1 день

Пятигорск, мастер-класс, застолье

Приезд в г. Пятигорск.

Размещение в отеле (заселение с 14:00), вещи можно оставить в камере хранения в отеле.

Рекомендуем пообедать заранее, так как в ходе экскурсии такой возможности не будет.

Встреча в холле отеля с представителем компании.

Экскурсия по городу-курорту — Пятигорску.

Провал — удивительная провалина в горе, в которую заглядывал весь учёный мир, прибывающий на Кавказ для изучения данной местности.

Прогуливаясь по аллеям старого парка с именем «Новый», познакомимся с символом этих мест — Орлом, соседствующим с Китайской беседкой и старым дряхлеющим гротом, гордящимся своим знакомством с богиней охоты — Дианой и М. Ю. Лермонтовым.

Парк "Цветник" приветливо раскроет свои объятия в любое время года, а задорно и весело угостит минеральной водой в питьевой галерее.

В процессе экскурсии путь пройдёт на западный склон горы Машук к печальному месту — месту дуэли поэта.

Переезд в клуб «Шато-КМВ».

Мастер-класс по дегустации кавказских вин и коньяка.

Нас ждет участие в обучающем мастер-классе по дегустации винодельческой продукции ведущих ставропольских производителей.

Мастер-класс раскроет секреты профессии сомелье: Вы научитесь выявлять аромат и вкус вина по десяткам параметров с помощью всех органов чувств.

По окончании встречи каждый участник получит сертификат, подтверждающий право называться профессиональным ценителем вин.

Ужин — кавказское застолье (входит в стоимость программы).

Возвращение в Пятигорск.

Свободное время.

Опции за доп. плату: