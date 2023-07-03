А ещё с вкусной кавказской едой и казачьим застольем! В отличие от классических экскурсионных туров мы включили в тур запоминающиеся мероприятия, такие как дегустация кавказских вин, изготовление национального ингушского блюда и, конечно, знакомство с традиционным казачеством!
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Пятигорск, мастер-класс, застолье
Приезд в г. Пятигорск.
Размещение в отеле (заселение с 14:00), вещи можно оставить в камере хранения в отеле.
Рекомендуем пообедать заранее, так как в ходе экскурсии такой возможности не будет.
Встреча в холле отеля с представителем компании.
Экскурсия по городу-курорту — Пятигорску.
Провал — удивительная провалина в горе, в которую заглядывал весь учёный мир, прибывающий на Кавказ для изучения данной местности.
Прогуливаясь по аллеям старого парка с именем «Новый», познакомимся с символом этих мест — Орлом, соседствующим с Китайской беседкой и старым дряхлеющим гротом, гордящимся своим знакомством с богиней охоты — Дианой и М. Ю. Лермонтовым.
Парк "Цветник" приветливо раскроет свои объятия в любое время года, а задорно и весело угостит минеральной водой в питьевой галерее.
В процессе экскурсии путь пройдёт на западный склон горы Машук к печальному месту — месту дуэли поэта.
Переезд в клуб «Шато-КМВ».
Мастер-класс по дегустации кавказских вин и коньяка.
Нас ждет участие в обучающем мастер-классе по дегустации винодельческой продукции ведущих ставропольских производителей.
Мастер-класс раскроет секреты профессии сомелье: Вы научитесь выявлять аромат и вкус вина по десяткам параметров с помощью всех органов чувств.
По окончании встречи каждый участник получит сертификат, подтверждающий право называться профессиональным ценителем вин.
Ужин — кавказское застолье (входит в стоимость программы).
Возвращение в Пятигорск.
Свободное время.
Опции за доп. плату:
- Обед.
Экскурсия по Ингушетии, мастер-класс
Завтрак ланч-бокс (кроме отель «Южная»).
Выезд на экскурсию в республику Ингушетию.
Первым местом в нашем знакомстве с Ингушетией будет Джейрахское ущелье.
Джейрахское ущелье (изумруд Ингушетии) — это настоящее райское место, над которым испокон веков трудилась матушка-природа и человек.
Вблизи ущелья расположился новый всесезонный горнолыжный курорт Армхи республики Ингушетии.
На территории курорта есть канатная дорога, по которой мы и поднимемся к обзорной площадке, с которой открывается изумительный вид на Джейраховское ущелье.
Посещение курорта «Армхи».
Подъем на канатной дороге.
Мастер-класс по изготовлению национального блюда Ингушетии «чапильгаш».
Обед (входит в стоимость программы).
Христианский храм Тхаба-Ерды возведен на месте древнего языческого капища предположительно в VIII-IX веке, данное предположение дает основание считать его одним из самых древнейших храмов России..
И, наконец, мы посетим одно из чудес России — Вовнушки, яркий и экзотический башенный комплекс среди оборонительных строений древней Ингушетии.
Возвращение в Пятигорск.
Свободное время.
Опции за доп. плату:
- экологический сбор в Ингушетии — 200 руб. /чел.;
- входные билеты на башенный комплекс Вовнушки — 350 руб.;
- ужин.
Железноводск, Казачье подворье, отъезд
Завтрак в кафе отеля (кроме отеля «Южная»).
Освобождение номеров.
Переезд в станицу Боргустанскую.
Посещение «Казачьего подворья» — старинной казачьей усадьбы, знакомство с бытом, культурой, обрядами и кухней Терских казаков.
И как же без «Свадьбы казака» — старинного казачьего обряда с участием «Жениха» и «Невесты», сватов и свашек, веселыми казачьими песнями и участием гостей в обряде «Свадьба».
В старинной казачьей усадьбе у русской печи Вас встретит хозяйка, которая расскажет о казачьем житье, покажет бытовые принадлежности, предложит разжечь светец, погладить белье рубелем, примерить коромысла и пронести воду не разлив ее, посидеть за самоваром, попробовать «вареники» и, конечно же, послушать старинные казачьи песни.
Гости увидят интереснейшие объекты казачьего комплекса: казачью хату, сторожевую вышку, редут, гончарную мастерскую, хозяйственные постройки и летнюю кухня с русской печью, предметы быта и орудия труда казачьего обихода.
Широкое застолье с традиционными национальными блюдами, приготовленными по сохранившимся рецептам (входит в стоимость программы).
Экскурсия в Железноводск.
Нам предстоит приятное знакомство с маленьким, северным, но очень уютным городком региона — Железноводском.
Гордится он маленьким парком, плавно переходящим в лес, грустной историей Дачи Эмира, гордо несущей свой купол Пушкинской галереей и старающихся растянутся в улыбке своеобразных бюветов на крошечных площадках, ну и конечно своей нигде не повторяющейся водой Славяновская и Смирновская.
Находясь на верхней площадке Каскадной лестницы, трудно удержаться от возгласа: «Это же Петергоф!».
Вы увидите уже знаменитую FE-площадь, прогуляетесь по берегу "30-ки" (озеро, которое ежегодно притягивает сотни отдыхающих) и спуститесь по самой длинной в России каскадной лестнице.
Возвращение в Пятигорск.
Отъезд.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле г. Пятигорска.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Название отеля
Стоимость
|Доп. сутки за номер
|2-мест. / 1-мест. /доп. место
|2-мест. / 1-мест. / доп. место
|«Южная»**, номер «Стандарт» (без завтрака)
|29650/3200
|4000/2900/-
|Машук»**, номер «Стандарт»
|31850/36700/29800
|5700/4700/2050
|«Интурист»***, номер «Стандарт»
|32800/38750
|6400/5500/-
Варианты проживания
Гостиница «Южная»
Гостиница «Южная» расположена в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала Пятигорска. К услугам гостей ярко оформленные в строгом стиле номера с кондиционерами.
В каждом номере установлен телевизор и есть балкон. Некоторые номера оснащены отдельным туалетом, а другие располагают собственной ванной комнатой с бесплатными туалетными принадлежностями, халатами и тапочками.
Гости могут либо перекусить в собственном баре отеля или пообедать в местных кафе рядом с отелем.
Международный аэропорт города Минеральные Воды расположен в 25,5 км от гостиницы «Южная».
Гостиница «Интурист»
Этот отель расположен в центре Пятигорска, всего в 5 минутах ходьбы от минеральных источников города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, ресторан, а также круглосуточная стойка регистрации.
Гостям отеля «Интурист» предлагается размещение в номерах с балконом, собственной ванной комнатой с бесплатным набором туалетно-косметических принадлежностей и телевизором с кабельными каналами. Из большинства номеров открывается вид на Кавказские горы.
В ресторане «Рандеву» предлагают блюда кавказской и европейской кухни.
В отеле гости смогут поиграть в бильярд.
Пятигорский центральный железнодорожный вокзал находится в 3 км от отеля «Интурист», а до аэропорта Минеральных Вод можно доехать за 25 минут. За дополнительную плату можно организовать трансфер.
Отель «Машук»
Расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник». В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. В гостинице «Машук» можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.
В номере: собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Из светлых номеров открывается вид на горы.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание: 2 завтрака (кроме отеля «Южная», завтрак возможно приобрести самостоятельно в кафе в 2-х минутах ходьбы от отеля), 1 обед, 1 ужин (кавказское застолье), 1 обед (Казачье застолье)
- Экскурсионное и транспортное обслуживание
- Участие в мастер-классе по дегустации Кавказских вин и коньяка
- Входные билеты в Казачье подворье и участие в интерактивной программе
- Участие в мастер-классе по изготовлению ингушского блюда «Чапильгаш»
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Пятигорск и обратно
- Питание, не указанное в программе тура (обеды и ужины)
- Трансфер А/П Минеральные Воды - г. Пятигорск - 1 600 руб
- Канатная дорога на г. Машук - 360 руб. /чел. (не входит в программу, посещение в свободное время)
- Входные билеты указаны в днях программы тура
- Входные билеты в музей М.Ю. Лермонтова
- Экологический сбор в Ингушетии - 200 руб. /чел
- Входные билеты на башенный комплекс Вовнушки - 350 руб
- Курортный сбор - 100 руб. /взр. /день (оплачивается в отеле при заселении)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы, необходимые в поездку (оригинал паспорта и свидетельства о рождении для детей до 14 лет, медицинский полис ОМС);
- удобную одежду по сезону + теплую одежду для посещения Ингушетии;
- удобную спортивную обувь;
- плащ-дождевик или зонтик;
- солнцезащитные очки и крем;
- купальники и наряды для фотосессий;
- личную аптечку и средство от укусов насекомых (при необходимости);
- деньги на личные цели.
Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Во сколько и где начало и окончание тура?
Место и время сбора группы:
Встреча с представителем туроператора в первый экскурсионный день происходит в холле гостиницы проживания согласно следующему расписанию:
- Гостиница «Южная» — 13:40.
- Отель «Машук» — 13:50.
- Отель «Интурист» — 13:55.
Сразу после организационной встречи начинается экскурсионная программа, поэтому необходимо быть готовыми к ее посещению. Просьба приходить на встречу точно в назначенное время.
Рекомендуется пообедать в первый день тура, перед отправлением на экскурсию по Пятигорску.
Во время путешествия необходимо иметь наличные деньги на дополнительные расходы. Банковские карты для оплаты принимаются не везде
Последний день тура завершается в городе-курорте Пятигорске ориентировочно в 18.00. Просьба приобретать обратные билеты с учетом этого факта. От г. Пятигорска до аэропорта Минеральные воды добираться от 30 до 50 минут.
Посещая республики Северного Кавказа, не забывайте о внешнем виде. Не рекомендуется в теплый период оголение рук, короткие юбки, для мужчин – шорты.
Туристская компания оставляет за собой право менять время выезда последовательность автобусных и пешеходных экскурсий, замену их равноценными. Также возможна замена заявленных по программе отелей на равноценные.
Место окончания тура: г. Пятигорск, 18:00.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Нужны ли наличные деньги с собой?
Во время путешествия необходимо иметь наличные деньги на дополнительные расходы. Банковские карты для оплаты принимаются не везде.
Как оплачивать курортный сбор?
В соответствии с ФЗ «О курортном сборе», гости должны самостоятельно оплатить курортный сбор по прибытию в средство размещения (отель) наличными или банковской картой. Сумма курортного сбора не может быть включена в стоимость проживания, а также других услуг.
Сколько человек в группе?
Экскурсионная группа составляет до 35 человек, на некоторых экскурсиях может быть до 50.