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Последние отзывы на туры
- ВВалерия13 марта 2024Все по расписанию.
- ССветлана14 февраля 2024Всё было организовано отлично. Очень интересные экскурсии, питание в гостинице и обеды в кафе приятно удивили, гид Светлана Анатольевна супер профессионал. Единственное, что огорчило, это ожидание на вокзале с 03-10 ночи до 08-16. Жаль, что нас не смогли встретить и заселить в гостиницу сразу по приезду в Псков. Дополнительные затраты мы бы оплатили.
- ННаумова16 января 2024Большое спасибо за прекрасный тур.
- ММаргарита14 января 2024Добрый день! Всё прошло замечательно! Отличные гиды, интересные экскурсии и просто очень красиво! И даже мороз не испортил впечатление)
- ММаргарита11 августа 2023Никогда не задумывалась о том, где похоронен Пушкин. Оказывается в святогорском монастыре, недалеко от Михайловского. Вообще в туре было много интересного, памятники 14-шестнадцатого веков. Великолепный творческий экскурсовод возил нас по пушкинским местам.
- ППугачева9 января 2023Все очень понравилось. Очень интересно. Все прекрасно организовано. Небольшие "шероховатости", но на фоне общих впечатлений кажутся незначительными!
Ответы на вопросы от путешественников по Пушкинским Горам
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В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5
Сколько стоит тур в Пушкинских Горах в апреле 2024
Сейчас в Пушкинских Горах можно забронировать 5 авторских туров от 10 680 ₽ до 31 700 ₽. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Пушкинские Горы приглашают вас открыть мир великого поэта и красоты русской природы. Туры из Пскова и Санкт-Петербурга познакомят вас с историческими уголками, где каждый камень дышит литературой. Узнайте стоимость и особенности туров, выберите индивидуальный подход или увлекательное путешествие из Москвы. Исследуйте музей-заповедник, Михайловское, и другие жемчужины Печор и Пскова. Читайте отзывы, бронируйте и получите незабываемые впечатления от поездки!