4 день

Программа на выбор: "Эльбрус", или "Домбай", или "Верхняя Балкария", или "Грозный", или "Горная Ингушетия"

ВАРИАНТ I

Экскурсия «Эльбрус» в 6:00.

Экскурсия к подножию высочайшей вершины Кавказа, России и Европы Эльбрусу, которая является самой загадочной и мистической горой Кавказа.

По программе экскурсии:

Остановка на завтрак ~ в 8:00 в придорожном кафе. Завтрак за доп. плату (~200 руб.) — хычин (лепешка с сыром и с картошкой или с мясом) и чай на травах.

Остановка (~ 2 часа) на поляне Чегет — подножие горы Чегет, со склонов которой в ясную погоду открывается самый лучший вид на Эльбрус. Два уровня кресельной канатной дороги поднимают на высоту 3100 метров н. у. м.

Остановка (~ 3 часа) на поляне Азау — южное подножие Эльбруса. Подъем по закрытым канатным дорогам.

1-й уровень поднимает на высоту 3000 метров н. у. м. – станция «Старый кругозор»;

2-й уровень поднимает на высоту 3500 метров н. у. м. – станция «Мир»;

3-й уровень поднимает на высоту 3900 метров н. у. м. – станция «Гара-Баши».

Обед на Азау после спуска с канаток за доп. плату ~ в 14:00 национальная балкарская кухня: шорпа (400 руб.), лагман (400 руб.), шашлыки (500 руб.), манты (300 руб), хычины (200 руб.).

Остановка на поляне Нарзанов (~ 30 мин.) на обратном пути с Эльбруса. Дегустация нарзана, можно набрать с собой в бутылки в неограниченном количестве бесплатно.

Возвращение в Пятигорск ~ в 20:00.

Ужин в отеле ~ в 21:00 (если предусмотрено).

Свободное время.

ВАРИАНТ II

Экскурсия «Домбай» ~ 06:00.

Домбайская поляна — сердце гор северо-западного Кавказа, известный туристский и горнолыжный центр. На Кавказе говорят так: «Кто в Домбае не бывал, тот Кавказа не видал!».

По программе экскурсии:

Остановка на завтрак ~ в 8:45 за доп. плату: карачаевские хычины (~200-300 руб.), чай на горных травах (50 руб.).

Горная речка Уллу-Муруджу — одна из чистейших рек на планете, из которой можно пить! Остановка, фото, набор воды в бутылки.

Домбайская поляна (~ в 11:00) — остановка ~ на 4 часа. Приехав на Домбайскую поляну, все поднимаются на склоны горы Мусса-Ачитара на высоту 3200 метров н. у. м., чтобы увидеть захватывающую дух панораму Главного Кавказского хребта с его знаменитыми вершинами: Домбай-Ульген, Сулахат, Суфруджу, Белалакая, пик Ине и др. Оттуда открывается вид на ущелья реки Гоначхир, Алибек, Теберда и многочисленные ледники, а также на Домбайскую поляну в окружении огромных гор.

Все канатные дороги в Домбае проложены по склонам горы Мусса-Ачитара. Подъем по канатным дорогам с Домбайской поляны за доп. плату. Свободное время, фото, в уютных кафе дегустация блюд национальной карачаевской кухни за доп. плату: шашлыки (500 руб.), хычины (~200-300 руб.), шурпа (~300-400 руб.), лагман (400 руб.), манты (400 руб), глинтвейн, чай на горных травах.

Возвращение в Пятигорск ~ в 20:00.

Ужин в отеле ~ в 21:00 (если предусмотрено).

Свободное время.

ВАРИАНТ III

Экскурсия «Верхняя Балкария» в 6:20.

По программе экскурсии:

Живописнейшее Чегемское ущелье, где снимался фильм «Земля Санникова», прогулка по ущелью вдоль горной реки Чегем к Чегемским водопадам — самым крупным карстовым водопадам Кавказа.

Обед из блюд национальной балкарской кухни за доп. плату: шашлыки (~400-650 руб), жалбаур (печень), лагман (~250-300 руб.), форель (~350-800 руб.), хычины (~200-250 руб.), шурпа (~400 руб.), домашнее вино, чай на горных травах.

Село «Верхняя Балкария» в Черекском ущелье — родовое гнездо балкарского народа. Осмотр древних башен.

Черекская теснина — остановка на смотровой площадке возле глубокого обрыва с видом на древнюю горную дорогу.

Голубое озеро — самое глубокое карстовое озеро на Кавказе (оно холодное)

Купание в горячем источнике возле села Аушигер.

Возвращение в отель ~ в 19:30.

Ужин в отеле ~ в 21:00 (если предусмотрено).

Свободное время.

ВАРИАНТ IV

Экскурсия «Грозный» в 6:00.

По программе экскурсии:

Кроме Грозного посещение города Шали и города Аргун.

Город Шали — посещение самой большой мечети Европы «Гордость мусульман», открытой в 2019 году.

Город Аргун — посещение мечети «Сердце матери», построенной в современном стиле.

Город Грозный — посещение Соборной мечети «Сердце Чечни», комплекса высотных зданий «Грозный Сити», православный храм Михаила Архангела, Мемориальный комплекс Славы имени А. А. Кадырова, прогулка по центру города.

Питание на маршруте за доп. плату (завтрак в Осетии осетинскими пирогами (~ 250 руб.), обед в Грозном (~ 600 руб.), ужин в Осетии на обратном пути (~ 350-400 руб.)

Возвращение в отель ~ в 22:00.

ВАРИАНТ V — Только для граждан РФ и при наличии постоянной прописки (не временная регистрация)

Экскурсия «Горная Ингушетия» в 5:00.

Ингушетия — страна башен и легенд.

По программе экскурсии:

Остановка на завтрак ~ в 8:00 в придорожном кафе. Завтрак за доп. плату.

Курорт Армхи — подъем по канатно-кресельной дороге на панорамную площадку Эрзи (по погодным условиям).

Башенный комплекс «Эгикал» — средневековая столица Ингушетии.

Башенный комплекс «Вовнушки», входящий в 10-ку рукотворных чудес России.

Храм Тхаба-Ерды — самый раннехристианский храм Кавказа (VIII век).

Ущелье реки Асса, украшенное каменными столбами.

«Башня Согласия» в городе Магасе, подъем на стеклянный балкон на высоте около 100 метров.

Обед — сухой паек (взять с собой дополнительно).

Остановка на ужин на обратном пути (~ в 19:30) в придорожном кафе. Ужин за доп. плату.

Возвращение в отель ~ в 22:00