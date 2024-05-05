Туры на автобусе в Пушкинских Горах

Найдено 5 туров в категории «На автобусе» в Пушкинских Горах, цены от 10 680 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсионный тур по Псковской области с конной прогулкой
🐴 Конные прогулки
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Экскурсионный тур по Псковской области с конной прогулкой
Начало: г. Псков
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 20 480 за человека
Ласточкой в Псков
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Ласточкой в Псков
Начало: Россия, Псков
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 10 680 за человека
Зимние каникулы в Пскове
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Зимние каникулы в Пскове
Начало: Россия, Псков
31 дек в 10:00
от 19 400 за человека
Экскурсионный тур по Псковской области с отдыхом на озере. Зима-весна
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Экскурсионный тур по Псковской области с отдыхом на озере. Зима-весна
Начало: Россия, Псков
24 янв в 10:00
7 фев в 10:00
от 31 700 за человека
Отдых в Пскове. Зима-весна
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Отдых в Пскове. Зима-весна
Начало: Россия, Псков
20 фев в 10:00
6 мар в 10:00
от 20 740 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Пушкинским Горам в категории «На автобусе»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5
  1. Экскурсионный тур по Псковской области с конной прогулкой
  2. Ласточкой в Псков
  3. Зимние каникулы в Пскове
  4. Экскурсионный тур по Псковской области с отдыхом на озере. Зима-весна
  5. Отдых в Пскове. Зима-весна
Сколько стоит тур в Пушкинских Горах в июне 2024
Сейчас в Пушкинских Горах в категории "На автобусе" можно забронировать 5 авторских туров от 10 680 до 31 700. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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