясню, как повлияло на край Смутное время и какие перемены сюда принес церковный раскол.
  • У памятного знака поговорим об указе Екатерины II, благодаря которому Пудож обрел статус уездного города, о первых металлургических и стекольных заводах, развитии местных промыслов и льноводства.
  • Также вы узнаете о роли Пудожского погоста в торговой жизни Восточного Обонежья.

Знаковые места Пудожа

Вы познакомитесь с историей городских планировок. В исторической части я покажу сохранившуюся геометрическую сетку улиц 19 века и застройку той эпохи, включая дом купца Базегского. Вы также осмотрите храм Св. Александра Невского 1903 года и недавно построенную церковь иконы Божьей Матери Скоропослушницы. Если пожелаете, отправимся в историко-краеведческий музей.

Кроме того, по пути вы выясните, кто такие пудожские налимы, чем в разные времена прославились местные жители, какое наследие оставили сказочники края и чем известно урочище Черная Речка. А в завершение я буду рада дать вам рекомендации по дальнейшему изучению города и окрестностей, где также находится национальный парк «Водлозерский», петроглифы «Бесов нос», Муромский монастырь и другие интересные места.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы — опциональное посещение музея
  • По согласованию я могу провести экскурсию на автомобиле

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Павших борцов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

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Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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18 ноя 2024
17 ноября 2024 г. удалось побывать на экскурсии "В гости к старинному Пудожу "проводила её Ольга - профессионал своего дела 👍 Большое СПАСИБО!!! Сразу видно, что Ольга любит свой город,
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с какой тщательностью и кропотливостью собирает сведения и рассказывает, слушаешь с упоением…, и это очень восхищает. Дело в том, что я в третий раз приезжаю в Пудож в командировку, и без её рассказа для меня этот город был бы грустным, серым, непримечательным… Напротив, как оказалось, Пудож - город с очень богатой историей, замечательными людьми, которыми, я уверен, гордятся сами жители. Возьмём богатейшего купца А. П. Базегского, общественный деятель, благотворитель, а также интереснейший человек… Занимался переработкой и сбытом льна, торговлей хлебными, бакалейными и мануфактурными товарами, имел торговые ряды в центре города, который с радостью показала Ольга. Впечатлила и Площадь Павших Борцов и значимость её для местных пудожан. Ольга, ещё раз огромное спасибо Вам за Ваш труд и прекрасное аккумулирование и передачу информации по Любимому городу!!!

Т
21 июл 2024
Очень понравилась экскурсия. Сразу видно увлеченного человека, любящего свой город. Это помогло нам понять историю данного места и разглядеть интересные объекты, которые иначе бы остались незамеченными. Спасибо
Станислав
17 июл 2024
Были с женой в Пудоже проездом. Ещё на этапе планирования поездки решили, что просто остановиться только для перекуса будет неправильно. Начал искать информацию о городе среди отзывов автопутешественников."Ничем не примечательный"
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и даже "унылый". Сейчас город переживает, действительно, не лучшие свои времена. Но это не значит, что у него нет интересной судьбы! Рад, что на Трипстере нашёл-таки экскурсию Ольги. Видно, что человек любит свой город и старается подобрать материал, чтоб он был интересен и приезжему. Послушав её, узнали и о местной природе, и истории, и традициях, и современности. В общем, время потратили не зря. Отдельное спасибо за рекомендацию места для ночёвки и отдыха на берегу Онежского озера.

Ю
8 июл 2024
Огромное спасибо Ольге за экскурсию. То, как она любит свой город, свой край, с какой тщательностью собирает сведения и рассказывает туристам, восхищает. Без её рассказа для нас Пудож был бы
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грустным, забытым властями городом. Но Пудож - город с богатой историей, славный замечательными людьми, которыми гордятся его жители. Например, купец Базегский, интереснейший человек, о котором захотелось почитать ещё. Впечатлила Площадь Павших Борцов и значимость её для пудожан.
Однозначно рекомендую экскурсию Ольги при посещении Пудожа.

Людмила
24 июн 2024
Ольга - прекрасный гид! С любовью и увлечением рассказывает о своём городе. Согласилась перенести время экскурсии на удобное нам. Спасибо!
В
2 мая 2024
Экскурсия очень интересная. Подача материала профессиональная. Были представлены наглядные материалы (фото,рисунки,схемы и т. п.). Экскурсовод местная жительница,-знает о прошлом и настоящем города все нюансы.
Н
28 авг 2023
Ольга провела нам экскурсию с большой любовью к городу и всему краю. К сожалению, экскурсия у нас была перед выездом из Пудожа, потому что Ольга порекомендовала нам места, которые можно
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посетить. Как и хотели, получили общее представление об истории Пудожа и его жителей.

Рекомендации: Ольга подобрала много исторических материалов, но, к сожалению, на планшете в солнечную погоду их не очень хорошо видно. Думаю, что лучше распечатать материал и показывать в печатном виде.

Н
15 авг 2023
Очень содержательный рассказ от настоящего знатока и своего города. Сами мы не нашли бы столько исторических мест, разбросанных в разных частях города.
2 часа экскурсии пролетели очень быстро.
Ольга замечательный рассказчик и очень приятный человек, который действительно любит свой город.
Очень рекомендую узнать вместе с Ольгой историю Пудожа и его окрестностей.
Большое спасибо, Ольга, за прекрасно проведённое время.
Елена
8 авг 2023
Ольга удивительно увлеченный историей своего города человек! Мы получили огромное удовольствие от прогулки и возможности увидеть Пудож глазами человека, который родился и вырос там! Очень искренний рассказ, который не может оставить равнодушным! Рекомендуем всей семьей!
Павел
31 июл 2023
Ольга провела прекрасную экскурсию. Везде свозила на своей машине, показала много исторических и значимых мест. Пудож, несмотря на маленький размер, оказался очень интересным городом — благодаря Ольге, рассказавшей о нем увлеченно и с любовью.
Спасибо!
Горячо рекомендуем.
И
29 дек 2022
Своё путешествие по Карелии мы начали с Пудожа. Я была приятно удивлена, что в этом небольшом городке проводятся индивидуальные экскурсии. В день приезда на сайте уже не было возможности записаться
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«на сегодня», но Ольга согласилась встретиться с нами вечером. Показала все интересные места, рассказала об истории города.
Если у Вас будет свободное время, обязательно возьмите экскурсию и посмотрите на Пудож глазами жителей.

Сергей
2 авг 2022
Ольга очень любит свой город и это сразу чувствуется. Мы были в Пудоже проездом и нисколько не жалеем, что заказали эту экскурсию. К сожалению, рассмотреть город толком без знающего человека невозможно. Вы просто пройдете мимо очень интересных домов и никогда не узнаете об историях, которые связаны с этим место. Спасибо Ольга, что поделились частичкой любви к своему городу.