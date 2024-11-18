На прогулке по небольшому районному центру вы увидите, как замечательно здесь сочетается карельский уют и древняя история. Вы узнаете, как складывалась судьба поселения на главном водном пути из Новгорода по Онежскому озеру. Познакомитесь с сохранившейся планировкой и застройкой 19 века. А еще услышите о сказочниках края и пудожских налимах.

Описание экскурсии

Город с богатой историей

Вы услышите об истоках поселения, основанного на правом берегу Водлы, недалеко от ее впадения в Онежское озеро. Я расскажу о первых упоминаниях Пудожа в берестяных грамотах Новгорода, возникших здесь боярских и монастырских владениях.

Объясню, как повлияло на край Смутное время и какие перемены сюда принес церковный раскол.

У памятного знака поговорим об указе Екатерины II, благодаря которому Пудож обрел статус уездного города, о первых металлургических и стекольных заводах, развитии местных промыслов и льноводства.

Также вы узнаете о роли Пудожского погоста в торговой жизни Восточного Обонежья.

Знаковые места Пудожа

Вы познакомитесь с историей городских планировок. В исторической части я покажу сохранившуюся геометрическую сетку улиц 19 века и застройку той эпохи, включая дом купца Базегского. Вы также осмотрите храм Св. Александра Невского 1903 года и недавно построенную церковь иконы Божьей Матери Скоропослушницы. Если пожелаете, отправимся в историко-краеведческий музей.

Кроме того, по пути вы выясните, кто такие пудожские налимы, чем в разные времена прославились местные жители, какое наследие оставили сказочники края и чем известно урочище Черная Речка. А в завершение я буду рада дать вам рекомендации по дальнейшему изучению города и окрестностей, где также находится национальный парк «Водлозерский», петроглифы «Бесов нос», Муромский монастырь и другие интересные места.

Организационные детали