Горы Кавказа. Экскурсионный тур

Групповой тур в Пятигорске
4.7
3 отзыва
Вы познакомитесь с красивейшими локациями Северного Кавказа: впечатляющие Домбай и Архыз, завораживающая Верхняя Балкария, живописный Чегет, и, конечно, красавец-Эльбрус.

А еще Вы пройдетесь по Пятигорску, насладитесь кавказской кухней и гостеприимством! Тур придется по душе каждому члену Вашей семьи: комфортные трансферы и канатные дороги дают возможность подробно исследовать этот горный край туристам самых разных возрастных категорий.
Горы Кавказа. Экскурсионный тур
Горы Кавказа. Экскурсионный тур
Горы Кавказа. Экскурсионный тур
Ближайшие даты:
15
мая
19
июн
17
июл
14
авг
11
сен

Что вас ожидает:

«Погружение» в Кавказ
«Погружение» в Кавказ
За шесть дней Вы узнаете интересные факты истории этого региона, увидите его самые известные пейзажи и монументы
Головокружительные виды
Головокружительные виды
Смотровые площадки с верхних станций канатных дорог захватывают дух
Полный релакс
Полный релакс
Отдохнете на целительных термальных источниках после насыщенного дня
Таинственная икона
Таинственная икона
Увидим окруженную тайнами достопримечательность – Лик Христа в горах
Знакомство с Верхней Балкарией
Знакомство с Верхней Балкарией
Посетим знаменитые Чегемские водопады, живописную Черекскую теснину и карстовое Голубое озеро
Прогулка по уютному курорту
Прогулка по уютному курорту
Увидим главные достопримечательности Пятигорска — города у подножия горы Машук

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Пятигорску

Приезд на КМВ.

Встреча в аэропорту г. Минеральные Воды, ж/д вокзал г. Пятигорска или г. Минеральные Воды.

Трансфер в гостиницу г. Пятигорска (заселение в номер после 14:00, освобождение номера до 12:00 часов дня).

Размещение в гостинице.

14:20 Выезд на обзорную экскурсию по Пятигорску.

Пятигорск — город у подножия Машука.

Объекты показа:

  • парк Цветник;
  • беседка Эолова Арфа;
  • Китайская Беседка;
  • грот Дианы;
  • Лермонтовская галерея;
  • Провал (пещера и подземное озеро);
  • место дуэли Лермонтова.

Возвращение в гостиницу г. Пятигорска.

Ужин (доп. плата).

Ночь в гостинице г. Пятигорска.

Экскурсия по ПятигорскуЭкскурсия по ПятигорскуЭкскурсия по ПятигорскуЭкскурсия по Пятигорску
2 день

Верхняя Балкария

Завтрак (сухой паек).

06:30 Выезд на экскурсию в Верхнюю Балкарию.

Одна из самых интересных достопримечательностей на Северном Кавказе – знаменитые Чегемские водопады.

История появления водопадов связана с таянием ледников с вершин Кавказа.

Талая вода пробивает себе дорогу в полостях гор и выходит над скалами в виде живописных водопадов.

Тысячи мелких и крупных водяных струй течет и падает с огромной высоты в протекающую внизу бурную речку.

Черекская теснина очень живописная.

На значительной высоте расположены прелестные Голубые озера, побывать на одном из которых будет возможность на нашей экскурсии.

Голубое озеро – жемчужина, скрытая от глаз в высокогорье.

Оно карстовое, это значит, что подземные воды заполнили воронку, образовавшуюся в результате вымывания горных пород.

Для подобных водоемов традиционны небольшие размеры и серьезная глубина.

Голубое озеро считается одним из глубочайших в мире.

За Голубым озером начинается старая Балкарская колесная дорога, проходящая по узкому ущелью Черека между отвесными скалами с одной стороны и зияющей пропастью над рекой, бегущей глубоко внизу, — с другой.

Село Верхняя Балкария расположено в верховьях реки Черек одного из левых притоков Терека.

И является первоначальным местом поселения балкарского народа, а затем уже выходцы из этого аула заняли соседние ущелья.

Здесь расположены родовые башни.

Обед балкарская кухня (доп. плата).

Термальные источники Аушигер (доп. плата).

В середине прошлого столетия в этом районе шли нефтедобывающие работы, в ходе которых было открыто это чудо природы, с тех пор жители стали строить тут бассейны.

Слух о целительных свойствах воды быстро распространился по республике, сюда стали приезжать люди.

На сегодняшний день Аушигерские термальные источники превратились в популярный курорт. Входной билет на термальные источники — 300 руб. /чел. (доп. плата).

Возвращение в гостиницу г. Пятигорска.

Ужин (доп. плата).

Ночь в гостинице г. Пятигорска.

Верхняя БалкарияВерхняя БалкарияВерхняя БалкарияВерхняя Балкария
3 день

Домбай

Завтрак (сухой паек).

06:30 Ранний выезд на экскурсию в п. Домбай.

Домбай — горная территория в Карачаево-Черкесии, южная граница ее — Главный Кавказский хребет, высшая точка — вершина Домбай-Ульген высотой 4046 м.

Недаром его называют «сердцем гор» — Домбайская поляна со всех сторон окружена величественными горами.

Темнохвойные леса, бурные реки, водопады, вечные снега и ледники создают неповторимую красоту этой местности.

Соединение главных ущелий, — Алибека, Аманауза и Домбай-Ульгена, — образует естественный центр — живописную Домбайскую поляну на высоте 1630-50 м.

Подъем на канатной дороге (доп. плата 2 000 руб. /чел.).

Обед (доп. плата).

Свободное время.

20:00 – 21:00 Возвращение в гостиницу г. Пятигорска.

Ужин (доп. плата).

Ночь в гостинице г. Пятигорска.

ДомбайДомбайДомбайДомбай
4 день

Приэльбрусье

Завтрак (сухой паек).

06:30 Ранний выезд в Приэльбрусье.

Приэльбрусье – одно из самых живописных и интересных мест Северного Кавказа.

На экскурсии вы побываете у подножия величайшей вершины Кавказа – Эльбруса (5642 м).

Полюбуетесь на южный склон Эльбруса с горы Чегет с высоты 3040 м.

Увидите дикие ущелья, теснины и ледники, из которых рождаются бурные реки, попробуете минеральные источники Эльбруса.

Здесь вы сможете купить памятные сувениры, теплые вязаные вещи ручной работы из овечьей и козьей шерсти и ароматные травяные чаи, собранные в высокогорье.

Подъем на канатной дороге г. Чегет (доп. плата 900 руб. /чел.), г. Эльбрус (доп. плата 1600 руб. /чел.), вход в национальный парк Приэльбрусья (экологический сбор) – 200 руб. /чел.

Обед – национальная балкарская кухня (доп. плата).

Поляна Нарзанов в Приэльбрусье — это небольшая долина общей площадью 3 квадратных километра в верховьях Баксанского ущелья.

Поляна находится между поселками Эльбрус и Терскол.

20:00-21:00 Возвращение в гостиницу г. Пятигорска.

Ужин (доп. плата).

Ночь в гостинице г. Пятигорска.

ПриэльбрусьеПриэльбрусьеПриэльбрусьеПриэльбрусье
5 день

Архыз

Завтрак (сухой паек).

06:30 Выезд на экскурсию в Архыз.

Архыз – место для круглогодичного отдыха.

Летом Архыз превращается в горный, экологически чистый, и идеальный для любителей пешего и экскурсионного туризма курорт.

Зимой сюда отправляются, чтобы покататься на горных лыжах, на снегоходах, санках, сноубордах.

В горах Кавказа на отвесной скале, укрытой от непогоды естественным каменным навесом, есть удивительная достопримечательность.

Лик Христа обнаружили в Архызе в 1999 году, хотя слухи об иконе в горах ходили давно.

Точная дата и обстоятельства создания образа до сих пор неизвестны, как и его автор.

Ученые и верующие продолжают выдвигать версии, но Лик Христа по-прежнему окружен тайнами.

Храмовый комплекс, расположенный в ущелье реки Большой Зеленчук на территории Нижне-Архызского городища, в комплекс входят три кафедральные церкви и одиннадцать небольших церквей (входной билет за доп. плату 300 руб. /чел.).

Обед (доп. плата).

Верхний Архыз.

После обеда вы познакомитесь с всесезонным курортом «Архыз».

Это молодой курорт с прекрасно развивающейся инфраструктурой.

Подъем на канатной дороге (доп. плата 950 руб. /чел.).

Возвращение в гостиницу г. Пятигорска.

Ужин (доп. плата).

Ночь в гостинице г. Пятигорска.

АрхызАрхызАрхызАрхыз
6 день

Отъезд

Завтрак.

Свободное время.

Трансфер в г. Минеральные Воды (аэропорт) и г. Пятигорск (авто и ж/д вокзал).

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Пятигорска в 2- и 3-местных номерах категории стандарт.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от возраста, руб:

ДатаВзрослыеДети до 14 лет
Стоимость тура30 00029 000

Доплата за одноместное размещение – 7 000 руб.

В туре возможно подселение.

Варианты проживания

Отель «Машук»

5 ночей

Отель «Машук» расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник». В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.

Из светлых номеров открывается вид на горы. В числе удобств собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

В гостинице «Машук» можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.

Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.

Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер в гостиницу
  • Проезд на комфортабельном автобусе по всему маршруту тура
  • Проживание в гостинице г. Пятигорска (номера категории стандарт)
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Питание - 5 завтраков
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды / Пятигорска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура (обеды и ужины - 300-500 руб. /чел.)
  • Курортный сбор - 100 руб. /чел. в сутки (взимается в гостинице)
  • Термальный источник Аушигер - 300 руб. /чел
  • Нижне-Архызское городище - 300 руб. /чел
  • Вход в национальный парк Приэльбрусья (экологический сбор) - 200 руб. /чел
  • Канатная дорога: г. Чегет - 900 руб. /ЧЕЛ.Г. Эльбрус - 1 800 руб. /ЧЕЛ.П. Домбай - 2 000 руб. /ЧЕЛ.П. Архыз, комплекс «Романтик» - 950-1 500 руб. /чел
  • Г. Чегет - 900 руб. /чел
  • Г. Эльбрус - 1 800 руб. /чел
  • П. Домбай - 2 000 руб. /чел
  • П. Архыз, комплекс «Романтик» - 950-1 500 руб. /чел
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы: паспорт РФ, свидетельство о рождении, медицинский полис;
  • защита от дождя и солнца;
  • удобная одежда и обувь;
  • купальные принадлежности для термальных источников;
  • деньги на питание;
  • маска медицинская и аптечка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

На каком транспорте будут осуществляться перевозки?

В туре предоставляются автобусы или микроавтобусы в зависимости от размера группы. Рассадка в транспорте свободная.

Есть ли связь в туре?

В связи с тем, что многие туристы, приезжающие на КМВ, пользуются туроператором Tele-2, информируем, что на КМВ приходится подключать роуминг.

Хорошая связь: МегаФон, Билайн, МТС.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
К
27 июля 2023
Сам тур организован великолепно: как и обещали, были комфортабельные автобусы, профессиональные гиды и грамотно организованные экскурсии. В целом, претензий к туру нет, и я однозначно его рекомендую всем. Но снизил рейтинг (хотя я бы поставил 4.5, если бы было возможно) из-за небольших недочётов, а именно:
1. Гостиница: на сайте организатора тура почти ничего не сказано про гостиницу, на деле же она оказалась не столь хорошей, как хотелось бы: неприветливый персонал, уборки в номерах фактически нет, в ванной после предыдущих жильцов был забит волосами слив. Да и сама гостиница - советское здание, на котором уже есть трещины. Хотя косметический ремонт внутри неплохой. Если зайти на другие сайты, то отзывы об этой гостинице не самые хорошие вплоть до того, что у кого-то из постояльцев украли вещи. Организатору тура можно рекомендовать только предлагать клиентам альтернативные варианты, потому что я бы лучше доплатил за более комфортные условия проживания
2. Организация питания в туре. На большинстве экскурсий давалось время на питание, хотя и не очень много, стоило бы его увеличить хотя бы до 40 минут вместо 20 (чтобы также успеть сходить в туалет). На экскурсии на Эльбрус питание вообще не было организовано: мы делали одну 20-минутную остановку в придорожном кафе, и за это время нужно было успеть отстоять огромную очередь в туалет и сдать экскурсоводу деньги на канатные дороги. Вместо этого можно было пожертвовать Поляной нарзанов, потому что в ней объективно мало смысла - тот же нарзан можно бесплатно набрать и в Пятигорске и, тем более, в Кисловодске.

Но ещё раз скажу, что эти минусы не критичные и я бы с радостью поехал в этот тур снова. Спасибо организаторам тура за отличный отдых и позитивные эмоции!
С
27 июля 2023
Спасибо всем организаторам и гидам тура. Четкая организация, доброжелательность, насыщенность тура впечатлениями. Лучше гор могут быть только горы. Могущество природы, высота гор вдохновляют.
Спасибо всем организаторам и гидам тура. Четкая организация, доброжелательность, насыщенность тура впечатлениями. Лучше гор могут бытьСпасибо всем организаторам и гидам тура. Четкая организация, доброжелательность, насыщенность тура впечатлениями. Лучше гор могут бытьСпасибо всем организаторам и гидам тура. Четкая организация, доброжелательность, насыщенность тура впечатлениями. Лучше гор могут бытьСпасибо всем организаторам и гидам тура. Четкая организация, доброжелательность, насыщенность тура впечатлениями. Лучше гор могут бытьСпасибо всем организаторам и гидам тура. Четкая организация, доброжелательность, насыщенность тура впечатлениями. Лучше гор могут быть
А
26 июля 2023
Тур прошел превосходно! Погода была солнечная, виды были прекрасны)
Гиды были замечательные, программа насыщенная, увлекательная, а самое главное, грамотно составленная!
Буквально за пару дней я смогла увидеть пушистые и зеленые горы, постоять на снегу на огромной высоте, увидеть водопады, реки, озера, ледники, цветы. Я также узнала о жизни народа Кавказа, увидела яка, хищных птиц и других животных. Попробовала национальные блюда и напитки
Впечатлений конечно масса)
Гостиница и питание были хорошими)
Тур прошел превосходно! Погода была солнечная, виды были прекрасны)Тур прошел превосходно! Погода была солнечная, виды были прекрасны)Тур прошел превосходно! Погода была солнечная, виды были прекрасны)Тур прошел превосходно! Погода была солнечная, виды были прекрасны)Тур прошел превосходно! Погода была солнечная, виды были прекрасны)Тур прошел превосходно! Погода была солнечная, виды были прекрасны)Тур прошел превосходно! Погода была солнечная, виды были прекрасны)Тур прошел превосходно! Погода была солнечная, виды были прекрасны)

Тур входит в следующие категории Пятигорска

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