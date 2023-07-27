2 день

Верхняя Балкария

Завтрак (сухой паек).

06:30 Выезд на экскурсию в Верхнюю Балкарию.

Одна из самых интересных достопримечательностей на Северном Кавказе – знаменитые Чегемские водопады.

История появления водопадов связана с таянием ледников с вершин Кавказа.

Талая вода пробивает себе дорогу в полостях гор и выходит над скалами в виде живописных водопадов.

Тысячи мелких и крупных водяных струй течет и падает с огромной высоты в протекающую внизу бурную речку.

Черекская теснина очень живописная.

На значительной высоте расположены прелестные Голубые озера, побывать на одном из которых будет возможность на нашей экскурсии.

Голубое озеро – жемчужина, скрытая от глаз в высокогорье.

Оно карстовое, это значит, что подземные воды заполнили воронку, образовавшуюся в результате вымывания горных пород.

Для подобных водоемов традиционны небольшие размеры и серьезная глубина.

Голубое озеро считается одним из глубочайших в мире.

За Голубым озером начинается старая Балкарская колесная дорога, проходящая по узкому ущелью Черека между отвесными скалами с одной стороны и зияющей пропастью над рекой, бегущей глубоко внизу, — с другой.

Село Верхняя Балкария расположено в верховьях реки Черек одного из левых притоков Терека.

И является первоначальным местом поселения балкарского народа, а затем уже выходцы из этого аула заняли соседние ущелья.

Здесь расположены родовые башни.

Обед балкарская кухня (доп. плата).

Термальные источники Аушигер (доп. плата).

В середине прошлого столетия в этом районе шли нефтедобывающие работы, в ходе которых было открыто это чудо природы, с тех пор жители стали строить тут бассейны.

Слух о целительных свойствах воды быстро распространился по республике, сюда стали приезжать люди.

На сегодняшний день Аушигерские термальные источники превратились в популярный курорт. Входной билет на термальные источники — 300 руб. /чел. (доп. плата).

Возвращение в гостиницу г. Пятигорска.

Ужин (доп. плата).

Ночь в гостинице г. Пятигорска.