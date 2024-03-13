В Валерия Экскурсионный тур по Псковской области с отдыхом на озере. Зима-весна Все по расписанию.

С Светлана Экскурсионный тур по Псковской области с отдыхом на озере. Зима-весна Всё было организовано отлично. Очень интересные экскурсии, питание в гостинице и обеды в кафе приятно удивили, гид Светлана Анатольевна супер профессионал. Единственное, что огорчило, это ожидание на вокзале с 03-10 ночи до 08-16. Жаль, что нас не смогли встретить и заселить в гостиницу сразу по приезду в Псков. Дополнительные затраты мы бы оплатили.

Н Наумова Экскурсионный тур по Псковской области с отдыхом на озере. Зима-весна Большое спасибо за прекрасный тур.

М Маргарита Зимние каникулы в Пскове Добрый день! Всё прошло замечательно! Отличные гиды, интересные экскурсии и просто очень красиво! И даже мороз не испортил впечатление)

М Маргарита Зимние каникулы в Пскове Никогда не задумывалась о том, где похоронен Пушкин. Оказывается в святогорском монастыре, недалеко от Михайловского. Вообще в туре было много интересного, памятники 14-шестнадцатого веков. Великолепный творческий экскурсовод возил нас по пушкинским местам.