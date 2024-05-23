Авторские туры на 6 дней в Пятигорск

Найдено 11 туров в категории «6-дневные туры» в Пятигорске, цены от 24 450 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В гости на Кавказ
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
В гости на Кавказ
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
18 июня в 10:00
16 июля в 10:00
от 47 600 за человека
Горы Кавказа. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Горы Кавказа. Экскурсионный тур
Начало: Минеральные Воды
19 июня в 10:00
17 июля в 10:00
от 30 000 за человека
Classic «Чарующий Кавказ». Зимний Грозный
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Classic «Чарующий Кавказ». Зимний Грозный
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
19 фев в 10:00
26 фев в 10:00
от 24 550 за человека
Active «Чарующий Кавказ». Новогодний Грозный
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Active «Чарующий Кавказ». Новогодний Грозный
Начало: Г. Пятигорск
25 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 33 300 за человека
Active Зимний «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Active Зимний «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
25 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 33 100 за человека
Classic Зимний «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Classic Зимний «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
1 янв в 10:00
8 янв в 10:00
от 24 450 за человека
Новогодний Кавказ. Классическая программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Новогодний Кавказ. Классическая программа
Начало: г. Пятигорск
30 дек в 10:00
от 31 200 за человека
Новогодний Кавказ. Активная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Новогодний Кавказ. Активная программа
Начало: г. Пятигорск
30 дек в 10:00
от 32 700 за человека
Горы Кавказа. Экскурсионный осенне-зимний тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Горы Кавказа. Экскурсионный осенне-зимний тур
Начало: Минеральные Воды
9 окт в 10:00
13 ноя в 10:00
28 000 за человека
Классическое зимнее путешествие на Кавказ
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Классическое зимнее путешествие на Кавказ
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
10 дек в 10:00
25 дек в 10:00
от 31 650 за человека
Новогодние каникулы и рождество на Кавказе
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
6 дней
Новогодние каникулы и рождество на Кавказе
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
55 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Светлана
    23 мая 2024
    Горы Кавказа. Экскурсионный тур
    Очень увлекательный тур. Все было здорово: организация тура, встреча, заселение в отель и сам тур!!!! Приехали на жд вокзал г.
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    Пятигорска, нам вызвали такси до отеля. Приехали достаточно рано, около 10 часов утра, но в отель нас заселили сразу. Ирина всегда была на связи, все вопросы решались сразу. Всем рекомендую!!!!

    Очень увлекательный тур. Все было здорово: организация тура, встреча, заселение в отель и сам тур!!!! ПриехалиОчень увлекательный тур. Все было здорово: организация тура, встреча, заселение в отель и сам тур!!!! ПриехалиОчень увлекательный тур. Все было здорово: организация тура, встреча, заселение в отель и сам тур!!!! ПриехалиОчень увлекательный тур. Все было здорово: организация тура, встреча, заселение в отель и сам тур!!!! Приехали
  • А
    Анастасия
    22 мая 2024
    Active Зимний «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
    Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!
    Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!
  • О
    Ольга
    17 мая 2024
    Active Зимний «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
    Все было организовано отлично!
  • А
    Анна
    16 мая 2024
    Active Зимний «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
    Были на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый день по поводу экскурсий, быстро отвечали на возникающие вопросы.
    Были на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый день
  • Л
    Людмила
    13 мая 2024
    В гости на Кавказ
    Отличный тур по Кавказу. Очень хорошие экскурсоводы от принимающей стороны: Анна, Герман, Светлана, Фатима, Наталья. Парк-отель "Амира" удачно расположен рядом с Национальным парком, Курортным бульваром. Тур рекомендую.
  • Н
    Нина
    12 мая 2024
    В гости на Кавказ
    Чёткая организация(включая транспорт). Хорошие (по информативности, организации, контактности) экскурсоводы.
  • Ю
    Юлия
    3 апреля 2024
    Классическое зимнее путешествие на Кавказ
    Всё понравилось. Были некоторые шероховатости, но сопровождающие гиды и менеджеры компании помогли решить всё вопросы.
  • Н
    Нечаев
    13 марта 2024
    Новогодний Кавказ. Активная программа
    К организатору никаких претензий. Все четко, ясно, вовремя. Постоянно на связи, ответы на все вопросы.
  • Ю
    Юлия
    4 марта 2024
    Классическое зимнее путешествие на Кавказ
    Очень запоминающееся путешествие, были в феврале, остались под большим впечатлением! Природа Кавказа просто покорила, никогда не видела таких красивых гор. Всем рекомендуем
  • В
    Виктория
    27 февраля 2024
    Классическое зимнее путешествие на Кавказ
    Все очень понравилось! Безумно красивые локации, замечательные гиды и душевные водители, хорошая организация. Получили море ярких эмоций!
    Все очень понравилось! Безумно красивые локации, замечательные гиды и душевные водители, хорошая организация. Получили море ярких эмоций!Все очень понравилось! Безумно красивые локации, замечательные гиды и душевные водители, хорошая организация. Получили море ярких эмоций!Все очень понравилось! Безумно красивые локации, замечательные гиды и душевные водители, хорошая организация. Получили море ярких эмоций!

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «6-дневные туры»

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  2. Джилы-су
Сколько стоит тур в Пятигорске в июне 2024
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