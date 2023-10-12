Новогодний Кавказ
Насладитесь панорамными видами, обогатитесь культурой и откройте для себя величие этого удивительного региона.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча. Свободный день
Трансфер из аэропорта Минеральных Вод (групповой) в 13:00.
Заселение в гостиницу после 14:00.
Свободный день.
Ужин (если предусмотрено).
Программа на выбор: "Пятигорск", или "Медовые водопады", или "Суворовские бани", или "Два монастыря"
Завтрак в гостинице (если предусмотрено).
ВАРИАНТ I
Экскурсия «Пятигорск» по Лермонтовским местам в 14:00.
По программе экскурсии:
Посещение: озера «Провал», Эоловой Арфы, грота М. Ю. Лермонтова, Академической галереи. Прогулка по горе Горячая к эмблеме Кавказских Минеральных Вод — скульптуре «Орел, терзающий змею», посещение грота Дианы, парка «Цветник» с Лермонтовской галереей и посещение места дуэли М. Ю. Лермонтова на северо-западном склоне горы Машук.
Окончание экскурсии ~ в 17:30.
По желанию за доп. плату, самостоятельное посещение в любое свободное время:
- Музей-заповедник «Домик М. Ю. Лермонтова»;
- Канатная дорога на вершину горы Машук.
Ужин в столовой города ~ в 19:00 (если предусмотрено)
ВАРИАНТ II
Экскурсия «Медовые водопады» в 13:00.
По программе экскурсии:
Гора Кольцо — одно из Лермонтовских мест Кисловодска.
Чайный домик — бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья. Есть возможность купить: варенья, травы, сладости.
Медовые водопады — ущелье реки Аликоновка, украшенное несколькими водопадами. На территории турбазы этнографический музей, национальные костюмы для фото.
Возвращение в Пятигорск ~ в 18:30.
Ужин в столовой города ~ в 19:00 (если предусмотрено).
ВАРИАНТ III
Поездка «Суворовские бани» в 14:00.
Переезд в станицу Суворовскую. Суворовские термальные источники — прекрасное место для лечения и отдыха. На огороженной территории комплекса имеются бассейны с горячей минеральной водой (2 открытых и 1 закрытый). Минеральная вода хорошо снимает боль в суставах, спине, успокаивает нервную систему. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
Окончание экскурсии ~ в 17:30.
Ужин в столовой города ~ в 19:00 (если предусмотрено).
ВАРИАНТ IV
Экскурсия «Два монастыря»в 13:00.
Первым по программе экскурсии посещаем Свято-Георгиевский женский монастырь, построенный рядом с поселком Ясная поляна, где с одной стороны вид на горы Пятигорья Машук и Бештау, а с другой – на заснеженные горы Большого Кавказа во главе с величественным Эльбрусом.
Далее отправляемся в путь в сторону Пятигорска и поднимаемся на гору Бештау. Здесь находится Бештаугорский Второ-Афонский Свято-Успенский мужской монастырь. Святыни обители: икона Божьей Матери, привезённой с горы Афон, образ св. Апостола Иоанна Богослова, пророчицы Анны и Параскевы Пятницы, освящённых на Афоне в Илиинском скиту, ковчег с мощами Киевско-Печерских святых. Второ-Афонский монастырь стал первым возрожденным монастырем на Северном Кавказе. Его возрождение знаменует возрождение кавказского монашества.
Возвращение в Пятигорск ~ в 18:30.
Ужин в столовой города ~ в 19:00 (если предусмотрено).
Программа на выбор: "Медовые водопады", или "Суворовские бани", или "Два монастыря"
Обед в отеле в 12:30 (если предусмотрено).
ВАРИАНТ I
Экскурсия «Медовые водопады» в 13:00.
По программе экскурсии:
Гора Кольцо — одно из Лермонтовских мест Кисловодска.
Чайный домик — бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья. Есть возможность купить: варенья, травы, сладости.
Медовые водопады — ущелье реки Аликоновка, украшенное несколькими водопадами. На территории турбазы этнографический музей, национальные костюмы для фото.
Возвращение в Пятигорск ~ в 18:30.
ВАРИАНТ II
Экскурсия «Пятигорск» по Лермонтовским местам в 14:00.
По программе экскурсии:
Посещение: озера «Провал», Эоловой Арфы, грота М. Ю. Лермонтова, Академической галереи. Прогулка по горе Горячая к эмблеме Кавказских Минеральных Вод — скульптуре «Орел, терзающий змею», посещение грота Дианы, парка «Цветник» с Лермонтовской галереей и посещение места дуэли М. Ю. Лермонтова на северо-западном склоне горы Машук.
Окончание экскурсии ~ в 17:30.
По желанию за доп. плату, самостоятельное посещение в любое свободное время:
- Музей-заповедник «Домик М. Ю. Лермонтова»;
- Канатная дорога на вершину горы Машук.
ВАРИАНТ III
Поездка «Суворовские бани» в 14:00.
Переезд в станицу Суворовскую. Суворовские термальные источники — прекрасное место для лечения и отдыха. На огороженной территории комплекса имеются бассейны с горячей минеральной водой (2 открытых и 1 закрытый). Минеральная вода хорошо снимает боль в суставах, спине, успокаивает нервную систему. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
Окончание экскурсии ~ в 17:30.
Программа на выбор: "Эльбрус", или "Домбай", или "Верхняя Балкария", или "Грозный", или "Горная Ингушетия"
ВАРИАНТ I
Экскурсия «Эльбрус» в 6:00.
Экскурсия к подножию высочайшей вершины Кавказа, России и Европы Эльбрусу, которая является самой загадочной и мистической горой Кавказа.
По программе экскурсии:
Остановка на завтрак ~ в 8:00 в придорожном кафе. Завтрак за доп. плату (~200 руб.) — хычин (лепешка с сыром и с картошкой или с мясом) и чай на травах.
Остановка (~ 2 часа) на поляне Чегет — подножие горы Чегет, со склонов которой в ясную погоду открывается самый лучший вид на Эльбрус. Два уровня кресельной канатной дороги поднимают на высоту 3100 метров н. у. м.
Остановка (~ 3 часа) на поляне Азау — южное подножие Эльбруса. Подъем по закрытым канатным дорогам.
- 1-й уровень поднимает на высоту 3000 метров н. у. м. – станция «Старый кругозор»;
- 2-й уровень поднимает на высоту 3500 метров н. у. м. – станция «Мир»;
- 3-й уровень поднимает на высоту 3900 метров н. у. м. – станция «Гара-Баши».
Обед на Азау после спуска с канаток за доп. плату ~ в 14:00 национальная балкарская кухня: шорпа (400 руб.), лагман (400 руб.), шашлыки (500 руб.), манты (300 руб), хычины (200 руб.).
Остановка на поляне Нарзанов (~ 30 мин.) на обратном пути с Эльбруса. Дегустация нарзана, можно набрать с собой в бутылки в неограниченном количестве бесплатно.
Возвращение в Пятигорск ~ в 20:00.
Ужин в отеле ~ в 21:00 (если предусмотрено).
Свободное время.
ВАРИАНТ II
Экскурсия «Домбай» ~ 06:00.
Домбайская поляна — сердце гор северо-западного Кавказа, известный туристский и горнолыжный центр. На Кавказе говорят так: «Кто в Домбае не бывал, тот Кавказа не видал!».
По программе экскурсии:
Остановка на завтрак ~ в 8:45 за доп. плату: карачаевские хычины (~200-300 руб.), чай на горных травах (50 руб.).
Горная речка Уллу-Муруджу — одна из чистейших рек на планете, из которой можно пить! Остановка, фото, набор воды в бутылки.
Домбайская поляна (~ в 11:00) — остановка ~ на 4 часа. Приехав на Домбайскую поляну, все поднимаются на склоны горы Мусса-Ачитара на высоту 3200 метров н. у. м., чтобы увидеть захватывающую дух панораму Главного Кавказского хребта с его знаменитыми вершинами: Домбай-Ульген, Сулахат, Суфруджу, Белалакая, пик Ине и др. Оттуда открывается вид на ущелья реки Гоначхир, Алибек, Теберда и многочисленные ледники, а также на Домбайскую поляну в окружении огромных гор.
Все канатные дороги в Домбае проложены по склонам горы Мусса-Ачитара. Подъем по канатным дорогам с Домбайской поляны за доп. плату. Свободное время, фото, в уютных кафе дегустация блюд национальной карачаевской кухни за доп. плату: шашлыки (500 руб.), хычины (~200-300 руб.), шурпа (~300-400 руб.), лагман (400 руб.), манты (400 руб), глинтвейн, чай на горных травах.
Возвращение в Пятигорск ~ в 20:00.
Ужин в отеле ~ в 21:00 (если предусмотрено).
Свободное время.
ВАРИАНТ III
Экскурсия «Верхняя Балкария» в 6:20.
По программе экскурсии:
Живописнейшее Чегемское ущелье, где снимался фильм «Земля Санникова», прогулка по ущелью вдоль горной реки Чегем к Чегемским водопадам — самым крупным карстовым водопадам Кавказа.
Обед из блюд национальной балкарской кухни за доп. плату: шашлыки (~400-650 руб), жалбаур (печень), лагман (~250-300 руб.), форель (~350-800 руб.), хычины (~200-250 руб.), шурпа (~400 руб.), домашнее вино, чай на горных травах.
Село «Верхняя Балкария» в Черекском ущелье — родовое гнездо балкарского народа. Осмотр древних башен.
Черекская теснина — остановка на смотровой площадке возле глубокого обрыва с видом на древнюю горную дорогу.
Голубое озеро — самое глубокое карстовое озеро на Кавказе (оно холодное)
Купание в горячем источнике возле села Аушигер.
Возвращение в отель ~ в 19:30.
Ужин в отеле ~ в 21:00 (если предусмотрено).
Свободное время.
ВАРИАНТ IV
Экскурсия «Грозный» в 6:00.
По программе экскурсии:
Кроме Грозного посещение города Шали и города Аргун.
Город Шали — посещение самой большой мечети Европы «Гордость мусульман», открытой в 2019 году.
Город Аргун — посещение мечети «Сердце матери», построенной в современном стиле.
Город Грозный — посещение Соборной мечети «Сердце Чечни», комплекса высотных зданий «Грозный Сити», православный храм Михаила Архангела, Мемориальный комплекс Славы имени А. А. Кадырова, прогулка по центру города.
Питание на маршруте за доп. плату (завтрак в Осетии осетинскими пирогами (~ 250 руб.), обед в Грозном (~ 600 руб.), ужин в Осетии на обратном пути (~ 350-400 руб.)
Возвращение в отель ~ в 22:00.
ВАРИАНТ V — Только для граждан РФ и при наличии постоянной прописки (не временная регистрация)
Экскурсия «Горная Ингушетия» в 5:00.
Ингушетия — страна башен и легенд.
По программе экскурсии:
Остановка на завтрак ~ в 8:00 в придорожном кафе. Завтрак за доп. плату.
Курорт Армхи — подъем по канатно-кресельной дороге на панорамную площадку Эрзи (по погодным условиям).
Башенный комплекс «Эгикал» — средневековая столица Ингушетии.
Башенный комплекс «Вовнушки», входящий в 10-ку рукотворных чудес России.
Храм Тхаба-Ерды — самый раннехристианский храм Кавказа (VIII век).
Ущелье реки Асса, украшенное каменными столбами.
«Башня Согласия» в городе Магасе, подъем на стеклянный балкон на высоте около 100 метров.
Обед — сухой паек (взять с собой дополнительно).
Остановка на ужин на обратном пути (~ в 19:30) в придорожном кафе. Ужин за доп. плату.
Возвращение в отель ~ в 22:00
Программа на выбор: "Эльбрус", или "Домбай", или "Верхняя Балкария", или "Грозный"
ВАРИАНТ I
Экскурсия «Эльбрус» в 6:00.
Экскурсия к подножию высочайшей вершины Кавказа, России и Европы Эльбрусу, которая является самой загадочной и мистической горой Кавказа.
По программе экскурсии:
Остановка на завтрак ~ в 8:00 в придорожном кафе. Завтрак за доп. плату (~200 руб.) — хычин (лепешка с сыром и с картошкой или с мясом) и чай на травах.
Остановка (~ 2 часа) на поляне Чегет — подножие горы Чегет, со склонов которой в ясную погоду открывается самый лучший вид на Эльбрус. Два уровня кресельной канатной дороги поднимают на высоту 3100 метров н. у. м.
Остановка (~ 3 часа) на поляне Азау — южное подножие Эльбруса. Подъем по закрытым канатным дорогам.
- 1-й уровень поднимает на высоту 3000 метров н. у. м. – станция «Старый кругозор»;
- 2-й уровень поднимает на высоту 3500 метров н. у. м. – станция «Мир»;
- 3-й уровень поднимает на высоту 3900 метров н. у. м. – станция «Гара-Баши».
Обед на Азау после спуска с канаток за доп. плату ~ в 14:00 национальная балкарская кухня: шорпа (400 руб.), лагман (400 руб.), шашлыки (500 руб.), манты (300 руб), хычины (200 руб.).
Остановка на поляне Нарзанов (~ 30 мин.) на обратном пути с Эльбруса. Дегустация нарзана, можно набрать с собой в бутылки в неограниченном количестве бесплатно.
Возвращение в Пятигорск ~ в 20:00.
Ужин в отеле ~ в 21:00 (если предусмотрено).
Свободное время.
ВАРИАНТ II
Экскурсия «Домбай» ~ 06:00.
Домбайская поляна — сердце гор северо-западного Кавказа, известный туристский и горнолыжный центр. На Кавказе говорят так: «Кто в Домбае не бывал, тот Кавказа не видал!».
По программе экскурсии:
Остановка на завтрак ~ в 8:45 за доп. плату: карачаевские хычины (~200-300 руб.), чай на горных травах (50 руб.).
Горная речка Уллу-Муруджу — одна из чистейших рек на планете, из которой можно пить! Остановка, фото, набор воды в бутылки.
Домбайская поляна (~ в 11:00) — остановка ~ на 4 часа. Приехав на Домбайскую поляну, все поднимаются на склоны горы Мусса-Ачитара на высоту 3200 метров н. у. м., чтобы увидеть захватывающую дух панораму Главного Кавказского хребта с его знаменитыми вершинами: Домбай-Ульген, Сулахат, Суфруджу, Белалакая, пик Ине и др. Оттуда открывается вид на ущелья реки Гоначхир, Алибек, Теберда и многочисленные ледники, а также на Домбайскую поляну в окружении огромных гор.
Все канатные дороги в Домбае проложены по склонам горы Мусса-Ачитара. Подъем по канатным дорогам с Домбайской поляны за доп. плату. Свободное время, фото, в уютных кафе дегустация блюд национальной карачаевской кухни за доп. плату: шашлыки (500 руб.), хычины (~200-300 руб.), шурпа (~300-400 руб.), лагман (400 руб.), манты (400 руб), глинтвейн, чай на горных травах.
Возвращение в Пятигорск ~ в 20:00.
Ужин в отеле ~ в 21:00 (если предусмотрено).
Свободное время.
ВАРИАНТ III
Экскурсия «Верхняя Балкария» в 6:20.
По программе экскурсии:
Живописнейшее Чегемское ущелье, где снимался фильм «Земля Санникова», прогулка по ущелью вдоль горной реки Чегем к Чегемским водопадам — самым крупным карстовым водопадам Кавказа.
Обед из блюд национальной балкарской кухни за доп. плату: шашлыки (~400-650 руб), жалбаур (печень), лагман (~250-300 руб.), форель (~350-800 руб.), хычины (~200-250 руб.), шурпа (~400 руб.), домашнее вино, чай на горных травах.
Село «Верхняя Балкария» в Черекском ущелье — родовое гнездо балкарского народа. Осмотр древних башен.
Черекская теснина — остановка на смотровой площадке возле глубокого обрыва с видом на древнюю горную дорогу.
Голубое озеро — самое глубокое карстовое озеро на Кавказе (оно холодное)
Купание в горячем источнике возле села Аушигер.
Возвращение в отель ~ в 19:30.
Ужин в отеле ~ в 21:00 (если предусмотрено).
Свободное время.
ВАРИАНТ IV
Экскурсия «Грозный» в 6:00.
По программе экскурсии:
Кроме Грозного посещение города Шали и города Аргун.
Город Шали — посещение самой большой мечети Европы «Гордость мусульман», открытой в 2019 году.
Город Аргун — посещение мечети «Сердце матери», построенной в современном стиле.
Город Грозный — посещение Соборной мечети «Сердце Чечни», комплекса высотных зданий «Грозный Сити», православный храм Михаила Архангела, Мемориальный комплекс Славы имени А. А. Кадырова, прогулка по центру города.
Питание на маршруте за доп. плату (завтрак в Осетии осетинскими пирогами (~ 250 руб.), обед в Грозном (~ 600 руб.), ужин в Осетии на обратном пути (~ 350-400 руб.)
Возвращение в отель ~ в 22:00.
Отъезд
Завтрак в отеле с 7:00 до 10:00 (если предусмотрено).
Выселение из отеля до 12:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в комфортабельных отелях города Пятигорск на выбор.
Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости от варианта размещения:
|Бештау
|Доп. сутки
|С питанием
|Без питания
|С питанием
|Без питания
|Стандарт
|Комфорт
|Стандарт
|Комфорт
|Стандарт
|Комфорт
|Стандарт
|Комфорт
|Двухместное*
|43 150
|46 150
|34 000
|37 000
|4 600
|5 200
|3 000
|3 600
|Одноместное
|57 450
|63 450
|48 300
|54 300
|7 500
|8 800
|5 900
|7 200
|Наутилус
|Доп. сутки
|С питанием*
|Без питания
|С питанием*
|Без питания
|Стандарт
|Полулюкс
|Стандарт
|Полулюкс
|Стандарт
|Полулюкс
|Стандарт
|Полулюкс
|Двухместное*
|34 500
|37 500
|31 200
|34 250
|3 000
|3 600
|2 600
|3 200
|Одноместное
|41 500
|47 500
|38 250
|44 250
|4 800
|6 000
|4 400
|5 600
|Трехместное
|36 750
|33 500
|3 500
|3 100
|Четырехместное
|36 250
|33 000
|3 400
|3 000
*При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.
*При выборе тарифа с питанием в гостинице «Наутилус», ужины по программе предоставляются в ланч-боксах.
Варианты проживания
Бештау
Расположен в центре Пятигорска. К услугам гостей номера с замечательным видом на гору Бештау или Кавказские горы, круглосуточный ресторан и спортивный клуб. Гости отеля «Бештау» могут посетить спортивный клуб с турецкой баней, сауной, современным тренажерным залом и бассейном с массажными водопадами.
При отеле «Бештау» работает ресторан в классическом стиле, где подают блюда европейской, русской и кавказской кухни. По вечерам в ресторане звучит живая музыка. В круглосуточном лобби-баре можно заказать горячие и холодные закуски.
Поездка от отеля «Бештау» до железнодорожного вокзала Пятигорска занимает 10 минут. До международного аэропорта Минеральные Воды 30 минут езды. По запросу организуется трансфер от/до аэропорта.
В номере: кондиционер и телевизор с плоским экраном, установлен душ с гидромассажем или гидромассажная ванна. В распоряжении гостей балкон. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. На всех этажах можно воспользоваться кулером с водой.
Наутилус
Отель «Наутилус» расположен на въезде в Пятигорск, в 5 минутах ходьбы от центрального проспекта Калинина.
В номерах отеля имеется телевизор с плоским экраном, кондиционер и шкаф. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
В ресторане на территории отеля подают блюда европейской и кавказской кухни.
Горы Машук находится в 5 минутах езды от отеля. Расстояние до железнодорожного вокзала Пятигорска составляет 3 км, а до аэропорта Пятигорск – 28 км.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в гостинице
- Питание, указанное в программе (если выбран тариф с питанием)1 день — ужин2 день — завтрак и ужин3 день — обед4 день — ужин, при выборе вариантов 1-35 день — ужин, при выборе вариантов 1-36 день — завтрак
- 1 день — ужин
- 2 день — завтрак и ужин
- 3 день — обед
- 4 день — ужин, при выборе вариантов 1-3
- 5 день — ужин, при выборе вариантов 1-3
- 6 день — завтрак
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
- Трансфер в день заезда (от Международного аэропорта «Минеральные воды» до Пятигорска)
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
- Питание, не указанное в программе и указанное в программе «Если предусмотрено», при выборе тарифа без питания
- Трансфер в день выезда
- Посещение музеев и услуги местных экскурсоводов
- Курортный сбор на территории Кавказских Минеральных Вод:для взрослых за 1 сутки — 100 руб. с детей до 18 лет — курортный сбор не взимается
- Для взрослых за 1 сутки — 100 руб.
- С детей до 18 лет — курортный сбор не взимается
- Дополнительные расходы на экскурсии (см. подробнее в разделе «Важно знать»)
- Место начала и завершения?
- г. Пятигорск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Документы
Первое и самое важное это документы! ПАСПОРТ и свидетельство о рождении ребенка (если вы едете с детьми). Зачем? Во-первых, в своих путешествиях Вы будете пересекать границы субъектов РФ и поэтому возможен паспортный контроль. Во-вторых, на всех канатных дорогах предоставляется скидка для детей, но только при предъявлении свидетельства о рождении!
- Одежда
Одежда должна быть легкой, удобной и теплой. Путешествуя по горам, вам, скорее всего, предстоит пересекать сразу несколько климатических зон, а это значит, что перепад температур гарантирован. Поэтому не ленитесь надевать сразу несколько вещей. Пусть на вас будет и футболка, и теплая кофта, и пуховая жилетка, у теплая куртка. Вы всегда сможете скинуть верхний «слой», или наоборот, быстро утеплиться по мере необходимости. И обязательно теплая влагонепроницаемая обувь. Не забывайте купальник и тапочки. А также возьмите с собой запасные сухие носки (брать с собой на экскурсии, если промокнут ноги). Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов
- Косметика
Крем от загара для того, чтобы избежать солнечных ожогов просто необходим! Ведь получить их в горах значительно легче, нежели на равнинной части. Не забудьте гигиеническую помаду, потому как в горах часто бывает ветрено и Вы можете обветрить губы. А также солнцезащитные очки.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Как будут организованы экскурсии в туре?
В каждый день тура определенный экскурсионный маршрут. В тот день, когда предлагается выбрать экскурсию, туристу надо определиться с экскурсией при покупке тура. В противном случае организатор оставляет за собой право определить экскурсию на свое усмотрение и в этом случае претензии не принимаются.
Ежедневная связь с туристом:
Каждый день с туристами будет связываться менеджер компании: сообщать номер автобуса на экскурсии и уточнять время и место посадки. На утренние экскурсии номер автобуса сообщается после 20:00 накануне поездки, на обеденные экскурсии номер автобуса сообщается за 30-40 минут до начала.
Места посадки на экскурсии:
При проживании в гост. «Бештау» — возле гостиницы «Бештау»
При проживании в гост. «Наутилус» — возле офиса фирмы «Машук»
Организатор оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий, а при невозможности проведения какой-либо экскурсии – заменять её на равнозначную, не уменьшая общего объёма программы. Компания оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Организатор не несёт ответственности за погодные условия, и ситуацию на дорогах.
- Какой размер экскурсионной группы?
Размер группы зависит от конкретной экскурсии и может составлять от 12 до 50 человек.
- Нужны ли наличные деньги?
Особенностью региона является отсутствие возможности расплачиваться по карте, на Кавказе почти везде оплата за наличность. На рынках, в кафе, на канатных дорогах везде нужны с собой наличные деньги. Не всегда есть возможность сделать перевод, так как в горах связь и интернет не стабильны.
- Рекомендации по нахождению в минеральных источниках
В минеральных водах не рекомендовано находиться больше одного часа, и лучше разделить этот час на несколько коротких погружений по 15 минут, так как воды насыщенны большим количеством минералов и полезных веществ, которые сразу в больших дозах принимать не рекомендуется.
В воде лучше находится по грудь, не опуская тело по шею, и ни в коем случае нельзя нырять.
- Есть ли ограничения по здоровью для подъем по канатным дорогам?
Если у вас есть проблемы со здоровьем (сердечно-сосудистые заболевание и сопутствующие), подъем по канатным дорогам не рекомендуется!
- Какой размер дополнительных расходов на экскурсиях?
Поездка «Суворовские бани»
- 1 час купания – 650 руб.
Экскурсия «Эльбрус»
- г. Чегет, 2 уровня на высоту 3050 м. н. у. м. (оплачивается сразу 2 уровня) – 900 руб.
- Эльбрус, станции «Старый кругозор» высота 3000 м. н. у. м., «Мир» высота 3500 м. н. у. м., «Гара Баши» высота 3800 м. н. у. м. (оплачивается сразу 3 уровня) – 1600 руб.
- экологический сбор на территории Национального парка «Приэльбрусье» – 200 руб.
Экскурсия «Домбай»
Канатные дороги на склоне горы Муса Ачитара:
- на высоту 2277 м. н. у. м. – 900 руб.
- на высоту 3008 м. н. у. м. (2 уровня) – 1 800 руб.
- при единовременной оплате всех 3-х уровней – 2 000 руб.
Экскурсия «Горная Ингушетия»
- проезд по территории заповедника «Эрзи» –160 руб.
- посещение ЛОК «Армхи» и подъём на канатной дороге (по погодным условиям) – 450 руб.
- экологический сбор на территории национального парка, башенный комплекс “Вовнушки” – 500 руб.
- посещение Башни Согласия в городе Магасе – 200 руб.
Экскурсия «Верхняя Балкария»
- экологический сбор на горячем озере в селе Аушигер – 300 руб.
Экскурсия «Медовые водопады»
- экологический сбор на территории турбазы – 100 руб.
Экскурсия «Грозный»
- музей, услуги местного экскурсовода и подъем на высотку Грозный-Сити – 600 руб.
- Как празднуют новый год в Пятигорске?
Вы можете встретить новый год в ресторане отеля, с интересной развлекательной новогодней программой и вкусным угощением.
В Пятигорске очень популярно встречать Новый год возле знаменитых достопримечательностей города:
- Ворота Любви (высота 650м н. у. м)
- Эолова Арфа (высота 600м н. у. м)
- Скульптура Орла (550м н. у. м.)
- Вершина горы “Машук” (990м н. у. м)
Со всех этих достопримечательностей открывается великолепный вид на город Пятигорск.
Эти возвышенности самые лучшие места для наблюдения ночного фейерверка, которым взрывается небо Пятигорска.
- Предусмотрен ли праздничный ужин в новогоднюю ночь? Какая будет стоимость ужина?
Праздничный ужин не организовывается туроператором, так как утром первого января ранние экскурсии. В отеле Бештау обычно проводится новогодний банкет, информируем о желании забронировать столик, турист оплачивает его при заселении.
В прошлом году ужин стоил около 7 000 рублей.
- Можно ли с маленькой собакой в тур?
С собачкой турист может приехать в Пятигорск, если администрация отеля будет за ней присматривать.
В экскурсионные автобусы с животными запрещено!
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.