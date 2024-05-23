С Светлана Горы Кавказа. Экскурсионный тур читать дальше Пятигорска, нам вызвали такси до отеля. Приехали достаточно рано, около 10 часов утра, но в отель нас заселили сразу. Ирина всегда была на связи, все вопросы решались сразу. Всем рекомендую!!!! Очень увлекательный тур. Все было здорово: организация тура, встреча, заселение в отель и сам тур!!!! Приехали на жд вокзал г.

А Анастасия Active Зимний «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!

О Ольга Active Зимний «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией Все было организовано отлично!

А Анна Active Зимний «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией Были на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый день по поводу экскурсий, быстро отвечали на возникающие вопросы.

Л Людмила В гости на Кавказ Отличный тур по Кавказу. Очень хорошие экскурсоводы от принимающей стороны: Анна, Герман, Светлана, Фатима, Наталья. Парк-отель "Амира" удачно расположен рядом с Национальным парком, Курортным бульваром. Тур рекомендую.

Н Нина В гости на Кавказ Чёткая организация(включая транспорт). Хорошие (по информативности, организации, контактности) экскурсоводы.

Ю Юлия Классическое зимнее путешествие на Кавказ Всё понравилось. Были некоторые шероховатости, но сопровождающие гиды и менеджеры компании помогли решить всё вопросы.

Н Нечаев Новогодний Кавказ. Активная программа К организатору никаких претензий. Все четко, ясно, вовремя. Постоянно на связи, ответы на все вопросы.

Ю Юлия Классическое зимнее путешествие на Кавказ Очень запоминающееся путешествие, были в феврале, остались под большим впечатлением! Природа Кавказа просто покорила, никогда не видела таких красивых гор. Всем рекомендуем