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Авторский тур
6 дней
В гости на Кавказ
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
18 июня в 10:00
16 июля в 10:00
от 47 600₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Горы Кавказа. Экскурсионный тур
Начало: Минеральные Воды
19 июня в 10:00
17 июля в 10:00
от 30 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Classic «Чарующий Кавказ». Зимний Грозный
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
19 фев в 10:00
26 фев в 10:00
от 24 550₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Active «Чарующий Кавказ». Новогодний Грозный
Начало: Г. Пятигорск
25 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 33 300₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Active Зимний «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
25 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 33 100₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Classic Зимний «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
1 янв в 10:00
8 янв в 10:00
от 24 450₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Новогодний Кавказ. Классическая программа
Начало: г. Пятигорск
30 дек в 10:00
от 31 200₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Новогодний Кавказ. Активная программа
Начало: г. Пятигорск
30 дек в 10:00
от 32 700₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Горы Кавказа. Экскурсионный осенне-зимний тур
Начало: Минеральные Воды
9 окт в 10:00
13 ноя в 10:00
28 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Классическое зимнее путешествие на Кавказ
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
10 дек в 10:00
25 дек в 10:00
от 31 650₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Новогодние каникулы и рождество на Кавказе
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
55 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССветлана23 мая 2024Очень увлекательный тур. Все было здорово: организация тура, встреча, заселение в отель и сам тур!!!! Приехали на жд вокзал г.
- ААнастасия22 мая 2024Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!
- ООльга17 мая 2024Все было организовано отлично!
- ААнна16 мая 2024Были на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый день по поводу экскурсий, быстро отвечали на возникающие вопросы.
- ЛЛюдмила13 мая 2024Отличный тур по Кавказу. Очень хорошие экскурсоводы от принимающей стороны: Анна, Герман, Светлана, Фатима, Наталья. Парк-отель "Амира" удачно расположен рядом с Национальным парком, Курортным бульваром. Тур рекомендую.
- ННина12 мая 2024Чёткая организация(включая транспорт). Хорошие (по информативности, организации, контактности) экскурсоводы.
- ЮЮлия3 апреля 2024Всё понравилось. Были некоторые шероховатости, но сопровождающие гиды и менеджеры компании помогли решить всё вопросы.
- ННечаев13 марта 2024К организатору никаких претензий. Все четко, ясно, вовремя. Постоянно на связи, ответы на все вопросы.
- ЮЮлия4 марта 2024Очень запоминающееся путешествие, были в феврале, остались под большим впечатлением! Природа Кавказа просто покорила, никогда не видела таких красивых гор. Всем рекомендуем
- ВВиктория27 февраля 2024Все очень понравилось! Безумно красивые локации, замечательные гиды и душевные водители, хорошая организация. Получили море ярких эмоций!
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «6-дневные туры»
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