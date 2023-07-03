Кухни Кавказа. Гастрономическое путешествие

Групповой тур в Пятигорске
5
3 отзыва
Это колоритный тур с яркими впечатлениями о самобытной культуре, красоте природы, курортном знакомстве, таинстве обрядов и легенд.

А ещё с вкусной кавказской едой и казачьим застольем! В отличие от классических экскурсионных туров мы включили в тур запоминающиеся мероприятия, такие как дегустация кавказских вин, изготовление национального ингушского блюда и, конечно, знакомство с традиционным казачеством!
Кухни Кавказа. Гастрономическое путешествие
Кухни Кавказа. Гастрономическое путешествие
Кухни Кавказа. Гастрономическое путешествие
Ближайшие даты:
17
мая
21
июн
19
июл
16
авг
20
сен
18
окт

Что вас ожидает:

Чарующая Ингушетия
Чарующая Ингушетия
Посетим республику с необычайными по красоте горными пейзажами, чистейшими источниками
Дегустация кавказских вин
Дегустация кавказских вин
Узнаем секреты профессии сомелье: научимся выявлять аромат и вкус вина по десяткам параметров с помощью всех органов чувств
Города-курорты
Города-курорты
Прогуляемся по улочкам городов-курортов Кавказских Минеральных Вод — Пятигорска и Железноводска
Сочный мастер-класс
Сочный мастер-класс
Научимся готовить национальное блюдо Ингушетии «чапильгаш»
Казачье подворье
Казачье подворье
Поучаствуем в обряде «Свадьба» в настоящем Казачьем подворье

Программа тура по дням

1 день

Пятигорск, мастер-класс, застолье

Приезд в г. Пятигорск.

Размещение в отеле (заселение с 14:00), вещи можно оставить в камере хранения в отеле.

Рекомендуем пообедать заранее, так как в ходе экскурсии такой возможности не будет.

Встреча в холле отеля с представителем компании.

Экскурсия по городу-курорту — Пятигорску.

Провал — удивительная провалина в горе, в которую заглядывал весь учёный мир, прибывающий на Кавказ для изучения данной местности.

Прогуливаясь по аллеям старого парка с именем «Новый», познакомимся с символом этих мест — Орлом, соседствующим с Китайской беседкой и старым дряхлеющим гротом, гордящимся своим знакомством с богиней охоты — Дианой и М. Ю. Лермонтовым.

Парк "Цветник" приветливо раскроет свои объятия в любое время года, а задорно и весело угостит минеральной водой в питьевой галерее.

В процессе экскурсии путь пройдёт на западный склон горы Машук к печальному месту — месту дуэли поэта.

Переезд в клуб «Шато-КМВ».

Мастер-класс по дегустации кавказских вин и коньяка.

Нас ждет участие в обучающем мастер-классе по дегустации винодельческой продукции ведущих ставропольских производителей.

Мастер-класс раскроет секреты профессии сомелье: Вы научитесь выявлять аромат и вкус вина по десяткам параметров с помощью всех органов чувств.

По окончании встречи каждый участник получит сертификат, подтверждающий право называться профессиональным ценителем вин.

Ужин — кавказское застолье (входит в стоимость программы).

Возвращение в Пятигорск.

Свободное время.

Опции за доп. плату:

  • Обед.
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2 день

Экскурсия по Ингушетии, мастер-класс

Завтрак ланч-бокс (кроме отель «Южная»).

Выезд на экскурсию в республику Ингушетию.

Первым местом в нашем знакомстве с Ингушетией будет Джейрахское ущелье.

Джейрахское ущелье (изумруд Ингушетии) — это настоящее райское место, над которым испокон веков трудилась матушка-природа и человек.

Вблизи ущелья расположился новый всесезонный горнолыжный курорт Армхи республики Ингушетии.

На территории курорта есть канатная дорога, по которой мы и поднимемся к обзорной площадке, с которой открывается изумительный вид на Джейраховское ущелье.

Посещение курорта «Армхи».

Подъем на канатной дороге.

Мастер-класс по изготовлению национального блюда Ингушетии «чапильгаш».

Обед (входит в стоимость программы).

Христианский храм Тхаба-Ерды возведен на месте древнего языческого капища предположительно в VIII-IX веке, данное предположение дает основание считать его одним из самых древнейших храмов России..

И, наконец, мы посетим одно из чудес России — Вовнушки, яркий и экзотический башенный комплекс среди оборонительных строений древней Ингушетии.

Возвращение в Пятигорск.

Свободное время.

Опции за доп. плату:

  • экологический сбор в Ингушетии — 200 руб. /чел.;
  • входные билеты на башенный комплекс Вовнушки — 350 руб.;
  • ужин.
Экскурсия по Ингушетии, мастер-классЭкскурсия по Ингушетии, мастер-классЭкскурсия по Ингушетии, мастер-классЭкскурсия по Ингушетии, мастер-класс
3 день

Железноводск, Казачье подворье, отъезд

Завтрак в кафе отеля (кроме отеля «Южная»).

Освобождение номеров.

Переезд в станицу Боргустанскую.

Посещение «Казачьего подворья» — старинной казачьей усадьбы, знакомство с бытом, культурой, обрядами и кухней Терских казаков.

И как же без «Свадьбы казака» — старинного казачьего обряда с участием «Жениха» и «Невесты», сватов и свашек, веселыми казачьими песнями и участием гостей в обряде «Свадьба».

В старинной казачьей усадьбе у русской печи Вас встретит хозяйка, которая расскажет о казачьем житье, покажет бытовые принадлежности, предложит разжечь светец, погладить белье рубелем, примерить коромысла и пронести воду не разлив ее, посидеть за самоваром, попробовать «вареники» и, конечно же, послушать старинные казачьи песни.

Гости увидят интереснейшие объекты казачьего комплекса: казачью хату, сторожевую вышку, редут, гончарную мастерскую, хозяйственные постройки и летнюю кухня с русской печью, предметы быта и орудия труда казачьего обихода.

Широкое застолье с традиционными национальными блюдами, приготовленными по сохранившимся рецептам (входит в стоимость программы).

Экскурсия в Железноводск.

Нам предстоит приятное знакомство с маленьким, северным, но очень уютным городком региона — Железноводском.

Гордится он маленьким парком, плавно переходящим в лес, грустной историей Дачи Эмира, гордо несущей свой купол Пушкинской галереей и старающихся растянутся в улыбке своеобразных бюветов на крошечных площадках, ну и конечно своей нигде не повторяющейся водой Славяновская и Смирновская.

Находясь на верхней площадке Каскадной лестницы, трудно удержаться от возгласа: «Это же Петергоф!».

Вы увидите уже знаменитую FE-площадь, прогуляетесь по берегу "30-ки" (озеро, которое ежегодно притягивает сотни отдыхающих) и спуститесь по самой длинной в России каскадной лестнице.

Возвращение в Пятигорск.

Отъезд.

Железноводск, Казачье подворье, отъездЖелезноводск, Казачье подворье, отъездЖелезноводск, Казачье подворье, отъездЖелезноводск, Казачье подворье, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле г. Пятигорска.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Название отеля

Стоимость

Доп. сутки за номер
2-мест. / 1-мест. /доп. место2-мест. / 1-мест. / доп. место
«Южная»**, номер «Стандарт» (без завтрака)29650/32004000/2900/-
Машук»**, номер «Стандарт»31850/36700/298005700/4700/2050
«Интурист»***, номер «Стандарт»32800/387506400/5500/-

Варианты проживания

Гостиница «Южная»

2 ночи

Гостиница «Южная» расположена в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала Пятигорска. К услугам гостей ярко оформленные в строгом стиле номера с кондиционерами.

В каждом номере установлен телевизор и есть балкон. Некоторые номера оснащены отдельным туалетом, а другие располагают собственной ванной комнатой с бесплатными туалетными принадлежностями, халатами и тапочками.

Гости могут либо перекусить в собственном баре отеля или пообедать в местных кафе рядом с отелем.

Международный аэропорт города Минеральные Воды расположен в 25,5 км от гостиницы «Южная».

Гостиница «Южная»Гостиница «Южная»Гостиница «Южная»Гостиница «Южная»Гостиница «Южная»Гостиница «Южная»Гостиница «Южная»

Гостиница «Интурист»

2 ночи

Этот отель расположен в центре Пятигорска, всего в 5 минутах ходьбы от минеральных источников города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, ресторан, а также круглосуточная стойка регистрации.

Гостям отеля «Интурист» предлагается размещение в номерах с балконом, собственной ванной комнатой с бесплатным набором туалетно-косметических принадлежностей и телевизором с кабельными каналами. Из большинства номеров открывается вид на Кавказские горы.

В ресторане «Рандеву» предлагают блюда кавказской и европейской кухни.

В отеле гости смогут поиграть в бильярд.

Пятигорский центральный железнодорожный вокзал находится в 3 км от отеля «Интурист», а до аэропорта Минеральных Вод можно доехать за 25 минут. За дополнительную плату можно организовать трансфер.

Гостиница «Интурист»Гостиница «Интурист»Гостиница «Интурист»Гостиница «Интурист»Гостиница «Интурист»Гостиница «Интурист»Гостиница «Интурист»

Отель «Машук»

2 ночи

Расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник». В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. В гостинице «Машук» можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.

В номере: собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Из светлых номеров открывается вид на горы.

Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание: 2 завтрака (кроме отеля «Южная», завтрак возможно приобрести самостоятельно в кафе в 2-х минутах ходьбы от отеля), 1 обед, 1 ужин (кавказское застолье), 1 обед (Казачье застолье)
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание
  • Участие в мастер-классе по дегустации Кавказских вин и коньяка
  • Входные билеты в Казачье подворье и участие в интерактивной программе
  • Участие в мастер-классе по изготовлению ингушского блюда «Чапильгаш»
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Пятигорск и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура (обеды и ужины)
  • Трансфер А/П Минеральные Воды - г. Пятигорск - 1 600 руб
  • Канатная дорога на г. Машук - 360 руб. /чел. (не входит в программу, посещение в свободное время)
  • Входные билеты указаны в днях программы тура
  • Входные билеты в музей М.Ю. Лермонтова
  • Экологический сбор в Ингушетии - 200 руб. /чел
  • Входные билеты на башенный комплекс Вовнушки - 350 руб
  • Курортный сбор - 100 руб. /взр. /день (оплачивается в отеле при заселении)
Место начала и завершения?
г. Пятигорск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы, необходимые в поездку (оригинал паспорта и свидетельства о рождении для детей до 14 лет, медицинский полис ОМС);
  • удобную одежду по сезону + теплую одежду для посещения Ингушетии;
  • удобную спортивную обувь;
  • плащ-дождевик или зонтик;
  • солнцезащитные очки и крем;
  • купальники и наряды для фотосессий;
  • личную аптечку и средство от укусов насекомых (при необходимости);
  • деньги на личные цели.

Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Во сколько и где начало и окончание тура?

Место и время сбора группы:

Встреча с представителем туроператора в первый экскурсионный день происходит в холле гостиницы проживания согласно следующему расписанию:

  • Гостиница «Южная» — 13:40.
  • Отель «Машук» — 13:50.
  • Отель «Интурист» — 13:55.

Сразу после организационной встречи начинается экскурсионная программа, поэтому необходимо быть готовыми к ее посещению. Просьба приходить на встречу точно в назначенное время.

Рекомендуется пообедать в первый день тура, перед отправлением на экскурсию по Пятигорску.

Во время путешествия необходимо иметь наличные деньги на дополнительные расходы. Банковские карты для оплаты принимаются не везде

Последний день тура завершается в городе-курорте Пятигорске ориентировочно в 18.00. Просьба приобретать обратные билеты с учетом этого факта. От г. Пятигорска до аэропорта Минеральные воды добираться от 30 до 50 минут.

Посещая республики Северного Кавказа, не забывайте о внешнем виде. Не рекомендуется в теплый период оголение рук, короткие юбки, для мужчин – шорты.

Туристская компания оставляет за собой право менять время выезда последовательность автобусных и пешеходных экскурсий, замену их равноценными. Также возможна замена заявленных по программе отелей на равноценные.

Место окончания тура: г. Пятигорск, 18:00.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Нужны ли наличные деньги с собой?

Во время путешествия необходимо иметь наличные деньги на дополнительные расходы. Банковские карты для оплаты принимаются не везде.

Как оплачивать курортный сбор?

В соответствии с ФЗ «О курортном сборе», гости должны самостоятельно оплатить курортный сбор по прибытию в средство размещения (отель) наличными или банковской картой. Сумма курортного сбора не может быть включена в стоимость проживания, а также других услуг.

Сколько человек в группе?

Экскурсионная группа составляет до 35 человек, на некоторых экскурсиях может быть до 50.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
3 июля 2023
Были в путешествии по этому туру с 30.06.23 по 02.06.23 г. Все организовано, просто отлично! Гостиница,, Южная,, простая, но очень удобная. Из окон было видно, горы и даже сам Эльбрус! Рядом вокзал и прекрасная столовая, в которой очень вкусно готовят и цены приятно удивляют! Нас путешествовало четверо. Для такой маленькой группы фирма выделила мини вэн, в котором мы посетили все красивейшие места нашей программы. Замечательный водитель Григорий Иванович мастерски владеет автомобилем и виртуозно возил нас по горном серпантину! Он ещё очень отзывчивый человек и шёл нам на встречу, когда ребенка указано в дороге! Нам повезло и с экскурсоводами Ольгой Викторовной и Викторией Васильевной. Это специалисты высочайшего уровня! Мы очень много узнали от этих замечательных дам. На протяжении всей долгой поездки в Ингушетию, Виктория не замолчала, а постоянно удивлялась нас своими удивительным познаниями из истории Кавказа и всех народов гор. Столько легенд и преданий мы ещё не слышали. Везде нас окружали замечательные люди! На высоте 1400 метров на мастер- классе по изготовлению Чапельгаша, мы познакомились с милыми женщинами из Ингушских сел, которые удивительно общительны и рукодельны! Спасибо за прекрасный отдых! Мы в восторге от города, людей, кухни, природы и гор! Всем рекомендуем этот тур! Спасибо!
Были в путешествии по этому туру с 30.06.23 по 02.06.23 г. Все организовано, просто отлично! Гостиница,,Были в путешествии по этому туру с 30.06.23 по 02.06.23 г. Все организовано, просто отлично! Гостиница,,
С
16 мая 2022
Подборка экскурсий была интересной. В регионе была впервые, поэтому все было внове и очень интересным. Особенно хочется отметить экскурсоводов компании Ладья - Ольга и Алена потрясающие специалисты, глубоко знающие материал, влюблённые в свой регион и в принципе очень эрудированные люди. Благодаря им мы не замечали времени. Хочется отметить водителя Карена, его забота и профессиональное вождение! Длительная экскурсия в горы Ингушетии прошла очень приятно. Не устроил меня только тот момент, что не было вариантов по размещению. Гостиница Южная нормальный вариант, но находится на вокзале и вообще может я бы предпочла более дорогой вариант проживания, но никто меня об этом не спросил, мы были поставлены «перед фактом»
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Светлана, спасибо за Ваш отзыв. Насчет гостиницы Южной - к сожалению, это был единственный доступный вариант на Ваши даты в этом туре на момент бронирования, поэтому забронировали ее. Так мы, конечно, предлагаем возможность выбора, когда она есть. Будем рады вам помочь в организации следующего путешествия по России!
А
16 апр 2024
Хорошая организация.
Хорошая организация.Хорошая организация.

Тур входит в следующие категории Пятигорска

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