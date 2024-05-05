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Авторский тур
4 дня
Экскурсионный тур по Псковской области с конной прогулкой
Начало: г. Псков
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 20 480₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Ласточкой в Псков
Начало: Россия, Псков
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 10 680₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Зимние каникулы в Пскове
Начало: Россия, Псков
31 дек в 10:00
от 19 400₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Экскурсионный тур по Псковской области с отдыхом на озере. Зима-весна
Начало: Россия, Псков
24 янв в 10:00
7 фев в 10:00
от 31 700₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Отдых в Пскове. Зима-весна
Начало: Россия, Псков
20 фев в 10:00
6 мар в 10:00
от 20 740₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ТТатьяна5 мая 2024Дмитрий, благодаря Вашему предложению мы прожили фантастический день! Спасибо нашему экскурсоводу Светлане Анатольевне! Великолепное владение материалом, умение держать аудиторию! Гостиница "Октябрьская" в минусе. Рекомендовать никому не будем. Единственный плюс - расположение в центре.
- ЕЕлена5 мая 2024Великолепно! Все организованно и в срок! Отдельное Спасибо экскурсоводу - Светлане - изумительный экскурсовод!!!
- ААнна4 мая 2024Хорошая организация тура, все понравилось.
- ВВалерия13 марта 2024Все по расписанию.
- ССветлана14 февраля 2024Всё было организовано отлично. Очень интересные экскурсии, питание в гостинице и обеды в кафе приятно удивили, гид Светлана Анатольевна супер
- ННаумова16 января 2024Большое спасибо за прекрасный тур.
- ММаргарита14 января 2024Добрый день! Всё прошло замечательно! Отличные гиды, интересные экскурсии и просто очень красиво! И даже мороз не испортил впечатление)
- ППугачева9 января 2023Все очень понравилось. Очень интересно. Все прекрасно организовано. Небольшие "шероховатости", но на фоне общих впечатлений кажутся незначительными!
- ТТатьяна9 января 2023Всё здорово! Всё понравилось. Грамотный подбор тура по дням. Доброжелательные сотрудники. Спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Пушкинским Горам в категории «На автобусе»
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