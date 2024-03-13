Авторские туры в Пушкинских Горах

Туры по городам России
1 чел.
По популярности
Зимние каникулы в Пскове
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Зимние каникулы в Пскове
Россия, Псков
2 янв
от 19 400 за человека
Экскурсионный тур по Псковской области с отдыхом на озере. Зима-весна
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Экскурсионный тур по Псковской области с отдыхом на озере. Зима-весна
Россия, Псков
26 янв
9 фев
23 фев
8 мар
от 31 700 за человека
Отдых в Пскове. Зима-весна
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Отдых в Пскове. Зима-весна
Россия, Псков
22 фев
7 мар
14 мар
21 мар
от 20 740 за человека
Экскурсионный тур по Псковской области с конной прогулкой
🐴 Конные прогулки
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Экскурсионный тур по Псковской области с конной прогулкой
г. Псков
16 мая
23 мая
30 мая
6 июня
от 20 480 за человека
Ласточкой в Псков
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Ласточкой в Псков
Россия, Псков
17 мая
24 мая
31 мая
7 июня
от 10 680 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Пушкинским Горам

Самые популярные туры в Пушкинских Горах
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5
  1. Зимние каникулы в Пскове
  2. Экскурсионный тур по Псковской области с отдыхом на озере. Зима-весна
  3. Отдых в Пскове. Зима-весна
  4. Экскурсионный тур по Псковской области с конной прогулкой
  5. Ласточкой в Псков
Сколько стоит тур в Пушкинских Горах в апреле 2024
Сейчас в Пушкинских Горах можно забронировать 5 авторских туров от 10 680 ₽ до 31 700 ₽. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Пушкинские Горы приглашают вас открыть мир великого поэта и красоты русской природы. Туры из Пскова и Санкт-Петербурга познакомят вас с историческими уголками, где каждый камень дышит литературой. Узнайте стоимость и особенности туров, выберите индивидуальный подход или увлекательное путешествие из Москвы. Исследуйте музей-заповедник, Михайловское, и другие жемчужины Печор и Пскова. Читайте отзывы, бронируйте и получите незабываемые впечатления от поездки!
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